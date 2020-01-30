每日星座運勢／射手靈感不斷的一天 工作得心應手

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2020-01-30

牡羊座

失去的不一定是最珍貴的。

整體運：★★★☆☆

失戀者的傷痛久久難以平復，今天更是因朋友不經意的話語而引發失落感。理財得到親友的支持，並在財運低潮期獲得他們的幫助。工作中所遇困境在關鍵時刻又峰迴路轉，雖有損失卻不失從頭來過的機會。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運呈現冷冰冰的狀態，少了點甜蜜的感覺。

事業運：★★★☆☆

追求慾望不強，工作熱情不高，易被家事分心，與好朋友聊聊心事可為你減輕壓力。

財運：★★★☆☆

財運較旺盛，資金充足，倘若有投資計劃，不妨著手投資，會有一筆可觀的收入。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-23:00冷泉藍

開運方位：西南方向

金牛座

多吃些水果，補充能量。

整體運：★★☆☆☆

感情上容易遭受打擊，但朋友的鼓勵會給你增添許多信心；下午的精神會略感疲倦，不宜與人談生意；上級給的新任務會給你帶來不小的壓力，喝杯果汁能夠得到舒緩。

愛情運：★★★☆☆

另一半的情緒不佳，別讓自己的情緒也跟著失控，你應多體諒對方才是唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣的來面對。

財運：★★★☆☆

工作上收人紅包，恐惹來大麻煩。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00珍珠白

開運方位：正西方向

雙子座

運勢旺盛，諸事順利的一天。

整體運：★★★★☆

適合表白，有暗戀對象的人多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖收入不如預想，但頗為平衡。

愛情運：★★★★☆

單身者多留意關係良好的異性朋友，從友情發展成為愛情的機率高。

事業運：★★★★☆

運勢較好，凡事都比較順利，認真的對待手中的工作會收到不錯的效果，但切忌急功近利。

財運：★★★☆☆

今日財務、帳單、利潤計算等方面的問題特別多，雖然有點小狀況，但遇到問題多能迎刃而解！

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00琉璃銀

開運方位：正東方向

巨蟹座

己所不欲，勿施於人。

整體運：★★★☆☆

送給戀人一個小禮品，方能帶給對方很大的驚喜，對方開心你也會很滿足。自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易遭同事反感。在購物時沒有貨比三家，便很快進行交易，付錢之後又會覺得吃虧。

愛情運：★★★★☆

單身者有傳達情感的機會，遇到心儀的對象時不妨大膽表白，容易獲得對方的正面回應。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感覺疲倦，因而做事情出現三分鐘熱度的情況。

財運：★★☆☆☆

耗損之日，你經手的東西特別容易損壞喔，所以今日不適合穿著、配戴、使用價格貴重的物品！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00雪花銀

開運方位：正西方向

獅子座

決斷需要理性。

整體運：★★★★☆

果斷解決眼前的感情問題，可避開爛桃花對你的糾纏。財運受到情緒的牽制，衝動投資將受到衝動的懲罰。別人的學習方法在你身上不太適用，最好尋找適合自己的方法，學習效果將更顯著。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，適合告白的好日子！戀愛中人好好珍惜疼愛眼前人；單身者有思念舊情人的傾向。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，容易得到他人的協助，尤其在遇到問題點時，只要虛心請教都能找到方向。

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，金錢入帳順利時要特別小心麻煩尾隨在後。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-21:00琉璃銀

開運方位：東北方向

處女座

自卑感其實來源於自我的放任。

整體運：★★☆☆☆

與另一半在事業和收入上的對比使你感到深深的自卑，有這樣的差異都是你自我要求太低，以致於收穫有些差強人意；今天會疏於錢財的管理，與家人的意見也會多有不合，理財易受阻；同事對你頗為寬容，不過也不能因此而推卸責任哦！

愛情運：★★☆☆☆

對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，應相互尊重！

事業運：★★★☆☆

諸事平順的一天，工作中的好情緒多半來源於與家人的互動。

財運：★★☆☆☆

最怕與人有債務糾紛，倘若惹上高利貸或凶神惡殺，麻煩就大條囉。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00鈦晶金

開運方位：正北方向

天秤座

革命尚未成功，同志仍須努力。

整體運：★☆☆☆☆

已婚者因工作中的不如意而牽怒於另一半，這樣雖得到一時痛快卻也換來對方的疏遠；未做好準備就不要急著出手，今天可沒有發財的好運喔！嚴謹的工作態度會讓你嘗到備受他人關注的感覺。

愛情運：★☆☆☆☆

只許州官放火，不許百姓點燈，太鴨霸會使雙方陷入不愉快的窘境。

事業運：★★★☆☆

若能保持愉悅的心情，一切事務都會變得順利。

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定，腦袋瓜有打結的傾向，所以不適合在金錢上做出重大的決定，額外要注意有因小失大的可能性。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00玉米黃

開運方位：東北方向

天蠍座

一大早就要開始有條理的安排工作。

整體運：★★☆☆☆

愛情方面不需要怎麼去傷腦筋，無須花言巧語，只要有技巧的推薦自己，雙方情投意合只是時間問題；整天忙得焦頭爛額也沒有把工作上的事情處理好，心情有些煩悶；夜晚就不要安排其他活動了，回家後找些懷舊歌曲的CD音樂來聽，利於放鬆心情。

愛情運：★★★★☆

內心充滿快樂，與另一半分享收穫其樂融融，愛情指數不斷攀升。

事業運：★★☆☆☆

果決判斷的能力削弱，會導致耽誤時機。思前顧後，力盡考慮周全，還不如放手一搏。

財運：★☆☆☆☆

財運波動性較大，容易因為迷糊或拖延而造成財物損失。注意今日是否有帳單到期，免得過期受罰！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00桐花白

開運方位：正北方向

射手座

靈感不斷的一天，值得期待更優異的表現。

整體運：★★★★★

感情豐富，易有突發奇想。已婚者會得到另一半的支持與肯定，不妨多製造浪漫情境，共享從未有過的體驗。工作得心應手，容易因提出有建設性的構想而獲得重用。手氣佳，經過投注站時，不妨買一兩注樂透，中獎機率高。

愛情運：★★★★☆

感情豐富，很喜歡黏著對方，跟對方撒嬌，是個戀愛順利的一天。

事業運：★★★★★

今日事業上有坐享其成、事半功倍的機會，可以稱得上是一帆風順的一天唷！

財運：★★★★☆

適合開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00碧空藍

開運方位：正東方向

摩羯座

你的建議能獲得別人的認同，有什麼好點子可以提出來。

整體運：★★★☆☆

適合參加團體活動，會有不錯的發揮空間。早上打開報紙看看，留意一下廣告內容，易獲得你需要的信息。抽獎、買樂透這類活動不宜參加，這方面的運氣比較低落。忙碌之餘，可以去活動活動一下筋骨。

愛情運：★★★★☆

單身者對戀愛有許多美好的憧憬，容易在職場中與心靈相通的異性結緣。

事業運：★★★★☆

職場中驚喜不斷，會有偶然的奇遇或起死回生的奇蹟發生。

財運：★☆☆☆☆

破財日，有金錢耗損的跡象，而且容易有金錢方面的麻煩唷，千萬別在今日做出重大財務決策。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00燻鮭紅

開運方位：西南方向

水瓶座

事情都有美好的開端。

整體運：★★★★☆

愛情機遇頗好，極易在街頭偶遇昔日心儀的對象，單身者若能大膽與其攀談，你們有所發展的機率很高哦；今天能嘗到勤儉節約帶來的甜頭；前段時間在工作上的辛苦耕耘，今天總算看到了些希望。

愛情運：★★★★★

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，向外活動找機會吧！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，要注意不要為了感情問題而分心，凡事宜親力親為。

財運：★★★☆☆

今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00櫻桃紅

開運方位：正南方向

雙魚座

惰性橫行期間讓學習者有些苦悶。

整體運：★★★☆☆

學習上有些懶惰，缺少動力的你，要及時調整心態以提高學習效率；單人愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人卻能抓住商業契機，萌生新創意，使得事業更上台階。

愛情運：★☆☆☆☆

容易吃醋，容易生氣的一天，對待情人別太嚴厲了，否則會引起他的憤怒喔！

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，正是發揮才能的時期，若有新挑戰、新機會，一定要力爭奪取，千萬別認為自己不行哦！

財運：★★★★☆

生意人不妨多向外活動，提升財運。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00寶石藍

開運方位：西南方向





