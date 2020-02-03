每日星座運勢／獅子鴻運當頭辦事順 異性緣超級好

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2020-02-3

牡羊座

運勢旺盛，諸事順利的一天。

整體運：★★★★☆

適合表白，有暗戀對象的人多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖收入不如預想，但頗為平衡。

愛情運：★★★★☆

今日是表現溫柔體貼的時刻，他想要怎樣就順著他的意思吧！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，助力挺多的，自己不會太辛苦，能快樂的度過一天唷！

財運：★★★☆☆

愛花錢的一天，不要在外面逗留，逗留愈久荷包愈空！

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00祖母綠

開運方位：西北方向

金牛座

凡事要多份耐心。

整體運：★★☆☆☆

遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，因此而破壞自己在他心目中的好形象；今天不適合外出拜訪或商談，易吃到閉門羹；購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。

愛情運：★★★☆☆

要忙的事情很多，單身者無心戀愛；已婚者忙著拜訪、接待親人，忙碌中感情倍增。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很背，莫名其妙的事情特別多，尤其是突發狀況連連，耐著性子處理突如其來的改變，才能讓你順利完成手邊任務。

財運：★★★☆☆

工作性質危險性高者要注意自身安全，倘若不慎受傷了就不能賺錢囉！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-10:00芒果黃

開運方位：正西方向

雙子座

別自己難為自己哦！

整體運：★☆☆☆☆

太過熱心，卻反而幫了倒忙，雖然對方不說，但卻已經給出了黃牌警告；今天還是暫停斂財腳步，讓神經放鬆一下比較好；工作能力遭他人質疑，這種情況更是讓你有些力不從心。

愛情運：★★☆☆☆

單身者感到孤獨時，可試著將更多的時間放在自己喜愛的事務上，會感到很充實喔！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼，先冷靜自身的情緒最重要，凡事以保守為上策，規劃上宜先聯想最壞的狀況。

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，特別容易為錢煩惱，想要守住財富卻又力不從心。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00薰衣草紫

開運方位：西南方向

巨蟹座

成由節儉，敗由奢。

整體運：★★☆☆☆

曖昧不明的關係終於在今天明朗，感情可望獲得進一步發展。工作任務頗重，像跑馬拉松一樣疲倦，應做好時間管理。金錢運一般，雖然獎金頗為豐厚，但是不可太奢侈無度地生活哦。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與朋友發展一段戀情；已婚者與另一半易產生小磨擦，應耐心處理。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，急躁，好大喜功容易惹得一身腥，乖乖的把份內事完成比較重要咧！

財運：★★★☆☆

理財的日子，在金錢運作上適合只進不出。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00湖水綠

開運方位：東南方向

獅子座

鴻運當頭，辦事相當順利。

整體運：★★★★★

對他發出的邀請能得到對方的同意，精心策劃的小節目也能取悅他。工作效率頗高，收效不錯，即使遇到一些麻煩也能得到同事朋友的幫忙。抽時間進行一些有氧運動有助於提高大腦的思維敏銳度。

愛情運：★★★★☆

異性緣超級好的，有許多機會跟異性互動，也容易得到異性的幫助喔！

事業運：★★★★★

今日是變化萬千的一天，所以也會很忙碌，多用智慧來處理事情，必能獲得良好的成效。

財運：★★★★☆

財源順遂，遇到金錢困難時，只要積極開口，就能找到援助者。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00祖母綠

開運方位：正東方向

處女座

神清氣爽，愜意的一天。

整體運：★★★★☆

有伴侶的人彼此對愛情的執著讓感情迅速升溫，再加上朋友們的鼎力相助，愛情想不牢固都難。貴人運良好，投資局勢的扭轉便得益於他們的幫助。豐收在望，積極性隨著工作中所取得的成效而不斷顯露。

愛情運：★★★★☆

異性緣不錯喔！容易得到異性朋友的助力。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合在平穩中循序漸進，很適合做點歸納整理的工作，例如：計劃表的制定等等。

財運：★★★★☆

得財不費力，很適合動腦想想哪裡可以賺錢，趁今日構思賺錢計劃表！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00白鋼銀

開運方位：正北方向

天秤座

今天運氣不錯，做什麼事都會輕鬆愉快。

整體運：★★★☆☆

感情豐富的一天，戀愛中的情侶非常想黏在一起，忙裡偷閒的約會能讓感情急劇升溫，一份對方喜歡的禮物能讓感情蜜裡調油；單身者則沉湎於與親友互動的溫情喜悅中。工作方面需要處理的事不多，留給你充足的時間把事情做的更好。

愛情運：★★★★☆

心情愉快，把伴侶的心情也調動起來了，時常手牽手散散步，聊聊心事，可增進感情！

事業運：★★★☆☆

人際關係易出現小風波，與人交往時多留意自己的言行舉止。

財運：★★☆☆☆

財務上容易出現小狀況，可是只要用保守理智的態度來處理，就能降低風險與損失。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00苔蘚綠

開運方位：正南方向

天蠍座

不要老把壞的一面擺在眼前。

整體運：★★★☆☆

今天喜歡拿另一半跟別人做比較，傷到對方自尊的機率高，應多留意自己的態度與行為表現。財運欠佳，不宜擅自主張進行投資。求職者易從網上和報紙上獲得很好的工作機會。

愛情運：★★☆☆☆

小別勝新婚，保持距離以策安全，今日還是別黏太緊比較妥當！

事業運：★★★★☆

運勢上升，自信心也會增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！

財運：★★☆☆☆

外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向，放輕鬆點，急不得喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-19:00蕃茄紅

開運方位：正東方向

射手座

普普通通的一天，趁機調整生活節奏。

整體運：★★★☆☆

今天精神不錯，工作認真仔細，查找出許多小錯誤，得到上司的表揚。感情上可以約上另一半，一起漫步於小溪邊或是林蔭道增添兩人的感情。閒暇的時候可以在家聽聽鋼琴曲，陶冶情操的同時還能思索一下今後的生活方式。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間應有各自的獨立空間，時常黏在一起容易起爭執。

事業運：★★★☆☆

為賺錢而奔波忙碌，甚至廢寢忘食，要注意身體健康，身體好才有精力打拼賺錢！

財運：★★★☆☆

財務波動性大，金錢流通量大而快速。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-10:00深茄紫

開運方位：正東方向

摩羯座

利弊共趨的形勢演變。

整體運：★★☆☆☆

單身者桃花較旺，會遇到談得來的對象，相處融洽且發展空間頗大。購置一些保值性強的物品好過風險較大的證券投資，且更易避免損失。工作熱情過高，造成操勞過度，反而影響健康。

愛情運：★★★☆☆

單身者戀愛機會多，但想進一步發展感情還應彼此瞭解；戀愛中的人多約會，讓感情升溫。

事業運：★★☆☆☆

易被挑起不良情緒，引發行為衝動。尤其對上司的苛責或帶侮辱性言語，會表現激烈，甚至莽撞離職。

財運：★★☆☆☆

財運不濟，恐有財務困境或煮熟鴨子飛了的情形。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

水瓶座

以不變應萬變。

整體運：★★★★☆

由於對感情甚為重視，若有風吹草動則易起疑心，因而受感情困擾；今天盡量不要做創新的提議及開創性的工作，明哲保身不是處事的態度，但卻是你唯一選擇；健康運一般，要留意腸胃疾病健康。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，戀愛中人可以互相包容、和睦相處；單身者專心工作吧！

事業運：★★★☆☆

工作上被上司挑剔的機率高，但謙虛的態度又能讓你扭轉情勢，順利渡過險情。

財運：★★★★☆

有許多賺外快的機會，可大膽出擊，只要小心操作就能有不錯的回報。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00咖啡棕

開運方位：正東方向

雙魚座

給他人多點關心。

整體運：★★★☆☆

過分依賴對方，明明自己可以處理的事情也要甩給他，這樣會讓他感到巨大的壓力；投資得到的回報並非如你想像般樂觀，投資前需做好充分的思考；良好的人際關係，今天在工作中會起到很大的作用。

愛情運：★★☆☆☆

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

事業運：★★★★☆

頭腦靈活、思路清晰，對周圍事情發展態勢瞭如指掌，多能因此而致勝。

財運：★★★☆☆

別為金錢而傷神，宜懂得破財消災哦！

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00玳瑁棕

開運方位：正西方向





