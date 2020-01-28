每日星座運勢／處女輕鬆愉悅看事物 一切顯得美好

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2020-01-28

牡羊座

謙虛是重要的職業美德。

整體運：★★★☆☆

今天情緒容易受他人影響，但對方容忍力非同尋常，又能使你漸漸恢復平靜。資金周轉順暢，可嘗試短期投資，成效較顯著。腳踏實地的工作作風令你深得上司賞識，切忌翹起尾巴目中無人哦！

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

事業運：★★★★☆

求職者多表現自己的專業能力，太過謙虛反而會有負面影響。

財運：★★★☆☆

錢包要收好，簽單時細心一些。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-23:00玫瑰紅

開運方位：西北方向

金牛座

愛情發揮了奇特的魔力。

整體運：★★★★☆

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態應對難題，較緊張、繁忙的工作也不會覺得有多辛苦，反而幹勁十足；不過，也要注意休息唷！

愛情運：★★★★★

熱情如火、又感性的一天，把你滿滿的熱情讓對方知道吧，他會很感動的。

事業運：★★★☆☆

事業普通，要注意自己的莽撞行為是否會造成同事的困擾。

財運：★★★☆☆

慾望多多的一天，對於物質的企圖心特強，可是貪念愈重、壓力愈大！

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00朝霞紅

開運方位：正北方向

雙子座

容易吃醋的一天。

整體運：★★★☆☆

看到戀人和其他異性相處融洽，不問青紅皂白就生氣，只會鬧出笑話來；今天你很注重人情世故，會要花錢買些禮品送予他人；整理一下零亂的辦公桌，工作也會變得井然有序。

愛情運：★★☆☆☆

你太在意自己的感受，會猜疑自己在對方的心中是否還不夠重要。給對方更多的關愛，你也才會得到相同的回報，愛永遠是相互的。

事業運：★★★☆☆

太過埋頭於眼前工作，會忽略審視全局，有必要停下來，重新確認一下自己的位置。

財運：★★★☆☆

制訂理財目標，把錢花在刀口上。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00墨玉綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

對挫折的承受能力有待加強。

整體運：★★☆☆☆

投資上容易走入誤區，導致虧損的局面，若能冷靜分析情勢及時抽身，可轉扭轉局勢，挽回經濟損失。事業運不佳，工作上有些小狀況發生，不可延誤處理，要有今日事今日畢的決心。

愛情運：★★★☆☆

適合對伴侶隱藏的優點多表示認同與欣賞，兩人的關係會更加親密。

事業運：★★☆☆☆

滿檔的工作安排，不留喘息的時間給自己，小心身體因此累垮。

財運：★★☆☆☆

在投資理財上宜謹慎！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00脆梅青

開運方位：東南方向

獅子座

突然想起了很久沒見面的朋友，往日的一幕幕在心中浮現，有些傷感。

整體運：★★☆☆☆

有閒錢不妨買樂透試試手氣，中獎是意外驚喜，即使沒中獎也為社會福利事業做了點貢獻。工作較為辛苦，要想得到他人的認同，還得經過一番努力。

愛情運：★★☆☆☆

有認識新朋友的機會，單身者選擇機會多；已婚者注意處理好兩性關係，小心另一半吃醋。

事業運：★★☆☆☆

埋頭於自己的工作，對於周圍的事情顯得漠不關心。應注意拉近同事間的距離，避免讓人誤以為你很冷漠。

財運：★★★☆☆

財運一般，賺錢時務必耐著性子。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00苔蘚綠

開運方位：正東方向

處女座

用輕鬆愉悅的心態看待事物，一切都顯得十分美好。

整體運：★★★★★

與心儀的對象相處，展現你的樂觀天性與熱情活力，馬上就能征服對方的心。會有新的任務讓你去完成，你對此很感興趣，滿心歡喜地迎接挑戰。偏財運不錯，就算玩點小牌，都能讓你獲得不少的收入呢。

愛情運：★★★★☆

多用智慧來博取對方歡心，即便很多話說不出口，唱首情歌也能達成功效喔！

事業運：★★★★☆

今日事業還不錯啦！可是必須努力的付出，辛苦的耕耘，很容易得到長官的賞識！

財運：★★★★☆

有偏財運，但必須見好就收，不貪心的狀況下可以有實質收穫。正財面則需要積極開發，對於商務、業務工作者影響較大。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-10:00蘭花紫

開運方位：西北方向

天秤座

相當冷靜理智，能以理性的方式處理事務。

整體運：★★★★☆

和對方平淡相處，沒有太大的摩擦，彼此都在平淡中感受著愛情的真諦。與年長的上司比較投緣，表現果敢些就能留下好印象。投資運不佳，有投資計劃者可多瞭解市場動向，再做決策。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中搞些花樣來製造生活情趣吧！

事業運：★★★★☆

職場中顯得圓滑世故，能將工作上的事情處理得進退有度，不浪費時間做無謂的事，也不放過任何利己的機會。

財運：★★★★☆

有機會因為你的手機、電話等號碼被抽中得獎！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-08:00蘋果綠

開運方位：正西方向

天蠍座

你不理財，財不理你。

整體運：★★★☆☆

愛情方面，很想突現自己強勢的地位，易給對方帶來壓抑感，溝通會有阻礙；財產需要及時的打理，有計劃的消費才能達到收支的平衡；工作時有機會偷懶，忙裡偷閒能讓你緩解壓力，但不可過於鬆懈。

愛情運：★★☆☆☆

尊重彼此的觀念是很重要的，不要一口就否決對方，也不要百出漠視的態度。

事業運：★★☆☆☆

情緒較起伏，小心因此而做出錯誤決定，應多與前輩或上司商量。

財運：★★★☆☆

犯清高是損財的原因，當別人要給予或協助，你會把財神往外推。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00玫瑰紅

開運方位：正西方向

射手座

有資金周圍不靈的情況發生。

整體運：★★☆☆☆

經商的人要提前做好準備，從親友處想辦法盡快解決財務問題。感情不和的家庭，會因一些小事發生更大的衝突，導致破裂的可能性加大。工作進展還算平順，但也無更多的表現機會，積蓄能量等待有利時機吧！

愛情運：★★☆☆☆

另一半溫暖的懷抱是你心慌意亂時的避風港，心裡不好受就向對方傾訴吧！

事業運：★★★☆☆

工作按部就班，盡職盡責，但缺少與人溝通、合作的願望，一個人默默奮鬥較辛苦！

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，金錢上缺乏計劃，魯莽行事、自以為是都是導致虧損的主因，出門在外也要小心看緊錢包喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00乳酪白

開運方位：西北方向

摩羯座

光想不做而失去機會。

整體運：★☆☆☆☆

工作上應更大膽一些，不要只停留在想的層面上，遲疑久久不行動很難有所突破；投資上不宜憂鬱不決、思前顧後，以免等到下手時時機已錯過；皮膚易受到損傷，盡量避免電子產品的輻射、紫外線照射。

愛情運：★☆☆☆☆

不安寧的一天，情侶夫妻間特別容易有金錢衝突，不愉快時容易在金錢上大作文章。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，注意自己的態度，過度自負容易引人反感。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00青金石藍

開運方位：正東方向

水瓶座

依賴性較強，承受能力大大降低。

整體運：★★★☆☆

對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問對方的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。

愛情運：★★☆☆☆

問題有點棘手，容易懷疑對方在外面亂放電！

事業運：★★★★☆

對新鮮刺激的事情比較偏愛，即便是工作中出現了強勁對手，也不會畏懼，越有壓力越能激發你的鬥志。

財運：★★★☆☆

消費慾望強烈，追求高品質生活，花費自然不小。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00乳酪白

開運方位：西南方向

雙魚座

今天不但自己的創意多，獲得他人提供的資訊也不少。

整體運：★★★★☆

靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來得心應手。朋友會給你帶來證券市場的新信息，很有價值。約會前去理髮店做一個新髮型，給對方不同的新感覺，效果會很好。

愛情運：★★★★★

詩情畫意的一天，約著心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

事業運：★★★★☆

工作不易受外界干擾，行事按部就班，追求的目標和方向明確，事業策略趨於穩健紮實，實行照表操作。

財運：★★★★☆

今天你能抱著平和的心態賭一把，甚至敢捨得先輸以便讓賭友無心設防。但一旦機會來了，你卻能力挽狂瀾，讓賭友們吃驚不小呢！

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00青金石藍

開運方位：正西方向





