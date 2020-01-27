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每日星座運勢／獅子多讚美身邊的人 財運見好就收

2020-01-27 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2020-01-27

牡羊座

處理問題還需再果斷些。

整體運：★★☆☆☆

關係張合不斷，注意控制自己的情緒，多照顧一下對方的感受，這樣的感情才能更堅固；朋友間的小聚會是你獲得商機的好機會，可別因驚喜過度而失態哦！工作中狀況頻出，雖然有些手忙腳亂卻也讓你進步不少。

愛情運：★★☆☆☆

單身者容易日久生情，對身邊的異性朋友產生別樣情愫；戀愛中人想結婚，但時機不成熟。

事業運：★★★☆☆

想法多變、創意十足，工作上適合盡量提新構想，悶在心裡會讓你錯過表現機會喔！

財運：★★★☆☆

莫做發財夢，踏實經營者可防破財之災。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00桐花白

開運方位：東南方向

金牛座

愛情和婚姻可看成是獨立事件。

整體運：★★★☆☆

已婚不久者在婚姻和愛情中有些迷茫，兩者太多的差別讓你感到有些恐懼；學生族今天的思維反應比較快，別只顧著玩，適當花點時間在功課上會有不錯效果；長時間上網、看書或熬夜會讓眼睛負荷過重，要注意讓眼適當的休息，並幫眼睛按摩一下。

愛情運：★★★☆☆

愛情暖流來襲，單身者容易陷入戀愛的幻想情節中，編織兩人相遇情節。

事業運：★★★★☆

腦子的運轉迅速，思維活躍，在一點點引導之下，便能激發出許多靈感，對工作創新非常有幫助。

財運：★★★☆☆

要小心不要因為玩樂而過度花錢。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00大理石灰

開運方位：東南方向

雙子座

貴人運旺盛，難事迎刃而解。

整體運：★★★☆☆

遇到生活中的麻煩事，多問問身邊的朋友，他人奇妙的主意能讓你輕鬆解決問題。工作上會有加班的現象發生，不過易得團隊助力。另一半善解人意的表現，讓你感覺很滿足。

愛情運：★★★★☆

單身者異性緣佳，而且容易與異性產生曖昧關係，雖然感覺很好，但愛情並不明朗。

事業運：★★☆☆☆

家中之事讓你事操心操勞，讓你感覺到比較重的生活的壓力，因此在工作中常表現得比較疲憊，打起精神來，你還是有能力應對一切的。

財運：★★★☆☆

花錢太隨心所欲了，所以小錢會一點一點的流失。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00翡翠綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

風平浪靜的一天。

整體運：★★★☆☆

平淡的婚姻生活有些難以滿足你體內活躍的浪漫元素，愛情是兩個人的功課，你製造的浪漫氣氛同樣能使感情升溫。平順的財運，雖無起伏，但仍不可忽視周邊的環境變化。與同事相處融洽，工作氣氛相當濃烈。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人感情困擾多，容易產生鬱悶或不甘心的情緒。

事業運：★★★★☆

邏輯推理較為縝密，挑戰高難度項目能讓你充滿成就感。

財運：★★★☆☆

錢財方面，因與好友相聚而花費不小，但花得很開心。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00嫩芽綠

開運方位：正北方向

獅子座

多讚美身邊的人，快樂無限。

整體運：★★★★☆

今天桃花運不錯，會有意料之外的相遇，要注意抓住機會。購物運不錯，不妨上街逛逛，可以買到令你稱心如意的商品。工作上遇到小麻煩，不妨上網查詢一下資料，能夠找到解決之道。

愛情運：★★★★☆

夫妻間愛情生活有新意，在一起有談不完的話題；單身者參加聚會易邂逅浪漫愛情！

事業運：★★★☆☆

整個人都充滿活力，對新的工作或任務能積極備戰，之前進行中的事項也可得到結果，使得你自信心大增，但你在同事中的口碑與你的表現並不完全匹配。

財運：★★★☆☆

財運一般，見好就收，別太貪心。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-08:00蘭花紫

開運方位：西南方向

處女座

感情有點小困惑，樂觀的心態很重要。

整體運：★★☆☆☆

單身者對感情較執著，對方表現得若即若離，使你有點沮喪，不妨暫時冷卻追求的熱度，靜心思索今後的打算。投資上有機會遇到「柳暗花明又一村」的情形，興奮之餘更要為下一步的計劃做好準備哦！

愛情運：★★☆☆☆

單身者戀愛機會多，但你對另一半的要求很高，戀情短暫；已婚者容易因錢而起爭執。

事業運：★★☆☆☆

精神狀態不太好，易被家事纏身，難以專心投入工作，出錯的機率高。

財運：★★★☆☆

財氣不穩定，預計中的收入易中途生變。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：16:00-18:00大理石灰

開運方位：正東方向

天秤座

把不愉快都說出來。

整體運：★★★☆☆

與其把不愉快獨自承擔，不如把你的困難告訴對方，一起解決效果更好；敏銳的觀察力，讓你懂得見機行事，投資易能有的放矢；對同事的一句簡單的問候，都能成為你工作上的助力。

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點困擾，有點疑心病呢，不要心情不佳就亂花錢，否則會引發對方不滿喔！

事業運：★★★☆☆

平順的一天，適合制訂短期計劃，有利於更好地開展工作，動力也會因此而增強。

財運：★★★★☆

財氣還不錯！機運財與暗財都很不錯。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00艷棗紅

開運方位：正西方向

天蠍座

不錯的工作狀態使效率大大提高。

整體運：★★★★★

在富有挑戰性的工作中，探索和解決問題的過程會學到許多專業的知識。你的認真和上進的精神會讓你有一個自我的突破，有機會站到更高的平台。與戀人花前月下，所有的疲勞都會一掃而空，只有無限的柔情。

愛情運：★★★★☆

愛情運強滾滾！羅曼蒂克的色彩濃厚，好好享受今日的美好時光吧！

事業運：★★★★☆

今日事業運不錯，你說的話，你提的意見，他人都頗願意接受，尤其是主管階級者，今日與員工溝通上顯得得心應手；一般工作者，適合以智取勝，多運用腦袋瓜先構思，才可以達到好的效果。

財運：★★★★★

錦上添花的日子，不用花費太多心力就有收穫，有中獎、得禮金、分紅、收紅包的機會，當有意外收穫時不妨拿點出來請客、行善喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-20:00硃砂紅

開運方位：正東方向

射手座

情緒不好也不要表露出來。

整體運：★★★★☆

戀愛者今天受他人影響而情緒有所波動，平心靜氣才更彰顯你的風度；工作上有機會接觸同行的資深人士，若能謙虛謹慎，有望得到他的幫助；財運欠佳，你會在一般股和績優股面前猶猶豫豫，因此而錯失好時機。

愛情運：★★★☆☆

喜歡亂亂跑的一天，容易忽略對方的感受喔！

事業運：★★★★☆

有機會向上級、同事表達創意和意見，或獲取向客戶推銷的最佳時機，不過得抓住重點把意思言簡意賅地表達清楚，說得太多效果反而不好。

財運：★★★☆☆

滿腦子投資理財經，適合採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序反而能夠管理好當日的金錢。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-09:00萊姆黃

開運方位：正北方向

摩羯座

維護好既有的客戶關係很重要。

整體運：★★★★☆

今天有機會遇見他，還是控制一下自己的情緒，小心因激動破壞自己在他心中的形象哦；可以去KTV唱歌，把你的熱情用歌聲展現出來，會有提升運勢的功效；業績有所突顯，有升職加薪的好運降臨哦！

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角。

事業運：★★★★☆

以往的努力可望在今天顯出成效，事業地位得到提升。

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色；財務評估特別精準。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-11:00蜜瓜黃

開運方位：東南方向

水瓶座

感覺有些無助。

整體運：★★☆☆☆

花很多心思想要給另一半驚喜，卻易被對方潑冷水，應注意方式方法。工作中勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動。今天斂財不是時機，還是把心思放在工作上才好。

愛情運：★★☆☆☆

單身者容易因為異性的關心而快速投入一段感情；已婚者易陷入感情糾紛。

事業運：★★★☆☆

任何問題都想靠自身的能力獨立解決，不願意接受來自周圍人的好意。

財運：★☆☆☆☆

金錢上不太如意，得失心也會重一點，所以不要輕易嘗試高風險的金錢遊戲。破財時看開一點。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00芒果黃

開運方位：西北方向

雙魚座

心裡有點小疙瘩，越在意就越顯得受傷。

整體運：★☆☆☆☆

切忌因個人情緒而全盤否定朋友提出的建議，意見雖不全對，但有其參考的價值，根據自己的實際情況，總能找到一條合適自己的。對另一半有成見，顯得有些死心眼，小心到頭來受傷的只是自己。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶的人易看到另一半的缺點，千萬別因一時口快責罵對方，小心感情受損。

事業運：★★☆☆☆

今日事業不穩定，工作上的運作變化速度快，修修改改的機會特別多，耐著性子是很重要的喔！

財運：★☆☆☆☆

財運背背日，有當散財童子的機會，拿點小錢做做人情是無所謂，如果拿去賭博就不太好了。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00羽絨白

開運方位：東南方向



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