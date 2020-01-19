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殺破狼周運勢／2星座春節偏財運佳 巨蟹領多年終獎金

2020-01-19 00:00聯合新聞網 殺破狼

殺破狼星座運勢。 圖／ingimage
殺破狼星座運勢。 圖／ingimage
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殺破狼2020年1月20日～1月26日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

工作運佳，木星、土星、冥王星齊聚在志業宮位，年度業績或考核十分亮眼，會有升遷的機會。正在轉換工作的白羊座，會在過年前接獲錄取通知，年後就可以安心就任。

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，新春期間會有許多親戚來訪，雖然很熱鬧，但必須要多準備一些紅包錢。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分：

感情運方面，在精神宮位的金星受到遠行宮位的火星影響，會暫時與喜歡的人分隔兩地，心中會有些寂寞。有伴侶的白羊座，兩人連續假期容易為了出遠門的問題吵架。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到人際關係的太陽影響，年節期間網購年菜，要當心因為廠商的突發事件，無法如期到貨，造成嚴重的消費糾紛。某些白羊座必須要花很多錢打點人際關係，想到過年就很心煩。

金牛座：

整體運勢：

工作運方面，新月發生在志業宮位，過年期間會獲得一個有關工作或職務上的好消息，年後會有機會調整到比較理想的部門。新月期間可許下與工作、成就有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，在人際關係宮位的金星、海王星與在異國宮位的木星有良好連結，身在異鄉的金牛座，會與當地的三五好友一起聚餐，渡過農曆春節。某些金牛座則是會帶著外國朋友回家過年，讓對方體驗特殊的年節文化。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的火星受到金星與海王星影響，過年期間盡量不要跟親戚打麻將，今年賭博運勢不佳，會輸光所有的壓歲錢或是年終獎金。某些金牛座會遇到討厭的親戚討紅包，勉強包給對方還被嫌寒酸。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，年節期間盡量不要玩炮竹、煙火，灼傷機率較高，同時要特別當心血光之災。飲食作息不正常，也容易引發火氣較大的問題，容易嘴破、便秘、長痘痘，放假還是要維持作息正常。

雙子座：

整體運勢：

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，想出國工作、深造、打工渡假、交換學生、旅行的雙子座，會有一些機緣讓你可以出國遊覽一趟。新月期間，可許下遠行相關的願望，會有良好的能量幫助。

金錢運佳，木星、土星、冥王星齊聚在財務宮位，農曆春節期間，偏財運佳，可買張彩券試試手氣。在牌桌上的手氣也特別旺，聽牌馬上就會自摸，可以賺回不少發出去的壓歲錢。

本週須注意的部分：

健康運方面，木星、土星、冥王星齊聚在疾厄宮位，代謝變得比較差，有嚴重發福的傾向，過年期間抵抗力不佳，容易感染流感，整個假期可能因此泡湯，同時要注意人身安全，不要到危險的地方，以及從事危險的行為。

感情運方面，在感情宮位的火星受到金星、海王星影響，站在自己的立場去認定為對方好，反而被認為很多管閒事，雙方會因為彼此立場的不同而吵架，某些雙子座則可能因為年節期間，對方無法陪伴在身邊而感到生氣。

巨蟹座：

整體運勢：

感情運方面，木星、土星、冥王星齊聚在感情宮位，在愛情面前變得很自卑，會想躲在自己的殼中，感覺比較安全。別忘了看看對方對你的包容，如果無法有自信一些，真愛稍縱即逝。

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，農曆春節期間會領到許多壓歲錢或是年終獎金，此時會想好好理財，規劃這些金錢的用途，新月期間，可許下與理財、金錢、財務有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的火星受到金星與海王星影響，農曆春節期間，會閒不下來，找些兼職多少賺些壓歲錢，某些巨蟹座需要留守在工作崗位上，消化堆積如山的工作量。

遠行運方面，在遠行宮位的金星與海王星受到健康宮位的火星影響，連續假期出遠門，身體狀況較不佳，容易水土不服，在外地生病，常備藥品請帶在身上，以備不時之需。

獅子座：

整體運勢：

金錢運方面，金星進入財務宮位，新春期間手氣不錯，可買張彩券試試手氣。在牌桌上手氣頗佳，不過聽牌時要特別謹慎，容易放炮，能胡牌就喊胡，不要過水等自摸。

感情運方面，新月發生在感情宮位，會對喜歡的人表白，此時脫單的機率很高。新月期間，可許下有關情感關係方面的願望，會獲得新月的祝福，與喜歡的人發展順利。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的天王星受到夥伴宮位的太陽影響，新春期間，與工作夥伴要輪流留守在工作崗位，某些同事不太負責任，使你在假期時還需要負責收拾很多爛攤子，無法安心休假。

健康運方面，木星、土星、冥王星齊聚在健康宮位，同時金星與海王星齊聚疾厄宮位，代謝狀況不良，這段時間容易嚴重發福，抵抗力比較差，非常容易感染流感病毒，年節期間身體狀況頻頻，此時要注意維持正常作息。

處女座：

整體運勢：

感情運方面，金星進入感情宮位，與喜歡的對象，會在春節期間彼此拜訪對方的家庭，見過雙方父母，兩人的情感可確立下來。已經有固定伴侶的處女座，會有懷孕的徵兆，過年更為喜氣洋洋。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星與金星有良好連結，即便還沒任何出遊計畫，新春期間，可能會臨時起意，或是獲得一張免費的機票，此時會非常隨性決定一趟行程，趁著年假出門旅行。

工作運方面，新月發生在工作宮位，在連續假期前會非常有效率地把所有的事務收尾完成，安心過個好年。新月期間，可許下與工作有關的願望，在新的一年，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到金星影響，新春期間會覺得家裡許多親戚來訪很討厭，甚至會跟某些討厭的長輩吵架。出門遠行前，要特別注意家中的電器爐火，以及門戶安全，新春期間容易被宵小闖空門。

健康運方面，太陽與水星齊聚健康宮位，呼吸系統抵抗力較差，新春期間要當心著涼感冒，或是有過敏的狀況。注意室內外溫差的問題，容易造成心血管方面的疾病。

天秤座：

整體運勢：

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，喜歡的人會對你表示好感，或是兩人有很親密的接觸。新月期間，可許下與戀愛、情感有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在財務宮位的天王星與金星有良好連結，農曆春節期間，會接到很多額外的兼差機會，在短短幾天的假期就可以賺到大筆的酬勞。某些天秤座會獲得比過去更多的年終獎金，有錢好過年。

本週須注意的部分：

工作運方面，金星進入工作宮位，受到火星影響，過年期間會留守在工作崗位，雖然可以賺到比平常更優渥的薪資，不能放假的感覺還是很鬱卒。某些天秤座在連續假期還接了很多兼職，生活比平常還忙碌。

交通運方面，在交通宮位的火星受到金星、海王星影響，連續假期在外出遊，要當心交通工具半路拋錨，必須維修，又找不到營業的車廠，造成行程大亂。搭乘大眾運輸工具返鄉，要當心遲到搭不上預訂的班次，或是座位被人強佔。

天蠍座：

整體運勢：

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，會在年節期間添購一些新的家電或傢俱使得家中煥然一新。新月期間可許下與家庭、家宅、家人有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運佳，木星、土星、冥王星齊聚在旅遊宮位，連續假期會有到外地遊覽的安排，順便看看長輩，拜訪朋友。某些天蠍座會在旅行的過程中學習到一些新的知識與技能。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的天王星受到進入家宅宮位的太陽影響，年節期間要與另一半的家人相處，其實會有些排斥，與對方家人價值觀不太相合。或是對方與你的家人相處不來，使你夾在兩者中間左右為難。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到金星與海王星影響，在牌桌上手氣不順，容易把年終獎金輸個精光，可以的話，請不要賭博。同時會花許多錢，包紅包給孩子們，荷包很傷。

射手座：

整體運勢：

金錢運方面，木星、土星、冥王星齊聚在金錢宮位，這會是金錢豐收的一年，開始有能力帶著家人去旅行，許多的開銷都應付得游刃有餘。某些射手座也會在這段時間買些好東西犒賞自己一番。

家宅運方面，金星進入家宅宮位，很久沒有好好放空休息了，終於有時間可以宅在家好好享受睡眠，某些射手座會趁著這段時間採購新的小家飾，使得家中喜氣洋洋的。

學習運方面，新月發生在學習宮位，這段時間會激起學習某項新事物的興趣，可試著去找資源進修。新月期間，許下與學習、找到很好的指導著…等相關的願望，可以獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的天王星受到太陽的影響，連續假期期間，得常常處在待命的狀況，隨時注意工作單位傳來的訊息，會有些機動性的任務，要即時回崗位去執行。

健康運方面，在健康宮位的天王星受到太陽的影響，內分泌有失調的狀況，放假時，請好好維持飲食與作息正常，調養身體。此時也會是交通意外較多的時期，當心行車糾紛或被開罰單，交通安全要特別留意。

摩羯座：

整體運勢：

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，會有計畫的把年終獎金做適當的分配，新的年度，有加薪的好消息傳來。新月期間，可許下與金錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星與旅遊宮位的金星、海王星有良好連結，連續假期與喜歡的人相約出遊，會使兩人的關係更為親密。單身的摩羯座則是在假期時會發生令人驚喜的邂逅。

工作運方面，金星進入面試宮位，正在找新工作的摩羯座，面試運佳，過年前會拿到錄取通知，年後確定可以上班。某些摩羯座會被其他的公司挖角，不過內心會有些掙扎，無法決定是否要跳槽。

本週須注意的部分：

旅遊運方面，在旅遊宮位的金星受到精神宮位的火星影響，雖然做好萬全的準備，住最好的旅店、選擇最舒適的交通工具，在外地還是容易認床睡不好，精神狀況不佳。

健康運方面，木星、土星、冥王星齊聚在命宮，代謝狀況變差，有嚴重發福的傾向，慢性疾病的徵兆浮現。新春期間，請盡量維持正常的飲食與作息，避免體重在過年後飆升。

水瓶座：

整體運勢：

金錢運方面，金星進入金錢宮位，可領到為數不少的年終獎金，這段時間會為自己買些好東西犒賞自己，物質生活也會比較奢侈。同時，也比較捨得花錢買些小廢物療癒心情。

工作運方面，新月發生在命宮，職業生涯即將步入新的階段，年後會被挖角或跳槽。新月期間，可許下有關人生規劃、未來發展等願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，新月發生在命宮，對喜歡的對象告白，會被對方所接受，單身的水瓶座，只要有勇氣，脫單的機率很高。新月期間，也可許下與情感關係、戀愛相關的願望，會受到新月的能量祝福。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到太陽影響，家中長輩陷入某種事物的狂熱，新春期間，家中氣氛特別詭譎多變，甚至沒有年夜飯可吃。某些水瓶座會成為家人的箭靶，過年時一直承受負能量。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到金星與海王星的影響，花很多錢打點人際關係，包了很多紅包給親友們，卻還是避免不了一些情緒勒索，過年在家中會非常不愉快。

雙魚座：

整體運勢：

感情運方面，金星進入命宮，新春期間，會有追求者在這段時間對你表示好感，會是桃花十分旺盛的時期。新月發生在心靈宮位，許下與情感關係有關的願望，可以獲得新月的祝福。

人際關係方面，木星、土星、冥王星齊聚在人際關係宮位，新春期間會有朋友想跟你蹭個年夜飯一塊過年，除了親戚之外，也會有許多親朋好友來訪，家中十分熱鬧。

本週須注意的部分：

交通運方面，在交通宮位的天王星受到太陽影響，新春期間外出，需特別注意交通安全，駕駛車輛，容易發生行車糾紛，被開罰單的機率特別高。搭乘大眾運輸工具當心重心不穩受傷，或是因為突發事件，受困在某個區域無法通行。

工作運方面，在志業宮位的火星受到金星與海王星的影響，過年期間還是有堆積如山的工作必須在家中完成，或是需要留守在工作崗位，無法安心地好好放假。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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