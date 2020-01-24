小孟塔羅：過年想玩刮刮樂抽福袋？先來測你「賭運」如何吧

許多民眾到彩券行買刮刮樂試手氣，盼望新年開始有個好彩頭。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 農曆年即將到來，一家團圓吃年夜飯。親友聚在一起小賭怡情，還有各種因應過年的活動，像是百貨公司的福袋，台灣彩券春節加碼，各種滿額抽獎活動等等，面對機會或命運的選項，賭運的好壞至關重要。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，過年賭運如何呢？

請憑直覺選擇一張牌。 分享 facebook

塔羅牌圖作者：Lisa Sterle & Vita Ayala(Modern Witch Tarot)

A：受到干擾。(寶劍八正位)

牌面上有一位女子，眼睛跟上半身皆被綑綁。

這張牌表示在過年期間，你會被具體事物影響，導致你的賭運變差。例如：走路時沒注意踩到狗屎、出門前不小心撞到東西，甚至吃東西咬到舌頭等等，當你碰上這些倒楣事時，便有運氣不好的念頭，這個想法就會化為實相。小孟老師在此提醒你，轉念便能幫你轉運。

B：先盛後衰。(聖杯四正位)

牌面上有一位女子，坐在地上雙手交叉著。

這張牌表示在過年期間，因為內心的不滿足，做出讓賭運變差的行為。例如：當你跟朋友賭博小贏，或買刮刮樂中到小獎，這原本是一件喜事，但你卻覺得贏得太少，要把握良機趁勝追擊，最後可能會把贏的錢都賠掉。小孟老師在此提醒你，切莫貪心見好就收。

C：睡足好運。(寶劍四正位)

牌面上有一位女子，躺在床上手捂著眼睛。

這張牌表示在過年期間，你會受到睡眠的影響，為你帶來財富的好運。例如：夢境會透露一些訊息，若你能夠遵循它的提醒，可能會因此中到大獎。若於過年期間好好補眠，除了釋放身心的勞累外，也能間接增強你的賭運。小孟老師在此提醒你，佈置良好睡眠環境。

D：厄運降臨。(高塔牌正位)

牌面上的高塔被雷擊，塔頂受到毁壞並著火。

這張牌表示在過年期間，你的賭運非常不好，會有意料之外的打擊。例如：你明明拿了一副好牌，覺得可以順利擊敗大家，但朋友的手氣比你更好，讓你輸的措手不及。小孟老師在此提醒你，不如拋掉拼輸贏的想法，單純跟親朋好友聚聚，一起度過快樂的時光就好。

E：賭神附體。(惡魔牌正位)

牌面上有二位頭上長角的人，望向拿著火把的惡魔。

這張牌表示在過年期間，你的賭運將會大旺，請準備好大贏四方吧！例如：買刮刮樂或彩券，都能有不錯的收獲。購買福袋的商品，有機會抽到好的獎品。至於跟親朋好友打牌，手氣更是旺到不行。小孟老師在此提醒你，賭運好更要謹言慎行，才不會樂極生悲。