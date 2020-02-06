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每日星座運勢／摩羯積極冷靜助事業 個人魅力無限

2020-02-06 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2020-02-6

牡羊座

魅力四射的表現讓你的虛榮心得到小小的滿足。

整體運：★★★★☆

言語幽默，能很快融入群體中，容易成為異性關注的對象。單身者有約會，浪漫甜蜜之感填滿內心。工作愉快，與同事互動較多，在互幫互助中讓你受益匪淺。有不錯的商機出現，可做好長遠規劃。

愛情運：★★★★☆

外界的推波助瀾會讓你的戀情出現正面效益，有股甜蜜滋味上心頭呢！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦子來企劃分析。

財運：★★★☆☆

散財日，有財來財去的跡象，趁今日去買點喜歡的東西或是出門旅遊一下，反正都要花錢麻，花在自己身上不是更好！

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00玉米黃

開運方位：東南方向

金牛座

小心謹慎，以為上上之策。

整體運：★★☆☆☆

愛情運一般，容易被異性的花言巧語所迷惑，受到欺騙，需多加個心眼來辨別對方的真偽；今天投資風險比較強，資金充裕的話少量的資金注入比較好；工作上表現積極，極易受到老闆的讚賞。

愛情運：★★☆☆☆

想引起異性的注意嗎？不妨在服飾打扮上下點功夫，穿出獨特的風格可提升異性緣！

事業運：★★★☆☆

然工作上會遇到一些攔路虎，但只要你顯示出自己的氣勢來，就能化險為夷，扭轉局勢。

財運：★★☆☆☆

在應酬中緩緩流失辛苦賺得的血汗錢。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00艷棗紅

開運方位：正西方向

雙子座

誰知盤中餐，粒粒皆辛苦。

整體運：★★★☆☆

今天對另一半顯得相當嚴苛，晚上還是哄哄他吧，如此愛情才能天長地久；物品稍有破損，便丟棄一旁，顯得毫無節省意識，錢財流失不少；工作中不緊不慢的態度會讓你的工作效率打大折扣哦！

愛情運：★★★☆☆

單身者易在娛樂活動中結識性情溫和的異性朋友；戀愛中的人戀情穩定，彼此關心。

事業運：★★★☆☆

若不是團隊合作，少參與他人的事務，以免太過雞婆，做出費力不討好的事。

財運：★★☆☆☆

多留意金錢往來，小心因錢起紛爭。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00瑪瑙黑

開運方位：正西方向

巨蟹座

心情不太好，容易被他人誤解。

整體運：★★☆☆☆

在日常的工作中能夠進行得比較順利，凡事也都有人關照。財運上與另一半的投資理念有所差異，溝通不當還可能引發爭吵和冷戰。今天多與家人相處，自然就能感受到親情的溫暖，會很有幸福感哦！

愛情運：★★★☆☆

應多為另一半付出，當對方情緒不佳時，最好的方法就是做一個傾聽者。

事業運：★★★☆☆

需注意別讓自己表現得鋒芒太露，若工作上處處表現得幹勁十足、能力超強，會讓你在無形中惹來嫉妒和猜忌。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，特別要注意信用卡、帳單、支票是否到期，莫因為小失誤而造成麻煩困擾。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00蜜瓜黃

開運方位：正東方向

獅子座

較煩悶的一天，工作壓力大，造成思緒混亂。

整體運：★☆☆☆☆

今天你對待感情顯得溫和了很多，因為有心事，對另一半的無理取鬧也只是一笑而過。對錢財的慾望很大，小心因慾望蒙蔽了心而盲目投資，使得嚴重虧損。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者與另一半的關係呈現兩人都很忙的情況，因此見面聊天的機會較少，有疏遠感。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很差，要收斂點，不要太狂妄或自以為是，否則會自討苦吃的。

財運：★☆☆☆☆

財氣呈現混亂跡象，雖然很想留住錢，但金錢問題多多，寧可把錢拿去繳帳單也不要白白浪費喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00咖啡棕

開運方位：東南方向

處女座

融洽的關係為工作營造好的氛圍。

整體運：★★★☆☆

你和同事的誤會可望得以冰釋，重歸於好讓你輕鬆快樂，可以更加專心地工作。約好友一起吃吃小吃，或享受異域美食，有益增進彼此的情誼。愛情雖然可望重新開始，卻難以恢復原狀，還是隨緣吧！

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，單身者在下班途中或在休閒場所，容易有一段美麗邂逅，感情進展不錯！

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，尤其是偏向情緒上的起伏，容易產生不滿的情緒。

財運：★★★☆☆

投機心態是造成金錢流失的元兇，注意偷雞不著蝕把米！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00祖母綠

開運方位：正南方向

天秤座

異性吸引力強，桃花紛飛。

整體運：★★★★☆

感性的一面突顯，人際關係良好，異性緣佳，大膽表白可獲得美好的愛情。財運佳，與人合作會很愉快，而且可以獲得更多賺錢機會。工作運一般，不利單獨作業，多與同事溝通協調可讓工作更順利。

愛情運：★★★★★

今日你與戀人相處和諧，是你在主導著感情的發展，感情生活豐富多彩。你們對共同的未來充滿信心，已經有共築愛巢的念頭。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個必須積極耕耘的一天，今日的事業能量會強一點，所以可以處理比較多的事情。

財運：★★★★☆

留意報紙中的廣告會獲得商機。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00葡萄紫

開運方位：正南方向

天蠍座

待人要學會主動。

整體運：★★★☆☆

今天的感情細胞特別敏感，深處暗戀狀態的人發現心儀對象和其他異性愉快相處，讓你很不開心；與有生意往來的人聯繫，有助於你財運的上升；外出工作的人，今天極易得到他人的幫助。

愛情運：★★☆☆☆

容易生氣的一天，挺容易吃醋的，收起妒忌心會讓你更有魅力。

事業運：★★★★☆

在工作上雖然會遇到一些困難，但你能發揮聰明才智、運用人際，多能逢凶化吉。

財運：★★★☆☆

出手大方，花費不小。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：18:00-20:00玉髓紅

開運方位：東南方向

射手座

有化敵為友的能量。

整體運：★★★★☆

今天你特別能站在他人的立場想問題，以往與朋友、家人的誤會都可以在今天化解。工作上對上司、同事的批評、挑刺也都能以平常心看待，良好的心態讓你做起事來特別順利。少買奢侈品，以免大筆錢財流失後悔不已。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，單身者在購物、逛公園時與有緣人相遇的機率高。

事業運：★★★★☆

很有衝勁，先把重要事情處理完，再找一些挑戰性強的工作來做，會很有成就感！

財運：★★★☆☆

投資運普通，大筆投資別冒險，多瞭解市場信息。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00玳瑁棕

開運方位：西北方向

摩羯座

今天狀態良好，個人魅力讓對方難以招架。

整體運：★★★★★

愛情上浪漫而甜蜜，你的一舉一動，都會魅力無限，讓對方和你熱情相擁。好財運源於好的情報，各種場合都記得要豎起耳朵，將有用的財經消息一網打盡，以期投資獲利最大化。今日宜求職，能力的凸顯加上勇於表現是今日求職成功的關鍵，切不可縮手縮腳。

愛情運：★★★★★

一起去吃喝玩樂吧！雖然他的意見特別多，可是挺有創意的不是嗎？想談戀愛的人，趁今日快約心上人去玩樂，會有不錯的進展呢！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，積極點，冷靜點，你會有很大的斬獲喔！

財運：★★★★☆

財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財惹人眼紅。商務競爭者，後遺症較少。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-24:00寶石藍

開運方位：東北方向

水瓶座

財運較低，切忌盲目投資。

整體運：★★☆☆☆

容易為愛傷感的一天，對舊戀情難以釋懷，與親友聊聊天會得到安慰。居家型的太太需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子。依賴心增強，易因缺少積極性而喪失提升的機會。

愛情運：★★★☆☆

另一半與異性交往較頻繁，讓你醋意大發。你可別小題大作，誤會另一半喔！

事業運：★★★☆☆

今天是考驗你體力的時候，工作中需要體力勞動的機會將增加。

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多多，較容易為錢煩惱喔。額外要注意一意孤行下恐會破財喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-15:00萊姆黃

開運方位：正西方向

雙魚座

不斷努力就會有好的成就。

整體運：★★★☆☆

在投資上，表現自大會忽略一些細小的地方，也可能因此而壞了大事，多聽他人意見為好；工作中將點燃競爭意識，與同事在競賽中互相激勵，共同成長；想要專心學習一些特殊領域的才能或自己感興趣的東西。

愛情運：★★★☆☆

對未來感到迷茫時，不妨問問另一半，對方的意見會讓你得到全新的見解。

事業運：★★★★★

今日的事業運好得不得了，有許多的機會讓你發揮運用呢！而且容易得到異性朋友同事從中協助。

財運：★☆☆☆☆

財運背背的一天，不利於金錢投資，尤其是股票族更是要謹慎喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00琉璃銀

開運方位：正東方向



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