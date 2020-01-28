2月星座塔羅運勢：金牛迎接轉變，天秤擺脫束縛

【文‧科技紫微網】

這陣子，一方面是在準備過年、沉浸在喜慶氣氛中，另一方面二月也要悄悄的來臨了。想到很快就得投入新一年的工作中，難免令人心情低落。別急，科技紫微網為你送上2月的塔羅運勢，或許有驚喜的運勢，能讓你振奮起來喔！

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牡羊座

塔羅牌：倒吊者

「倒吊者」出現，表示當事人正在受苦，或處於瓶頸階段。原本計劃好的事情會延後，還需繼續等待。此時莫急躁，以退為進，學會放下會讓你贏得更多。

2月將會發生的事件：

1、有追求者出現，但你完全不來電。

2、情侶易因為意見相悖而不歡而散。

3、訂定好的旅程會因故延後。

4、上司對你的忙碌完全不體諒。

5、投資有有去無回的風險，別聽信任何小道消息。

幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

金牛座

塔羅牌：死神

「死神」代表著結束。這可以是生涯的結束、關係的結束，也可以是習慣的結束。儘管難受，但只要能接受這種轉變，在新生涯中找到新的快樂，也許你會發現結束並沒有你想像得那麼糟糕。

2月將會發生的事件：

1、友情會催動桃花，但難把握得住。

2、夫妻吵架牽扯到彼此父母的機率大。

3、能夠獲得同事的鼎力相助。

4、買房置業會遇到一些計劃外的麻煩。

5、在股市上小有獲利，切忌貪心。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙子座

塔羅牌：星星

這張牌意味著新的希望與理想。它預示著諾言的兌現，或出現理性的對象，也可能是到期待已久的地方旅行。總體而言，頗能心想事成。

2月將會發生的事件：

1、朋友會給你介紹好的對象。

2、婚姻生活充滿歡聲笑語。

3、工作上會有上司刻意刁難。

4、支出隨著社交應酬而增加了。

5、有好的投資運。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

巨蟹座

塔羅牌：命運之輪

命運之輪代表著正在進行之事能順利開展，而那些不好的、還沒有結果的事，也都會朝著好的方向發展。但是人生唯一不變的就是變化，從壞可以變好，從好也可以變壞，注意拿捏。

2月將會發生的事件：

1、單身者有機會被不錯的異性搭訕。

2、另一半會給你精神鼓勵，成為你邁步向前的動力。

3、已經擬定好的計劃，可以如期進行。

4、事業上會得貴人幫助。

5、上半月投資低買高賣，有錢賺。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★★

獅子座

塔羅牌：太陽（逆位）

太陽逆位也代表著成功，但成功的程度不及正位，同時也會帶來一些不滿足的心態，會發生「得到了才發現不是自己想要的」的情況。

2月將會發生的事件：

1、遇到聊得來的異性，有一見如故的感覺。

2、戀人之間因為金錢產生的誤會較多。

3、得益於不錯的人際關係，升遷之門順利打開。

4、有機會參加辯論賽。

5、身上不要帶太多財物出門，有漏財的可能性。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★☆☆☆☆

處女座

塔羅牌：教皇（逆位）

教皇逆位是在提醒你打破傳統規矩。此時不宜遵照常規，應該要有創新的想法，敢於與眾不同、擺脫舊有的束縛，才能迎來新的發展。

2月將會發生的事件：

1、被工作拖累，桃花不停留。

2、會與伴侶因小事鬧意見。

3、會得到能夠直接帶來收益的工作機會。

4、參加活動的次數增加。

5、會因陷入困境而不肯往外請教，錯過發財機會。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

天秤座

塔羅牌：惡魔（逆位）

抽到這張牌，代表你能脫離束縛，跳脫傳統思維，得到自由。但也要小心邪惡思想滋生；逆位也可能代表使用不正當的方式來得到所求之物。

2月將會發生的事件：

1、會有親密好友物色不錯的對象給你。

2、言語重傷另一半的可能性極大。

3、合作有很高的機率可談成。

4、有參加競賽的機會。

5、電器易損壞，需重新購置。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天蠍座

塔羅牌：月亮

月亮時隱時現，不僅代表著變化，還有隱隱對變化所產生的不安感。所以即使身處在穩定的狀態之下，也絕對不可鬆懈倦怠。

2月將會發生的事件：

1、遇到老同學、結識新朋友的機率大。

2、戀情中會有驚喜發生。

3、與你搭檔新案件的同事會是個完美主義者。

4、因為無法堅持而導致失敗的可能性極高。

5、貨品有囤積賣不出的可能。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

射手座

塔羅牌：愚人

愚人會帶來一段快樂的歷程與時光，它讓你的這個月充滿著無限的可能。然而它也代表著魯莽與漫無目的，可能會使你把事情看得太簡單，禍福難測。

2月將會發生的事件：

1、主動桃花盛開，對大膽、有勇氣者特別有利。

2、溫馨的居家環境最能讓情侶撞擊出愛的火花。

3、跑業務者出差時易受桃花誘惑。

4、有搬家、轉學的可能。

5、身體抱恙，醫藥費開銷變多。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

摩羯座

塔羅牌：節制（逆位）

這張牌代表你對自我的要求開始降低。你會漸漸失去自己的目標與夢想，這對目標的達成、理想的規畫極為不利。同時這張牌也預示與人溝通容易出現問題，導致裂痕。

2月將會發生的事件：

1、單身者穿著時尚，有利邂逅對象。

2、情人間因雞毛蒜皮的事而吵吵鬧鬧。

3、職場內部競爭壓力變大。

4、新的合作者不好應付。

5、聚餐請客頻繁。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

水瓶座

塔羅牌：戀人

這是一張與愛情有關的牌，代表愛情的到來、情侶間的瞭解加深。但它也有另一個意義：選擇，提醒你面臨選擇時，需要格外謹慎。

2月將會發生的事件：

1、與文藝青年發展一段戀情的機率很大。

2、談婚論嫁特別順利。

3、工作停滯不前，事情繁雜。

4、玩樂花費增多。

5、股市行情的走勢會讓你捉摸不透。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

雙魚座

塔羅牌：皇后

皇后代表豐收與歡樂，預示著事情會朝著光明與正面意義的方向發展。同時它也是在提醒你，只要樂觀積極的思考與行動，困難總能解決。

2月將會發生的事件：

1、會有非單身者抱著某種目的接近你。

2、求婚的好時機到了。

3、所有的辛勤付出，將有開心的回報。

4、因工作出色，月底能獲得一筆獎金。

5、銀行方面會傳來好消息。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★★☆

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