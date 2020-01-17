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小孟塔羅：感到困難先別貿然行動！測2020年能打敗什麼厄運

2020-01-17 12:25聯合新聞網 文／小孟

圖／StockSnap
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厄運的意思為艱難、困苦的遭遇。俗話說屋漏偏逢連夜雨，當你處於厄運的時候，千萬不可貿然行動，否則很可能會雪上加霜，請先讓你的情緒緩和下來，等到你能夠冷靜思考時，再好好做判斷與下決定。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！2020年能打敗什麼厄運？

請憑直覺選擇一張牌。
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塔羅牌圖作者：Chris Anne(The Light Seer’s Tarot)




A：擊敗小人。(寶劍騎士正位)

牌面上有一個男子，往摩托車的方向奔跑。

A：擊敗小人。(寶劍騎士正位)
A：擊敗小人。(寶劍騎士正位)
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這張牌表示你今年能在衝刺中擊退敵人。例如：當你在職場遇到不平等對待時，你不但沒有因為害怕而退縮，反而勇敢做自己認為對的事情，對方則會被你的膽識震攝住而不敢再造次。小孟老師在此建議你，勇於為對的事情發聲，便可能有不同的結果。

B：擊退病痛。(寶劍六正位)

牌面上有一個女子，乘坐黑鳥拖行的小船。

B：擊退病痛。(寶劍六正位)
B：擊退病痛。(寶劍六正位)
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這張牌表示你今年能在療傷中漸漸復原。例如：你的身體正受到病魔的侵蝕，看了醫生不見好轉不知如何是好，但你並沒有因此向疾病低頭，藉由調整生活作息與飲食，加上遇到良醫病情終於日漸好轉。小孟老師在此建議你，治療需要一定時間，要有耐心。

C：打破傳言。(權杖三正位)

牌面上有一個女子，手拿衝浪板望著大海。

C：打破傳言。(權杖三正位)
C：打破傳言。(權杖三正位)
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這張牌表示你今年能在混亂中順利遠行。例如：你準備前往治安較差的國家，在網路上搜尋或從朋友那裡聽說，種種不順遂或奇特的糟遇。然而當你實際前往當地時，將會有驚無險平安的完成旅程。小孟老師在此建議你，旅程前可先向神明祈求平安。

D：克服挑戰。(命運之輪正位)

牌面上有一個女子，單腳平衡踩在輪子上。

D：克服挑戰。(命運之輪正位)
D：克服挑戰。(命運之輪正位)
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這張牌表示你今年能通過轉變的挑戰。例如：你轉換到之前沒從事過的工作，面對既新穎又陌生的事物，一開始就碰到挫敗與瓶頸，讓你懷疑自己能否勝任，但你會將經驗轉化為智囊，讓自己變得愈來愈好。小孟老師在此建議你，失敗為成功之母。

E：安定心神。(月亮牌正位)

牌面上有一個女子，落水後漸漸沉到海底。

E：安定心神。(月亮牌正位)
E：安定心神。(月亮牌正位)
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這張牌表示你今年能在不安中找到平衡。例如：你正在準備某個考試，除了面臨考上的壓力外，讀書狀況能否吸收良好，還得克服其他事物的分心等等，但你最終會摸索出一套，最適合自己的讀書方式。小孟老師在此建議你，生活品質與目標達成都要兼顧。

塔羅牌職場小孟塔羅

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