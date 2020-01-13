唐綺陽星座運勢週報：水瓶工作節奏被打亂 雙魚遇年長桃花

星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供 分享 facebook

重要星象：金星從水瓶進雙魚，水星從魔羯進水瓶，太陽魔羯最後衝刺

金星在水瓶，意味著熱衷參與眾人之事或參加聚會感到愉快，週二後金星進雙魚，嘉惠弱勢族群，欣賞頹廢美與藝術活動，美妝與美顏話題多、討論度高。水星在魔羯，工作忙碌、政治話題影響力強，週五水星進水瓶，關注網路現象及社群研究等相關議題。太陽魔羯最後衝刺，氣流混亂政治紛擾多，感受壓力要學習放鬆，注意骨骼、牙齒及皮膚的問題。

工作注意：白羊、金牛、魔羯、水瓶

白羊：受到壓抑有點鬱悶，試著把意見說出來

金牛：遇到年輕人直接挑戰，不妨參考一下

魔羯：把握來自海外友善的機會

水瓶：工作節奏被打亂，調整情緒別受影響

桃花注意：雙子、巨蟹、天秤、雙魚

雙子：不要恃寵而驕，要同等對待

巨蟹：聚少離多，要空出時間或要求對方

天秤：太過公事公辦，會減損魅力

雙魚：有年長的桃花，接受與否看個人

處女：處理錢的問題，要懂得斤斤計較

射手：金錢方面請教專家，避免吃虧

健康注意：獅子、天蠍

獅子：壓力影響健康，要養生一下

天蠍：注意消化系統，對衛生提高警覺

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道