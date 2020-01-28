每日星座運勢／處女輕鬆愉悅看事物 一切顯得美好
2020-01-28
牡羊座
謙虛是重要的職業美德。
整體運：★★★☆☆
今天情緒容易受他人影響，但對方容忍力非同尋常，又能使你漸漸恢復平靜。資金周轉順暢，可嘗試短期投資，成效較顯著。腳踏實地的工作作風令你深得上司賞識，切忌翹起尾巴目中無人哦！
愛情運：★★☆☆☆
今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！
事業運：★★★★☆
求職者多表現自己的專業能力，太過謙虛反而會有負面影響。
財運：★★★☆☆
錢包要收好，簽單時細心一些。
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：22:00-23:00玫瑰紅
開運方位：西北方向
金牛座
愛情發揮了奇特的魔力。
整體運：★★★★☆
在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態應對難題，較緊張、繁忙的工作也不會覺得有多辛苦，反而幹勁十足；不過，也要注意休息唷！
愛情運：★★★★★
熱情如火、又感性的一天，把你滿滿的熱情讓對方知道吧，他會很感動的。
事業運：★★★☆☆
事業普通，要注意自己的莽撞行為是否會造成同事的困擾。
財運：★★★☆☆
慾望多多的一天，對於物質的企圖心特強，可是貪念愈重、壓力愈大！
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：22:00-23:00朝霞紅
開運方位：正北方向
雙子座
容易吃醋的一天。
整體運：★★★☆☆
看到戀人和其他異性相處融洽，不問青紅皂白就生氣，只會鬧出笑話來；今天你很注重人情世故，會要花錢買些禮品送予他人；整理一下零亂的辦公桌，工作也會變得井然有序。
愛情運：★★☆☆☆
你太在意自己的感受，會猜疑自己在對方的心中是否還不夠重要。給對方更多的關愛，你也才會得到相同的回報，愛永遠是相互的。
事業運：★★★☆☆
太過埋頭於眼前工作，會忽略審視全局，有必要停下來，重新確認一下自己的位置。
財運：★★★☆☆
制訂理財目標，把錢花在刀口上。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：14:00-16:00墨玉綠
開運方位：正西方向
巨蟹座
對挫折的承受能力有待加強。
整體運：★★☆☆☆
投資上容易走入誤區，導致虧損的局面，若能冷靜分析情勢及時抽身，可轉扭轉局勢，挽回經濟損失。事業運不佳，工作上有些小狀況發生，不可延誤處理，要有今日事今日畢的決心。
愛情運：★★★☆☆
適合對伴侶隱藏的優點多表示認同與欣賞，兩人的關係會更加親密。
事業運：★★☆☆☆
滿檔的工作安排，不留喘息的時間給自己，小心身體因此累垮。
財運：★★☆☆☆
在投資理財上宜謹慎！
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：14:00-16:00脆梅青
開運方位：東南方向
獅子座
突然想起了很久沒見面的朋友，往日的一幕幕在心中浮現，有些傷感。
整體運：★★☆☆☆
有閒錢不妨買樂透試試手氣，中獎是意外驚喜，即使沒中獎也為社會福利事業做了點貢獻。工作較為辛苦，要想得到他人的認同，還得經過一番努力。
愛情運：★★☆☆☆
有認識新朋友的機會，單身者選擇機會多；已婚者注意處理好兩性關係，小心另一半吃醋。
事業運：★★☆☆☆
埋頭於自己的工作，對於周圍的事情顯得漠不關心。應注意拉近同事間的距離，避免讓人誤以為你很冷漠。
財運：★★★☆☆
財運一般，賺錢時務必耐著性子。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：23:00-24:00苔蘚綠
開運方位：正東方向
處女座
用輕鬆愉悅的心態看待事物，一切都顯得十分美好。
整體運：★★★★★
與心儀的對象相處，展現你的樂觀天性與熱情活力，馬上就能征服對方的心。會有新的任務讓你去完成，你對此很感興趣，滿心歡喜地迎接挑戰。偏財運不錯，就算玩點小牌，都能讓你獲得不少的收入呢。
愛情運：★★★★☆
多用智慧來博取對方歡心，即便很多話說不出口，唱首情歌也能達成功效喔！
事業運：★★★★☆
今日事業還不錯啦！可是必須努力的付出，辛苦的耕耘，很容易得到長官的賞識！
財運：★★★★☆
有偏財運，但必須見好就收，不貪心的狀況下可以有實質收穫。正財面則需要積極開發，對於商務、業務工作者影響較大。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：08:00-10:00蘭花紫
開運方位：西北方向
天秤座
相當冷靜理智，能以理性的方式處理事務。
整體運：★★★★☆
和對方平淡相處，沒有太大的摩擦，彼此都在平淡中感受著愛情的真諦。與年長的上司比較投緣，表現果敢些就能留下好印象。投資運不佳，有投資計劃者可多瞭解市場動向，再做決策。
愛情運：★★★☆☆
渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中搞些花樣來製造生活情趣吧！
事業運：★★★★☆
職場中顯得圓滑世故，能將工作上的事情處理得進退有度，不浪費時間做無謂的事，也不放過任何利己的機會。
財運：★★★★☆
有機會因為你的手機、電話等號碼被抽中得獎！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：6
吉時吉色：07:00-08:00蘋果綠
開運方位：正西方向
天蠍座
你不理財，財不理你。
整體運：★★★☆☆
愛情方面，很想突現自己強勢的地位，易給對方帶來壓抑感，溝通會有阻礙；財產需要及時的打理，有計劃的消費才能達到收支的平衡；工作時有機會偷懶，忙裡偷閒能讓你緩解壓力，但不可過於鬆懈。
愛情運：★★☆☆☆
尊重彼此的觀念是很重要的，不要一口就否決對方，也不要百出漠視的態度。
事業運：★★☆☆☆
情緒較起伏，小心因此而做出錯誤決定，應多與前輩或上司商量。
財運：★★★☆☆
犯清高是損財的原因，當別人要給予或協助，你會把財神往外推。
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：09:00-10:00玫瑰紅
開運方位：正西方向
射手座
有資金周圍不靈的情況發生。
整體運：★★☆☆☆
經商的人要提前做好準備，從親友處想辦法盡快解決財務問題。感情不和的家庭，會因一些小事發生更大的衝突，導致破裂的可能性加大。工作進展還算平順，但也無更多的表現機會，積蓄能量等待有利時機吧！
愛情運：★★☆☆☆
另一半溫暖的懷抱是你心慌意亂時的避風港，心裡不好受就向對方傾訴吧！
事業運：★★★☆☆
工作按部就班，盡職盡責，但缺少與人溝通、合作的願望，一個人默默奮鬥較辛苦！
財運：★☆☆☆☆
財運不佳，金錢上缺乏計劃，魯莽行事、自以為是都是導致虧損的主因，出門在外也要小心看緊錢包喔！
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：17:00-19:00乳酪白
開運方位：西北方向
摩羯座
光想不做而失去機會。
整體運：★☆☆☆☆
工作上應更大膽一些，不要只停留在想的層面上，遲疑久久不行動很難有所突破；投資上不宜憂鬱不決、思前顧後，以免等到下手時時機已錯過；皮膚易受到損傷，盡量避免電子產品的輻射、紫外線照射。
愛情運：★☆☆☆☆
不安寧的一天，情侶夫妻間特別容易有金錢衝突，不愉快時容易在金錢上大作文章。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，注意自己的態度，過度自負容易引人反感。
財運：★☆☆☆☆
財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：22:00-24:00青金石藍
開運方位：正東方向
水瓶座
依賴性較強，承受能力大大降低。
整體運：★★★☆☆
對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問對方的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。
愛情運：★★☆☆☆
問題有點棘手，容易懷疑對方在外面亂放電！
事業運：★★★★☆
對新鮮刺激的事情比較偏愛，即便是工作中出現了強勁對手，也不會畏懼，越有壓力越能激發你的鬥志。
財運：★★★☆☆
消費慾望強烈，追求高品質生活，花費自然不小。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：19:00-21:00乳酪白
開運方位：西南方向
雙魚座
今天不但自己的創意多，獲得他人提供的資訊也不少。
整體運：★★★★☆
靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來得心應手。朋友會給你帶來證券市場的新信息，很有價值。約會前去理髮店做一個新髮型，給對方不同的新感覺，效果會很好。
愛情運：★★★★★
詩情畫意的一天，約著心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！
事業運：★★★★☆
工作不易受外界干擾，行事按部就班，追求的目標和方向明確，事業策略趨於穩健紮實，實行照表操作。
財運：★★★★☆
今天你能抱著平和的心態賭一把，甚至敢捨得先輸以便讓賭友無心設防。但一旦機會來了，你卻能力挽狂瀾，讓賭友們吃驚不小呢！
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：19:00-20:00青金石藍
開運方位：正西方向
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