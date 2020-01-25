每日星座運勢／天蠍整天有好心情 做事順心省心
2020-01-25
牡羊座
與人交流的機會多，會接觸到各種類型的人。
整體運：★★★★☆
今天有機會發揮自己的溝通才能，期間會遇到一些脾氣古怪的人，雖然讓你有些莫名其妙，但對方的一言一行對你也頗有好的影響。單身者與個性獨特的異性擦出愛情火花的機率高，想戀愛還需多瞭解對方。
愛情運：★★★☆☆
約會不需要太費心思，與對方到公園散散步、到小吃店品嘗美食，同樣能感受到濃情蜜意。
事業運：★★★☆☆
顯得無精打采，不過，一有好玩的事馬上又活力十足，讓人摸不著頭緒。
財運：★★★★★
錦上添花的日子，不用花費太多心力就有收穫耶！有中獎、得禮金、分紅、收紅包的機會。當有意外收穫時不妨拿點出來請客、行善喔!
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：12:00-13:00薰衣草紫
開運方位：正東方向
金牛座
遇到棘手的事情，不要過於煩惱，讓時間慢慢去化解。
整體運：★★★☆☆
費盡心力也沒能做好，有時是因為鑽入牛角尖而不自知！冷靜下來後，從另外的角度來進行分析，反而更易走出迷團。盡量減少獨處的時間，多與熟悉的人互動，會有不錯的異性緣，單身者要把握好機會。
愛情運：★★★☆☆
夫妻之間會有一些小磨擦，但很快煙消雲散；單身者有戀愛機會，需要真誠對待。
事業運：★★☆☆☆
臨時狀況較多，很多事情無法照著你的意思去做，需要與他人配合，讓你覺得無奈。
財運：★★★★☆
財運回收日，宜保守理財。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：14:00-15:00玳瑁棕
開運方位：東南方向
雙子座
拓展人脈的好時機。
整體運：★★★★☆
多張開耳朵聽聽別人的談話，值得認識的人就主動向前攀談；人脈有著擴張的機會，好的合作對象可靠自己爭取；與伴侶相處時「以柔克剛，以退為進」的策略，能及時掐滅對方燃起的火苗。
愛情運：★★★★☆
單身者容易得到異性關注，有機會戀愛；已婚者心情平和，容易感受到家庭的溫暖。
事業運：★★★★☆
心情愉快，良好的心態讓你在遇到困難時也能克服，收穫豐厚。
財運：★★★★☆
賺錢慾望強烈，對投資感興趣，資金周轉頻繁。
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：22:00-23:00芥末黃
開運方位：東北方向
巨蟹座
心情不錯，頭腦清醒讓思路也變得清晰起來。
整體運：★★★☆☆
閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。
愛情運：★★★☆☆
已婚者與其讓時間磨損你的愛情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！
事業運：★★★☆☆
感覺平淡，不妨串串門子，送些小禮物給親朋好友。禮多人不怪，你也會開心的喔！
財運：★★★★☆
穩中有漲，偏財還不斷。
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-11:00玉髓紅
開運方位：西南方向
獅子座
愛情出現小巔峰。
整體運：★★★☆☆
玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或者聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會哦；學習易受外界的干擾難以專心，不如休息片刻再繼續，反而有突破；今天不宜做風險過大的投資，可以買些穩定性強的理財產品，增值機率頗高。
愛情運：★★★★☆
愛情運頗佳，有心上人了嗎？別遠遠地看著，主動追求才會感受到愛情的甜蜜唷！
事業運：★★★☆☆
心情不錯，有時間的話，不妨幫助身邊的人做些力所能及的事，會讓你感到充實而快樂。
財運：★★★☆☆
適合做長遠的規劃，放長線，釣大魚。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：17:00-18:00芙蓉晶粉
開運方位：西北方向
處女座
必要時需拿出些魄力。
整體運：★★★★☆
今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭喔！同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。
愛情運：★★★★☆
談情說愛的好日子，單身者有機會遇到有緣人，談話投機，經過心靈交流，感情不斷升溫！
事業運：★★★★☆
收穫頗豐的一天，容易因親友推薦而結識上層人士，給你帶來良好的機會。
財運：★★★☆☆
自視過高只會讓你得不償失，循序漸進才是最好的取財之道。
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：16:00-18:00淺海藍
開運方位：西北方向
天秤座
加足馬力，趁機學習。
整體運：★★★☆☆
愛情際遇不錯，參加朋友的聚會，極易遇到與你合拍的異性；今天很適合購物，能買到一些物美價廉的東西哦；學生族今天的思維顯得特別的活躍，有助於作業較快的完成。
愛情運：★★★★☆
愛情運很不錯，單身者懷著愉快的心情去接近身邊的異性，可提高戀愛的成功率唷！
事業運：★★★☆☆
對剌激性強、有挑戰性的事物感興趣，還會有一些出人意料的創舉或想法哦！
財運：★★★☆☆
對於個人財產警惕性較高，不會讓財產流失於無形中。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-12:00秋葵綠
開運方位：正西方向
天蠍座
做事順心省心，整天都有好心情。
整體運：★★★★☆
愛情運勢中上，單身者有機會獲得異性的垂青，並有機會長期發展。今天顯得很輕鬆，很多事做起來都較順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。偏財運佳，買樂透會有所收穫。
愛情運：★★★☆☆
不宜過多約會，容易因小事鬧得不歡而散。不如在家中看看電視、看看書來得愉快。
事業運：★★★★☆
情緒高漲，笑逐顏開的一天，有機會與久未聯繫的老朋友相遇，驚喜不斷。
財運：★★★★☆
果決者可抓住時機，減少錢財的損失。
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：09:00-11:00淺海藍
開運方位：正東方向
射手座
在玩樂中獲得。
整體運：★★★☆☆
由興趣和遊樂中所發揮出來的才能，成為擁有事業新搭檔的契機；單身之人身邊有不少異性圍繞，最好謹言慎行，以免遭遇爛桃花；從旁人身上學來的理財之道，似乎很是受用，眼光獨到的今天很適合去投資。
愛情運：★☆☆☆☆
不安寧的一天，情侶夫妻間特別容易有金錢衝突，不愉快時容易在金錢上大作文章。
事業運：★★★★☆
容易獲得幸運女神的眷顧，要好好把握機會表現，別讓好運擦肩而過！
財運：★★★★☆
有利於錢滾錢，多方投資中生財。
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：17:00-19:00蕃茄紅
開運方位：正西方向
摩羯座
己所不欲，勿施於人。
整體運：★★★☆☆
今天易得罪人而不自知，也聽不進別人的勸，應不斷提醒自己注意言行，不可把不耐全放在臉上；對愛人要求很高，會不斷要求對方改善，這樣會讓他煩不勝煩；開源節流，增加收入，理性消費，做好預算是年輕人收支節餘資金做為投資用資金最先要做的事。
愛情運：★★★☆☆
通過朋友介紹可認識許多異性朋友，不必太在意自己是否受到大家的喜歡，自然一點就好！
事業運：★★★☆☆
事情計劃安排好了就不要再東想西想，與其在無關的細節上鑽牛角尖，不如多做點事！
財運：★★★☆☆
購物前不妨預先列出清單，分批購買，此法雖無法節流，卻能掌握錢財的流向！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：06:00-07:00萊姆黃
開運方位：正西方向
水瓶座
煥然一新的感覺有開運效果。
整體運：★★★☆☆
戀情有些沉悶，色彩鮮艷、搭配合理的服裝能讓人眼前一亮，有助增強異性緣；把家裡徹徹底底的打掃一遍有助於增強運勢；和老同學聚聚，既聯絡感情，又可在聊天中獲取不同行業信息，對你將來求職或跳槽有一定幫助。
愛情運：★★☆☆☆
有機會閃電般開始一場戀情，但愛情來得快，去得也快。在愛情來時，還需謹慎一些唷！
事業運：★★★☆☆
有機會參加社交聚會，可接觸到有實力的人物，可藉機拓展你的人際關係。
財運：★★★★☆
偏財運不錯，需要周轉小錢時可得貴人協助。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：18:00-20:00水鑽藍
開運方位：正北方向
雙魚座
財氣臨門，鴻運緩緩而來。
整體運：★★★★☆
單身者可得看緊身邊的好桃花，會有遭人半路攔截的危險；邀好友一同出門逛逛商店，會有偏財光臨；學生族對自我優勢拿捏較準，學習進度也因此增速不少，連人緣也因此好很多。
愛情運：★★★☆☆
已婚者將面臨考驗，當心因為情慾誘惑而造成的窘境。應慎選朋友，凡事要量力而為。
事業運：★★★★☆
為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。眼光不錯，易買到稱心如意的東西。
財運：★★★★★
小財不斷，收入可觀。有進大財的跡象，但還得一步步來。
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：09:00-10:00碧空藍
開運方位：東南方向
留言