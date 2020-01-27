親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

台灣第5例武漢肺炎確診病例 與首例女台商同機

重回武漢肺炎起點 華南市場幕後老闆曝光

搞定客廳就能發大財！找對家中財位 鼠年財源滾滾來

2020-01-27 17:00聯合新聞網 綜合報導

新年到，又到了除舊佈新的時候，新的一年想為自己招財求好運，可以從住家裝潢、擺設下手，讓你一年365天，天天都好運。

客廳是住宅中的重點區域，保持明潔整齊，就能帶來好運勢。示意圖／ingimage授...
客廳是住宅中的重點區域，保持明潔整齊，就能帶來好運勢。示意圖／ingimage授權
分享

想要擁有好運氣，大前提是居家環境要保持整齊、潔淨、明亮，而住宅空間首重客廳，因客廳是全家人生活互動、親友聚會的主要活動空間，攸關整體家宅運勢，所以在客廳裝潢、擺設上，有許多的眉眉角角須注意。

客廳要保持明亮。明亮的客廳代表貴人運旺，會為全家人帶來好運及財運，裝潢時採大面窗設計是個不錯的選擇。

客廳的家具選擇須配合空間大小。若客廳的空間屬於較狹小的，不建議採購大型傢俱組合，如此一來，會使得空間看起來更狹小、動線不順暢，導財運不佳。反之，大空間放小傢俱亦然，比例合適最重要。

客廳色調以暖色系較佳。暖色系讓人感覺溫暖、和諧，建議客廳使用黃色光源，搭配乳白色、象牙色牆面，可加強人氣及財氣，燈具選擇以圓、方造型為佳。

客廳進門處不要裝鏡子。若一進門就看到鏡子，風水上會嚇跑財神。

搞定了客廳硬體結構，再來就需要找出家中財位，一般財位可分為住宅財位、流年財位，住宅財位最簡便的就是找到明財位（客廳財位）。

該如何找出自家的明財位？大原則就是站在大門面向屋內的45度角線延伸頂端。若門開在偏左方，明財位在右斜對角；大門偏右方，明財位則在左斜對角；若大門是居中設置，左右斜對角都算是明財位。另外，流年財位是不固定的，2020年的流年財位是在西北方，想要催旺財運，可在財位放置招財擺設。

圖／聯合新聞網
圖／聯合新聞網
分享

財位首重明亮潔淨。財位多數在家中角落，容易照明不足，且最忌汙穢髒亂，容易導致財運衰敗。

財位可放置象徵生機的綠色植物。以葉片寬大、葉肉肥厚或圓形葉片的植物，避用尖葉植物，且最好是以泥土種植，不要擺放水耕植物，以免見水化財。

財位可擺設吉祥物。可放置貔貅、金蟾蜍之類的招財裝飾活躍財氣，也可以放財神像，但記得財神像須有「靠山」，不可懸空。

財位可放魚缸。魚缸有裝飾效果又可催財，建議大小與客廳空間搭配，過大過小都不適宜。

春節財運偏財運

延伸閱讀

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看...

鴻海尾牙他最衰「痛失250萬大獎」！郭台銘一...

雙薪8萬夫妻吵先買車還買房 網友留言一面倒

匯36萬給全職太太 霸氣老公：妳更辛苦當然也...

百歲人瑞外婆發紅包 她驚喜：這是我收過最有意...

年終獎金霸氣發現金 網友驚：厚到紅包袋都塞不...

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

每日星座運勢／獅子多讚美身邊的人 財運見好就收

2020-01-27 00:00

出去玩就能改運？12星座鼠年身心開運秘笈趕快看

2020-01-26 10:00

2020開運顏色、食物一次看 讓你好運一整年

2020-01-26 09:31

喜氣洋洋迎新年！過年期間誰「手氣超旺」

2020-01-26 08:45

新春增旺財氣就靠這「4大絕招！」千萬不要錯過了

2020-01-26 08:30

殺破狼周運勢／獅子買彩券中獎率高 雙魚桃花十分旺盛

2020-01-26 00:00

哪個星座最適合當科學家？中研院處女座研究員最多

2020-01-25 20:22

財神到你家了快試試手氣！春節偏財運最旺的5生肖

2020-01-25 09:00

2月生命靈數運勢分析：堅持照亮那些黑暗的創痛

2020-01-24 20:45

小孟塔羅：過年想玩刮刮樂抽福袋？先來測你「賭運」如何吧

2020-01-24 14:19

人氣星座專家布魯克為你量身打造 12星座這麼穿最開運

2020-01-23 16:55

開運潮行頭 12星座旺整年

2020-01-23 15:16

【圖片心測】選春聯，測你心想事成的能量有多強？

2020-01-22 14:55

雙魚只想放空、射手局超多！12星座過年在家會做什麼

2020-01-22 14:00

有紅有喜氣！哪些生肖今年「紅」運當頭？

2020-01-21 16:54

【測字】2020年的你能實現夢想？

2020-01-21 16:33

那些年我們一起追逐的金錢遊戲 - 談談庚年的化忌

2020-01-21 10:26

最不會說謊的3大星座 處女會緊張、金牛被看穿

2020-01-19 21:00

2020年健康運全解析 一次告訴你

2020-01-17 15:29

小孟塔羅：感到困難先別貿然行動！測2020年能打敗什麼厄運

2020-01-17 12:25

【測字】債不過年！過年前還掉這筆債一定旺？

2020-01-16 14:48

命理老師曝12生肖幸運數字 算出最適合買樂透「黃金組合」

2020-01-16 13:42

要求多、樹大招風惹到人！容易被扯後腿的5大星座

2020-01-14 17:23

這些生肖提早「算計」年終，必定賺更多？

2020-01-13 11:51

不必苦等年終！這些人自有財神眷顧？

2020-01-11 11:03

2020年，擺脫小人就靠這幾招？

2020-01-10 16:48

【測字】總是花不夠？測出你的偏財好運從哪來

2020-01-10 11:00

歲末年終！12生肖在「哪方面」必能收穫滿滿？

2020-01-10 10:39

小孟塔羅：2020有什麼秘密會被揭發？

2020-01-10 09:31

2020年哪些生肖犯太歲？化解方法完整公開

2020-01-09 14:45

命理大師鐵口直斷 今年桃花運最強生肖結果出爐

2020-01-08 17:41

處女桃花運強、水瓶多出國！2020年12星座有什麼「好運」？

2020-01-07 17:28

預測2020感情運 哪個月要小心桃花劫？

2020-01-07 16:47

迪士尼公主分析／混搭才是我的風格 - 小美人魚愛麗兒

2020-01-07 09:24

2020年必看！3招幫你補財庫引好財

2020-01-07 09:07

筆記！2020年「水星逆行」3段時間曝光 5星座影響最大

2020-01-05 19:54

【測字】2020年，你會遇到哪種愛情危機？

2020-01-04 12:39

1月星座塔羅運勢：巨蟹靜待時機 水瓶充滿希望

2020-01-03 12:07

小孟塔羅：想賺錢看這兒！測2020發大財指數？

2020-01-03 10:07
看更多

熱門文章

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-26 20:40

菲「灣仔碼頭」水餃含非洲豬瘟 食藥署：台產品為台製

2020-01-27 14:58

紅包行情大調查！這裡一包1萬6…家長崩潰

2020-01-27 08:00

入冬以來有感寒流報到！冷到開工後 下探9度

2020-01-26 20:57

超旺！2000元刮刮樂連5張中獎 第六張刮中百萬

2020-01-27 08:48

初二春節大紅包27人獨得百萬 尚有238組待送

2020-01-26 22:21

華航取消大陸來回航班 3月31日前可申請退票、改票

2020-01-26 20:53

你也搞錯嗎？免洗紙餐具回收應歸為「廢紙容器類」

2020-01-27 09:01

鄭明典：冷空氣前緣已經到了 接著會愈來愈冷

2020-01-27 08:19

南迴公路猶如大型停車場 中午過後現返工車潮

2020-01-27 14:31

明天初三國道雙向車多！15雷區路段恐最塞

2020-01-26 21:17

貓狗同坐腳踏車籃表情「對比超強烈」 網笑：現實版傻眼貓咪！

2020-01-27 14:00

1張圖掌握春節最後假期、返工天氣

2020-01-26 21:05

國1、國3南下10時起「紫爆」 預估下午換北上壅塞

2020-01-27 10:35

走春值得一逛！全台「超商特色門市」好買又好拍

2020-01-27 10:33

每日星座運勢／獅子多讚美身邊的人 財運見好就收

2020-01-27 00:00

流感高峰來臨 近4月累計43例死亡

2020-01-26 22:37

影／活章魚連滾帶爬直衝高溫麻辣鍋 網全驚呆

2020-01-27 13:00

年後轉職...勞動部職前訓練結合市場需求 還供住宿

2020-01-26 19:13

彭啟明：中北部今起一天比一天冷 南部也有冬天感覺

2020-01-27 09:49

冷空氣持續增強...降雨今趨緩 後天下探9度

2020-01-26 22:40

咬爛護照其實是護主神良犬？主人：還好你阻擋我去武漢

2020-01-27 16:07

強烈大陸冷氣團來襲恐剩9度 養殖業者慎防寒害

2020-01-27 15:13

2019年全台哪裡最旺？新北市開出最多頭獎

2020-01-27 12:35

國3南下中寮隧道6小車追撞 一度回堵8公里

2020-01-27 13:00

出遊車潮漸湧現 國3南下部分路段「紅爆」

2020-01-27 09:34

春節雙向車流最大的一天 國道15地雷路段今恐最塞

2020-01-26 22:44

高公局預測：春節國道交通量今天最高 避開車陣看這裡

2020-01-27 08:26

低溫多雨恐結冰 今晚合歡山莊到大禹嶺預警封路

2020-01-27 14:34

合歡山、雪山白天水氣不足 但入夜可望明顯降雪

2020-01-27 09:12

氣象局：北台灣今高溫僅剩16度 西半部多雲偶飄雨

2020-01-27 08:34

嵐山美景配溫泉！京都6座溫泉酒店 車站走5分鐘就能到

2020-01-27 14:59

年節前後若被資遣 符合這些條件可領失業給付

2020-01-26 21:49

兒科急診難度高醫糾多 醫師嘆：我不是神

2020-01-27 09:36

今全台空品良好「綠油油」 中南部明起注意汙染物累積

2020-01-27 08:38

口罩廠提早開工　經濟部：今起日產能增加到93萬片

2020-01-27 17:03

年產14萬公噸廢輪胎 正確回收還可循環再利用

2020-01-27 12:50

麗寶樂園送兒童500元消費券吸引人潮 遊客戴口罩入園

2020-01-27 11:45

過年大魚大肉 醫師推薦消脹解膩的中藥茶飲

2020-01-27 13:22

就想賴在家！經典賀歲、熱門劇讓你追到天荒地老

2020-01-27 15:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top