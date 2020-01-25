財神到你家了快試試手氣！春節偏財運最旺的5生肖

【文‧科技紫微網】

新年到，財神到。春節期間你會獲得財神眷顧嗎？這次我們暫時放下「大財神」帶來的正財之福，專門來談談「小財神」引來的偏財之運！趕快看看科技紫微網的分析，哪些生肖春節時偏財運最旺？以及要注意什麼事？

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生肖兔

無心插柳柳成蔭

生肖兔對錢財沒有太多奢求，只想追求平穩的生活。今年兔子在春節期間偏財運卻會好到爆棚喔！常有無心插柳之偏財運。你有可能在玩手機遊戲、或瀏覽網站時，無意中點擊到抽獎、紅包等，意外獲得不少獎金；或是在親友的慫恿下買了幾注樂透、彩券等，只是試試手氣，卻意外中大獎。此等好運氣不是人人都有的，可要好好把握唷。

生肖蛇

嗅覺敏銳，得財不費力

生肖蛇對金錢的敏銳度高，能從各類訊息中分辨出有利資訊，抓住即時商機。春節期間你更是嗅覺靈敏，能從親友茶餘飯後的閑聊中，或是無意間聽到路人的幾句話，就能截取到商機，小額進財不斷，積少成多。只是要注意，對於道聽途說應有所警惕，更不可聽信邪門外道，小心被騙了還幫別人數錢呢！

生肖猴

收禮收到手軟

頭腦靈活、人脈活絡的生肖猴者，春節期間的偏財運旺盛，最有機會收到各方親朋好友的禮金與禮物，其中甚至有不少大額禮金、貴重禮物，完全是收禮收到手軟的節奏。不過也要注意無功不受祿，對於那些不正當交易、賄賂等，切不可懷有僥倖心理，因一時貪念而收下來。若能理性拒絕，反而能帶動之後的財運唷！

生肖馬

投資理財錢滾錢

熱衷投資理財、很有生意頭腦的生肖馬，春節期間有機會得到偏財神眷顧，以錢滾錢，進帳豐厚。有利進行短期投資，在資金的快速運作中可獲利。要注意的是，須見好就收。切不可賭性太盛，借貸大筆錢財來操作，甚至借高利貸，一旦過度利用信用易栽大跟頭，進財不成，反而債臺高築。

生肖龍

低買高賣賺大錢

眼光獨到，頗具商業頭腦的屬龍者，看準了年節前大家想出清、隨意賣的心態，多到二手市場或是跳蚤市場轉一轉，有機會以很便宜的價錢買到好貨。喜歡的可以收藏，等待升值；也可以以高價賣出，在一進一出中賺足差價。不過可不能全憑運氣，要真的瞭解商品價值，才能把握好財運。

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