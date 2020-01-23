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武漢防疫如臨大敵 陸官方宣布進入戰時狀態

開運潮行頭 12星座旺整年

2020-01-23 15:16聯合晚報 記者葉卉軒／台北報導

銀花萬簇迎金鼠，新春過年該如何裝扮才能將富貴好運引進門？聯合晚報邀請人氣星座專家「魔法甜心布魯克」為12星座一一量身打造「新春開運行頭」，輕鬆選用與潮流接軌的時尚單品或隨身小物，迎接鼠碩年豐的好運，翹腳鼠錢笑呵呵！

星座專家布魯克

運用西洋神秘學觀點分析詮釋，以追求美好生活的幸福思維提供諮詢者適切建議，期許以最通俗最輕鬆的方式，吸引更多人喜愛古老奇幻的神祕學世界。

牡羊座

年度小語：

挑大梁後勢可期

開運行頭：西裝外套

2020牡羊座的主軸是打拚事業，一件剪裁俐落、展現自我風格的西裝外套是今年絕對要投資的戰袍，但別拘泥於中規中矩的款式。

男生可以走Smart-Casual路線，西裝的面料上可選擇麻料或較休閒感的款式，避開絲瓜領、緞面材質等太隆重的款式，內搭也可捨棄襯衫，改配高領毛衣或簡單乾淨的白T恤。

女生則建議選擇寬鬆的廓形設計，隨性的長洋裝、或簡單的牛仔褲、Ｔ恤，只要加上一件西裝外套，氣場立刻變得強大，展現微正式感及韓妞潮流範。無論日常穿搭，或是上台報告時都不會讓人感覺過於隨便，讓你在長官、客戶心目中的職場形象大大加分。

金牛座

年度小語：

持續蛻變名氣揚升

開運行頭：大理石紋

在天王星的領航下，金牛座2020只要勇敢跨界迎接挑戰，資源紛紛到位，有機會打響海外名聲、名利雙收。挑戰以前不敢做的事，過程難免艱辛，但換來眾人口碑與實力成長絕對值得，今年唯有昂首闊步地邁向轉型與蛻變的道路，才能通往海闊天空的新世界。

低調優雅的大理石紋，最適合追求質感的金牛座，也能喚醒土元素源自大地堅毅豐饒、生生不息的力量。除了手機殼、隨行杯或是彩妝用品，作為隨身幸運小物外。其實，大理石紋毛呢西裝、絲綢襯衫或領帶等各種服裝單品，若隱若現的低調紋路，也能把金牛座內斂而沉穩的品味顯露無遺。

雙子座

年度小語：

慧眼獨具投資旺

開運行頭：鋼筆、幾何圖騰

投資理財是今年雙子的主場，不妨好好下功夫研究，趁財運旺時好好賺一波。2020開運行頭是象徵大筆進帳的鋼筆、幾何圖騰單品，幸運的關鍵是相信自身判斷、不張揚地默默賺錢，創辦合資公司或以技術入股，都有機會大獲裨益。

無論是三角形、圓形、方形或蜂巢造型的耳環或圍巾領帶，透過環環相扣的圖騰，連結生命靈數8，這充滿魔力的數字橫放就成了數學無限大符號∞，一個沒有起點與終點的永恆之環，不論自環上任何一點開始，都得以無限延伸，啟動無限循環、無窮無盡的能量，為財富加乘、鼠錢數不完。

巨蟹座

年度小語：

順勢開創闢江山

開運行頭：

紓壓小物、烈焰紅唇

既要滿足自己的高標準，又想迎合他人期許，無論是工作夥伴或面對伴侶，人際關係難題多，加上緊鑼密鼓的工作邀約，讓巨蟹座忙得不可開交，今年時不時都有捏爆橘子的衝動。

2020巨蟹座的開運行頭是能夠主導局面、壯大氣場的烈焰紅唇，女生的口紅無論是選擇鬥志昂揚的辣椒紅、還是性感時尚的可樂紅，都能讓你在談判中無往不利，或是以紅唇造型為設計靈感的服飾鞋包配件也不賴。男生的開運行頭則建議不妨隨身攜帶可以轉移焦慮、緩解壓力的擠壓玩具、手指陀螺等。

獅子座

年度小語：

強勢回歸睡獅覺醒

開運行頭：動物圖騰

黃金般燦爛的太陽，不止守護獅子座，更是生命的源頭，萬物賴它為生。剛結束慵懶姿態，充飽電力的你，今年若想在工作職場中大放異彩、火力全開，必須喚醒靈魂深處、內在的野性。最適合的開運行頭是動物圖騰單品，無論是斑馬紋、豹紋或長頸鹿紋的服裝或飾品，都能帶你強勢回歸事業舞台，在風和日麗的大草原上鎖定目標、疾速奔馳，2020闖出一片天。

新春期間若對穿著狂野豹紋感到彆扭或害羞，也可以考慮或是以動物為靈感設計的胸針、零錢包或鑰匙圈，小巧點綴造型又方便隨身攜帶。

處女座

年度小語：

輝煌升級桃花旺

開運行頭：香水、香氛飾品

處女座是2020最強伏特的桃花發電機。特別受到異性的注意，人氣飛揚、邀約不間斷，單身者真愛來敲門，有伴者也可浪漫晉級，戀愛結婚生子運勢旺，各種喜事都有可能在今年降臨，請務必好好把握。

新春期間，想要終結單身，或發展出一段異國戀曲，不妨用選擇性感優雅兼具的香氣，在無形中展露你的魅力、釋放曖昧訊號，香水或是時下流行的穿戴式香氛手環、香氛刺青貼紙都是不錯的選擇。

香氣是一種閉上眼也可以感受的美麗，不妨選擇含有玫瑰或粉紅胡椒的香氛，兼具大膽含蓄又不過分甜膩，保證回頭率超高。

天秤座

年度小語：

登高峰莫忘兼顧家庭

開運行頭：童趣圖騰

2020是天秤座壯大基礎、平衡事業與家庭的一年。你是別人欣羨的人生勝利組，結婚成家、裝潢喬遷或買房買車，但這些安逸悠閒的表象得來不易，其實責任負擔也更重，家中雜務不少，需花時間耐心處理，多陪陪長輩與小孩。

若希望錢黏鼠、錢咬錢進家門，新春期間不妨選擇重滿童趣圖騰的單品作為開運行頭，不少品牌都會與Disney、插畫藝術或網紅部落客聯名推出一些讓人會心一笑，或有點黑色幽默的服飾鞋包單品、印化T恤或Hoodie，透過饒富趣味、極具生活感的簡單設計，讓家中長輩小孩一起感受你的赤子之心，越純真、越幸運。

天蠍座

年度小語：

頭角崢嶸人脈廣

開運行頭：領帶、圍巾、絲巾、智能手表

人氣直線上升，2020是天蠍座底氣十足吸引別人主動來靠攏，結交各路英雄豪傑、行程滿檔的一年。不停地在城市中穿梭，提案簡報演說振奮人心，或透過網路直播，分享資訊溝通交流，圈粉爆紅成為社群領袖。

這一年中說話的能力是成功關鍵，平時較不主動發言或開啟話題的天蠍座，其實喉嚨並不耐操，新春的開運行頭是可以保護喉嚨的個人配件，用領帶、絲巾、圍巾或是膨大海好好保養你的金嗓。此外，要管理滿檔的工作任務與行程，所以智能手表也是天蠍座在外走跳、不可或缺的開運小物。

射手座

年度小語：

專業晉級身價漲

開運行頭：旅行箱、球鞋

老實說，射手座的理想其實是不工作。今年看在錢的份上，工作態度更加接地氣、盡責賣力。2020是射手座吉星高照、身價暴漲的一年，帶來收入或獎金分紅的大筆進帳。金鼠獻寶，終於換你翹腳鼠錢笑呵呵了。

雖然多勞多得帶來可觀收入與非常豐厚的現金流，但原廠設定內建自由靈魂的射手座，時不時都有想放飛自我去旅行去流浪去冒險的衝動。2020的開運指南是「Work Hard, Play Hard」，新春開運行頭是跟旅行有關的單品，像是帶你行遍天下的球鞋、旅行箱，或是以飛機、火箭作為設計元素的服裝飾品。

摩羯座

年度小語：

敢夢敢飛衝事業

開運行頭：高跟鞋、紳士鞋

2020是摩羯座敢夢敢飛、闖世界的一年。無論是個人或專業，木星將開闊你的眼界，也許會考慮轉型、跨界、創業，勇敢迎接幸運之星帶來的新際遇，只要保持務實就有機會取得巨大成就。

金鼠年屬於摩羯座的開運行頭，正是一雙好鞋，這雙鞋，會帶你到最美好的地方。引領時尚的Coco Chanel女士說：「穿對鞋子的女人永遠不會變醜。」穿上高跟鞋吧！給妳力量，讓妳的行為舉止、坐姿甚至是說話方式都變得截然不同。至於男士們，懂得如何選皮鞋不僅是為自己的門面加分，也是男孩蛻變成男人，進化成型男紳士的關鍵呢！

水瓶座

年度小語：

重整腳步藏鋒芒

開運行頭：

科技感、機械圖騰

韜光養晦找自己！2020是水瓶座割捨負面情緒、重整腳步的一年。雖說適度的負能量有助於個人成長，但經年累月下來已經到了厭世的程度，已超過人類系統負荷，需要好好來個心靈的大掃除。

2020的開運指南是「Eat, Pray, Read」，適當的放鬆休息，可以幫助瓶子們在矛盾中找到平衡，卸下心理負擔與自我懷疑，新春開運行頭是運用科技感、機械圖騰，以用實驗精神、前衛解構去設計的潮流單品、服飾配件，將幫助瓶子們重新找回追尋夢想的動力與對生活的熱愛。

雙魚座

年度小語：

貴人傍身扶搖上

開運行頭：

隨身碟、平板電腦、玫瑰金

參與網路有關的工作是2020幫助雙魚座成就夢想的鑰匙，甚至有機會一夕爆紅。常有突發狀況臨時得出差或準備會議簡報，金鼠年屬於你的開運行頭是隨身碟、平板電腦或輕薄筆電等，舉凡提案簡報需要的3C好物，都是可以幫助你在事業上攻城掠地的利器，年底將有升職或跳槽的好運，並有機會拿到重要職位或自立門戶。

若想吸引優秀資源匯聚，新春期間，浪漫絕美的玫瑰金，將是你開啟人脈變現，多渠道進財的幸運ICON。無論是耳環、項鍊首飾或手機殼，只要穿戴上身好感度立馬大大提升，自帶女神光圈。

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一件剪裁俐落、展現自我風格的西裝外套是今年牡羊座絕對要投資的戰袍，但別拘泥於中規中矩的款式。 圖／BOSS提供
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