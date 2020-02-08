每日星座運勢／雙子心情舒暢桃花飛 把握投資信息

2020-02-8

牡羊座

在壓力中成長。

整體運：★★★☆☆

交易場所會讓你的運勢降低，想要有所行動者最好避過今天；學習者面臨對手競爭，雖有壓力卻也激發了鬥志，表現很是不俗；美食會成為照亮心情的點睛之筆，約上三五好友一起好好吃一頓吧。

愛情運：★★★☆☆

對另一半別太嚴苛，應懂得將心比心，多站在對方的角度思考，彼此的關係會更和諧。

事業運：★★★☆☆

忙碌的一天，恨不得長出三頭六臂來。事情雖多，但很充實，如此去想你就會更快樂。

財運：★★☆☆☆

易發生省小錢花大錢的狀況，買東西莫貪小便宜。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00睡蓮紫

開運方位：正西方向

金牛座

開心、團圓的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的男女如覺得時機成熟可把對方帶回家讓父母看看，這樣會使感情得到一定的鞏固；全家人聚在一起吃頓飯，有助於增強家人間的感情；餐飲業的工作人員會比較忙碌。

愛情運：★★★★☆

過於浪漫柔情，對於異性的誘惑是藕斷絲連般欲斷難斷。理性一點，別太感情用事了！

事業運：★★★☆☆

情緒較敏感，他人的一句玩笑話都可能讓你傷心大半天。別多想，開心一點才好。

財運：★★★☆☆

錢財會在你不經意時流失。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00芒果黃

開運方位：正西方向

雙子座

心情舒暢的一天，桃花紛飛。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。今天可密切關注市場動態，會發現不錯的投資信息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

愛情運：★★★★☆

戀人之間情到濃時包容性減弱，雙方容易因芝麻小事而傷神傷心；單身者易有美麗邂逅。

事業運：★★★★★

適合與人競爭，主動的提出意見，即便受到質疑也該有信心的去解釋清楚。

財運：★★★★☆

為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢可能需要頻繁的與人社交周旋。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00玉米黃

開運方位：西南方向

巨蟹座

易與人產生意見不合。

整體運：★★★★☆

已婚者易在孩子的教育問題上發生意見分歧，別太早替孩子下結論，應多瞭解孩子的想法；今天大財難遇，小財有所得，小額股票投資形勢可觀；今天消化系統易出現問題，要特別注意飲食衛生。

愛情運：★★★☆☆

應尊重另一半的朋友，別說他們的不是，以免惹對方不高興，讓你吃苦果！

事業運：★★★★☆

生活較愉快，工作事情進展較順利，沒有太大的壓力。很適合走親訪友，聯絡感情。

財運：★★★★☆

在錢財上，若能向人求助，大多能如願以償。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00冷泉藍

開運方位：西北方向

獅子座

一切都往好的方向發展。

整體運：★★★★☆

未婚者渴望安定的感覺強烈，結婚的念頭油然而生；今天財運良好，有利於大膽投資，多請教行家高手，往樓市、證券市場轉轉會有不錯的收穫；一定要注意吃早餐，不然容易影響整天的精神狀態。

愛情運：★★★★☆

珍惜身邊的人，為愛情重新加溫，愛情熱度是兩個人共同創造的喔！

事業運：★★★★☆

做事較穩重，也頗能聽取他人的意見，讓事務進展得很順利。

財運：★★★★☆

遇到金錢周轉困難，不妨求助長輩，不難得到支援。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00橄欖綠

開運方位：西南方向

處女座

伴侶小別勝新婚。

整體運：★★★★☆

情侶別後小聚，兩人彷彿又找到了當初戀愛時的那份心動與甜蜜；財運很好，賺得荷包滿滿，不妨拿出一部分邀約朋友，讓他們分享你的喜悅；和小朋友玩益智類遊戲，在童真中享受一段美好時光。

愛情運：★★★★☆

適合發揮你的小點子，巧言善辯的優點去吸引異性，不難獲得對方的心哦！

事業運：★★★☆☆

心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策或改變先前計劃，做好手中的事情就好。

財運：★★★★★

偏財運旺旺之日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-11:00羽絨白

開運方位：正西方向

天秤座

好好休息的日子，不必要的應酬可以推掉。

整體運：★★★☆☆

平時忙於工作和應酬，今天是休息共享天倫之樂的好時機。可以幫助父母做做家務活，或是聊聊天，都會感覺愉快。找出以前的相片，與另一半一起共憶曾經走過的日子，也別有一番感慨。對家庭的支出做一個計劃也很不錯。

愛情運：★★★☆☆

四處奔波，但別冷落了另一半，有時間打個電話或發條簡訊關心對方！

事業運：★★★☆☆

適合樂於助人，看到身邊的人有困難就幫一把，在聲望提高的同時，也拓展了人際關係。

財運：★★☆☆☆

小心因盲目追隨潮流而失去賺錢機會。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00檸檬綠

開運方位：西北方向

天蠍座

要做一個嚴格守時的人。

整體運：★★★☆☆

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要；無預算的開支較多，財政易出現危機，要記得提倡節儉；與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，要學會包容，耐心的聽取對方的意見，然後一起分析、解決問題。

愛情運：★★☆☆☆

單身者與異性交往時，多微笑能給你帶來好運；已婚者在工作上容易得到另一半的幫助。

事業運：★★★☆☆

顯得較為嚴厲，而且有點固執，讓人產生厭惡感。你要好好反省一下才行唷！

財運：★★☆☆☆

貪玩、愛享受也會使辛苦賺得之財流失！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-24:00櫻桃紅

開運方位：正東方向

射手座

靜心休養最為重要。

整體運：★★★☆☆

雙人情誼持續升溫，所有事情都能達成一致，而單身者會遇到對眼的異性，愛情之路一路暢通；欲與人合作者，今日簽約會異常順利，應善待機會；身體健康方面是今天的弱處，約會能推則推吧，待在家就好。

愛情運：★★★☆☆

已婚者給感情生活來點浪漫吧，感情容易升溫；單身者不乏戀愛的機緣，應好好把握。

事業運：★★★☆☆

謀求新的改變是今天的重點。別太過於執著以往的成就，稍做改變就會看到新的希望。

財運：★★★★☆

會有一些偏財，可儲蓄起來，以備不時之需。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00水晶紫

開運方位：正北方向

摩羯座

朋友亦有好有壞。

整體運：★★★★☆

單身者今天的愛情運有衝刺最高點的趨勢，得益於身邊死黨們的鼎力相助，愛情運必是好上加好。不宜將錢財過多顯露於人前，容易招來無法追回的麻煩帳。學生族找到適合自己的學習方法，進展會明顯不少。

愛情運：★★★★★

異性緣超級旺的，容易得到異性朋友的關照，很適合參加團隊活動喔！

事業運：★★★★☆

知性的一面突顯，處理事務老練成熟，而且與人相處時態度謙和，深得長者的好感。

財運：★★★☆☆

謹防貪心、好大喜功、看表不看裡所引發的財務危機。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00硃砂紅

開運方位：正南方向

水瓶座

有機會與能力優秀者合作，獲利的希望很大。

整體運：★★★☆☆

今天有機會參加商業聚會，因貴人引薦而結識有權有勢的上層人物，也因此而獲得不錯的合作機會，成功的機率高。在聚會中也認識了一些新朋友，單身者有機會挑選到不錯的交往對象。

愛情運：★★★☆☆

桃花紛飛，愛情運強。可是你在選擇上意念飄忽轉變，容易錯過好桃花喔！

事業運：★★★☆☆

比較粗心，又想貪快，容易有小失誤。其實事情很簡單，稍微細心就能做得很好。

財運：★★★★☆

因深厚的手足之情而得兄弟姐妹的幫助，獲得額外收入。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00琉璃銀

開運方位：東南方向

雙魚座

做事冷靜，讓困難變得不再可怕。

整體運：★★★★☆

戀愛運普通，單身者與異性接觸的機會多，但想進一步發展較困難。有時間可以約上三五好友喝茶聊天，瞭解彼此的近況，增進感情。有機會收到禮物，有喜出望外之感。

愛情運：★★★☆☆

對另一半的關心減少了一些，把更多的心思都放在工作上，但能獲得對方的理解！

事業運：★★★★☆

能做自己想做的事，興奮不已，動力很足，做起事來開心，也易有收穫。

財運：★★★★☆

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。正財運強，先前如果沒有付出則不易感受到今日的甜果！

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00秋葵綠

開運方位：正北方向





