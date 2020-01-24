親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

不只初一吃稀飯窮整年 過年破財禁忌一次報你知

發燒、咳嗽…是一般感冒還是武漢肺炎？ 可從2大特點判斷

小孟塔羅：過年想玩刮刮樂抽福袋？先來測你「賭運」如何吧

2020-01-24 14:19聯合新聞網 小孟

許多民眾到彩券行買刮刮樂試手氣，盼望新年開始有個好彩頭。 圖／聯合報系資料照片
許多民眾到彩券行買刮刮樂試手氣，盼望新年開始有個好彩頭。 圖／聯合報系資料照片
分享
農曆年即將到來，一家團圓吃年夜飯。親友聚在一起小賭怡情，還有各種因應過年的活動，像是百貨公司的福袋，台灣彩券春節加碼，各種滿額抽獎活動等等，面對機會或命運的選項，賭運的好壞至關重要。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，過年賭運如何呢？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。
分享

塔羅牌圖作者：Lisa Sterle & Vita Ayala(Modern Witch Tarot)




A：受到干擾。(寶劍八正位)

牌面上有一位女子，眼睛跟上半身皆被綑綁。

這張牌表示在過年期間，你會被具體事物影響，導致你的賭運變差。例如：走路時沒注意踩到狗屎、出門前不小心撞到東西，甚至吃東西咬到舌頭等等，當你碰上這些倒楣事時，便有運氣不好的念頭，這個想法就會化為實相。小孟老師在此提醒你，轉念便能幫你轉運。

B：先盛後衰。(聖杯四正位)

牌面上有一位女子，坐在地上雙手交叉著。

這張牌表示在過年期間，因為內心的不滿足，做出讓賭運變差的行為。例如：當你跟朋友賭博小贏，或買刮刮樂中到小獎，這原本是一件喜事，但你卻覺得贏得太少，要把握良機趁勝追擊，最後可能會把贏的錢都賠掉。小孟老師在此提醒你，切莫貪心見好就收。

C：睡足好運。(寶劍四正位)

牌面上有一位女子，躺在床上手捂著眼睛。

這張牌表示在過年期間，你會受到睡眠的影響，為你帶來財富的好運。例如：夢境會透露一些訊息，若你能夠遵循它的提醒，可能會因此中到大獎。若於過年期間好好補眠，除了釋放身心的勞累外，也能間接增強你的賭運。小孟老師在此提醒你，佈置良好睡眠環境。

D：厄運降臨。(高塔牌正位)

牌面上的高塔被雷擊，塔頂受到毁壞並著火。

這張牌表示在過年期間，你的賭運非常不好，會有意料之外的打擊。例如：你明明拿了一副好牌，覺得可以順利擊敗大家，但朋友的手氣比你更好，讓你輸的措手不及。小孟老師在此提醒你，不如拋掉拼輸贏的想法，單純跟親朋好友聚聚，一起度過快樂的時光就好。

E：賭神附體。(惡魔牌正位)

牌面上有二位頭上長角的人，望向拿著火把的惡魔。

這張牌表示在過年期間，你的賭運將會大旺，請準備好大贏四方吧！例如：買刮刮樂或彩券，都能有不錯的收獲。購買福袋的商品，有機會抽到好的獎品。至於跟親朋好友打牌，手氣更是旺到不行。小孟老師在此提醒你，賭運好更要謹言慎行，才不會樂極生悲。

福袋塔羅牌彩券春節

延伸閱讀

不只初一吃稀飯窮整年 過年「破財禁忌」一次報...

不怕詞窮！「鼠一鼠二」太落伍 22句進階吉祥...

雙魚只想放空、射手局超多！12星座過年在家會...

有紅有喜氣！哪些生肖今年「紅」運當頭？

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

每日星座運勢／摩羯工作適合新計劃 財富回收時刻

2020-01-24 00:00

人氣星座專家布魯克為你量身打造 12星座這麼穿最開運

2020-01-23 16:55

開運潮行頭 12星座旺整年

2020-01-23 15:16

【圖片心測】選春聯，測你心想事成的能量有多強？

2020-01-22 14:55

雙魚只想放空、射手局超多！12星座過年在家會做什麼

2020-01-22 14:00

有紅有喜氣！哪些生肖今年「紅」運當頭？

2020-01-21 16:54

【測字】2020年的你能實現夢想？

2020-01-21 16:33

那些年我們一起追逐的金錢遊戲 - 談談庚年的化忌

2020-01-21 10:26

唐綺陽星座運勢週報：魔羯有長官運 白羊業績驚人

2020-01-20 07:30

最不會說謊的3大星座 處女會緊張、金牛被看穿

2020-01-19 21:00

殺破狼周運勢／2星座春節偏財運佳 巨蟹領多年終獎金

2020-01-19 00:00

2020年健康運全解析 一次告訴你

2020-01-17 15:29

小孟塔羅：感到困難先別貿然行動！測2020年能打敗什麼厄運

2020-01-17 12:25

【測字】債不過年！過年前還掉這筆債一定旺？

2020-01-16 14:48

命理老師曝12生肖幸運數字 算出最適合買樂透「黃金組合」

2020-01-16 13:42

要求多、樹大招風惹到人！容易被扯後腿的5大星座

2020-01-14 17:23

這些生肖提早「算計」年終，必定賺更多？

2020-01-13 11:51

不必苦等年終！這些人自有財神眷顧？

2020-01-11 11:03

2020年，擺脫小人就靠這幾招？

2020-01-10 16:48

【測字】總是花不夠？測出你的偏財好運從哪來

2020-01-10 11:00

歲末年終！12生肖在「哪方面」必能收穫滿滿？

2020-01-10 10:39

小孟塔羅：2020有什麼秘密會被揭發？

2020-01-10 09:31

2020年哪些生肖犯太歲？化解方法完整公開

2020-01-09 14:45

命理大師鐵口直斷 今年桃花運最強生肖結果出爐

2020-01-08 17:41

處女桃花運強、水瓶多出國！2020年12星座有什麼「好運」？

2020-01-07 17:28

預測2020感情運 哪個月要小心桃花劫？

2020-01-07 16:47

迪士尼公主分析／混搭才是我的風格 - 小美人魚愛麗兒

2020-01-07 09:24

2020年必看！3招幫你補財庫引好財

2020-01-07 09:07

筆記！2020年「水星逆行」3段時間曝光 5星座影響最大

2020-01-05 19:54

【測字】2020年，你會遇到哪種愛情危機？

2020-01-04 12:39

1月星座塔羅運勢：巨蟹靜待時機 水瓶充滿希望

2020-01-03 12:07

小孟塔羅：想賺錢看這兒！測2020發大財指數？

2020-01-03 10:07

即使不被看好，依然能幸福的生肖配對

2020-01-02 09:53

2020年全新出發！12星座1月財運 誰能賺進大筆年終

2020-01-02 09:33

【新年特別企劃】寶咖咖／2020星座運勢（下輯）：沉潛有道，柳暗花明

2020-01-02 06:00

一句話開運錦囊：給2020年想要轉運的你

2020-01-01 10:55

2020甜蜜愛情榜單出爐！這些生肖讓人超羨慕？

2020-01-01 08:00

【新年特別企劃】寶咖咖／2020星座運勢（上輯）：持之以恆，雲開月明

2020-01-01 06:00

獅子、天秤都上榜！2020「一定會升職加薪」的四大星座

2019-12-31 19:45
看更多

熱門文章

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-23 20:47

醫院年夜飯大PK！第一名的餐盒長這樣

2020-01-23 15:55

小年夜大樂透頭獎槓龜 加碼首日21人中百萬大紅包

2020-01-23 22:05

不只初一吃稀飯窮整年 過年「破財禁忌」一次報你知

2020-01-24 07:10

除夕大樂透頭獎上看1.6億元 還有336組百萬大紅包

2020-01-24 06:25

台北往花蓮國道客運一路順暢 遊客大讚北花線號

2020-01-23 15:23

返鄉車潮湧現！國一竹北到新竹「紅爆」 時速才36公里

2020-01-23 15:52

初一透早搶福袋試手氣！2020百貨福袋攻略

2020-01-23 15:26

小年夜出包！台鐵官網、APP全掛點 網哀電子票證卡住

2020-01-23 18:17

天氣將劇變！ 初二全台有雨 初三低溫下探13度

2020-01-24 07:28

嫂嫂沒生小孩 婆婆要媳婦過年回包紅包給她的狗

2020-01-24 10:15

春節連假三階段「變天」醫師提醒：注意保暖避免熬夜

2020-01-23 20:23

見過這樣的春節連假雪隧？ 包正豪秀「獨享雪隧」影片

2020-01-24 11:29

過年小心！這病痛到要人命 卻沒法掛急診

2020-01-24 10:00

星宇開航 張國煒親自送機、當機長

2020-01-24 00:18

明天除夕返鄉 避開國道五大地雷路段

2020-01-23 19:29

生肖屬鼠門票10元！全台7大樂園優惠盤點 農曆春節玩透透

2020-01-24 00:01

春節刮刮樂怎麼買？去年這裡獎最多 今年這款包中獎！

2020-01-24 09:00

春節旅宿訂房率 墾丁偷笑、南投心寒

2020-01-24 00:09

過年經典料理蘿蔔糕 營養師教你好吃不踩雷

2020-01-23 15:57

每日星座運勢／摩羯工作適合新計劃 財富回收時刻

2020-01-24 00:00

人氣星座專家布魯克為你量身打造 12星座這麼穿最開運

2020-01-23 16:55

NG年菜別亂吃 新年添好運靠6道菜餚

2020-01-24 08:30

除夕返鄉潮…國道5地雷路段 恐塞到下午

2020-01-23 23:56

不怕詞窮！「鼠一鼠二」太落伍 22句進階吉祥話讓你秀爆

2020-01-24 12:45

開運潮行頭 12星座旺整年

2020-01-23 15:16

連開11天 大樂透頭獎今上看1.6億

2020-01-24 00:04

除夕國道5壅塞地雷路段 將出現上午時段

2020-01-24 07:33

台北國家戲劇院變瀋陽故宮？旅行社官網好勁爆

2020-01-23 16:34

畜試所留原種 蘭嶼小豬要回家

2020-01-24 00:04

影／國5與蘇花改南下一路順暢 明天除夕車流量會略少

2020-01-23 18:05

年節假期容易過量食物排行榜 第一名是這個不意外

2020-01-24 07:15

空軍C-130運輸機加入疏運 助金門、澎湖民眾返鄉過年

2020-01-23 15:23

初二變天 氣象專家：初四後有機會達寒流等級 冷到初九

2020-01-24 08:57

老人病毒性肺炎易誤診 新工具一小時內可揪17種病毒

2020-01-23 16:41

初二從北到南有雨 初三初四氣溫溜滑梯急降

2020-01-24 11:00

攜帶國外防蚊掛片、蟑螂藥回台 限量1公斤且不可拍賣

2020-01-24 07:18

除夕清晨霧濛濛 鄭明典：鋒面南方暖區 水氣相對高

2020-01-24 08:37

影／狗狗穿上舞獅裝超可愛！網紛紛PO照響應：該打工賺紅包了

2020-01-24 13:00

蘭嶼豬...市場不歡迎 醫學實驗卻愛牠

2020-01-24 00:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top