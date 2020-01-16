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命理老師曝12生肖幸運數字 算出最適合買樂透「黃金組合」

2020-01-16 13:42聯合新聞網 綜合報導

命理老師李行在節目上公開「12生肖幸運數字」，透露其中一組的幸運數字特別適合拿來...
命理老師李行在節目上公開「12生肖幸運數字」，透露其中一組的幸運數字特別適合拿來買樂透。圖片來源／ingimage
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農曆春節即將到來，許多民眾會趁此時替自己的家人安太歲，也會趁機去買個樂透，希望能中大獎。對此，命理老師李行便在節目上公開「12生肖幸運數字」，透露無論是住家樓層、停車位、手機號碼等，只要運用這些數字就能提升運氣，而其中的一組幸運數字則特別適合拿來買樂透。

李行在命理節目「命運好好玩」分享12生肖的幸運數字，他運用三和生肖，搭配易經的河圖數算出各生肖的幸運數字，並說「除了身分證號碼，那可能沒辦法選之外，比方說手機號碼、樓層、停車位的號碼，甚至是買樂透，這些都可以透過數字來提升運氣。」

首先他指出生肖屬「猴、鼠、龍」的朋友，幸運數字是「4、9、49、94、99」，他表示雖然4的諧音聽起來忌諱，但4以陽宅風水，特別是在易經的河圖數裡面主管文昌，而文昌主管考試運、讀書運、工作運，若用4來做選擇，工作事業運上面都能有所提升。

而屬「蛇、雞、牛」的朋友，幸運數字是「5、0、50、55、00」，李行稱自己的手機號碼有連續4個5，使用了15年左右，確實有感受到運勢的改變，因此建議屬蛇、雞、牛的人，可多運用5和0的數字，幫助運勢加分。另外屬「虎、馬、狗」的朋友，幸運數字則是「2、3、27、38、78」，李行稱此生肖的幸運數字組合比其他3組生肖多，建議最好用來「買樂透」，機率也是最高的。

最後屬「豬、兔、羊」的朋友，幸運數字是「1、6、11、16、61」，剛好與口語上講的168相近，李行建議屬豬、兔、羊的人，未來在買不動產可考慮這些數字樓層，買停車位號碼也可以透過1和6去做一個選擇，未來在財運工作運上面皆有加分。

樂透工作運運勢財運

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