喜氣洋洋迎新年！過年期間誰「手氣超旺」

【文‧科技紫微網】

張燈結綵過年啦！大家是不是都期盼歡歡喜喜過個熱鬧年呢？過年沒有最熱鬧，只有更熱鬧，因為有好運加持的年一定格外順遂與歡喜，那你身上自備哪種旺運呢？科技紫微網馬上告訴你。

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，一顆上榜即可參考。

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手氣超旺的主星

第一名：武曲星

手氣紅得似炭燒，即使技術不到家，也能大殺三方。

第二名：貪狼星

堅定想贏、要進財，偏財運就沒有不幫你的道理。

第三名：破軍星

手氣呈逐步上升的趨勢，有後來居上的猛烈勢頭。

旅遊運超旺的主星

第一名：廉貞星

有運勢助力，有好心情增彩，出遊能玩得非常盡興。

第二名：太陰星

一路順風順水，碰到堵車的幾率也比別人少不少。

第三名：天同星

出行中會有意外之喜等著你，會有貴人相助。

家庭運超旺的主星

第一名：七殺星

夫妻將多能相互珍愛，夫妻順，家也和睦溫馨。

第二名：天府星

一同參加社交娛樂活動，夫妻感情會如膠似漆。

第三名：太陽星

與家人、親人相處和睦，推杯換盞，喜笑顏開。

桃花運超旺的主星

第一名：紫微星

桃花好得不講道理，好像幹什麼都能吸引異性目光。

第二名：天機星

明朗的笑容、幽默的談吐都是你吸引桃花的利器。

第三名：天梁星

只要能主動出擊，就不愁勾引不到桃花。

過年前後事業運旺的主星

第一名：七殺星

能結識到有聲望、有地位的人士，並成為你未來事業助力。

第二名：天相星

聲名地位翻紅上揚！事業成就會帶來自豪及正面思考。

第三名：巨門星

特別有利於合作事業與店面生意的進行，趁著過年多交際。

過年期間，暫時放下平時的紛紛擾擾，帶著喜悅的心情，親友間互道吉祥話，讓互相祝福的氛圍從年初開始醞釀，共同打造一個福氣滿滿的好年，讓自身的旺運助力更強、更有感！

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