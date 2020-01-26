出去玩就能改運？12星座鼠年身心開運秘笈趕快看

【文‧科技紫微網】

揭開新一年的序幕，人人都想招好運，首要關鍵就是擁有健康的身心，再加上幸運方位和幸運旅遊地的「加持」，可以有效為你的運勢加分！那麼2020年該怎麼從裡到外都好運呢？科技紫微網列出12星座的身心開運秘笈，趕快來看看吧！

圖片來源／Shutterstock 分享 facebook

牡羊座

幸運方位：西北方

幸運旅遊地：廣闊草原、農場牧場

2020年健康運勢良好，不過忙碌的工作狀態，特別容易讓生活作息被打亂。這一年羊兒想轉運，就要離開鋼筋混凝土的城市，去草原騎馬奔馳、放鬆心情，或者去一些農場牧場，接觸牛群羊群，不僅能讓你在大自然中感悟人生，還能幫你打開新的視野。

金牛座

幸運方位：正南方

幸運旅遊地：山間徒步、湖畔觀景

對牛兒來說，2020是元氣滿滿的一年，保持樂觀的心態就是最好的保健品，如果壓力太大，提不起勁，往自然風景區走一走，讓陽光曬乾你心底的負能量，在大自然中感受天人合一，身心舒暢。唯一要注意的是別太在意旅遊會花錢，因為這是必要的開銷！

雙子座

幸運方位：正東方

幸運旅遊地：山城水鄉、幽靜古鎮

活潑的雙子在今年依然對工作和生活充滿熱情，只是可能會忽略了身體健康，想要短時間內回復到最佳狀態，一段短程小旅行是個好主意，幽靜的古鎮和美麗的山城水鄉會是你的首選之地。心態轉換了，又能繼續用機智面對逆境，撐到轉運的時機到來。

巨蟹座

幸運方位：東南方

幸運旅遊地：沿海風光、度假休閒

巨蟹本來就是心思細膩的星座，特別在2020年身心方面容易有些小狀況，一定要培養良好的作息習慣，累了就該休息，並排一段假期，約上親友去海濱度假，讓海洋的遼闊掃除心裡的陰霾，又能維繫家人、朋友間的感情，巨蟹最牽掛的事都顧到了，運勢自然會轉好。

獅子座

幸運方位：西南方

幸運旅遊地：美食之旅、民俗體驗

2020年的獅子，能善用良好的身體狀態去享受人生，只是偶爾難免感到低落，會有一種想逃離原本生活的衝動，這時你需要的就是一次在地化的旅行，誰說旅行一定要追著行程跑？在旅途中體驗當地的風土民情、特色小吃，讓你有不同的感受，心寬路寬，福運自來。

處女座

幸運方位：西南方

幸運旅遊地：郊外漫步、主題樂園

今年身體健康狀況還算穩定，偶爾會有懶散、放縱自我的傾向，不過要求甚高的你，還是會想辦法調整回來。如果不易安排長途或國外旅遊，到近郊走一走，或者到主題樂園痛快玩一天，你會發現最美的風景其實就在身邊，而且還有機會增旺感情運、遇見好桃花！

天秤座

幸運方位：東南方

幸運旅遊地：異域風情，浪漫之旅

2020年天秤的健康狀況較好，比較願意在養生或旅行上花錢，不妨來一趟豪華愜意的外國之旅。和情人一起在海灘享受日光浴，或者走訪古蹟和建築，感受不一樣的異域文化，這些都會讓你在興奮而愉悅的情緒中，體會到生活的美好，有助於轉運。

天蠍座

幸運方位：東北方

幸運旅遊地：露天溫泉、度假民宿

容易當個工作狂的天蠍，生理方面要小心舊疾的困擾，心理方面自然要抽空放鬆。今年不缺旅遊興致，只是旅行計劃易受其他因素阻礙，例如：難以請假、帶著工作去旅行卻未能盡興。就近選擇一個溫泉旅館或度假民宿，住上兩三天，紓解了身心壓力，好事就會來。

射手座

幸運方位：西南方

幸運旅遊地：即興旅行，郵輪出遊

2020年良好的身體和精力有助於你在其他領域的發揮，於你而言需要學會的是如何放鬆自己，讓自己開心。愛旅遊的射手，今年最好是跟水有關，可以是說走就走，到水邊或水族館的小旅行，也可以是坐郵輪出遊的豪華之旅，讓你遇水則發，好運不斷。

摩羯座

幸運方位：正北方

幸運旅遊地：傳統建築、雕繪藝術

這一年無論工作、學習還是日常休閒生活都會比較忙碌，避免讓自己身心疲憊，旅行是個不錯的選擇，利用連假的時間去觀摩一下宏偉壯觀的傳統建築，或者欣賞巧奪天工的雕繪藝術，鑑往知來，更學習借鏡歷史，走出逆境。

水瓶座

幸運方位：正西方

幸運旅遊地：高山原鄉、觀賞日落

2020年隨著生活節奏的加快，會成為讓你身體健康狀況下滑的主要因素。除了生理方面定期運動，旅行最好以心靈慰藉為主。來一趟高山原鄉之旅，震撼的自然風光和神秘的地方文化，可以讓身心平靜，暫時忘卻諸多煩惱，擁有健康的身心，何愁不開運？

雙魚座

幸運方位：東南方

幸運旅遊地：親子之旅、跟團旅遊

今年魚兒需要特別注意排解壓力的重要，以免影響到身體健康。休假時，不妨來一次溫馨的親子之旅，陪陪家人。既然想出遊，選擇跟團可以讓你輕鬆點，不要只看價格，地點路線同樣很重要，高CP值的旅行團能令你滿意，使你在旅行中盡情享受，好心情自有好運氣。

【延伸閱讀】

●外出能遇好桃花？月老指點姻緣

●峇里島秘術，諭知宿命幸福秘訣





