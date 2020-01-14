要求多、樹大招風惹到人！容易被扯後腿的5大星座

圖／Stocksnap 分享 facebook 俗話說明槍易躲、暗箭難防。人在這個社會闖蕩總是會遇到小人，有些人善良如天使，有些人獨善其身，天下事都不關他的事，而有些人就容易妒忌他人，喜歡扯人後腿。要做到化敵人為友其實是很需要手段跟智慧的，明明同一個團體有人人緣極佳，有人就是會被攻擊，到底為什麼會這樣呢？ 而12星座的人誰最容易被扯後腿呢？（參考太陽跟上升星座）

第五名：雙子座

雙子座的人擁有思考變化性高的特質，很容易結合新的資訊調整自己舊有的思維，但因為改變速度很快，可能前一天堅持的想法隔天立刻大翻轉，讓身旁的人傻眼，想說你前一天或是上一秒完全不是這麼說的呀，難道是在耍人嗎？而且雙子座在說明一些事情的時候態度又很堅決篤定，自信滿滿，會讓性格比較固定一成不變的人產生誤解，以為被愚弄了。

其實雙子座的人並沒有這個意思，但已經造成了誤會，若對方無心想要好好相處，會因此感到很憤怒，以為自己先是遭到雙子插了幾支暗箭，進而想要在其他時刻扯雙子後腿。而雙子座的人有時候又很天真，沒有發覺自己已經惹到別人，還繼續發表他最新的想法，就更容易激怒他人。一般人際關係上還好，但在職場上就很容易樹立敵人，不過若同事較多風向星座特質的，會相處比較愉快，因為大家變化性都很高，能理解彼此真正的意思。

第四名：處女座

處女座成長時的價值觀養成非常重要，只要是他們認為必須好好處理的事情，他們會本能的拿出偵探糾察隊的個性，要一絲不苟的處理好每一個細節，這不管是工作、感情、任何事，只要他的觀念裡面是這件事情必須好好處理，他們就會吹毛求疵，嚴以待己並且拿一樣的標準要求他人，他們就是會不受控制的看到可以改進的缺點，而且無法視而不見，那種咄咄逼人的態度會讓旁邊的人很受不了。

若是不熟的人，或者有競爭關係的同事、下屬會覺得無可理喻，覺得有必要逼其他人都用一樣的標準做事嗎？甚至會認為處女座是刻意的刁難，想要逼走對方。進而讓被惹毛的人想要對處女座進行反擊。基本上處女座的人沒有惡意，只是希望事情盡善盡美，但因為你們只針對自己在意的事情挑剔，不在意的事情標準很寬鬆，這個反差就容易被人覺得是故意找麻煩，建議你們要學會放鬆，或至少對別人寬鬆一點。

第三名：天蠍座

天蠍座的人有一種天生的本能，在遇到事情的時候會反射性的按兵不動，能臨危不亂，這個特質容易讓旁人覺得城府很深，因為你們能先想到對方很深層的心機，或是看見事件的弊端，這樣的性格特質會讓一些人害怕，尤其很多時候你們根本也沒有想太多，某種程度上來說你們很常像獅子座一樣直接，只是你們的言論聽起來是深層思考而點出盲點，這是你們的特質，但這會讓他人誤會，以為你在計劃什麼可怕的事情，甚至有些人會因為覺得你太聰明，太清楚很多事情，所以決定先扯你後腿再說，先把可能會妨礙自己的人除掉。

你們會感到相當無辜與傻眼，因為很多時候你只是單純分析事情，或是提醒對方要注意什麼。反而讓心裡有鬼的人多心了。另外也是因為你們通常膽大又有才華容易遭人妒忌，而在專業領域上天蠍座的人特別有自信也比較專制，認為其他人沒有懂得比你多，這樣的態度會很容易惹到自尊心強的人喔。

第二名：牡羊座

牡羊座的人天生個性善良，通常性格很直接，而且容易活在自己世界，對於不在乎的事情特別不上心，他們熱情正義又心思細膩，因為天性善良常常相信所有人都是好人，而專注在自己人生問題的個性特質，容易被有心人士利用，如果遇到心機型的損友或同事，他們很容易被當砲灰推出去前面擋事情，而且牡羊座常常被蒙在鼓裡，認為自己出於正義在幫他人擋刀擋槍，卻不知道早就被計畫推出去，而有些小人會因為牡羊座外放又不懂保護自己的特質，在自己做壞事之後，用力的扯幾下牡羊的後腿，讓牡羊座出事來掩蓋自己正在進行一些不好的作為，而牡羊座受委屈時，容易憤怒爆走又不太會替自己辯解，這樣更容易被人認為此地無銀三百兩，甚至有的牡羊座會憤而離開，工作就氣到離職，人際關係就氣到絕交，完全正中那些惡毒人的下懷，可以說是屬於非常容易被利用而被扯後腿的類型。

第一名：獅子座

獅子座的人很喜歡分享自己，自己的各種值得慶祝的事蹟，譬如賺了很多錢，得到什麼獎項，或是成功突破與達成什麼任務。那是因為他們內心把大家當好朋友，會希望得到大家的祝福跟肯定，再加上直率的個性又喜歡當大家長照顧人，很容易被人認為是愛炫耀又很霸道任性，而喜歡大張旗鼓的宣傳自己的戰績這點，常踩到他人的痛處，讓人覺得看不順眼而想扯他們後腿，可以說是朋友多小人更多的類型。

而因為自己樹大招風，所以內心暗自不爽獅子座的小人會有很多可以拿來攻擊的把柄。其實對獅子座來說不以自己作為聊天的出發點是很難的，因為這是星座本身帶來的能量特性，他們必須從小經歷各種惹到別人的狀況，才會學會用更好的方式與人交流。年輕的獅子座不懂圓融跟謙虛，常常氣焰太高不懂尊重，基本上去到哪裡都會有人扯後腿，而三十歲後的獅子座大多懂得保護自己了，也就不需太擔心。