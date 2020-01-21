有紅有喜氣！哪些生肖今年「紅」運當頭？

【文‧科技紫微網】

新年新氣象，處處飄紅喜洋洋。2020年你有「紅」運嗎？這次科技紫微網要結合優美的詩詞佳句，讓你讀詩又讀運，為你帶來更有意境的運勢解析！快來看看鼠年有哪些生肖「紅」運當頭？

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生肖牛

「等閒識得東風面，萬紫千紅總是春」－朱熹《春日》

從這句詩裡百花齊放、欣欣向榮的春之景致來看，2020年牛兒正值運勢之春，讓你如沐春風。愛情桃花開、事業春風得意，生活豐富多姿，真是羨煞旁人。正是「紅」運當頭之年歲，有利談一場生氣勃勃的戀愛；工作事業上氣勢如虹，可望更上一層樓，步步高升；敢於嘗試，接觸新事物，開拓新領域，可有意外收穫。

生肖豬

「紅粉佳人白玉杯，木蘭船穩棹歌催」－歐陽修《浣溪紗》

從這詩詞裡歌舞盛宴的喜悅看來，2020年的你人脈廣、桃花旺，人氣火紅。正是運用良好的人際關係來獲得進展的一年，事業上多多借助貴人的力量，你的權勢地位可望提升。愛情桃花開，此運對單身者特別有利，有機會談一場火紅、熱烈的戀愛，體驗到前所未有的熱情，花前月下、浪漫無限。

生肖龍

「頭上紅冠不用裁，滿身雪白走將來」－唐寅《畫雞》

從這句詩詞描寫公雞雄赳赳、氣昂昂大步走的形態裡看出，2020年你的事業紅火、財氣沖天，讓你整個人看起來精神抖擻，走路帶風。這一年正是發揮組織力、領導力的好時期，大膽朝前走，用實力說話，可讓你一炮而紅。運用管理上的優勢，你的事業可望不斷攀升，得財豐厚。

生肖虎

「惟有綠荷紅菡萏，卷舒開合任天真」－李商隱《贈荷花》

這句詩突出荷花花葉相配、交相輝映的自然之美，反映出2020年你的人氣潤紅，人際和睦。雖然談不上四面八方的各種好運，但是「人和」卻會源源不斷的帶進運氣。此年只要運用好人脈，多與人協調合作，在相互幫襯中，事業可望順風順水，生活也將充滿歡笑，和諧而美好。

生肖狗

「開畦分白水，間柳發紅桃」－王維《春園即事》

從這清幽閑適、意境透著春意的詩句中看出，2020年你的生活除了安逸，還透著一點紅。這一年沒有太多的煩憂，你將有更多的時間陪伴家人、朋友，或是獨處，享受閒暇、美好的時光。看似平淡，實則豐富。若能靜心享受，樂在其中，易達到心境上的豐盛領悟，對未來有更明確的方向。也將遇見更多美好，收穫更滿。

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