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初二壞天氣！基隆、新北大雨 入夜後氣溫剩15度

新春增旺財氣就靠這「4大絕招！」千萬不要錯過了

2020-01-26 08:30聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網】

　

2020金鼠年，就在跨年勁歌熱舞、眾人倒數聲中熱切到來了。接下來就是一月底的重頭戲──春節，傳統上要做很多準備，掃除、返鄉、團聚、拜年，而開年取得好兆頭更是延續一年好運的關鍵。新春時，各個星座要如何增旺財氣，為自己增添好運呢？就讓科技紫微網為你一一道來。

圖片來源／Shutterstock
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火象星座

牡羊座、獅子座、射手座

2020年火象星座新春財運首重偏財，尤以獅子座手氣堪稱第一。由於新春偏財運頗高，可以集資買樂透、各式各樣的摸彩，或是來幾盤親友間的衛生麻將，有機會收穫意外之財。但還是老話一句「小賭怡情，大賭傷身。」才能開心過好年喔。

招財吉祥物：黃水晶玉珠耳環、黃水晶手鍊

黃水晶又稱財富之石，不但象徵豐盛，並可帶來財富。女生可配戴黃水晶玉珠耳環，帶動氣場又增添珠光寶氣，如果髮型偏長會遮住耳朵者，請在重要時刻記得把頭髮塞耳後；男生則可以帶黃水晶手鍊，選大顆一點的水晶，除了看起來較為霸氣，更能彰顯財運之光。

　

土象星座

金牛座、處女座、摩羯座

2020年土象星座的新春財運主要是來自於正財運的延伸，例如豐厚的年終獎金，以及令人驚喜的尾牙獎項等。財神爺特別眷顧努力工作的土象星座們，讓這份正財運延續到偏財，使你們在新春期間仍有相當不錯的偏財運，如果再加上一些開運小物，將能提升更多偏財運。

招財吉祥物：虎眼豼貅手鍊或項鍊

豼貅是古代神話傳說中的瑞獸，有吸納四方財的寓意，同時也能帶來好運。虎眼豼貅手鍊為較為沉著的琥珀色澤，與土象星座穩定的氣質相得益彰，但外型略顯剛硬，比較適合男性配戴。女性可佩戴虎眼豼貅墜子項鍊，會顯得格外端莊。

　

風象星座

雙子座、天秤座、水瓶座

2020年風象星座的新春財運，自然是來自那妙語如珠的「說話之財」嘍！新春裡，風象星座的正財偏財都靠這門說話藝術引來，因此別吝於跟長輩、長官、重要客戶、好朋友們拜年，越勤快，能收穫的財富訊息也就越多。

招財吉祥物：葫蘆吊飾

葫蘆取其諧音「福祿」，寓意為幸福平安、財運亨通，福祿雙收，是相當吉祥的招財小物。葫蘆吊飾的材質有很多種，像是水晶、黑曜石、虎眼石，若以招財為主，顏色選金黃色會更有聚財效果。市面上也有五色五行能量石或是七脈輪晶鑽，其意義除了招財，還有更多開運、擋煞、防小人的含意，端看個人需求而定。

　

水象星座

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

2020年水象星座新春財運有兩種情況，正財運勢若要好，身體健康很重要，不注意保暖而感冒或是貪吃造成腸胃不適將影響正財運勢，但偏財運倒是還滿給力的喔！可憑超強的直覺取得意外之財。像是刮刮卡、各大百貨公司或賣場的福袋，憑藉水象星座的超強的直覺力，將有挑到大獎的機會。

招財吉祥物：黃水晶狐狸飾品

對於水象星座而言，愛情與財富是同等重要的，有些甚至覺得愛情大於財富，所以黃水晶狐狸飾品對水象是最好的招財吉祥物品。黃水晶狐狸兼具招財與旺桃花的功效，因為黃水晶本體具招財功能，而狐狸則象徵美好愛情。在過年期間配戴，更具有開年好運之深意。

　

【延伸閱讀】

年後想轉職？跳槽翻身運立刻測

你能越老越有錢？神婆靈筆預言

　



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偏財運星座愛情

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