2月星座塔羅運勢：金牛迎接轉變，天秤擺脫束縛
【文‧科技紫微網】
這陣子，一方面是在準備過年、沉浸在喜慶氣氛中，另一方面二月也要悄悄的來臨了。想到很快就得投入新一年的工作中，難免令人心情低落。別急，科技紫微網為你送上2月的塔羅運勢，或許有驚喜的運勢，能讓你振奮起來喔！
牡羊座
塔羅牌：倒吊者
「倒吊者」出現，表示當事人正在受苦，或處於瓶頸階段。原本計劃好的事情會延後，還需繼續等待。此時莫急躁，以退為進，學會放下會讓你贏得更多。
2月將會發生的事件：
1、有追求者出現，但你完全不來電。
2、情侶易因為意見相悖而不歡而散。
3、訂定好的旅程會因故延後。
4、上司對你的忙碌完全不體諒。
5、投資有有去無回的風險，別聽信任何小道消息。
幸運眷顧指數：★☆☆☆☆
戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆
生活快樂指數：★★★☆☆
錢包飽滿指數：★★☆☆☆
金牛座
塔羅牌：死神
「死神」代表著結束。這可以是生涯的結束、關係的結束，也可以是習慣的結束。儘管難受，但只要能接受這種轉變，在新生涯中找到新的快樂，也許你會發現結束並沒有你想像得那麼糟糕。
2月將會發生的事件：
1、友情會催動桃花，但難把握得住。
2、夫妻吵架牽扯到彼此父母的機率大。
3、能夠獲得同事的鼎力相助。
4、買房置業會遇到一些計劃外的麻煩。
5、在股市上小有獲利，切忌貪心。
幸運眷顧指數：★★☆☆☆
戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆
生活快樂指數：★★☆☆☆
錢包飽滿指數：★★★☆☆
雙子座
塔羅牌：星星
這張牌意味著新的希望與理想。它預示著諾言的兌現，或出現理性的對象，也可能是到期待已久的地方旅行。總體而言，頗能心想事成。
2月將會發生的事件：
1、朋友會給你介紹好的對象。
2、婚姻生活充滿歡聲笑語。
3、工作上會有上司刻意刁難。
4、支出隨著社交應酬而增加了。
5、有好的投資運。
幸運眷顧指數：★★★★★
戀愛甜蜜指數：★★★★☆
生活快樂指數：★★★☆☆
錢包飽滿指數：★★★★☆
巨蟹座
塔羅牌：命運之輪
命運之輪代表著正在進行之事能順利開展，而那些不好的、還沒有結果的事，也都會朝著好的方向發展。但是人生唯一不變的就是變化，從壞可以變好，從好也可以變壞，注意拿捏。
2月將會發生的事件：
1、單身者有機會被不錯的異性搭訕。
2、另一半會給你精神鼓勵，成為你邁步向前的動力。
3、已經擬定好的計劃，可以如期進行。
4、事業上會得貴人幫助。
5、上半月投資低買高賣，有錢賺。
幸運眷顧指數：★★★★☆
戀愛甜蜜指數：★★★☆☆
生活快樂指數：★★★★☆
錢包飽滿指數：★★★★★
獅子座
塔羅牌：太陽（逆位）
太陽逆位也代表著成功，但成功的程度不及正位，同時也會帶來一些不滿足的心態，會發生「得到了才發現不是自己想要的」的情況。
2月將會發生的事件：
1、遇到聊得來的異性，有一見如故的感覺。
2、戀人之間因為金錢產生的誤會較多。
3、得益於不錯的人際關係，升遷之門順利打開。
4、有機會參加辯論賽。
5、身上不要帶太多財物出門，有漏財的可能性。
幸運眷顧指數：★★★☆☆
戀愛甜蜜指數：★★★☆☆
生活快樂指數：★★☆☆☆
錢包飽滿指數：★☆☆☆☆
處女座
塔羅牌：教皇（逆位）
教皇逆位是在提醒你打破傳統規矩。此時不宜遵照常規，應該要有創新的想法，敢於與眾不同、擺脫舊有的束縛，才能迎來新的發展。
2月將會發生的事件：
1、被工作拖累，桃花不停留。
2、會與伴侶因小事鬧意見。
3、會得到能夠直接帶來收益的工作機會。
4、參加活動的次數增加。
5、會因陷入困境而不肯往外請教，錯過發財機會。
幸運眷顧指數：★★★☆☆
戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆
生活快樂指數：★★☆☆☆
錢包飽滿指數：★★★★☆
天秤座
塔羅牌：惡魔（逆位）
抽到這張牌，代表你能脫離束縛，跳脫傳統思維，得到自由。但也要小心邪惡思想滋生；逆位也可能代表使用不正當的方式來得到所求之物。
2月將會發生的事件：
1、會有親密好友物色不錯的對象給你。
2、言語重傷另一半的可能性極大。
3、合作有很高的機率可談成。
4、有參加競賽的機會。
5、電器易損壞，需重新購置。
幸運眷顧指數：★★★☆☆
戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆
生活快樂指數：★★★★☆
錢包飽滿指數：★★★☆☆
天蠍座
塔羅牌：月亮
月亮時隱時現，不僅代表著變化，還有隱隱對變化所產生的不安感。所以即使身處在穩定的狀態之下，也絕對不可鬆懈倦怠。
2月將會發生的事件：
1、遇到老同學、結識新朋友的機率大。
2、戀情中會有驚喜發生。
3、與你搭檔新案件的同事會是個完美主義者。
4、因為無法堅持而導致失敗的可能性極高。
5、貨品有囤積賣不出的可能。
幸運眷顧指數：★★☆☆☆
戀愛甜蜜指數：★★★☆☆
生活快樂指數：★★★☆☆
錢包飽滿指數：★★☆☆☆
射手座
塔羅牌：愚人
愚人會帶來一段快樂的歷程與時光，它讓你的這個月充滿著無限的可能。然而它也代表著魯莽與漫無目的，可能會使你把事情看得太簡單，禍福難測。
2月將會發生的事件：
1、主動桃花盛開，對大膽、有勇氣者特別有利。
2、溫馨的居家環境最能讓情侶撞擊出愛的火花。
3、跑業務者出差時易受桃花誘惑。
4、有搬家、轉學的可能。
5、身體抱恙，醫藥費開銷變多。
幸運眷顧指數：★★★★☆
戀愛甜蜜指數：★★★★★
生活快樂指數：★★★★☆
錢包飽滿指數：★★★☆☆
摩羯座
塔羅牌：節制（逆位）
這張牌代表你對自我的要求開始降低。你會漸漸失去自己的目標與夢想，這對目標的達成、理想的規畫極為不利。同時這張牌也預示與人溝通容易出現問題，導致裂痕。
2月將會發生的事件：
1、單身者穿著時尚，有利邂逅對象。
2、情人間因雞毛蒜皮的事而吵吵鬧鬧。
3、職場內部競爭壓力變大。
4、新的合作者不好應付。
5、聚餐請客頻繁。
幸運眷顧指數：★★☆☆☆
戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆
生活快樂指數：★★★☆☆
錢包飽滿指數：★★☆☆☆
水瓶座
塔羅牌：戀人
這是一張與愛情有關的牌，代表愛情的到來、情侶間的瞭解加深。但它也有另一個意義：選擇，提醒你面臨選擇時，需要格外謹慎。
2月將會發生的事件：
1、與文藝青年發展一段戀情的機率很大。
2、談婚論嫁特別順利。
3、工作停滯不前，事情繁雜。
4、玩樂花費增多。
5、股市行情的走勢會讓你捉摸不透。
幸運眷顧指數：★★★☆☆
戀愛甜蜜指數：★★★★☆
生活快樂指數：★★★☆☆
錢包飽滿指數：★★☆☆☆
雙魚座
塔羅牌：皇后
皇后代表豐收與歡樂，預示著事情會朝著光明與正面意義的方向發展。同時它也是在提醒你，只要樂觀積極的思考與行動，困難總能解決。
2月將會發生的事件：
1、會有非單身者抱著某種目的接近你。
2、求婚的好時機到了。
3、所有的辛勤付出，將有開心的回報。
4、因工作出色，月底能獲得一筆獎金。
5、銀行方面會傳來好消息。
幸運眷顧指數：★★★★☆
戀愛甜蜜指數：★★★★☆
生活快樂指數：★★★★★
錢包飽滿指數：★★★★☆
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