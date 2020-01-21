【測字】2020年的你能實現夢想？

【文‧科技紫微網】

想要的都得到，想做的都能成，到底誰有會這樣的超級好運？你2020年的夢想又能否實現呢？在追夢的路途中最大的阻礙會是什麼？憑第一直覺，選擇下面四個字中的一個字，科技紫微網給你夢想成真的預測！

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選項：

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結果分析：

選擇「夢」

夢想實現指數：20%

宛如進入迷霧森林，進退兩難。心中多疑多慮，也常陷在對錯交戰中，較易因毅力不足而中途放棄。你最大的盲點會是用「非黑即白」角度看世界，一旦過度堅持自己的觀點，局限在以自己的角度、利益來衡量優缺點，就會導致自我封閉，失去完成夢想的機會。

假如能多方請益，廣納雅言，放下偏見喜好，傾聽他人需要，知錯能改，可免走進夢想的迷障。

選擇「想」

夢想實現指數：50%

這一年在追夢途中遇到的阻礙會比機會多。前路雖然並非荊棘滿布，但還是要小心，看不見的陷阱會比阻礙更可怕。無論做事還是做人，都要盡量做到讓人抓不到小辮子，否則你的失誤很容易被小人咬住不放，先前為夢想所做的努力就全都白費了。

腳踏實地做事，用你的專業知識與口才去爭取機會、擊敗困難、征服他人，即可確保你的夢想穩步向前。

選擇「成」

夢想實現指數：70%

人貴自立，錦上添花！當你擁有能獨立運作的專業素養、高超才藝、非凡遠見、領袖氣勢……等上述其中一項優勢時，自然會引來夢想助力團，為你添磚加瓦。

2020年是你生命旅程中具有關鍵影響力的成長轉變年，遇到的競爭、阻滯、失意都是來增長你能力的善緣。若能沉穩應付，積極尋求改善突破之道，實現夢想指日可待！

選擇「真」

夢想實現指數：95%

撥雲見日、夢想成真的時刻降臨。自信逐漸回溫，自我要求嚴厲，又能踏實耕耘，有極佳的耐力。能文（內務管理）能武（拓展外交），同時亦可游刃於複雜的人事紛爭之中，只要情緒管理得宜，必定迎來夙願得償、夢想達成的歡慶時刻！

不過在追求夢想的過程中與人較勁時，千萬要避免咄咄逼人，以免贏得勝利卻惹人厭。

實現夢想的過程總是曲折艱辛，它除了需要努力，也需要有運氣注入。因為只有清楚何時該衝、何時該守，清楚每個機會的關鍵點，以及如何趨吉避凶，才不會因為努力的方向錯誤而與夢想背道而馳。科技紫微網祝大家在2020年都能夢想成真、變成更棒的自己！

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