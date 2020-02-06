每日星座運勢／摩羯積極冷靜助事業 個人魅力無限
2020-02-6
牡羊座
魅力四射的表現讓你的虛榮心得到小小的滿足。
整體運：★★★★☆
言語幽默，能很快融入群體中，容易成為異性關注的對象。單身者有約會，浪漫甜蜜之感填滿內心。工作愉快，與同事互動較多，在互幫互助中讓你受益匪淺。有不錯的商機出現，可做好長遠規劃。
愛情運：★★★★☆
外界的推波助瀾會讓你的戀情出現正面效益，有股甜蜜滋味上心頭呢！
事業運：★★★☆☆
今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦子來企劃分析。
財運：★★★☆☆
散財日，有財來財去的跡象，趁今日去買點喜歡的東西或是出門旅遊一下，反正都要花錢麻，花在自己身上不是更好！
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：09:00-10:00玉米黃
開運方位：東南方向
金牛座
小心謹慎，以為上上之策。
整體運：★★☆☆☆
愛情運一般，容易被異性的花言巧語所迷惑，受到欺騙，需多加個心眼來辨別對方的真偽；今天投資風險比較強，資金充裕的話少量的資金注入比較好；工作上表現積極，極易受到老闆的讚賞。
愛情運：★★☆☆☆
想引起異性的注意嗎？不妨在服飾打扮上下點功夫，穿出獨特的風格可提升異性緣！
事業運：★★★☆☆
然工作上會遇到一些攔路虎，但只要你顯示出自己的氣勢來，就能化險為夷，扭轉局勢。
財運：★★☆☆☆
在應酬中緩緩流失辛苦賺得的血汗錢。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：17:00-18:00艷棗紅
開運方位：正西方向
雙子座
誰知盤中餐，粒粒皆辛苦。
整體運：★★★☆☆
今天對另一半顯得相當嚴苛，晚上還是哄哄他吧，如此愛情才能天長地久；物品稍有破損，便丟棄一旁，顯得毫無節省意識，錢財流失不少；工作中不緊不慢的態度會讓你的工作效率打大折扣哦！
愛情運：★★★☆☆
單身者易在娛樂活動中結識性情溫和的異性朋友；戀愛中的人戀情穩定，彼此關心。
事業運：★★★☆☆
若不是團隊合作，少參與他人的事務，以免太過雞婆，做出費力不討好的事。
財運：★★☆☆☆
多留意金錢往來，小心因錢起紛爭。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：05:00-06:00瑪瑙黑
開運方位：正西方向
巨蟹座
心情不太好，容易被他人誤解。
整體運：★★☆☆☆
在日常的工作中能夠進行得比較順利，凡事也都有人關照。財運上與另一半的投資理念有所差異，溝通不當還可能引發爭吵和冷戰。今天多與家人相處，自然就能感受到親情的溫暖，會很有幸福感哦！
愛情運：★★★☆☆
應多為另一半付出，當對方情緒不佳時，最好的方法就是做一個傾聽者。
事業運：★★★☆☆
需注意別讓自己表現得鋒芒太露，若工作上處處表現得幹勁十足、能力超強，會讓你在無形中惹來嫉妒和猜忌。
財運：★☆☆☆☆
財運不佳，特別要注意信用卡、帳單、支票是否到期，莫因為小失誤而造成麻煩困擾。
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-11:00蜜瓜黃
開運方位：正東方向
獅子座
較煩悶的一天，工作壓力大，造成思緒混亂。
整體運：★☆☆☆☆
今天你對待感情顯得溫和了很多，因為有心事，對另一半的無理取鬧也只是一笑而過。對錢財的慾望很大，小心因慾望蒙蔽了心而盲目投資，使得嚴重虧損。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者與另一半的關係呈現兩人都很忙的情況，因此見面聊天的機會較少，有疏遠感。
事業運：★☆☆☆☆
事業運很差，要收斂點，不要太狂妄或自以為是，否則會自討苦吃的。
財運：★☆☆☆☆
財氣呈現混亂跡象，雖然很想留住錢，但金錢問題多多，寧可把錢拿去繳帳單也不要白白浪費喔！
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：11:00-12:00咖啡棕
開運方位：東南方向
處女座
融洽的關係為工作營造好的氛圍。
整體運：★★★☆☆
你和同事的誤會可望得以冰釋，重歸於好讓你輕鬆快樂，可以更加專心地工作。約好友一起吃吃小吃，或享受異域美食，有益增進彼此的情誼。愛情雖然可望重新開始，卻難以恢復原狀，還是隨緣吧！
愛情運：★★★★☆
愛情運不錯，單身者在下班途中或在休閒場所，容易有一段美麗邂逅，感情進展不錯！
事業運：★★☆☆☆
事業運不太穩定，尤其是偏向情緒上的起伏，容易產生不滿的情緒。
財運：★★★☆☆
投機心態是造成金錢流失的元兇，注意偷雞不著蝕把米！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：12:00-13:00祖母綠
開運方位：正南方向
天秤座
異性吸引力強，桃花紛飛。
整體運：★★★★☆
感性的一面突顯，人際關係良好，異性緣佳，大膽表白可獲得美好的愛情。財運佳，與人合作會很愉快，而且可以獲得更多賺錢機會。工作運一般，不利單獨作業，多與同事溝通協調可讓工作更順利。
愛情運：★★★★★
今日你與戀人相處和諧，是你在主導著感情的發展，感情生活豐富多彩。你們對共同的未來充滿信心，已經有共築愛巢的念頭。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，是個必須積極耕耘的一天，今日的事業能量會強一點，所以可以處理比較多的事情。
財運：★★★★☆
留意報紙中的廣告會獲得商機。
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：15:00-17:00葡萄紫
開運方位：正南方向
天蠍座
待人要學會主動。
整體運：★★★☆☆
今天的感情細胞特別敏感，深處暗戀狀態的人發現心儀對象和其他異性愉快相處，讓你很不開心；與有生意往來的人聯繫，有助於你財運的上升；外出工作的人，今天極易得到他人的幫助。
愛情運：★★☆☆☆
容易生氣的一天，挺容易吃醋的，收起妒忌心會讓你更有魅力。
事業運：★★★★☆
在工作上雖然會遇到一些困難，但你能發揮聰明才智、運用人際，多能逢凶化吉。
財運：★★★☆☆
出手大方，花費不小。
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：18:00-20:00玉髓紅
開運方位：東南方向
射手座
有化敵為友的能量。
整體運：★★★★☆
今天你特別能站在他人的立場想問題，以往與朋友、家人的誤會都可以在今天化解。工作上對上司、同事的批評、挑刺也都能以平常心看待，良好的心態讓你做起事來特別順利。少買奢侈品，以免大筆錢財流失後悔不已。
愛情運：★★★★☆
愛情運佳，單身者在購物、逛公園時與有緣人相遇的機率高。
事業運：★★★★☆
很有衝勁，先把重要事情處理完，再找一些挑戰性強的工作來做，會很有成就感！
財運：★★★☆☆
投資運普通，大筆投資別冒險，多瞭解市場信息。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：14:00-15:00玳瑁棕
開運方位：西北方向
摩羯座
今天狀態良好，個人魅力讓對方難以招架。
整體運：★★★★★
愛情上浪漫而甜蜜，你的一舉一動，都會魅力無限，讓對方和你熱情相擁。好財運源於好的情報，各種場合都記得要豎起耳朵，將有用的財經消息一網打盡，以期投資獲利最大化。今日宜求職，能力的凸顯加上勇於表現是今日求職成功的關鍵，切不可縮手縮腳。
愛情運：★★★★★
一起去吃喝玩樂吧！雖然他的意見特別多，可是挺有創意的不是嗎？想談戀愛的人，趁今日快約心上人去玩樂，會有不錯的進展呢！
事業運：★★★★☆
事業運不錯，積極點，冷靜點，你會有很大的斬獲喔！
財運：★★★★☆
財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財惹人眼紅。商務競爭者，後遺症較少。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：22:00-24:00寶石藍
開運方位：東北方向
水瓶座
財運較低，切忌盲目投資。
整體運：★★☆☆☆
容易為愛傷感的一天，對舊戀情難以釋懷，與親友聊聊天會得到安慰。居家型的太太需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子。依賴心增強，易因缺少積極性而喪失提升的機會。
愛情運：★★★☆☆
另一半與異性交往較頻繁，讓你醋意大發。你可別小題大作，誤會另一半喔！
事業運：★★★☆☆
今天是考驗你體力的時候，工作中需要體力勞動的機會將增加。
財運：★☆☆☆☆
金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多多，較容易為錢煩惱喔。額外要注意一意孤行下恐會破財喔！
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：13:00-15:00萊姆黃
開運方位：正西方向
雙魚座
不斷努力就會有好的成就。
整體運：★★★☆☆
在投資上，表現自大會忽略一些細小的地方，也可能因此而壞了大事，多聽他人意見為好；工作中將點燃競爭意識，與同事在競賽中互相激勵，共同成長；想要專心學習一些特殊領域的才能或自己感興趣的東西。
愛情運：★★★☆☆
對未來感到迷茫時，不妨問問另一半，對方的意見會讓你得到全新的見解。
事業運：★★★★★
今日的事業運好得不得了，有許多的機會讓你發揮運用呢！而且容易得到異性朋友同事從中協助。
財運：★☆☆☆☆
財運背背的一天，不利於金錢投資，尤其是股票族更是要謹慎喔！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：09:00-10:00琉璃銀
開運方位：正東方向
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