親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓片寄生上流難賣座？原來美國人有「2.5公分障礙」

王婉諭盼殺「小燈泡」凶手死刑 高院更一審仍判無期

那些年我們一起追逐的金錢遊戲 - 談談庚年的化忌

2020-01-21 10:26聯合新聞網 普羅米修士

圖／pixabay
圖／pixabay
分享

為什麼要寫這一篇呢?

因為快過年了，和不同的人碰面、聊天的機會大增。你需要一個大家都有興趣，但是又不會傷感情的話題。

無論是聊政治(誰輸誰贏)、談工作(薪水有多少)、感情(什麼時候結婚)、小孩(成績好不好)，都有碰不得的敏感雷點: 不是誤傷別人，就是被別人誤傷。

聊聊某些命理師天馬行空的趨勢預測(其實就是鬼扯與胡扯)，看著大家瞠目結舌的表情，所有的目光及注意力都在你的身上。然後桌子一拍，一口喝乾杯中美酒，接著大罵這些命理師怪力亂神、害人不淺。

最後再引用某個勵志名人所講的「命運是掌握在自己的手裡...」等等的人生金句做為總結；既不會傷人，也不會傷己，多美妙啊!

天府與左輔，武曲與文曲，傻傻分不清楚?

通常這一類的話題，大概會從生肖開始。不知從何時開始，來年的生肖動物，一律被冠上了「金」字: 金雞年、金狗年、金豬年、金鼠年。彷彿看到金光閃閃的吉祥物，來年必然運勢大發、財源廣進。每個人生肖不同，在來年各有不同的際遇與注意事項，應該可以扯上一陣子。

另一個較進階的論述，就要從紫微斗數的四化開始講起: 化祿、化權、化科、化忌。四化的基本邏輯(如果要鬼扯和唬人)也不難: 化祿通常和錢有關，化權可以解釋成工作職務上的升遷，化科代表名聲或是有沒有貴人，化忌則是代表挫折與是非。

但是一談到紫微斗數的四化，大概很快就可以聞到專業論戰的煙硝味。原因在於這門學問經過數百年來不同派別的傳承與闡述，有了些許的變化與差異。「天干四化」就是這些差異之一。

有些年份四化的差異在於「天府與左輔」(譬如壬年)或是「武曲與文曲」(譬如甲年和辛年)。可能的原因是在口耳相傳、口訣背誦時，產生了同音異字的差錯。

但是爭議最多的則出現在「庚年四化」: 大家對太陽化祿及武曲化權通常沒有什麼爭議，但是究竟是哪兩顆星化科及化忌，則是眾說紛紜、爭議不斷。

有的說是太陰化科、天同化忌，有的則說是天同化科、太陰化忌；更有人說是天同化科、天相化忌。

不同的派別自有其理論基礎與論述，檢驗的方法也很簡單: 以實際案例來分析，看看是否能自圓其說。

以下這張命盤的當事者是庚年出生；如果是太陰化科、天同化忌，那麼父母宮就有天同化忌。以父母宮有化忌的觀點來看，坐命者與父母之間的相處對待關係通常有代溝，並不融洽。

分享

但是如果採用天同化科、天相化忌的說法，那麼父母宮有天同化科，夫妻宮有天相化忌。以坐命者實際的狀況來檢視: 父母親在她的事業起步之初，的確給與許多的協助與資助；而當事者的婚姻狀況的確波瀾頻起、是非不斷，符合化科代表貴人，化忌代表是非挫折的基本原理。

因此，庚年「天相化忌」的確是有可能的。

天相古來稱為「印」星，也說明了天相的特質：只有謹慎周全的人才能負責掌印。而「用印」這個舉動，也代表認可、認證、允許、同意的意涵。畢竟在任何文件上，蓋上了你的印章，就代表你同意了文件上的描述與條文。

「用印」的舉動也慢慢隨著時代演進而有了延伸的涵義: 舉凡背書、保證、個人信用、擔保也算是廣義的「用印」。甚至有價證券(股票、債券)、合約、信用卡、現金卡，也在天相所代表及涵蓋的範圍。

在實際的案例中，的確有不少天相坐命的人吃了「背書保證」的暗虧。也就是擔任其他人(通常是親朋好友)的連帶保證人，當他人因為過錯、欠債規避自身應負的法律責任時，這些天相們就被迫從自己的口袋裡，拿出辛苦工作而得的血汗錢，來替他人還債、賠償。

與其說這是天相星的宿命，倒不如說是天相不擅擇友而交，再加上雞婆、熱心助人的爛好人個性，往往心一熱、一時興起就自動背起「呆人」(人呆為保)的名牌，為了莫名的無知與熱心而做牛做馬。

當然，天相星不會一出生就兌現這種「呆人」的行徑，往往是行運走到「天相化忌」時才會發生。

這個邏輯和天機坐命(或是天機在遷移宮)的人，較容易發生舟車意外是類似的。天機生性較浮動，往往家裡待不住，喜歡往外跑。既然愛往外跑，發生意外的機率就會較喜歡宅在家裡的人來得高。但是也並非一出生就會兌現，往往是行運走到「天機化忌」(或是加了煞星)時才會發生。

那些年我們一起追逐的金錢遊戲

此外，「天相化忌」例證也發生在整體的經濟現象，也就是各大命理師常用「天干四化」來預測國運的方式。(雖然我個人並不太認同這樣的論述，但是八卦人人愛聽，信不信則是另一回事了!)

天相既然代表「信用」，引申成為「有價證券」，那麼號稱「經濟櫥窗」的股票市場就是觀察的重點。

1990年(也就是民國79年，歲次庚午)，台灣股市突破12000點之後，投資人熱切地期待下一個里程碑 - 15000點。但是過完農曆年後，受到貿易順差、台幣升值趨緩，升息，實施證交稅以及波灣戰爭各種因素的影響，當年二月至十月間，股市從一萬兩千多點狂瀉至兩千多點。

天相化忌了嗎? You tell me!

2000年(也就是民國89年，歲次庚辰)，受到網路泡沫化的影響，股市從當年二月(怎麼又是二月?)上萬點一路跌至四千多點。而慘跌的風暴一直蔓延至隔年九月，股市只剩三千多點。

天相化忌了嗎? 你說呢?

這些年來大家在不同的場合，都已見識到命理師自圓其說的論述能力。庚年的武曲化權，在命理大師的巧妙詮釋下，這時也粉墨登場，加碼演出。

1990年(也就是民國79年，歲次庚午)，時任總統的李登輝任命軍人出身的郝柏村擔任行政院長，兌現了武曲(代表將星，也就是軍人)化權(組閣並掌握權力)。為了化解各界的疑慮，李登輝說他與郝柏村是「肝膽相照」，大家不必擔心。

兩年後(也就是民國81年，歲次壬午)，武曲化忌也來加碼演出。時任行政院長的郝柏村與李登輝漸行漸遠，從兩年前的「肝膽相照」，變成了「肝膽俱裂」。在備受委屈、不甘受辱的情形下，於民國82年一月(其實還是壬午年)國民大會閉幕時宣布辭職，兌現了武曲(代表將星，也就是軍人)化忌(受挫與是非)。

庚年的武曲化權，在十年後的2000年(也就是民國89年，歲次庚辰)再次登台獻藝。時任總統的陳水扁任命空軍出身的國防部長唐飛為首任的行政院長，又一次兌現武曲(代表將星，也就是軍人)化權(組閣並掌握權力)。

「天相化忌」及「武曲化權」的雙主角戲碼並未在2010年演出。2010年(也就是民國99年，歲次庚寅)，股市表現平穩，大致在七、八千點遊走。

這時命理師們的解釋是: 兩年前(也就是2008年)美國次級房貸所造成的全球金融危機，已提前反應了原本在庚年天相化忌不利經濟的情況。反正經濟也不是命理師的專業，經濟的預測本來就與命理師的專業無關。(政治上的預測也與命理師的專業無關，不是嗎?)

四化自在人心

時光匆匆，庚子年即將登場。股市也重新登上令人矚目的12000點了!

但是，天相化忌的股市大怒神會再度上演嗎?

先不論你相不相信過去30年來「天相化忌」的神話(或是鬼話 )，任何的投資本來就應該抱著趨吉避凶、居安(高)思危的觀念。

其實這和打麻將的邏輯與策略差不多。「趨吉」就像是你想要做大牌，一心一意想要贏者全拿。這時你因為將所有的關注都放在「贏」，往往就忽略了別人可能因為你出牌而獲勝的「輸」，以至於低估了「避凶」的重要性。

以史為鏡，可以知興替。「擦鞋童理論」和命理上的「過旺」是相同的道理，都在提醒我們持盈保泰的重要性。

另一方面，拜科技之賜，支付工具日趨多元與便利，金融交易更是彈指之間可以完成。但是否也意味著我們的「信用」會因為便利與快速而更趨於高風險?

世界越快，心，是否該慢一些?

你不太喜歡「天相化忌」，太負面了?

沒問題! 庚年的「太陽化祿」一直都還沒登場。

太陽並不是財星，而是代表事業的官祿主。「太陽化祿」所代表的意義是「太陽底下沒有輕鬆之財，必須先建立自己的事業及努力工作，財富才會隨之而來」!

【更多精采內容，詳見沒有辦公室的人生策略長】

延伸閱讀

宮廟算命神準？ 他聽命理師「警告2點」卻馬上...

12生肖五大運勢排行榜出爐！ 蛇牛猴整體最佳

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

每日星座運勢／牡羊今日貴人運超強 人氣不斷攀升

2020-01-21 00:00

唐綺陽星座運勢週報：魔羯有長官運 白羊業績驚人

2020-01-20 07:30

最不會說謊的3大星座 處女會緊張、金牛被看穿

2020-01-19 21:00

殺破狼周運勢／2星座春節偏財運佳 巨蟹領多年終獎金

2020-01-19 00:00

2020年健康運全解析 一次告訴你

2020-01-17 15:29

小孟塔羅：感到困難先別貿然行動！測2020年能打敗什麼厄運

2020-01-17 12:25

【測字】債不過年！過年前還掉這筆債一定旺？

2020-01-16 14:48

命理老師曝12生肖幸運數字 算出最適合買樂透「黃金組合」

2020-01-16 13:42

要求多、樹大招風惹到人！容易被扯後腿的5大星座

2020-01-14 17:23

這些生肖提早「算計」年終，必定賺更多？

2020-01-13 11:51

不必苦等年終！這些人自有財神眷顧？

2020-01-11 11:03

2020年，擺脫小人就靠這幾招？

2020-01-10 16:48

【測字】總是花不夠？測出你的偏財好運從哪來

2020-01-10 11:00

歲末年終！12生肖在「哪方面」必能收穫滿滿？

2020-01-10 10:39

小孟塔羅：2020有什麼秘密會被揭發？

2020-01-10 09:31

2020年哪些生肖犯太歲？化解方法完整公開

2020-01-09 14:45

命理大師鐵口直斷 今年桃花運最強生肖結果出爐

2020-01-08 17:41

處女桃花運強、水瓶多出國！2020年12星座有什麼「好運」？

2020-01-07 17:28

預測2020感情運 哪個月要小心桃花劫？

2020-01-07 16:47

迪士尼公主分析／混搭才是我的風格 - 小美人魚愛麗兒

2020-01-07 09:24

2020年必看！3招幫你補財庫引好財

2020-01-07 09:07

筆記！2020年「水星逆行」3段時間曝光 5星座影響最大

2020-01-05 19:54

【測字】2020年，你會遇到哪種愛情危機？

2020-01-04 12:39

1月星座塔羅運勢：巨蟹靜待時機 水瓶充滿希望

2020-01-03 12:07

小孟塔羅：想賺錢看這兒！測2020發大財指數？

2020-01-03 10:07

即使不被看好，依然能幸福的生肖配對

2020-01-02 09:53

2020年全新出發！12星座1月財運 誰能賺進大筆年終

2020-01-02 09:33

【新年特別企劃】寶咖咖／2020星座運勢（下輯）：沉潛有道，柳暗花明

2020-01-02 06:00

一句話開運錦囊：給2020年想要轉運的你

2020-01-01 10:55

2020甜蜜愛情榜單出爐！這些生肖讓人超羨慕？

2020-01-01 08:00

【新年特別企劃】寶咖咖／2020星座運勢（上輯）：持之以恆，雲開月明

2020-01-01 06:00

獅子、天秤都上榜！2020「一定會升職加薪」的四大星座

2019-12-31 19:45

2020正財偏財一把抓！這些月份千萬別錯過

2019-12-31 15:54

影／【唐綺陽】2020上半年12星座運勢出爐！感情、工作、健康運一次看

2019-12-27 13:06

迎接鼠年！1月份各生肖運勢來了 看你如何趨吉避凶

2019-12-27 11:43

小孟塔羅：跨年後哪方面運勢大旺？

2019-12-27 09:31

居家佈置兼改運！五行好運色彩揭曉

2019-12-26 12:45

容易三分鐘熱度、什麼事都想嘗試！5個工作不持久的星座

2019-12-26 11:17

50歲後，哪種特質為你帶來好財運？

2019-12-26 10:30
看更多

熱門文章

好威的Y線！最新北捷官方路網圖出爐 環狀線通車橫跨4大路線

2020-01-20 11:33

三井OUTLET進軍南台灣！確定落腳台南 2022年正式開幕

2020-01-20 14:00

瘋搶Hello Kitty萬用置物籃 麥當勞：門市1.5小時完售

2020-01-20 12:44

小心踩雷！春聯怎麼貼有訣竅 貼錯時間恐衰一年

2020-01-20 13:39

南投女赴武漢返台發燒 縣府追蹤籲加強自主管理

2020-01-20 12:49

長春苗栗廠檢出10項次缺失罰鍰27萬元 廠方：立即改善

2020-01-20 12:54

讓人聞之色變！ 你一定要知道的2019新型冠狀病毒Q&A

2020-01-20 20:47

鸚鵡報喜喊中獎 彰化夫妻動念買彩券刮出100萬元

2020-01-20 13:55

武漢病例回來不可怕？醫師提醒只要做到這件事

2020-01-20 18:44

公務員薪水在台北是哪個等級 網曝關鍵：我赤貧！

2020-01-20 15:07

星宇航空貴賓室曝光 創造精緻專屬風格

2020-01-20 18:57

春節天氣看這！ 吳德榮：初二起濕涼 初五轉冷

2020-01-21 07:23

史嘉蕾S形身材超辣 妮可基嫚愛「經典藍」 SAG典禮登場

2020-01-20 13:05

春節天氣劇變 彭啟明：大年初二這波有機會成為今年冬季最冷的冷空氣

2020-01-21 08:14

真實版浩克！牧羊犬生下「螢光綠」幼犬 獸醫解真相

2020-01-20 11:21

東區又倒店！唐點小聚市民店到1月底 最後用餐送兌換券

2020-01-20 15:45

起司控突然衝新北樹林！190元超濃炙燒起司牛排社群一夕爆紅

2020-01-20 19:00

跟著星巴克追古蹟 全台8間必訪「舊建築 星體驗」門市

2020-01-20 18:07

她買超商百元福袋抽中3900元名牌手腕包 網直呼：全賺回來

2020-01-20 20:05

寒假出遊別掃興 注意這9家旅行社廢照、1被勒令停業

2020-01-20 11:35

每日星座運勢／牡羊今日貴人運超強 人氣不斷攀升

2020-01-21 00:00

離職無法回鍋=職場潛規則？ 過來人中肯點破關鍵

2020-01-20 14:11

影／貓頭鷹秀長腿趴趴走 超輕盈跑姿萌翻網友

2020-01-20 11:14

搜救犬上醫院看病「職業病發作」 搜出冬眠小烏龜

2020-01-20 13:27

試用期後「3選1」僅一人能留下 網：當選秀節目在搞？

2020-01-20 17:40

滅蚊新招！蚊子定位追蹤神器 但還要搭一支電蚊拍才行

2020-01-20 12:54

六福村春節首推「魔法新年市集」 入園再享499半價優惠

2020-01-20 13:32

過年買春花必看！ 專家教你怎麼擺在家裡利招財

2020-01-21 07:16

美發警示減肥藥恐致癌？ 我國上市前已加註警語

2020-01-20 19:59

新春福袋首選「高cp值組合」 網友推爆：拿一項就回本

2020-01-20 13:15

【重磅快評】入冬後的細菌、病毒流竄該大大繃緊神經

2020-01-20 12:58

做好新型冠狀流感防疫 防疫專家：別重覆抗煞初期錯誤

2020-01-20 19:08

氣象局：大年初一鋒面接近 各地變天

2020-01-20 12:04

影／他為愛貓設計3關透明迷宮 網友笑：居然沒有破壞掉

2020-01-20 15:59

出遊注意！9旅行社廢照 1勒令停業

2020-01-21 00:29

腦中風失語？名醫尷尬看走眼 患者只是不想講話

2020-01-20 20:40

YouTube創辦人與青年對談 陳士駿：不要一開始就顧慮失敗

2020-01-20 22:21

癌症治療突破 國衛院發現癌細胞釋放「琥珀酸」是關鍵

2020-01-20 12:15

離島4機場整建 邀日建築師操刀

2020-01-21 00:29

汽車副駕駛座自帶催眠功效？他曬小黑狗倒地網笑爆

2020-01-20 14:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top