【圖片心測】選春聯，測你心想事成的能量有多強？

【文‧科技紫微網】

貼春聯，迎新年，是舊曆春節的習俗之一，你家今年也會貼春聯嗎？在琳琅滿目的春聯中，你如何挑選自己喜歡的那一幅呢？其實這能反映你內心渴望的事情喔。科技紫微網將藉著你的選擇，測你2020年心想事成的能量有多強！

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情境：馬上就要過年了，到市集想買春聯，最讓你喜歡的一幅是？

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結果分析：

選1、招財進寶

心想事成指數：60%

你選的是「招財進寶」，說明你這一年求財慾望強烈，唯有賺更多的錢才能讓你產生源源不絕的熱情。這股動力雖然能讓你獲得不少商機，但是比起進財，你在守財方面反而會比較順遂。因此今年應見好就收，把賺到的錢財存起來，或是用於知識投資，購買增值保值商品如保障型保險等，多能心想事成，不虧穩賺。

選2、五福臨門

心想事成指數：70%

從你選擇的「五福臨門」來看，此年你希望事事順心如意，福氣伴隨。恭喜了，今年你多能平安順遂。而最能讓你心想事成的主要是健康面，你會因注重養生習慣而獲得身心愉悅。即使遇到身體不適或是生病，也多能遇到貴人相助，得良醫診治，終能化險為夷。健康是人生最大的財富，還有什麼比身心健康更能讓人順心的呢？好好運用這股健康好運吧。

選3、鴻圖大展

心想事成指數：40%

你選的是「鴻圖大展」，表示你想要追求的是事業成功。你想要獲得更多更大的舞臺，擔當重任，發揮組織領導力。慾望是進步的動力，推動你不斷向前，但是這一年想要鴻圖大展，還得要腳踏實地，徒有空想難以成事。今年應把重心放在做人上，察納雅言、與人合作，夢想就留在心裡默默努力，這樣將會收穫更多，更容易心想事成。

選4、金鼠報喜

心想事成指數：85%

從你選擇的「金鼠報喜」來看，你對新的一年寄予厚望，希望有喜事降臨，幸福圓滿。如你所願，此年好運不斷，喜事連連。最容易心想事成的會是愛情面，單身者可望找到對象，甚至喜結連理；有伴侶者感情甜甜蜜蜜，而且喜得貴子、天賜明珠的機率很高，能歡歡喜喜抱得「小金鼠」。好好把握這難得的喜運吧！

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