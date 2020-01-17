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2020年健康運全解析 一次告訴你

2020-01-17 15:29聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

新年快樂，擁有健康最是快樂！有句話說「快樂首先在於有健康的身體」，據說愛迪生也曾說過「快樂最利於健康」。2020年你的健康運如何？能為你帶來最單純的快樂嗎？科技紫微網為你提供鼠年健康運全解析！

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請參考兩邊主星。

圖片來源／Shutterstock
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開創型主星

（七殺星、破軍星、廉貞星、貪狼星）

勞累過度，須重視健康

2020年，開創型命格者健康運不佳。此年你的工作繁重，馬不停蹄向前衝，甚至會日夜顛倒，易出現睡眠不足、飲食無規律的情況。超過負荷久了，身體吃不消，精神也處於緊繃狀態。

這一年要特別注意腸胃方面的問題，多補充能量，飲食保持均衡。工作重要，身體健康更重要。一定要做好時間管理，合理安排作息，定時用餐。

　

領導型主星

（紫微星、天府星、武曲星、天相星）

注重養生，健康運強旺

領導型命格者，2020年健康運頗優，有很大機會因為關注身心健康而得償所願，獲得健康快樂。此年對於你來說，養身養心是重點。你將會花較多的時間和精力用在運動、旅行、保養上，甚至練出心得來。

時常使用泡腳、按摩、氣功等民俗養生法，並採取中庸而清淡的飲食習慣，都是保持身心健康的關鍵。另外，要多留意的是，須預防過敏、傳染性疾病，少去人多嘈雜之地為宜。好好把握健康運強旺的時候，打好底子，鞏固健康。

　

支援型主星

（太陽星、巨門星、天機星）

聊天說笑，身心頗健康

2020年，支援型命格者健康運較穩定，易因為常聊天說笑、適時排解壓力，而身心健康。只是要小心小感冒、小疼痛、病從口入、或是跌撞小傷等，不能因為症狀小就輕視，仍需細心觀察。

新的一年宜多注意保暖、清潔、與飲食衛生；再加上坐臥行走多留意，就不易生病、受傷。亦容易因為說話多，有時候還會用吼的，使喉部較弱，要小心上呼吸道感染疾病、喉嚨發炎腫痛等，須多喝水，少操心。

　

合作型主星

（太陰星、天梁星、天同星）

思潮湧動，焦慮傷健康

合作型命格者本就容易想得多，常出現心理影響生理的狀況。2020年你的思潮湧動，易因擔心不可知的未來而倍感壓力，常陷入憂鬱與焦慮之中，並會出現緊張、難過、哭泣等負面情緒，易引起自律神經症狀如失眠、頭痛、神經衰弱等，會使健康大幅滑落。

想扭轉這種運勢，一定要懂得排解壓力，安排健身、旅遊等，多與積極向上、活力四射的人群接觸互動，並練習找值得信賴的親友傾訴，讓身心愉悅起來。

　

【延伸閱讀】

不只健康運！流年預測七大運勢

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