每日星座運勢／金牛親自出馬成績好 善用智慧得財

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2020-02-4

牡羊座

低落的情緒是壞運氣來襲的主因。

整體運：★☆☆☆☆

情緒不好，愛情進展亦會因此不太順利，與戀人相處時只顧想心思而冷落了對方，易引起對方的不滿找你理論而引發戰火哦！工作拖拉的狀況不改變的話，易受上司的責備。在空曠的場所找個有利的方向，深呼吸幾次，能使心情變好，有趨吉避凶的作用呢！

愛情運：★★☆☆☆

在愛情的世界裡少鑽牛角尖，芝麻綠豆的小事就讓它隨風飄逝吧，讓自己輕鬆愉快。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不穩定，小麻煩，小狀況頻繁，會有瑣碎的事情從天而降，打亂了你原本的行程或計劃。

財運：★★☆☆☆

浮動不穩定型的財運，馬馬虎虎的態度與強烈的得失心易使貧神有機可乘。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-21:00咖啡棕

開運方位：西南方向

金牛座

自己動手豐衣足食。

整體運：★★★★★

自己的客戶就應該自己去拜訪，親自出馬的成績會比派其他人更值得期待；精神與體能狀態極佳，把目光聚集在有挑戰性的投資項目上，獲利會更大；在他回家的路上等著，給他驚喜吧。

愛情運：★★★★☆

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人可以請朋友居中撮合。

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，特別有利於動口的行業，例如：講師、業務等領域的人，多運用合理的懷疑、推理、假設能使工作效率提升。

財運：★★★★☆

擅用智慧得財的一天，有點賭運，可是適合賭經過分析計算的領域，例如：股票、賭馬等等。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-21:00桐花白

開運方位：正南方向

雙子座

健康運有波動，女性更應關注身體健康狀況。

整體運：★★★☆☆

除了飲食方面要注意外，路邊的東西少去碰觸，容易引起皮膚過敏。財運一般，與其讓錢財不知不覺的流失，不如添置一些生活必需品。工作上扮演低調謹慎的幕後者會讓你更受寵。

愛情運：★★☆☆☆

今日有暗中作祟的嫌疑，可別說謊喔，說謊容易被識破的。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太順，有點力不從心，找不到施力點，依照平日的進度規則運作就行了。

財運：★★★☆☆

眼光很不錯，可買到物美價廉的東西。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00夕陽橙

開運方位：正南方向

巨蟹座

將感情轉移到工作上。

整體運：★★☆☆☆

易受情緒影響而造成身體不適，閒暇時間多做運動；事業運勢平穩，只需耐心等待，有晉升的機會哦；此日感情頗為不順，過於感情用事或是用情過深，而導致自己受困於感情無法脫身。

愛情運：★☆☆☆☆

聰明反被聰明誤，不要自以為是對的，真愛是沒有邏輯也沒有道理的唷！

事業運：★★★☆☆

很會運用智慧去做事情，讓你減輕了體力負擔，加快了工作效率。

財運：★★☆☆☆

金錢流動性轉強，有頻頻周轉的跡象，務必量入為出。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00玫瑰紅

開運方位：正北方向

獅子座

自己解決不了時要善於尋求幫助。

整體運：★★★☆☆

對於你細緻的體察到他的情緒變化和需求，讓他備受感動；工作中出現自己無法解決的問題不上報，不但自己著急，反而會使事情錯過了最佳解決的時機；在碰到多年未見的同學時，因叫不出對方的名字而感到尷尬。

愛情運：★★★★☆

單身者可向心儀的對象表白，成功的機率較高；已婚者感情生活豐富多采。

事業運：★★☆☆☆

放鬆心情，別想太多，應將複雜的事情簡單化，以應付臨時派下來的各項任務。

財運：★★★☆☆

過度保守，懶得花腦筋計算研究，而喪失投資的機會。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00玉米黃

開運方位：正西方向

處女座

運勢不錯的一天。

整體運：★★★★☆

財運較好，沒有大手筆資金流入，卻因合理消費而節省不少開支。愛得越深，就越害怕失去對方，雖然感覺穩定卻顯得有些疲憊。工作上同事對你的信任有增無減，讓你獲得不少成就感。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷唷！

事業運：★★★★☆

獨立、迅速的解決問題，會讓你充滿成就感。

財運：★★★★☆

有收到禮品、紅包的機會。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-16:00橄欖綠

開運方位：東南方向

天秤座

時而有退出的想法。

整體運：★★★☆☆

不是第三者卻會有第三者的苦惱，被人誤解為奪人所愛，不必太在意，時間總會令真相還原。財富累積得太慢使你有些苦惱，緊盯著反倒沒有明顯的成效。學生族學習需要父母督促，顯得有些被動。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘咧！額外要注意雙方金錢上面的爭執。

事業運：★★★☆☆

工作精力旺盛，不要讓情緒化的表現抹殺了你的豐功偉績。

財運：★★☆☆☆

今日投機念頭比較重，小賭怡情莫沉迷。貪念物慾也比較重，要稍微節制喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-10:00玫瑰紅

開運方位：東北方向

天蠍座

運勢漸趨好轉。

整體運：★★★★☆

從事外貿商洽工作的人愛情際遇十分明朗，遇異國情緣的機會頗大；財運收效頗為顯著，得到他人的幫助後，讓你的財運更是水漲船高；獲得外國出差機會的人欣喜之情不宜表現得太過明顯，小心因此而遭人嫉妒哦！

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人感情升溫，感覺又回到熱戀之時，心靈層面也產生很多共鳴。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，今日適合運作研究、分析、推理的相關工作，適合靜靜的一個人思考。

財運：★★★★☆

有吃小虧佔大便宜的機運。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-06:00櫻桃紅

開運方位：正東方向

射手座

今天心緒不寧，容易被外界因素影響自己的判斷。

整體運：★★☆☆☆

感情投入很多，收效卻不明顯，不要將責任歸咎於對方，也得在自己身上找找原因。理財會遇到突發狀況，喜憂摻半，是考驗自己應變能力的時候。工作中會遇到小挫折，克制自己的情緒，不要受其影響。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會在工作應酬中結識投緣的異性朋友；已婚者易獲得另一半的關心。

事業運：★★☆☆☆

不妨暫時性的將工作方法進行一下調整，讓自己工作起來有種不一樣的感覺。

財運：★★★☆☆

在大筆金錢運轉的前夕，多搜集資訊，偷懶下草率做的決定是挺危險的唷。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00玉米黃

開運方位：西北方向

摩羯座

自我提升的一天。

整體運：★★★★☆

在外活動會比呆在室內更提升財運，可能會在路上收穫不少的投資心得；上班族工作態度積極，敢於表現自己，提出的有建設性的意見容易得到採納；對具有神秘氣息的事物感興趣，可多參閱與此有關的書籍。

愛情運：★★★☆☆

今日你頗感性，你會用富有深意的眼神向周圍散播愛情密碼，期待著懂得破譯之人的回應。

事業運：★★★★☆

心情愉快，特別容易感受到身邊人的善意，你也樂於為他人付出，會有意想不到的收穫。

財運：★★★☆☆

錢財方面不宜過度擴張，小心入不敷出。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-07:00冷泉藍

開運方位：正東方向

水瓶座

提防身邊的陌生人。

整體運：★★★☆☆

切忌因他人的不理解而大動肝火，否則會中了小人圈套，造成難以挽回的局面。女生極易因心情好壞而決定購物取向，造成財運的低落。工作上得親人大力相助，順風順水，工作心情愉悅。

愛情運：★★☆☆☆

談錢傷感情，雙方間容易為金錢而起紛爭喔！

事業運：★★★★☆

職場中有人暗中關注你，因此要特別注意自身的形象，無聊的話盡量少說，好好表現，積極工作，有機會受到上司的重視。

財運：★★★☆☆

不宜做出重大投資決策，容易判斷錯誤。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00祖母綠

開運方位：東南方向

雙魚座

適當地做做運動。

整體運：★★☆☆☆

與對方的冷淡形成強烈反差，內心頗有不平，卻又因為很喜歡他而不敢發作；被人盯梢的感覺真是難受，幸而能有朋友的安慰；健康方面會出現小小的狀況哦！小心因不良的生活習慣而導致精神不振。

愛情運：★★★☆☆

已婚者想與另一半說說心理話，可又礙於面子，不願意先開口，對方很難瞭解你的心思。

事業運：★★★☆☆

事業運平順，按照平日的步調來運作就可以了，對上級主管安排的工作確保進度就好。

財運：★★☆☆☆

小心受人利用、挑撥、誤信奸臣、遇上仙人跳而破財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：20:00-22:00薔薇粉

開運方位：東北方向





