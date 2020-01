那些年我們一起追逐的金錢遊戲 - 談談庚年的化忌

圖/pixabay 分享 facebook

為什麼要寫這一篇呢?

因為快過年了,和不同的人碰面、聊天的機會大增。你需要一個大家都有興趣,但是又不會傷感情的話題。

無論是聊政治(誰輸誰贏)、談工作(薪水有多少)、感情(什麼時候結婚)、小孩(成績好不好),都有碰不得的敏感雷點: 不是誤傷別人,就是被別人誤傷。

聊聊某些命理師天馬行空的趨勢預測(其實就是鬼扯與胡扯),看著大家瞠目結舌的表情,所有的目光及注意力都在你的身上。然後桌子一拍,一口喝乾杯中美酒,接著大罵這些命理師怪力亂神、害人不淺。

最後再引用某個勵志名人所講的「命運是掌握在自己的手裡...」等等的人生金句做為總結;既不會傷人,也不會傷己,多美妙啊!

天府與左輔,武曲與文曲,傻傻分不清楚?

通常這一類的話題,大概會從生肖開始。不知從何時開始,來年的生肖動物,一律被冠上了「金」字: 金雞年、金狗年、金豬年、金鼠年。彷彿看到金光閃閃的吉祥物,來年必然運勢大發、財源廣進。每個人生肖不同,在來年各有不同的際遇與注意事項,應該可以扯上一陣子。

另一個較進階的論述,就要從紫微斗數的四化開始講起: 化祿、化權、化科、化忌。四化的基本邏輯(如果要鬼扯和唬人)也不難: 化祿通常和錢有關,化權可以解釋成工作職務上的升遷,化科代表名聲或是有沒有貴人,化忌則是代表挫折與是非。

但是一談到紫微斗數的四化,大概很快就可以聞到專業論戰的煙硝味。原因在於這門學問經過數百年來不同派別的傳承與闡述,有了些許的變化與差異。「天干四化」就是這些差異之一。

有些年份四化的差異在於「天府與左輔」(譬如壬年)或是「武曲與文曲」(譬如甲年和辛年)。可能的原因是在口耳相傳、口訣背誦時,產生了同音異字的差錯。

但是爭議最多的則出現在「庚年四化」: 大家對太陽化祿及武曲化權通常沒有什麼爭議,但是究竟是哪兩顆星化科及化忌,則是眾說紛紜、爭議不斷。

有的說是太陰化科、天同化忌,有的則說是天同化科、太陰化忌;更有人說是天同化科、天相化忌。

不同的派別自有其理論基礎與論述,檢驗的方法也很簡單: 以實際案例來分析,看看是否能自圓其說。

以下這張命盤的當事者是庚年出生;如果是太陰化科、天同化忌,那麼父母宮就有天同化忌。以父母宮有化忌的觀點來看,坐命者與父母之間的相處對待關係通常有代溝,並不融洽。

分享 facebook

但是如果採用天同化科、天相化忌的說法,那麼父母宮有天同化科,夫妻宮有天相化忌。以坐命者實際的狀況來檢視: 父母親在她的事業起步之初,的確給與許多的協助與資助;而當事者的婚姻狀況的確波瀾頻起、是非不斷,符合化科代表貴人,化忌代表是非挫折的基本原理。

因此,庚年「天相化忌」的確是有可能的。

天相古來稱為「印」星,也說明了天相的特質:只有謹慎周全的人才能負責掌印。而「用印」這個舉動,也代表認可、認證、允許、同意的意涵。畢竟在任何文件上,蓋上了你的印章,就代表你同意了文件上的描述與條文。

「用印」的舉動也慢慢隨著時代演進而有了延伸的涵義: 舉凡背書、保證、個人信用、擔保也算是廣義的「用印」。甚至有價證券(股票、債券)、合約、信用卡、現金卡,也在天相所代表及涵蓋的範圍。

在實際的案例中,的確有不少天相坐命的人吃了「背書保證」的暗虧。也就是擔任其他人(通常是親朋好友)的連帶保證人,當他人因為過錯、欠債規避自身應負的法律責任時,這些天相們就被迫從自己的口袋裡,拿出辛苦工作而得的血汗錢,來替他人還債、賠償。

與其說這是天相星的宿命,倒不如說是天相不擅擇友而交,再加上雞婆、熱心助人的爛好人個性,往往心一熱、一時興起就自動背起「呆人」(人呆為保)的名牌,為了莫名的無知與熱心而做牛做馬。

當然,天相星不會一出生就兌現這種「呆人」的行徑,往往是行運走到「天相化忌」時才會發生。

這個邏輯和天機坐命(或是天機在遷移宮)的人,較容易發生舟車意外是類似的。天機生性較浮動,往往家裡待不住,喜歡往外跑。既然愛往外跑,發生意外的機率就會較喜歡宅在家裡的人來得高。但是也並非一出生就會兌現,往往是行運走到「天機化忌」(或是加了煞星)時才會發生。

那些年我們一起追逐的金錢遊戲

此外,「天相化忌」例證也發生在整體的經濟現象,也就是各大命理師常用「天干四化」來預測國運的方式。(雖然我個人並不太認同這樣的論述,但是八卦人人愛聽,信不信則是另一回事了!)

天相既然代表「信用」,引申成為「有價證券」,那麼號稱「經濟櫥窗」的股票市場就是觀察的重點。

1990年(也就是民國79年,歲次庚午),台灣股市突破12000點之後,投資人熱切地期待下一個里程碑 - 15000點。但是過完農曆年後,受到貿易順差、台幣升值趨緩,升息,實施證交稅以及波灣戰爭各種因素的影響,當年二月至十月間,股市從一萬兩千多點狂瀉至兩千多點。

天相化忌了嗎? You tell me!

2000年(也就是民國89年,歲次庚辰),受到網路泡沫化的影響,股市從當年二月(怎麼又是二月?)上萬點一路跌至四千多點。而慘跌的風暴一直蔓延至隔年九月,股市只剩三千多點。

天相化忌了嗎? 你說呢?

這些年來大家在不同的場合,都已見識到命理師自圓其說的論述能力。庚年的武曲化權,在命理大師的巧妙詮釋下,這時也粉墨登場,加碼演出。

1990年(也就是民國79年,歲次庚午),時任總統的李登輝任命軍人出身的郝柏村擔任行政院長,兌現了武曲(代表將星,也就是軍人)化權(組閣並掌握權力)。為了化解各界的疑慮,李登輝說他與郝柏村是「肝膽相照」,大家不必擔心。

兩年後(也就是民國81年,歲次壬午),武曲化忌也來加碼演出。時任行政院長的郝柏村與李登輝漸行漸遠,從兩年前的「肝膽相照」,變成了「肝膽俱裂」。在備受委屈、不甘受辱的情形下,於民國82年一月(其實還是壬午年)國民大會閉幕時宣布辭職,兌現了武曲(代表將星,也就是軍人)化忌(受挫與是非)。

庚年的武曲化權,在十年後的2000年(也就是民國89年,歲次庚辰)再次登台獻藝。時任總統的陳水扁任命空軍出身的國防部長唐飛為首任的行政院長,又一次兌現武曲(代表將星,也就是軍人)化權(組閣並掌握權力)。

「天相化忌」及「武曲化權」的雙主角戲碼並未在2010年演出。2010年(也就是民國99年,歲次庚寅),股市表現平穩,大致在七、八千點遊走。

這時命理師們的解釋是: 兩年前(也就是2008年)美國次級房貸所造成的全球金融危機,已提前反應了原本在庚年天相化忌不利經濟的情況。反正經濟也不是命理師的專業,經濟的預測本來就與命理師的專業無關。(政治上的預測也與命理師的專業無關,不是嗎?)

四化自在人心

時光匆匆,庚子年即將登場。股市也重新登上令人矚目的12000點了!

但是,天相化忌的股市大怒神會再度上演嗎?

先不論你相不相信過去30年來「天相化忌」的神話(或是鬼話 ),任何的投資本來就應該抱著趨吉避凶、居安(高)思危的觀念。

其實這和打麻將的邏輯與策略差不多。「趨吉」就像是你想要做大牌,一心一意想要贏者全拿。這時你因為將所有的關注都放在「贏」,往往就忽略了別人可能因為你出牌而獲勝的「輸」,以至於低估了「避凶」的重要性。

以史為鏡,可以知興替。「擦鞋童理論」和命理上的「過旺」是相同的道理,都在提醒我們持盈保泰的重要性。

另一方面,拜科技之賜,支付工具日趨多元與便利,金融交易更是彈指之間可以完成。但是否也意味著我們的「信用」會因為便利與快速而更趨於高風險?

世界越快,心,是否該慢一些?

你不太喜歡「天相化忌」,太負面了?

沒問題! 庚年的「太陽化祿」一直都還沒登場。

太陽並不是財星,而是代表事業的官祿主。「太陽化祿」所代表的意義是「太陽底下沒有輕鬆之財,必須先建立自己的事業及努力工作,財富才會隨之而來」!

【更多精采內容,詳見沒有辦公室的人生策略長】