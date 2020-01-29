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每日星座運勢／水瓶好心情有好運氣 發現賺錢機會

2020-01-29 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2020-01-29

牡羊座

精神振奮，有喜事降臨。

整體運：★★★★☆

心情舒暢的一天，工作順心如意，特別是管理者，工作易獲得下屬的支持、配合。生意人因朋友介紹而獲得大筆訂單的機率高。愛情平順，單身者在工作中易與合作夥伴擦出愛情火花。

愛情運：★★★☆☆

降低閒聊的時間，給對方一點清閒的空間，不要過度干預對方，省得讓對方深感不耐煩！

事業運：★★★★☆

廣交朋友，是今天職場運勢提升的最大來源。

財運：★★★★☆

財運不錯，可小額投資。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-13:00蘑菇灰

開運方位：正西方向

金牛座

感覺有些無助。

整體運：★★☆☆☆

今天花了很多的心思想要給對方驚喜，卻被對方潑了冷水，感覺真的很無助，太計較得失會讓自己活得更累哦！工作中的你勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動；今天斂財不是時機，還是把心思放在工作上才好。

愛情運：★★☆☆☆

在感情上外力干擾多，別輕信流言蜚語就責備另一半或戀人，因此而傷感情不值得喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，宜按照平日的步調來運作，乖乖按照指令行事比較好！

財運：★☆☆☆☆

財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-24:00苔蘚綠

開運方位：西北方向

雙子座

逃避並非是解決問題的好辦法。

整體運：★★★☆☆

今天你的愛情運不錯，上班時多留意自己的面容與穿著，辦公室正是你偶遇桃花幸運場所。財運弱，不要攜帶過多現金在身上，破財機率高。教育工作者身體狀況欠佳，須在調養上加倍用心。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人多向戀人傾訴心事，可讓感情進展神速；單身者異性助力強，戀愛機會多！

事業運：★★★☆☆

工作顯得較被動，有表現機會但不易把握住，難有大進展，需積極主動一些才好。

財運：★★☆☆☆

外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向，放輕鬆點，急不得喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00青金石藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

緬懷過去但切忌沉迷於過去。

整體運：★★★★☆

今天的你好像就是一支蓄勢待發的利箭，對愛情有著強烈的渴望；沉浸在過去的輝煌當中，卻又因害怕失敗而顯得畏首畏尾，不敢付出行動；工作際遇平淡，無波無瀾，卻過得相當順利。

愛情運：★★★★★

愛情運很棒，有實質的收穫，例如：收到小禮物啦！得到有形的協助啦！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，今日宜裝迷糊，有錯認錯，不宜與人爭長道短。

財運：★★★☆☆

今天你能根據對手的實力來決定大賭還是小賭，對於自己的賭資也是小心使用。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-13:00瑪瑙黑

開運方位：西南方向

獅子座

委曲求全也需要適時表達出來。

整體運：★☆☆☆☆

為了顧慮到對方感受而壓抑自己，卻不能得到情人的理解，有些灰心喪氣；商務洽談者與人談判交涉時，最好採取低姿態，比平常顯得恭敬的態度更能讓CASE進展順利；財運不錯，有錢財進帳。

愛情運：★☆☆☆☆

容易吃醋，容易生氣的一天，對待情人別太嚴厲了，否則會引起他的憤怒喔！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業上呈現低潮狀態，腦筋空空的以外，灰色負面思考特別嚴重，在疑心病作祟的情況下會使你處處與人為敵喔！

財運：★★★☆☆

對金錢易看不開，輸不起，還是少點金錢遊戲方能遠離焦慮。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00秋葵綠

開運方位：正西方向

處女座

很有想法的一天。

整體運：★★★☆☆

若不懂得維繫，好不容易爭來的愛情也會失去，今天需製造點浪漫，感情才會不斷升溫。特別有靈感，適合寫作。對求財的渴望非常強烈，能想出許多賺錢的好點子，但若想成功還需做出可行的計劃。

愛情運：★★☆☆☆

雙方的關係有點緊張，口角一觸即發，少說兩句免得後果不堪設想。

事業運：★★★☆☆

關注於許多事情，會被吊起好奇心，但專注度和持久度卻不強，精神不夠集中，易半途而廢，或耽誤正事。

財運：★★★★☆

財運不錯，借出的款項可望收回。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-21:00橄欖綠

開運方位：正南方向

天秤座

停下腳步不見得就是停滯不前。

整體運：★★☆☆☆

單戀者陶醉於自我紡織的幸福當中，自我感覺良好。財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入雷區。工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與異性結緣，但應採取循序漸進的追求方式；已婚者應注意交流溝通。

事業運：★★☆☆☆

有些任性，易與夥伴在溝通中發生爭執，也容易讓自己的邏輯思維不夠順遂。

財運：★☆☆☆☆

財氣一團混亂，對於保守者殺傷力較小，貪心者會產生大筆的損失。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-22:00碧空藍

開運方位：西南方向

天蠍座

打起精神才有力量去戰鬥。

整體運：★★★★☆

今天的工作狀態確實不佳，精神有點渙散，可要打起精神來哦！父母的囉嗦似乎也越來越多了，別煩了，不是真關心的話，誰會在意你怎樣呢？單身男性易遇到讓自己心跳加快的異性，「郎」有情但未必「妾」也有意。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中人快快使出最厲害的撒嬌功夫吧！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣的來面對。

財運：★★★★★

金錢回收的時刻，守財力特別強，即便花錢買東西都容易買到物超所值得好東西。此日也適宜追債喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00祖母綠

開運方位：正北方向

射手座

做事要保持理智。

整體運：★★★☆☆

今天情緒比較穩定，情感出現問題的夫妻或情侶可以靜下心來與對方深談，通過溝通你們能找到問題的源頭再設法解決；進行面談的頭腦要保持清醒，理智是你的取勝關鍵；投資理財上切忌跟風，「大趨勢」會讓你放鬆警惕，帶來的危險、隱患較多。

愛情運：★★★★☆

單身者如果不想出門，用電話或E-mail傳情也很不錯，會與異性聊得很開心喔！

事業運：★★★☆☆

事務繁多，要加班加點完成任務的機率很高，將要考驗到你的體力和毅力。

財運：★★☆☆☆

外出時身上別帶太多現金，小心破財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00遠洋藍

開運方位：正北方向

摩羯座

運勢較低的一天，各方面都不太順利。

整體運：★★☆☆☆

事務繁忙，沒有什麼時間與情人聚在一起。理財稍欠缺規劃，花費不小，會有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

單身者獲得愛情的力量較弱，但可以多交異性朋友；戀愛中的人對戀人較挑剔。

事業運：★★☆☆☆

因工作常出小狀況，讓你覺得有小人作祟。其實只是你心裡在作怪罷了，調整好心態，專心工作吧！

財運：★★☆☆☆

錢財有點留不住，一出門就花錢，口袋雖然空了，但你好好享受了一番，也值得。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-07:00水鑽藍

開運方位：東南方向

水瓶座

有好心情就有好運氣。

整體運：★★★★★

今天工作起來感覺特別順心，心情也變得格外明朗。和戀人在一起也讓你難以掩飾住心中的愉悅，難免讓你做出一些幼稚的舉動引來對方的寵愛。直覺敏銳，善於發現賺錢機會，經過細緻分析後可進行大膽嘗試。

愛情運：★★★★★

今日異性緣超旺咧！主動的參加團體活動，多對外接觸就能多創造一份機緣喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在表達上能夠表現出優異的一面，所以有事情需要溝通時不妨趁此良機溝通協調一番！

財運：★★★★☆

鈔票收入口袋的時刻，有錢入帳時快快存起來，可別讓他人發現了，免得惹來瓜分者。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00淺海藍

開運方位：正東方向

雙魚座

總體運勢欠佳，還須自身努力。

整體運：★★★☆☆

桃花很旺，你製造的小驚喜易討愛人的歡心。工作運平順，你給出的方案與建議，會獲得領導、同事的肯定。但財運還欠了點火候，過分的瞻前顧後，會錯失難得的賺錢機會。

愛情運：★★★★☆

單身者多與異性接觸，會讓你感受到自己的魅力！已婚者則要注意避免桃色問題唷！

事業運：★★★☆☆

工作維持現狀，沒有明顯進步。閒暇之時不妨多思考近期目標，重新確立一個追求方向。

財運：★★☆☆☆

今日付出不少，容易感慨薪水太少，得失心放淡點，保持穩定的情緒自可遠離麻煩。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00咖啡棕

開運方位：正南方向



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