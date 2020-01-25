每日星座運勢／天蠍整天有好心情 做事順心省心

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2020-01-25

牡羊座

與人交流的機會多，會接觸到各種類型的人。

整體運：★★★★☆

今天有機會發揮自己的溝通才能，期間會遇到一些脾氣古怪的人，雖然讓你有些莫名其妙，但對方的一言一行對你也頗有好的影響。單身者與個性獨特的異性擦出愛情火花的機率高，想戀愛還需多瞭解對方。

愛情運：★★★☆☆

約會不需要太費心思，與對方到公園散散步、到小吃店品嘗美食，同樣能感受到濃情蜜意。

事業運：★★★☆☆

顯得無精打采，不過，一有好玩的事馬上又活力十足，讓人摸不著頭緒。

財運：★★★★★

錦上添花的日子，不用花費太多心力就有收穫耶！有中獎、得禮金、分紅、收紅包的機會。當有意外收穫時不妨拿點出來請客、行善喔!

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00薰衣草紫

開運方位：正東方向

金牛座

遇到棘手的事情，不要過於煩惱，讓時間慢慢去化解。

整體運：★★★☆☆

費盡心力也沒能做好，有時是因為鑽入牛角尖而不自知！冷靜下來後，從另外的角度來進行分析，反而更易走出迷團。盡量減少獨處的時間，多與熟悉的人互動，會有不錯的異性緣，單身者要把握好機會。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間會有一些小磨擦，但很快煙消雲散；單身者有戀愛機會，需要真誠對待。

事業運：★★☆☆☆

臨時狀況較多，很多事情無法照著你的意思去做，需要與他人配合，讓你覺得無奈。

財運：★★★★☆

財運回收日，宜保守理財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00玳瑁棕

開運方位：東南方向

雙子座

拓展人脈的好時機。

整體運：★★★★☆

多張開耳朵聽聽別人的談話，值得認識的人就主動向前攀談；人脈有著擴張的機會，好的合作對象可靠自己爭取；與伴侶相處時「以柔克剛，以退為進」的策略，能及時掐滅對方燃起的火苗。

愛情運：★★★★☆

單身者容易得到異性關注，有機會戀愛；已婚者心情平和，容易感受到家庭的溫暖。

事業運：★★★★☆

心情愉快，良好的心態讓你在遇到困難時也能克服，收穫豐厚。

財運：★★★★☆

賺錢慾望強烈，對投資感興趣，資金周轉頻繁。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-23:00芥末黃

開運方位：東北方向

巨蟹座

心情不錯，頭腦清醒讓思路也變得清晰起來。

整體運：★★★☆☆

閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與其讓時間磨損你的愛情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！

事業運：★★★☆☆

感覺平淡，不妨串串門子，送些小禮物給親朋好友。禮多人不怪，你也會開心的喔！

財運：★★★★☆

穩中有漲，偏財還不斷。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00玉髓紅

開運方位：西南方向

獅子座

愛情出現小巔峰。

整體運：★★★☆☆

玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或者聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會哦；學習易受外界的干擾難以專心，不如休息片刻再繼續，反而有突破；今天不宜做風險過大的投資，可以買些穩定性強的理財產品，增值機率頗高。

愛情運：★★★★☆

愛情運頗佳，有心上人了嗎？別遠遠地看著，主動追求才會感受到愛情的甜蜜唷！

事業運：★★★☆☆

心情不錯，有時間的話，不妨幫助身邊的人做些力所能及的事，會讓你感到充實而快樂。

財運：★★★☆☆

適合做長遠的規劃，放長線，釣大魚。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00芙蓉晶粉

開運方位：西北方向

處女座

必要時需拿出些魄力。

整體運：★★★★☆

今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭喔！同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子，單身者有機會遇到有緣人，談話投機，經過心靈交流，感情不斷升溫！

事業運：★★★★☆

收穫頗豐的一天，容易因親友推薦而結識上層人士，給你帶來良好的機會。

財運：★★★☆☆

自視過高只會讓你得不償失，循序漸進才是最好的取財之道。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00淺海藍

開運方位：西北方向

天秤座

加足馬力，趁機學習。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇不錯，參加朋友的聚會，極易遇到與你合拍的異性；今天很適合購物，能買到一些物美價廉的東西哦；學生族今天的思維顯得特別的活躍，有助於作業較快的完成。

愛情運：★★★★☆

愛情運很不錯，單身者懷著愉快的心情去接近身邊的異性，可提高戀愛的成功率唷！

事業運：★★★☆☆

對剌激性強、有挑戰性的事物感興趣，還會有一些出人意料的創舉或想法哦！

財運：★★★☆☆

對於個人財產警惕性較高，不會讓財產流失於無形中。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00秋葵綠

開運方位：正西方向

天蠍座

做事順心省心，整天都有好心情。

整體運：★★★★☆

愛情運勢中上，單身者有機會獲得異性的垂青，並有機會長期發展。今天顯得很輕鬆，很多事做起來都較順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。偏財運佳，買樂透會有所收穫。

愛情運：★★★☆☆

不宜過多約會，容易因小事鬧得不歡而散。不如在家中看看電視、看看書來得愉快。

事業運：★★★★☆

情緒高漲，笑逐顏開的一天，有機會與久未聯繫的老朋友相遇，驚喜不斷。

財運：★★★★☆

果決者可抓住時機，減少錢財的損失。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00淺海藍

開運方位：正東方向

射手座

在玩樂中獲得。

整體運：★★★☆☆

由興趣和遊樂中所發揮出來的才能，成為擁有事業新搭檔的契機；單身之人身邊有不少異性圍繞，最好謹言慎行，以免遭遇爛桃花；從旁人身上學來的理財之道，似乎很是受用，眼光獨到的今天很適合去投資。

愛情運：★☆☆☆☆

不安寧的一天，情侶夫妻間特別容易有金錢衝突，不愉快時容易在金錢上大作文章。

事業運：★★★★☆

容易獲得幸運女神的眷顧，要好好把握機會表現，別讓好運擦肩而過！

財運：★★★★☆

有利於錢滾錢，多方投資中生財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-19:00蕃茄紅

開運方位：正西方向

摩羯座

己所不欲，勿施於人。

整體運：★★★☆☆

今天易得罪人而不自知，也聽不進別人的勸，應不斷提醒自己注意言行，不可把不耐全放在臉上；對愛人要求很高，會不斷要求對方改善，這樣會讓他煩不勝煩；開源節流，增加收入，理性消費，做好預算是年輕人收支節餘資金做為投資用資金最先要做的事。

愛情運：★★★☆☆

通過朋友介紹可認識許多異性朋友，不必太在意自己是否受到大家的喜歡，自然一點就好！

事業運：★★★☆☆

事情計劃安排好了就不要再東想西想，與其在無關的細節上鑽牛角尖，不如多做點事！

財運：★★★☆☆

購物前不妨預先列出清單，分批購買，此法雖無法節流，卻能掌握錢財的流向！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00萊姆黃

開運方位：正西方向

水瓶座

煥然一新的感覺有開運效果。

整體運：★★★☆☆

戀情有些沉悶，色彩鮮艷、搭配合理的服裝能讓人眼前一亮，有助增強異性緣；把家裡徹徹底底的打掃一遍有助於增強運勢；和老同學聚聚，既聯絡感情，又可在聊天中獲取不同行業信息，對你將來求職或跳槽有一定幫助。

愛情運：★★☆☆☆

有機會閃電般開始一場戀情，但愛情來得快，去得也快。在愛情來時，還需謹慎一些唷！

事業運：★★★☆☆

有機會參加社交聚會，可接觸到有實力的人物，可藉機拓展你的人際關係。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，需要周轉小錢時可得貴人協助。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00水鑽藍

開運方位：正北方向

雙魚座

財氣臨門，鴻運緩緩而來。

整體運：★★★★☆

單身者可得看緊身邊的好桃花，會有遭人半路攔截的危險；邀好友一同出門逛逛商店，會有偏財光臨；學生族對自我優勢拿捏較準，學習進度也因此增速不少，連人緣也因此好很多。

愛情運：★★★☆☆

已婚者將面臨考驗，當心因為情慾誘惑而造成的窘境。應慎選朋友，凡事要量力而為。

事業運：★★★★☆

為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。眼光不錯，易買到稱心如意的東西。

財運：★★★★★

小財不斷，收入可觀。有進大財的跡象，但還得一步步來。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00碧空藍

開運方位：東南方向





