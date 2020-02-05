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每日星座運勢／巨蟹今日事業運旺旺 從事多元發展

2020-02-05 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2020-02-5

牡羊座

感受到阻力，有點力不從心。

整體運：★★☆☆☆

已婚者與另一半的關係發生微妙變化，難以瞭解對方的心思，若放任不理，矛盾會不斷擴大。下午運氣較弱，工作要細心一些，稍有疏忽就會出錯。有貴人指引發財之路，注意把握。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運普通，對另一半的態度不要太強硬，那只會引起對方的不滿情緒。

事業運：★★☆☆☆

顯得敏感，對小小失誤都會後悔不已。過去的事就別再多想，否則只會阻礙你前進的步伐。

財運：★★★☆☆

奇怪，就是存不了錢。今天扮演散財童子。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00臘梅白

開運方位：西北方向

金牛座

心緒開朗的一天，自信心十足。

整體運：★★★★☆

能在平淡的感情生活中享受愛情的甜蜜，感覺安逸。貴人運不錯，會得到許多幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手。工作無太大變化，可做好日程安排，做好時間管理。

愛情運：★★★★☆

魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天喝茶。

事業運：★★★☆☆

事業普通，是個聽命行事的日子，不宜做任何重大的決定，只要把份內事情做好就行囉！

財運：★★★★☆

財運旺旺日，得財輕鬆不費力有如神助，而且今日的財務眼光、敏銳度都很強，頗適合金錢遊戲的一天。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00玫瑰紅

開運方位：東北方向

雙子座

學會與人分享。

整體運：★☆☆☆☆

今天很喜歡獨處，享受獨自承受自己的喜悅憂愁，但時間一長也會有空虛的感覺，找他分享吧，快樂會從分享的過程中得到提煉；今天在錢財上會有大手大腳的傾向，還是暫時把錢交給家人的好；事業一波三折，但關鍵時刻還是能有迴旋的餘地。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，適合獨處，不要黏太緊，黏得愈緊發生爭執的機會就愈多。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很背，似乎事與願違，小麻煩不斷，宜冷靜的面對，秉持多做事，少說話的原則，倘若被人指責時，宜勇於認錯！

財運：★★★☆☆

熱心助人固然是好事，然宜量力而為，莫熱心過頭而惹來財務困擾。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00石榴紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

人逢喜事精神爽。

整體運：★★★★★

今天的愛情運勢有衝刺最高點的機會哦！單身MM抹上淡粉色眼影會有很強的助運功效；財運頗好，得財雖少，但非常輕鬆，且能累積不少經驗；服務行業工作者會得到意想不到的工作機遇。

愛情運：★★★★★

變化多端的戀愛日，容易感受到心上人熱情、俏皮、可愛的一面，在雙方的努力下就能營造快樂的一天。

事業運：★★★★★

今日事業運旺旺，可以從事多元化發展，同時進行好幾件事，可是仍然要量力而為，免得每件事情都做得很草率。

財運：★★★☆☆

特別愛花錢的一天，荷包錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後心生後悔。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00翡翠綠

開運方位：西北方向

獅子座

心動不如行動。

整體運：★★★★☆

想要關心對方又怕遭到拒絕，顯得越來越木訥，其實幫他泡杯咖啡的小舉動就能引起他的注意哦！財運佳，正財偏財均有不錯的收效，再多些魄力便能有更好的發展；工作運勢大漲，身邊紅眼人如雨後春筍。

愛情運：★★★★☆

單身者感情濃烈，對異性的一舉一動都較感興趣，有機會展開一段浪漫戀情。

事業運：★★★★☆

有表現的機會，表達能力可望獲得發揮，而且說出來的話很有說服力，適合談判。

財運：★★★★☆

運用交際獲財，進帳可觀。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：18:00-20:00辣椒紅

開運方位：正南方向

處女座

財不可外露。

整體運：★★☆☆☆

愛情運偏弱，夫妻溝通較困難，易因一些小事爭吵不休，顯示出你的大度方能避免無謂的戰爭；財運處在低點，在人多嘈雜的地方，容易被不務正業之人盯上，提高防範，方可避除破財之災；工作中易得貴人相助。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人可以考慮帶戀人回家見見家人，也順便安排個短程的甜蜜旅行！

事業運：★★★☆☆

有些許鬆散，工作積極性逐漸減弱，工作效率出現明顯的下降趨勢， 應及時的做好心理調整，鼓起勁來。

財運：★☆☆☆☆

財運不順暢，有金錢方面的煩惱，遇到問題不易解決，今日不適宜接觸與錢相關的事物。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00杜鵑粉

開運方位：正西方向

天秤座

用心裝扮你的生活色彩。

整體運：★★★☆☆

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，裝點生活的色彩。感情運較弱，單身者與異性約會應留意對方的表情，感覺到對方對你沒感覺時應及時抽身。業務人員收穫不錯，多與客戶聯繫會有收穫。

愛情運：★★☆☆☆

啊，情緒也變化太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖中，與其突然的生悶氣不如說清楚！

事業運：★★★★☆

撥雲見日的一天，心境豁然開朗，很有活力與衝勁，工作進度有超前的趨勢。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定的一天，對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00古銅青

開運方位：正西方向

天蠍座

易獲得長輩照顧、鼓勵，勢氣得到鼓舞。

整體運：★★★★☆

今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助，貴人點撥讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。

愛情運：★★★★☆

夫妻之間感情可望進一步加深，彼此都能感受到對方的重要性，願意為對方付出。

事業運：★★★★☆

較為沉穩，能收斂住個性中的銳氣，給人幾分老道、穩重的印象，這對求職和有商業洽談的人群來說，是好的開始。

財運：★★★☆☆

愛錢的一天，對於金錢問題出現謹慎計較的態度，適合在今日做財務規劃！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-21:00深海藍

開運方位：西北方向

射手座

順其自然反而能強化運勢。

整體運：★★☆☆☆

感情的事順其自然便好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由且還能增強桃花。注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人。多出門走動走動，呼吸新鮮氧氣，是淨化心靈的最好方法。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者易得到另一半的支持與理解，讓你感動；單身者桃花較弱，想戀愛需等待時機。

事業運：★★★☆☆

做事比較急躁，遇到突發事件很容易失去理智，心慌意亂往往會讓你把簡單的事情複雜化。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，金錢上缺乏計劃，魯莽行事導致虧損，莫在此日有衝動性的金錢活動或消費行為。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-09:00碧空藍

開運方位：西北方向

摩羯座

誤會冰釋的一天。

整體運：★★★☆☆

今天會發現真相，解除對同事的誤解，有機會好好交流，讓關係更和諧。剛剛走進婚姻的戀人容易產生壓抑情緒，多溝通才能化解矛盾。財運不佳，資金周轉出現危機時可向親友求援。

愛情運：★★★☆☆

多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者在聚會中易與有緣人相遇。

事業運：★★★★☆

與人交流互動的慾望在蔓延，也讓你從中體會到團體的強大力量，收穫頗多！

財運：★★☆☆☆

金錢上小麻煩多多，不利於投機或賭博，省得惹來一身腥又不得安寧。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00寶石藍

開運方位：正東方向

水瓶座

工作並不輕鬆，精神壓力較大。

整體運：★★★☆☆

雙人愛情際遇較好，感情穩定，兩人在一起的時間有所增多。投資頗順利，貴人運強，得到的助力不容小視。工作中有展現才華的機會，因自我要求過高，較難得到滿足，反而顯得很累。

愛情運：★★★☆☆

愛情運佳，有更多時間陪伴另一半，讓對方備感溫暖，你的付出也有回報。

事業運：★★★☆☆

一個好漢三個幫，工作會遇到一些困難，但貴人相助讓你順利渡過難關。

財運：★★★☆☆

賭運不佳，別輕易嘗試賭博，否則恐有兵敗如山倒的窘境。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00墨玉綠

開運方位：西南方向

雙魚座

太過張揚的行為容易引起他人反感。

整體運：★★★☆☆

工作上急功近利的作風，是造成遇到小障礙的原因，不要把姿態擺得太高。投資不穩，預算失控，錢財最好交給貼心人管理，以免花掉大筆冤枉錢。單身者有機會參加社交活動，低調沉默者易有奇緣。

愛情運：★★★☆☆

感覺非常好，想到戶外尋找快樂，別忘了帶上伴侶，分享彼此的快樂心情。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，心態容易呈現不平衡狀態，例如：覺得自己特別辛苦啦！別人無法理解你的努力啦！

財運：★★☆☆☆

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在今日有大動作！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00香吉士黃

開運方位：東北方向



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