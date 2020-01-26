殺破狼周運勢／獅子買彩券中獎率高 雙魚桃花十分旺盛

殺破狼星座運勢。 圖／ingimage 分享 facebook

白羊座：

整體運勢：

工作運方面，木星、土星、冥王星齊聚志業宮位，開春進入新的單位就任，或是有重要的事務要開始執行，完全沒有倦怠的空間，馬上就要進入戰鬥模式，迎接新的一年。

感情運方面，金星與海王星合相在精神宮位，與喜歡的人小別勝新婚，幾天不見後，雙方的互動更為緊密。單身的白羊座，連續假期因為追劇，會煞到某個偶像明星，覺得精神層面被充份的滋養。

本週須注意的部分：

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到海王星與金星影響，利用年假出遠門旅行，行程排得太滿，整個假期會比平常感覺更累。某些白羊座在外地會嚴重認床睡不好。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽受到天王星影響，有些親戚朋友來拜年，感覺不懷好意，除了來討紅包之外，還會來推銷一些你根本不想用的產品，或是一直灌輸陳腐的價值觀，讓你想翻白眼。

金牛座：

整體運勢：

人際關係運勢佳，金星與海王星合相在人際關係宮位，小時候暗戀的對象會在回鄉時突然巧遇，兩人還依稀記得小時候的回憶，會留下彼此聯絡的方式，保持聯繫。

工作運方面，太陽與水星齊聚志業宮位，過完年一開工，就接到一個非常有挑戰性的工作，成為職場上矚目的人物，此時會很快就定位開始新的任務，完全沒有怠慢的空間。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的火星受到人際關係宮位的金星、海王星影響，在牌桌上越是想翻本，越容易輸到脫褲，甚至會因此把年終獎金敗光，過年期間盡量不要賭博，以免傷荷包又傷心情。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，年節期間要注意血光之災，容易發生意外傷害，不要從事危險的行為，以及涉入不良場所，容易因此惹來威脅到人身安全的事件。

感情運方面，在慾望宮位的火星受到金星與海王星影響，對有好感的人容易沉不住氣，熱烈的追求行動會被當成恐怖情人，把對方嚇跑。單身的金牛座會尋求一夜情解決生理需求，當心因此惹上爛桃花。

雙子座：

整體運勢：

工作運方面，在志業宮位的金星與海王星呈現合相，不需要特別表現自己，在職場上都會是不可或缺的角色，許多人都必須仰賴你的資源。然而長期受到合作夥伴扯後腿，即便有許多表現空間，也會有些意興闌珊。

金錢運方面，木星、土星、冥王星齊聚財務宮位，新春期間，不論買彩券或是打麻將，手氣都非常好，會贏得一筆為數不少的壓歲錢。某些雙子座在開春後積極學習投資理財，在短期內可賺到不少資金。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的火星受到金星與海王星影響，外來的誘惑太多，使得你與另一半處在彼此互不信任的狀態，這段期間爭執特別多，對於這段戀情，也開始越來越悲觀。

健康運方面，木星、土星、冥王星齊聚疾厄宮位，有許多慢性疾病特別容易在這段時間惡化，即便已經積極治療與復健，卻還是沒有起色，身體不佳，心情也會變得比較悲觀。

巨蟹座：

整體運勢：

遠行運方面，金星與海王星合相在遠行宮位，在海外的行程會因為一些因素有所延誤，滯留在當地，必須多請幾天假才回得來，也樂得在外頭多享受幾天異國風情，會有些樂不思蜀。

感情運方面，木星、土星、冥王星齊聚在感情宮位，感覺與激情總是會平淡下來，會開始思考許多實際面的問題，如果真要進入一段穩定的關係，就要扛起一些責任，不能再繼續任性過日子了。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的火星受到金星與海王星影響，年假放完後，會有堆積如山的文件等著你完成，完全沒有懶散的權利，一開工，每天都要加班，忙到過勞。

健康運方面，太陽、水星齊聚在疾厄宮位，目前會是呼吸系統較為脆弱的時期，要特別當心病毒感染造成的感冒。同時需注意心血管方面的問題，不可太過操勞，造成心臟負荷過度。

獅子座：

整體運勢：

金錢運方面，金星與海王星齊聚財務宮位，偏財運頗佳，在牌桌上手氣很順，總是在聽牌的時候，馬上能胡牌。買彩券的中獎率頗高，不過中獎的彩金猶如過路財神，馬上就花個精光。

工作運方面，土星、冥王星、木星齊聚工作宮位，一開春就賦予許多重責大任，有許多事情的進展順利許多，然而工作也會因此變得十分忙碌，可能會需要常常加班。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到金星與海王星影響，與喜歡的人會花許多錢在吃喝玩樂上，但對方會對於你的選擇會有些挑剔，感覺十分掃興，還可能因此而爭吵。

健康運方面，金星與海王星齊聚疾厄宮位，新春期間要當心流感病毒侵襲，喉嚨容易發炎、失聲。連續假期可能都會呈現精神較為渙散，每天嗜睡的狀態。有些獅子座會因為感冒，整個年假都泡湯了。

處女座：

整體運勢：

感情運方面，木星、土星、冥王星齊聚在戀愛宮位，情感穩定的處女座，懷孕的機率較高，在新春期間需要與對方的家人洽談婚事。某些處女座會領養新的寵物，會因為這些新生的小生命感到歡喜。

工作運方面，太陽與水星齊聚工作宮位，假期結束一開工，就有許多重要事務一一上軌道運作，許多事情進展順利，此時會是職場上十分重要的中流砥柱，各種決策都需你果斷執行。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到感情宮位的金星、海王星影響，家人會過度干預目前的情感關係，使你感到為難。連續假期期間，要當心家中的爐火與電器使用，以及注意門戶安全。

健康運方面，水星與太陽齊聚在健康宮位，工作要當心過勞的問題，會因此影響心血管方面的健康。呼吸系統容易受到流感病毒侵襲，造成嚴重的支氣管以及肺部病變。

天秤座：

整體運勢：

感情運佳，太陽、水星齊聚在戀愛宮位，與喜歡的對象有許多對話的時間，雙方似乎有發展的空間。某些天秤座會和喜歡的人告白，對方會接受你的追求。單身的天秤座，則可能會有人對你表示好感而不自知。

家宅運方面，木星、土星、冥王星齊聚家宅宮位，新春期間，家人、親戚容易對你過度關注，雖然都是正面的事情，也會因此感到壓力很大。某些天秤座在新春期間會有搬家、離家或是買賣房子的計畫。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的金星、海王星受到交通宮位的火星影響，新春期間過度怠惰，開工日會因為睡過頭遲到。某些天秤座則是因為旅遊，滯留在外地，會被職場上的人說閒話。

旅遊運方面，在旅遊宮位的火星受到金星與海王星影響，連續假期期間安排了很多想去參觀的景點，卻因為身體狀況欠佳，沒有體力好好遊覽當地。某些天秤座在外地旅行時，水土不服，整個行程都在生病。

天蠍座：

整體運勢：

感情運方面，金星與海王星合相在戀愛宮位，與喜歡的對象沈浸在金錢堆砌出來的奢糜中，感覺很甜蜜。單身的天蠍座，會花很多錢追星、買動漫或偶像週邊商品、看演唱會……這些事務上，心靈層面所需的愛充分被滿足。

工作運方面，木星、冥王星、土星齊聚在面試宮位上，尋找新工作的天蠍座，會跨足到自己過去從未想像過的領域，很快就能收到錄取通知。工作穩定的天蠍座，開春就會簽署一份重要的合約，與重要的廠商合作新案子。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到金星與海王星影響，新春期間在吃喝玩樂上的開銷龐大，短短幾天就敗掉所有的年終獎金。特別提醒天蠍座，不要沈迷在賭博或是課金遊戲上，目前金錢運勢欠佳，容易輸光所有身家。

學習運方面，木星、土星、冥王星齊聚考試、學習宮位，會吊車尾考進自己理想的第一志願，然而進入新的學習領域之後，會發現週遭都是學霸，學業壓力比過去還沈重。

射手座：

整體運勢：

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離不良相位的影響，雖然整個新年都處在忙碌的狀態，但相對而言，報酬也會令你非常滿意，許多射手座在連續假期會接一些副業來賺錢，並會考慮長期經營下去。

金錢運佳，木星、土星、冥王星齊聚金錢宮位，經過一段時間財務困頓的鍛鍊，價值觀會變得比較實際，不再花錢買些小廢物，會把金錢投入比較實際的用途上。努力工作所獲得的報酬，每一分都會用在刀口上。

本週須注意的部分：

家宅運方面，金星與海王星和相在家宅宮位，新春期間，會與許多親戚齊聚在老家，會把你的地盤弄得髒兮兮，此時你反而希望能躲起來圖個寧靜。某些射手座，過年時依然很忙碌，沒有時間與家人好好坐下來吃個團圓飯。

健康運方面，火星持續影響命宮，會是體力消耗十分迅速的時期，感覺工作過勞，每天都很疲倦。此時要當心血光之災，容易發生意外傷害，同時注意交通安全，危險的行為與地區不要涉入，避免人身安全受到威脅。

感情運方面，在命宮的火星受到金星與海王星影響，對於愛情會有點操之過急，還沒有發展成熟，就急著告白，當然會被打槍。某些射手座因為過度忙碌，會忽略有人每天等待著你的訊息。

摩羯座：

整體運勢：

金錢運方面，太陽與水星齊聚金錢宮位，新春期間，會將許多開銷用在刀口上，有計劃的精簡不必要的開銷，成功的把年終獎金存下來。還是學生或是晚輩的摩羯座，會把收到的壓歲錢做適當的分配，未來一年不缺零用錢。

工作運方面，金星與海王星合相在面試宮位，需要轉換跑道或是找新工作的摩羯座，新年過後面試運佳，很快就能收到錄取通知。工作沒有變動打算的摩羯座，開春就會成功把重要的合約簽署完成，開始執行新案子。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星脫離不良相位的影響，與喜歡的人小別勝新婚，會格外珍惜能在一起的時間。單身的摩羯座在新春期間會煞到一個偶像明星，天天追劇無法自拔，或是家中會收養新的寵物，讓你愛不釋手。

本週須注意的部分：

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星與金星呈現合相，同時受到火星影響，出門旅遊雖然訂了最好的旅店，卻會嚴重認床，無法安心入眠，旅遊時精神不濟，很多景點都只能走馬看花。

交通運方面，在交通宮位的金星與海王星呈現合相，並受到火星影響，會在人生地不熟的地方迷路，延遲很久才能到達目的地。當心與人發生行車糾紛，容易被開罰單。

水瓶座：

整體運勢：

金錢運方面，金星與海王星合相在金錢宮位，拿到額外的年終獎金或是壓歲錢，會購買許多目前很潮的一些小廢物，然而金星與海王星受到火星影響，一旦東西退流行之後，會覺得這些物品食之無味，棄之可惜。

工作運方面，太陽與水星齊聚在命宮，開春之後，在職場上的地位會明顯變得重要，會很有效率地就定位，將許多前置作業都準備妥當。正在尋求新工作的水瓶座，會因為積極態度，獲得青睞，很快就能收到錄取通知。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到金星與海王星影響，新春期間，會有許多親友來訪，需要花很多錢打點人際關係。某些親戚喜歡以長輩的姿態情緒勒索，心中很不爽，卻也不能表現出來。

感情運方面，木星、土星、冥王星齊聚精神宮位，在某些熟悉的街角，想起一些往事，景物依舊，人事已非，不由得觸動了惆悵的情緒，會想搜尋一下前任的臉書。

雙魚座：

整體運勢：

人際關係運勢佳，木星、土星、冥王星齊聚人際關係宮位，新春期間會感覺人緣特別好，有許多朋友會特地從很遠的地方來拜訪你。某些雙魚座很得長輩喜愛，會獲得長輩包的大紅包。

感情運方面，海王星與金星合相在命宮，會是桃花十分旺盛的時期，收到的拜年訊息中，會有人偷渡表白的訊息。某些雙魚座則是在社群團體軟體中發現有人暗戀你，收集了很多有關你的個人資料。

本週須注意的部分：

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，新春期間，會趁著假期消化堆積如山的工作量，在家還必須守著筆記型電腦辦公。某些雙魚座雖然很想好好休假，卻會一直收到許多來自同事與上司交辦事情的訊息，覺得很煩。

健康運方面，金星與海王星合相在命宮，連續假期時，要當心感染流感病毒，整個年假都在精神恍惚與身體不適的狀態下渡過，喉嚨要特別注意保養，此時特別容易發炎、失聲。酒與刺激性的食物少吃一些為佳。

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