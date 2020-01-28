親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

每日星座運勢／處女輕鬆愉悅看事物 一切顯得美好

2020-01-28 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

2020-01-28

牡羊座

謙虛是重要的職業美德。

整體運：★★★☆☆

今天情緒容易受他人影響，但對方容忍力非同尋常，又能使你漸漸恢復平靜。資金周轉順暢，可嘗試短期投資，成效較顯著。腳踏實地的工作作風令你深得上司賞識，切忌翹起尾巴目中無人哦！

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

事業運：★★★★☆

求職者多表現自己的專業能力，太過謙虛反而會有負面影響。

財運：★★★☆☆

錢包要收好，簽單時細心一些。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-23:00玫瑰紅

開運方位：西北方向

金牛座

愛情發揮了奇特的魔力。

整體運：★★★★☆

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態應對難題，較緊張、繁忙的工作也不會覺得有多辛苦，反而幹勁十足；不過，也要注意休息唷！

愛情運：★★★★★

熱情如火、又感性的一天，把你滿滿的熱情讓對方知道吧，他會很感動的。

事業運：★★★☆☆

事業普通，要注意自己的莽撞行為是否會造成同事的困擾。

財運：★★★☆☆

慾望多多的一天，對於物質的企圖心特強，可是貪念愈重、壓力愈大！

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00朝霞紅

開運方位：正北方向

雙子座

容易吃醋的一天。

整體運：★★★☆☆

看到戀人和其他異性相處融洽，不問青紅皂白就生氣，只會鬧出笑話來；今天你很注重人情世故，會要花錢買些禮品送予他人；整理一下零亂的辦公桌，工作也會變得井然有序。

愛情運：★★☆☆☆

你太在意自己的感受，會猜疑自己在對方的心中是否還不夠重要。給對方更多的關愛，你也才會得到相同的回報，愛永遠是相互的。

事業運：★★★☆☆

太過埋頭於眼前工作，會忽略審視全局，有必要停下來，重新確認一下自己的位置。

財運：★★★☆☆

制訂理財目標，把錢花在刀口上。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00墨玉綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

對挫折的承受能力有待加強。

整體運：★★☆☆☆

投資上容易走入誤區，導致虧損的局面，若能冷靜分析情勢及時抽身，可轉扭轉局勢，挽回經濟損失。事業運不佳，工作上有些小狀況發生，不可延誤處理，要有今日事今日畢的決心。

愛情運：★★★☆☆

適合對伴侶隱藏的優點多表示認同與欣賞，兩人的關係會更加親密。

事業運：★★☆☆☆

滿檔的工作安排，不留喘息的時間給自己，小心身體因此累垮。

財運：★★☆☆☆

在投資理財上宜謹慎！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00脆梅青

開運方位：東南方向

獅子座

突然想起了很久沒見面的朋友，往日的一幕幕在心中浮現，有些傷感。

整體運：★★☆☆☆

有閒錢不妨買樂透試試手氣，中獎是意外驚喜，即使沒中獎也為社會福利事業做了點貢獻。工作較為辛苦，要想得到他人的認同，還得經過一番努力。

愛情運：★★☆☆☆

有認識新朋友的機會，單身者選擇機會多；已婚者注意處理好兩性關係，小心另一半吃醋。

事業運：★★☆☆☆

埋頭於自己的工作，對於周圍的事情顯得漠不關心。應注意拉近同事間的距離，避免讓人誤以為你很冷漠。

財運：★★★☆☆

財運一般，賺錢時務必耐著性子。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00苔蘚綠

開運方位：正東方向

處女座

用輕鬆愉悅的心態看待事物，一切都顯得十分美好。

整體運：★★★★★

與心儀的對象相處，展現你的樂觀天性與熱情活力，馬上就能征服對方的心。會有新的任務讓你去完成，你對此很感興趣，滿心歡喜地迎接挑戰。偏財運不錯，就算玩點小牌，都能讓你獲得不少的收入呢。

愛情運：★★★★☆

多用智慧來博取對方歡心，即便很多話說不出口，唱首情歌也能達成功效喔！

事業運：★★★★☆

今日事業還不錯啦！可是必須努力的付出，辛苦的耕耘，很容易得到長官的賞識！

財運：★★★★☆

有偏財運，但必須見好就收，不貪心的狀況下可以有實質收穫。正財面則需要積極開發，對於商務、業務工作者影響較大。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-10:00蘭花紫

開運方位：西北方向

天秤座

相當冷靜理智，能以理性的方式處理事務。

整體運：★★★★☆

和對方平淡相處，沒有太大的摩擦，彼此都在平淡中感受著愛情的真諦。與年長的上司比較投緣，表現果敢些就能留下好印象。投資運不佳，有投資計劃者可多瞭解市場動向，再做決策。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中搞些花樣來製造生活情趣吧！

事業運：★★★★☆

職場中顯得圓滑世故，能將工作上的事情處理得進退有度，不浪費時間做無謂的事，也不放過任何利己的機會。

財運：★★★★☆

有機會因為你的手機、電話等號碼被抽中得獎！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-08:00蘋果綠

開運方位：正西方向

天蠍座

你不理財，財不理你。

整體運：★★★☆☆

愛情方面，很想突現自己強勢的地位，易給對方帶來壓抑感，溝通會有阻礙；財產需要及時的打理，有計劃的消費才能達到收支的平衡；工作時有機會偷懶，忙裡偷閒能讓你緩解壓力，但不可過於鬆懈。

愛情運：★★☆☆☆

尊重彼此的觀念是很重要的，不要一口就否決對方，也不要百出漠視的態度。

事業運：★★☆☆☆

情緒較起伏，小心因此而做出錯誤決定，應多與前輩或上司商量。

財運：★★★☆☆

犯清高是損財的原因，當別人要給予或協助，你會把財神往外推。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00玫瑰紅

開運方位：正西方向

射手座

有資金周圍不靈的情況發生。

整體運：★★☆☆☆

經商的人要提前做好準備，從親友處想辦法盡快解決財務問題。感情不和的家庭，會因一些小事發生更大的衝突，導致破裂的可能性加大。工作進展還算平順，但也無更多的表現機會，積蓄能量等待有利時機吧！

愛情運：★★☆☆☆

另一半溫暖的懷抱是你心慌意亂時的避風港，心裡不好受就向對方傾訴吧！

事業運：★★★☆☆

工作按部就班，盡職盡責，但缺少與人溝通、合作的願望，一個人默默奮鬥較辛苦！

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，金錢上缺乏計劃，魯莽行事、自以為是都是導致虧損的主因，出門在外也要小心看緊錢包喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00乳酪白

開運方位：西北方向

摩羯座

光想不做而失去機會。

整體運：★☆☆☆☆

工作上應更大膽一些，不要只停留在想的層面上，遲疑久久不行動很難有所突破；投資上不宜憂鬱不決、思前顧後，以免等到下手時時機已錯過；皮膚易受到損傷，盡量避免電子產品的輻射、紫外線照射。

愛情運：★☆☆☆☆

不安寧的一天，情侶夫妻間特別容易有金錢衝突，不愉快時容易在金錢上大作文章。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，注意自己的態度，過度自負容易引人反感。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00青金石藍

開運方位：正東方向

水瓶座

依賴性較強，承受能力大大降低。

整體運：★★★☆☆

對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問對方的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。

愛情運：★★☆☆☆

問題有點棘手，容易懷疑對方在外面亂放電！

事業運：★★★★☆

對新鮮刺激的事情比較偏愛，即便是工作中出現了強勁對手，也不會畏懼，越有壓力越能激發你的鬥志。

財運：★★★☆☆

消費慾望強烈，追求高品質生活，花費自然不小。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00乳酪白

開運方位：西南方向

雙魚座

今天不但自己的創意多，獲得他人提供的資訊也不少。

整體運：★★★★☆

靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來得心應手。朋友會給你帶來證券市場的新信息，很有價值。約會前去理髮店做一個新髮型，給對方不同的新感覺，效果會很好。

愛情運：★★★★★

詩情畫意的一天，約著心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

事業運：★★★★☆

工作不易受外界干擾，行事按部就班，追求的目標和方向明確，事業策略趨於穩健紮實，實行照表操作。

財運：★★★★☆

今天你能抱著平和的心態賭一把，甚至敢捨得先輸以便讓賭友無心設防。但一旦機會來了，你卻能力挽狂瀾，讓賭友們吃驚不小呢！

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00青金石藍

開運方位：正西方向



更多命理分析，請前往 科技紫微網

每日星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

搞定客廳就能發大財！找對家中財位 鼠年財源滾滾來

2020-01-27 17:00

出去玩就能改運？12星座鼠年身心開運秘笈趕快看

2020-01-26 10:00

2020開運顏色、食物一次看 讓你好運一整年

2020-01-26 09:31

喜氣洋洋迎新年！過年期間誰「手氣超旺」

2020-01-26 08:45

新春增旺財氣就靠這「4大絕招！」千萬不要錯過了

2020-01-26 08:30

殺破狼周運勢／獅子買彩券中獎率高 雙魚桃花十分旺盛

2020-01-26 00:00

哪個星座最適合當科學家？中研院處女座研究員最多

2020-01-25 20:22

財神到你家了快試試手氣！春節偏財運最旺的5生肖

2020-01-25 09:00

2月生命靈數運勢分析：堅持照亮那些黑暗的創痛

2020-01-24 20:45

小孟塔羅：過年想玩刮刮樂抽福袋？先來測你「賭運」如何吧

2020-01-24 14:19

人氣星座專家布魯克為你量身打造 12星座這麼穿最開運

2020-01-23 16:55

開運潮行頭 12星座旺整年

2020-01-23 15:16

【圖片心測】選春聯，測你心想事成的能量有多強？

2020-01-22 14:55

雙魚只想放空、射手局超多！12星座過年在家會做什麼

2020-01-22 14:00

有紅有喜氣！哪些生肖今年「紅」運當頭？

2020-01-21 16:54

【測字】2020年的你能實現夢想？

2020-01-21 16:33

那些年我們一起追逐的金錢遊戲 - 談談庚年的化忌

2020-01-21 10:26

最不會說謊的3大星座 處女會緊張、金牛被看穿

2020-01-19 21:00

2020年健康運全解析 一次告訴你

2020-01-17 15:29

小孟塔羅：感到困難先別貿然行動！測2020年能打敗什麼厄運

2020-01-17 12:25

【測字】債不過年！過年前還掉這筆債一定旺？

2020-01-16 14:48

命理老師曝12生肖幸運數字 算出最適合買樂透「黃金組合」

2020-01-16 13:42

要求多、樹大招風惹到人！容易被扯後腿的5大星座

2020-01-14 17:23

這些生肖提早「算計」年終，必定賺更多？

2020-01-13 11:51

不必苦等年終！這些人自有財神眷顧？

2020-01-11 11:03

2020年，擺脫小人就靠這幾招？

2020-01-10 16:48

【測字】總是花不夠？測出你的偏財好運從哪來

2020-01-10 11:00

歲末年終！12生肖在「哪方面」必能收穫滿滿？

2020-01-10 10:39

小孟塔羅：2020有什麼秘密會被揭發？

2020-01-10 09:31

2020年哪些生肖犯太歲？化解方法完整公開

2020-01-09 14:45

命理大師鐵口直斷 今年桃花運最強生肖結果出爐

2020-01-08 17:41

處女桃花運強、水瓶多出國！2020年12星座有什麼「好運」？

2020-01-07 17:28

預測2020感情運 哪個月要小心桃花劫？

2020-01-07 16:47

迪士尼公主分析／混搭才是我的風格 - 小美人魚愛麗兒

2020-01-07 09:24

2020年必看！3招幫你補財庫引好財

2020-01-07 09:07

筆記！2020年「水星逆行」3段時間曝光 5星座影響最大

2020-01-05 19:54

【測字】2020年，你會遇到哪種愛情危機？

2020-01-04 12:39

1月星座塔羅運勢：巨蟹靜待時機 水瓶充滿希望

2020-01-03 12:07

小孟塔羅：想賺錢看這兒！測2020發大財指數？

2020-01-03 10:07
看更多

熱門文章

菲「灣仔碼頭」水餃含非洲豬瘟 食藥署：台產品為台製

2020-01-27 14:58

超旺！2000元刮刮樂連5張中獎 第六張刮中百萬

2020-01-27 08:48

紅包行情大調查！這裡一包1萬6…家長崩潰

2020-01-27 08:00

2年來首波寒流報到！後天起乾冷4天 最冷下探8度

2020-01-27 20:22

你也搞錯嗎？免洗紙餐具回收應歸為「廢紙容器類」

2020-01-27 09:01

南迴公路猶如大型停車場 中午過後現返工車潮

2020-01-27 14:31

咬爛護照其實是護主神良犬？主人：還好你阻擋我去武漢

2020-01-27 16:07

貓狗同坐腳踏車籃表情「對比超強烈」 網笑：現實版傻眼貓咪！

2020-01-27 14:00

鄭明典：冷空氣前緣已經到了 接著會愈來愈冷

2020-01-27 08:19

明天國道14大地雷路段曝光 國5恐狂塞16小時

2020-01-27 19:34

初三發大財！大樂透1.22億頭獎 新北林口一人獨得

2020-01-27 22:07

走春值得一逛！全台「超商特色門市」好買又好拍

2020-01-27 10:33

影／活章魚連滾帶爬直衝高溫麻辣鍋 網全驚呆

2020-01-27 13:00

國1、國3南下10時起「紫爆」 預估下午換北上壅塞

2020-01-27 10:35

合歡山、雪山白天水氣不足 但入夜可望明顯降雪

2020-01-27 09:12

彭啟明：中北部今起一天比一天冷 南部也有冬天感覺

2020-01-27 09:49

強烈大陸冷氣團來襲恐剩9度 養殖業者慎防寒害

2020-01-27 15:13

2019年全台哪裡最旺？新北市開出最多頭獎

2020-01-27 12:35

「愛的迫降」癡心女配紅色包款好搶眼 推薦7款走春手袋

2020-01-27 16:23

台北101觀景台國人半價入場 春節加碼「黃阿瑪」陪看

2020-01-27 17:25

低溫多雨恐結冰 今晚合歡山莊到大禹嶺預警封路

2020-01-27 14:34

口罩廠提早開工　經濟部：今起日產能增加到93萬片

2020-01-27 17:03

高公局預測：春節國道交通量今天最高 避開車陣看這裡

2020-01-27 08:26

搞定客廳就能發大財！找對家中財位 鼠年財源滾滾來

2020-01-27 17:00

國3南下中寮隧道6小車追撞 一度回堵8公里

2020-01-27 13:00

寒流南下 晚間低溫將下探11度

2020-01-27 20:07

嵐山美景配溫泉！京都6座溫泉酒店 車站走5分鐘就能到

2020-01-27 14:59

影／快準備雪鏈！合歡山雪霰齊下 28日可望見絕美雪景

2020-01-27 22:36

出遊車潮漸湧現 國3南下部分路段「紅爆」

2020-01-27 09:34

強烈大陸冷氣團來襲 農委會籲農民加強防寒準備

2020-01-27 18:40

北上車潮湧現 國3、國5部分路段恐塞到凌晨2時

2020-01-27 18:42

初三國道部份路段車潮湧現 壅塞路段看這裡

2020-01-27 17:19

國道下午3起追撞事故 最多回堵4公里

2020-01-27 19:10

春假先學會斷捨離！鼠年重新出發的5大秘訣

2020-01-27 18:30

氣象局：北台灣今高溫僅剩16度 西半部多雲偶飄雨

2020-01-27 08:34

麗寶樂園送兒童500元消費券吸引人潮 遊客戴口罩入園

2020-01-27 11:45

今全台空品良好「綠油油」 中南部明起注意汙染物累積

2020-01-27 08:38

兒科急診難度高醫糾多 醫師嘆：我不是神

2020-01-27 09:36

初三大樂透 18人一注獨得百萬紅包

2020-01-27 22:22

每日星座運勢／處女輕鬆愉悅看事物 一切顯得美好

2020-01-28 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top