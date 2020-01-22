雙魚只想放空、射手局超多！12星座過年在家會做什麼

過年你通常都在做什麼呢？ 本報系資料照 分享 facebook 新年到，新年好，家家歡樂過新年，你曾經好奇其他人在家都怎麼過年嗎？ 不同個性的人湊再一起就是會有不同的趣味，面對即將要來臨的農曆新年，到底大家都怎麼有趣的享受假期呢？我們來看看十二星座的人過年會在家做什麼？

牡羊座

雖然牡羊座的人嘴巴上會說：非常希望過年在家睡到飽，整天閒閒沒事最好！但是因為他們天生個性愛熱鬧，又非常享受過年氣氛，還真是靜不下來，所以過年期間他們會很在乎家人團聚，喜歡聚在一圍爐，最好是可以聚在一起聊天、玩桌遊、一起快樂吃零食甜點，若能全家一起新年走春祈福，半天或一天不要太累的輕旅行，都會讓他們非常快樂！新年期間若有朋友親戚拜訪，他們也會滿心歡喜，雖然偶爾內心會覺得好累喔！怎麼感覺一直忙不完啊。但依然樂在其中。除此之外他們還喜歡趁空檔時間揪親朋好友們一起去買刮刮樂！狂刮一波！試試手氣！這樣熱鬧的生活，會讓他們感覺新春展開，萬象更新呢！

金牛座

金牛座的人是出了名的懶，只要想到過年去外面排隊人擠人就覺得好懶，雖然會很喜歡年節氣氛，但如果沒有特別想要買什麼，或是看什麼電影，他們就會希望待在家好好享受人生！而熱愛美食的金牛座會在過年前非常精心的計畫，計畫好過年的每一天要吃什麼美食，每一天的食物名單會不一樣，堪稱是年貨美食鑑賞員第一名。他們驚人的程度甚至會把食物分門別類準備好，巧克力會放一區，肉乾系列放一區，簡直在家陳列年貨大街！你問他們為什麼要這樣，他們會說這樣看了心情很舒服啊！新年就要這樣過！不過若家人很愛往外跑，愛家的他們也會體貼的跟著行程走喔！

雙子座

喜歡新鮮的雙子座，過年前通常會買一些新玩具，或是自己想研究的東西，準備過年期間好好的在家鑽研，而若是喜歡戶外的雙子座會蒐集網美打卡地點，好好的規劃哪天要出門踏青踩點，最好是最酷最神秘的秘境，或著從來沒人知道的絕美地標，這會讓他們有一種在打開驚喜包的感覺，或是會想蒐集隱藏版美食，可以說是無鮮不嘗！除了以上之外，他們其實很傳統，就想跟家人在一起，聊聊新年新願望，或者邀請家中長輩小孩一起寫春聯，貼在家中門口。或是一起包包餃子做點心，特別是要全家人可一起完成的傳統美食，這會讓他們感受到新年的儀式感，有一種這樣才是真正在過年的感覺。

巨蟹座

傳統又顧家的巨蟹座，通常在過年前就開始很忙碌，幫忙準備東準備西，以至於除夕夜當天拜拜完，吃完年夜飯，他們就會有一種！哇！終於放鬆囉！的感覺。基本上他們只想在家裡沙發發懶，最好是在沙發上吃吃睡睡都不會有人管，而有些巨蟹會特別享受好好睡覺的時間。另外通常他們會很在乎媽媽或是女性長輩的行程，會想要跟媽媽或阿嬤學習怎麼做年菜，怎麼醃蘿蔔，炸年糕，怎麼弄出一整桌的豐盛料理，趁過年時間學習下廚技能，因為有家的味道的食物會讓他們倍感幸福與依戀。另外關於拜拜形程他們也會想學習，整套拜祖先跟拜神明的流程到底是什麼？該怎麼做？都會是他們過年很在乎的部分呢！

獅子座

獅子座的人最喜歡喜氣了，他們會買一堆新年氣氛的東西，金色大蘋果啊，紅色鞭炮串的裝飾啊，在家裡擺滿滿布置的很喜氣，而新年假期若家人沒安排出遊，他們會在家裡盡情享受美好的電視劇電影，如果家裡本身有宗教拜拜信仰的會想要去廟裡走春，若廟會有祈福跟抽獎，他們會覺得實在太好玩，樂在其中。而若是西方信仰的他們會喜歡到處串門子，也會走到巷子跟街坊鄰居聊天，猶如一位里長伯關心每個人。他們心裡會很期待有人過年來找他拜年，或是邀請他們出去玩，所以他們也會在新年期間偷偷減肥或是瘋狂保養，然後傳訊息關心大家新年在幹嘛？如果有獅子朋友給你捎來關心，記得趕快約他們出去玩！也許就在等你約喔！

處女座

處女座的人過年屬於外在傳統內心反骨的類型，他們首先會敬孝道，意思就是說老人家想怎麼樣他們就會盡量配合，或著會想帶長輩去一些年輕人的景點，享受節慶的熱鬧。但其實他們會蠻想拋開親戚們的關心，偷偷出國旅遊或是跟自己的朋友出門遊玩，那若無法照著自己的心意走，他就會打開手機或是使用電腦，一整天耗在家裡，若親戚朋友多，就會喜歡跟同年齡的兄弟姊妹混在一起打撲克牌，算是配合度很高的類型。而有空閒的時間可能會上網搜尋投資理財，或者觀看知識型的影片，或是找驚悚懸疑劇來看，沒事也會找點學習來讓自己成長，因為這樣才會讓他們覺得時間沒有白白度過。

天秤座

天秤座的人很愛跟家人相處，也很愛跟朋友聚會。他們過年通常行程排很滿，不是跟家人圍爐就是在跟朋友拜年，偏偏這樣的他們又很想要在各種聚會後，好好的提升自己的心靈。他們會準備美好的音樂，和一瓶好品質的紅酒，與幾本一直想看都沒時間看的書，讓自己在優雅的狀態裡，真正放輕鬆。另外通常他們也會想趁休假來把自己喜歡的事完成，譬如好好的創作一盆花藝，或者把買了很久一直放在房間角落的樂高積木拿出來完成，或者獨自去挑戰攀岩與登山。有時候這樣充實又緩慢的生活，會讓他們感覺生命就像一首詩，他們正在細細的刻劃出屬於他們心靈獨有的浪漫。

天蠍座

天蠍座的人很喜歡過年大家湊在一起，分享各種事情各種八卦，他們雖然看似平靜，但內心會覺得很有趣。通常他們會蠻喜歡一起打麻將玩象棋，一家人一起看電影，或是與家人一邊看跨年特別節目一邊享受美食。雖然他們會很好奇其他人在幹嘛，但通常不會到處拜年，他們會在家裡準備高級的泡澡湯包來好好放鬆療愈自己，然後一邊泡澡享受人生，一邊打開手機看FB或是IG大家到底在幹嘛。若有兄弟姊妹約出去逛街，他們會很愉快並開心的大肆購物，覺得過年大買一下非常適合。其實說穿了家人好友約他們都會很高興，因為他們其實很怕無聊，那些休假要做的事他們平常宅在家都做完了，所以過年就是要熱鬧出門才行呢！

射手座

超喜歡到處跑來跑去的射手座，過年假期的活動通常安排得滿滿滿，不管是家人局、朋友攤、該吃的該玩的他們會盡量全部都參與到！除此之外他們會特別空下一個給自己反省的時間，會認真的去想新年新計畫，該如何規劃接下來一整年的人生，有沒有什麼新目標或者遺憾要完成。想著想著就會想要跟家裡長輩多相處多聊天，因為他們覺得長輩是活生生的歷史故事，若能跟他們挖寶那就賺到了，算是很敬老尊賢的聆聽者。另外他們也會想揪大家去看夜景，放煙火，或是號召大家一起集資去買刮刮樂！當然踏青就不用說了，基本上過年很難要求射手座的人在家裡，他們就是想要到處跑，到處感受新年的歡欣。

摩羯座

摩羯座的人新年重點就是除夕夜，除夕夜過完就像是交完了功課，若之前已經累太久的魔羯，會趁此機會大睡特睡，極致耍廢。但他們其實廢不了太久，很快的會滿腦子充滿工作，甚至有些摩羯座的人會直接打開電腦繼續工作，或是在新年期間到公司加班，就是想多賺一點錢不想浪費時間，而想放鬆的魔羯座會替自己安排學習課程，連放鬆都要學習聽起來很痛苦，但對他們來說沒有進步就沒有安全感，沒有安全感就不能好好休息，跟大家不同是反過來思考的呢！這段時間他們也會很依賴家人，希望家人有滿滿的溫暖與照顧，最好是他什麼都不用想，就有一堆超好吃的食物，這樣他們就會覺得過年真是幸福爆表喔！

水瓶座

水瓶座的人雖然熱愛家庭活動，但過年會覺得壓力很大超不想回家面對家人的關心跟囉嗦，但他們常常是最喜歡關心跟囉嗦別人的人，因為對他們來說關懷就是愛。如果有養寵物的水瓶座會想要幫寵物準備新年大餐，或是在新年期間好好地跟寵物膩在一起。若他們在家裡太無聊就會開始研究醫療或是養生的知識，因為看到長輩們就會忍不住要替他們著想，聊聊保健跟心靈，有時候還會讓長輩誤以為是來到社區大學上課呢！若有除了家庭活動之外的時間，他們會專心看看投資理財的資訊，或想想可以搞些什麼生意，沒事就會跟朋友出遊，博愛的他們會熱情地與老朋友新朋友聊天，聊著聊著不小心就桃花一大堆。

雙魚座

雙魚座的人希望自己新年假期可以腦袋放空什麼都不要想，希望可以遇到一場浪漫的戀愛，但通常他們也會有點懶得出去參加活動，那就會在家看韓劇美劇幻想浪漫愛情。而他們是很注重新年穿著的，會跟家人一起逛街買新衣，並好好打扮希望親戚們都覺得他們很優秀。還會跟兄弟姊妹們一起分享如何讓自己更有魅力的絕招，或是最新發現的好用保養品，或很棒的體態鍛鍊健身課程。另外他們也很注重心靈，會想在熱鬧之中找一天來做禪修或是鍛練瑜珈。也會想要用吃剩的年菜來做創意料理，並跟親戚小孩一起玩。其實他們屬於有點跟屁蟲的類型，大家做什麼他們就想做什麼，因為雙魚座都會覺得「好棒喔！新年相聚就是開心！」