每日星座運勢／摩羯工作適合新計劃 財富回收時刻

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2020-01-24

牡羊座

平淡的一天，喜歡遠離人群的感覺。

整體運：★★★☆☆

享受與世無爭的輕鬆感覺，不是性情的轉變，只是突然有種想體驗別樣生活的想法。投資管理上手頗快，喜歡自己動腦動手的快感。別把工作想得太完美，回報還得需要一定的付出。

愛情運：★★★☆☆

易感疲憊，提不起勁時可投入愛人的懷裡休息片刻，你會得到溫柔的呵護。

事業運：★★☆☆☆

運氣不佳，單槍匹馬獨立作業困難重重，應多運用團隊優勢，群力群策才能獲勝。

財運：★★★☆☆

稍微控制自己的慾望，小心入不敷出。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00蜜瓜黃

開運方位：正東方向

金牛座

應學會巧妙的解決問題。

整體運：★★★★☆

其他異性對你的追求會增加戀人的緊張感，聰明的你可以恰當地利用這點，來增強他對你的在乎；財運比較不錯，但資金的周轉會有礙你的投資，改一部分為短期投資會是不錯的選擇；客戶服務工作者對客戶的產品投訴顯得有些不耐煩，當心你的服務態度也糟投訴哦。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，去咖啡廳坐坐，或是去享受一頓美食都能讓你心滿意足。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點無力，適合與人接觸來提振精神，例如：串串門子，或許無力感就會消失。

財運：★★★★☆

直覺靈敏，想到就行動易有財運。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-08:00燻鮭紅

開運方位：正東方向

雙子座

心情不是很穩定，容易放縱自己。

整體運：★★☆☆☆

工作上會出現些許變動，讓你覺得被管制，有一種壓抑感，容易放縱自己。感情上會有競爭者出現，趕快進入備戰狀態吧。財運方面今天的花費不少，要多考慮用錢的項目，盲目花錢會讓你吃苦頭。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易感受到另一半的善變與衝動，你可別隨著對方的情緒起舞，多理解對方。

事業運：★★☆☆☆

喜歡替人打抱不平，還易因此跟上司過不去，讓你的工作受阻。

財運：★★☆☆☆

因小失大的情況頻頻。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00蘭花紫

開運方位：東南方向

巨蟹座

增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。

整體運：★★★☆☆

左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。

愛情運：★★★☆☆

顯得強勢，會將自己的喜好強加給對方，兩人相處時空氣中充滿了火藥味。

事業運：★★★☆☆

思維不開闊，領悟力和理解力有所下降，卻勝在夠勤奮努力，跟上大家的節奏。

財運：★★★★☆

有賺外快的機會，注意把握。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00秋葵綠

開運方位：西南方向

獅子座

愛心改變運勢。

整體運：★★★☆☆

有意想不到的人打電話給你，讓你心花怒放；財運平平，可花錢的地方可不少，吹牛裝闊的你少不了一頓大餐的開銷；今天的表達溝通能力很強，可以做些新客戶的拜訪工作。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情生活平淡，安排短程旅行可讓愛情升溫；單身者易在職場中結識新的異性朋友。

事業運：★★★★☆

工作積極性頗高，主動解決難題，令上司頗為欣賞，有機會接手自己感興趣的新工作。

財運：★★☆☆☆

用錢上忌諱的就是主觀成見。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-09:00青金石藍

開運方位：東北方向

處女座

外力助力強，需要有所表示。

整體運：★★★☆☆

今天工作中會接觸到新的任務，不必擔心，多查閱相關的書籍和資料，會有意外收穫。遇到難題易獲得他人的幫助，讓你的自信心不斷增強。戀愛中的人感情進展平順，多為對方著想，戀情才會長久而甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶者出門應酬帶上另一半，讓對方參與你的社交活動，有助提升戀情。

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，忙碌中難免心浮氣躁了點，要平心靜氣的用客觀角度處理事情。

財運：★★★☆☆

當財運出現問題時，不妨暗中向長輩求助，容易獲得支援及協助唷！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00遠洋藍

開運方位：正南方向

天秤座

工作信心十足。

整體運：★★☆☆☆

今天與情人相處的時間不多，但並不會淡化你們的感情；錢財流失較快，大部分的開銷會用在家人的身上；前期提出的方案，今天會稍有眉目，讓你對工作信心倍增。

愛情運：★★☆☆☆

桃花盛開，會有許多異性主動接近你，想戀愛的話就找機會與異性互動吧。

事業運：★★★☆☆

學習和工作方面容易陷入困境，應調整好心態，休息好了才能更理性做出判斷。

財運：★☆☆☆☆

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意莽撞之下做出衝動的決定。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00翡翠綠

開運方位：正南方向

天蠍座

享受平靜的日子帶來的快樂。

整體運：★★★★☆

熱戀雖已成過往，但彼此的依賴愈顯強烈，平淡中真情流露。財運不錯，業務人員憑著精明的頭腦以及過硬的實力，生意洽談成功的機率極高，會為自己帶來豐厚的收益。多彩的娛樂節目是讓身心放鬆的好方法。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷唷！

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，適合將人脈資源重新整合，以助日後事業發展。

財運：★★★★☆

財運不錯，可做小額投資。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00玉髓紅

開運方位：西北方向

射手座

學會借鑒他人的優勢。

整體運：★☆☆☆☆

今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強。財運弱，借出錢財應立字據，以免日後因無憑無據而引起糾紛。毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。

愛情運：★★★☆☆

不生氣是一種氣度，也是一種美，兩人生活宜懂得謙讓，錯了就誠懇的說聲「對不起」吧。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，容易有有口難言的困難，也容易基於面子問題也委屈了自己。

財運：★☆☆☆☆

金錢困擾多多，有破財跡象，計劃之財務問題受到延誤阻礙、機械損壞而破財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00古銅青

開運方位：西南方向

摩羯座

總體運勢旺盛，各方面的運勢走向都很好。

整體運：★★★★★

浪漫的咖啡館是今天約會的幸運地，能夠相互產生情愫，瞬間來電，愛戀立刻升溫。財運不錯，對時機的把握相當敏銳，所以賺取錢財較順利。工作上今天非常適合開始新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

愛情運：★★★★☆

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人可以請朋友居中撮合。

事業運：★★★★★

今天很幸運喔，做題時能實現超水平發揮，學業運很棒。

財運：★★★★☆

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。正財運強，先前如果沒有付出則不易感受到今日的果實！

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00香檳金

開運方位：西北方向

水瓶座

真心的付出才易獲得有效的回報。

整體運：★★★★☆

愛情際遇不斷，卻有種不真實的感覺，不付出真心又怎麼能獲得真實的感覺。財運在此時易有所顯露，可做外匯、期貨等投資。多一個對手不如多一個朋友，與工作夥伴進行良好的互動也是事業發展的重要面。

愛情運：★★★☆☆

伴侶是有點強勢啦，自己就忍忍吧，想想他也是好意。

事業運：★★★★☆

上班族對工作的每個細節都投入相當大的熱情，可在有限時間內完成繁重的工作任務。

財運：★★★★☆

投資運佳，投資冷門項目易獲利，若資金周轉遇到麻煩，可向親友求援，易獲得資助。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00鈦晶金

開運方位：東南方向

雙魚座

切忌濫交朋友。

整體運：★★☆☆☆

朋友並不是越多越好，對行為不端的人還是要有所辨別，受騙上當的機會就能大幅減少。投資策略也應講究時效性，生搬硬套的做法，將造成直接經濟損失。出戶外走走，能夠讓頭腦更清晰，才能靈活運用智慧。

愛情運：★★★☆☆

在感情生活中，你願意滿足對方的要求，這讓對方大為感動，也把愛更多的回饋給你。

事業運：★★☆☆☆

工作稍顯繁重，加上你容易給自身心理施加較大的壓力，原本簡單的任務，讓你做起來感覺特別的疲憊。

財運：★★★☆☆

喜歡高風險高獲利的人，謹防栽個大跟斗。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00玫瑰紅

開運方位：正北方向





