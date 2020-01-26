每日星座運勢／牡羊強烈的佔有慾 會讓愛情損傷
2020-01-26
牡羊座
強烈的佔有慾會讓你的愛情受到損傷。
整體運：★★★★☆
與異性交往時要懂得循序漸進，慢慢培養感情，太直接的佔有慾會容易把對方嚇跑；今天財運不怎麼明朗，不宜做重大投資、採購、簽約等決定；注意調節好的情緒，感到壓力時可去咖啡廳待一會兒，舒緩心情。
愛情運：★★★★☆
單身者自我保護意識較強，難以打開心扉，對方難以靠近你；已婚者關係融洽，愛情得到升華。
事業運：★★★★☆
特別能為他人分憂解難，在生活、工作中都很受歡迎，讓你很有滿足感。
財運：★★★☆☆
要多注意時下的財經新聞，對你很有幫助。
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：04:00-06:00燻鮭紅
開運方位：正南方向
金牛座
與人交流的機會多，會接觸到各種類型的人。
整體運：★★★★☆
今天有機會發揮自己的溝通才能，期間會遇到一些脾氣古怪的人，雖然讓你有些莫名其妙，但對方的一言一行對你也頗有好的影響。單身者與個性獨特的異性擦出愛情火花的機率高，想戀愛還需多瞭解對方。
愛情運：★★★★☆
單身者的桃花盛開，讓你沉浸在浪漫中；已婚者對感情的渴望濃烈，另一半也多能滿足。
事業運：★★★☆☆
表面上看似乎很平靜，但內心卻很想改變現狀，在默默籌劃下一步的計劃。
財運：★★★★★
出門在外容易遇到財神爺與福神的關照，不是收到禮物就是白吃白喝一頓 !相對的有可能會出現大方回饋的請客動作。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：18:00-20:00水鑽藍
開運方位：西北方向
雙子座
運勢此起彼伏，難以達到調和。
整體運：★★★☆☆
桃花零落，愛情際遇欠佳，缺少機會。財運佳，朋友家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。
愛情運：★★☆☆☆
愛情中需要的是軟言細語，別老是用命令的語氣和另一半說話。
事業運：★★★☆☆
心情還不錯，有時間不妨多陪陪家人，或是多與朋友聯繫，會讓你心情愉快！
財運：★★★★☆
用積極的行動和富於冒險的精神來賺取錢財，得財將很順利。
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：15:00-16:00湖水綠
開運方位：正東方向
巨蟹座
叛逆感強烈。
整體運：★★★★☆
對於老師、家長的教條管束，學生的叛逆欲越發強烈，如覺家長或老師的教導方式讓你無法接受，應當面提出和溝通，學會換位思考；多花時間陪陪家人，讓他們感受到你的溫暖與體貼；面對愛情要把握時機，與心儀之人才有希望牽手。
愛情運：★★★★☆
會有意中人出現，可以主動出擊，但現在是初識階段，還應多花時間觀察、瞭解唷！
事業運：★★★☆☆
運勢平順，雖然較為忙碌，但你能靜下心來一步步完成。注意保持熱情，提高效率。
財運：★★★☆☆
注意開源，有付出才會有收獲。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：17:00-18:00蘭花紫
開運方位：正東方向
獅子座
適合走訪的一天。
整體運：★★★★★
今天串串門子對你的運勢非常有利，學生族從長輩那裡獲取財富的機率很高；到同事家坐坐，能加強你工作上的人氣；單身族在長輩那裡易獲得一些異性的訊息，有助於你日後感情的發展。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人很懂得安排有趣的節目，給另一半驚喜，感情甜蜜；單身者常有異性主動示意。
事業運：★★★★☆
人氣旺盛，很多同事都找你幫忙，不論是工作，還是生活瑣事，大家都願意請教你。
財運：★★★★★
偏財運旺旺的一天，有多重得財渠道，可以小賭一番。雖然財運很好，可是花錢也有浪費的傾向。
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：06:00-08:00朝霞紅
開運方位：正東方向
處女座
安穩的一天，以飽滿的情緒面對生活。
整體運：★★★☆☆
今天桃花旺盛，單身者會遇到心儀的對象，打開愛的心門。財運不佳，收入與支出有點失衡，小心出現經濟危機，要注意控制自己的花費。但是吃喝玩樂的運氣不錯，能嘗到既便宜又美味的佳餚，有減肥計劃者慎之。
愛情運：★★★★☆
桃花朵朵開，身邊的異性對你很友善，並給你幫助，外出或出遠門也會有不錯的異性緣喔！
事業運：★★★☆☆
運勢很不錯，資金緊缺時不必心慌，向朋友或銀行借貸，均可以順利度過難關。
財運：★★☆☆☆
容易聽信他人，喪失自己的判斷，不宜投資。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：04:00-06:00玫瑰紅
開運方位：正南方向
天秤座
幹勁十足，充分釋放自身的能量。
整體運：★★★★☆
積極向上的生活態度，讓你贏得家人及朋友的肯定。有機會在眾人面前展現才華，讓異性對你刮目相看，有人主動靠近你。別因忙碌而忽視身體狀況，多關心身體健康也是今天的重要工作。
愛情運：★★★☆☆
單身者有戀愛的機會，來得突然令你有些措手不及，調整好心態，思考一下未來的生活吧！
事業運：★★★★★
思維敏捷，智慧迸發，提出的意見易被認同和採納，要好好把握時機。
財運：★★★★☆
事業上有增資擴充的慾念，金錢上的好運多來自於籌資順利，尤其若想要有實質收入則需要花費更多的勞力與體力囉！
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：13:00-14:00脆梅青
開運方位：正東方向
天蠍座
開朗的一天。
整體運：★★★☆☆
今天的異性緣特別好，跟異性很聊得來，也易受到異性的歡迎；心態很輕鬆，能夠放下學習和工作，盡情享受美好的生活；不要隨便誇下海口，否則易受人慫恿而要破財請客。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會參加聚會，可結識不少異性朋友，想戀愛的人不要錯過這樣的好機會唷！
事業運：★★★☆☆
正為某件事高興著，卻無緣無故被人潑冷水。不必生氣，別拿他人的錯誤懲罰自己。
財運：★★☆☆☆
求財會有阻礙，得小心謹慎的處理問題才好。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：20:00-22:00水晶紫
開運方位：西北方向
射手座
平凡的一天，在平淡中品味生活的美好。
整體運：★★★☆☆
今天在愛情上你們兩人都能相互體貼，寬容對方的過失，用包容的心去對待彼此，使你們的感情更深更厚。理財方面花費較多，金錢進出頻繁，注意控制自己的腰包，避免入不敷出。
愛情運：★★★★☆
你的身邊時常圍繞著異性，讓另一半醋意大發。你不必擔心，這表示對方很在乎你喔！
事業運：★★★☆☆
較為忙碌的一天，有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。
財運：★★★☆☆
須控制火爆脾氣，以免發生毆打事故而損財。
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：07:00-09:00燻鮭紅
開運方位：西南方向
摩羯座
休閒娛樂機會多，結識不少新朋友。
整體運：★★★★★
享受生活的日子，感覺無比愜意。外出玩樂的機會多，與朋友相聚而結識朋友的朋友，人際圈得以不斷擴展。單身者還易獲得朋友撮合而結識彼此契合的對象，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。
愛情運：★★★★★
變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝玩樂一番。
事業運：★★★★☆
善解人意的一面突顯，特別能調和群體關係，為朋友分憂解難，走到哪都受歡迎。
財運：★★★★☆
財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會撈一筆哦！千萬別錯過今日的大好財運喔！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-12:00雪花銀
開運方位：東北方向
水瓶座
小不忍則亂大謀。
整體運：★★★★☆
耍起小聰明的你讓另一半只得接受你所提出的條件，不過你得祈禱對方是真心實意接受才好哦！財運起伏較大，不易把握，求助身邊的人是權宜之計；是個加班的好日子，精力充沛，思維活躍。
愛情運：★★★★☆
異性緣佳，單身者對身邊的異性更為留意，會有擦出愛火的機緣，好好把握！
事業運：★★★★☆
心情開朗、顯得很有自信，給人一種積極向上的感覺，注意把握時機好好表現！
財運：★★★☆☆
財運較為普通，通常收支出入不大。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：18:00-20:00芥末黃
開運方位：西南方向
雙魚座
切忌含糊其辭，以免發生誤解。
整體運：★★★★☆
愛與被愛要做出果斷的選擇，單身女性不可腳踏兩條船，莫陷入情感誤區。購物運不錯，可以買到不少經濟又實惠的精美家居用品，會令你心情開懷，笑臉盈盈。今天也是出行的好日子，沿途的美麗風景盡收眼底。
愛情運：★★★☆☆
在戀愛上不妨表現出一點點任性，偶爾撒撒嬌，會讓你更吸引對方，愛情運上升！
事業運：★★★★★
頗具創意，對新資訊特別敏感，多看一些專業最新資訊，能很快從中獲取靈感，創作出屬於自己的作品。
財運：★★★★☆
儲蓄的效果明顯，對於個人的錢財心裡有踏實的感覺。
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：21:00-22:00白鋼銀
開運方位：正西方向
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