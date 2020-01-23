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每日星座運勢／雙魚工作任務的拓展 好運接連不斷

2020-01-23 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2020-01-23

牡羊座

理性判斷，別過分相信直覺。

整體運：★★★☆☆

今天不知不覺便憑直覺做事，會因此引起不小的麻煩，理性思維才會讓你辦事更為妥當。單身者容易遇上輕浮的異性，想要不為情所困，就得耐住寂寞。別濫用同情心，小心因此有破財的風險。

愛情運：★★☆☆☆

談錢傷感情，雙方間容易為金錢而起紛爭喔！

事業運：★★★☆☆

工作會心不在焉，幸好需要處理的事情不緊急，步調慢點無大礙，關鍵時刻別出錯就行。

財運：★★★☆☆

保護公物要小心，恐會掏腰包賠償咧。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00芒果黃

開運方位：西南方向

金牛座

任務需藉助外力完成。

整體運：★★☆☆☆

單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升；今天花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方哦！付出越多收穫卻甚微，內心難免感到有點失落。

愛情運：★★★☆☆

雖然有許多接觸異性的機會，但僅限於工作往來，想戀愛還需耐心等待！

事業運：★★☆☆☆

有些事無法按照你的預定計劃進行，別太著急，那只是時機未到而已。

財運：★★★☆☆

錢財外露，很容易遇到一堆吸血鬼。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00朝霞紅

開運方位：東北方向

雙子座

主觀意識強烈，聽不進人言。

整體運：★★★☆☆

桃花開放，單身者要好好把握住，是難得的邂逅。一心只考慮自己的感覺，會因此傷害到親密的朋友，行動之前還是先問問他人的意見為好。因自己小有成就而驕傲自滿，會使收穫付諸東流哦。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會遇到令你心動的對象，可多約會進行交流，感情會一日千里。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，要調整個人的心態，不要一昧的與人比較，做好份內的事情比較重要。

財運：★★★☆☆

懶散會引動投機取財的念頭，如果採取不正當的手段，是非紛爭隨後而至。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00鉑金灰

開運方位：正東方向

巨蟹座

賺錢容易守錢難。

整體運：★★★★☆

看到身邊的朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身生活，今天就有很強的桃花運，注意把握。正財運平平，但偏財運卻很不錯，可小玩金錢遊戲。學生族科考運佳，能在考試中取得不錯的成績。

愛情運：★★★★☆

戀情急速加溫，你的戀情令人羨慕，也容易引來一堆好奇關心者。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，今日宜裝迷糊，有錯認錯，不宜與人爭長道短。

財運：★★★☆☆

先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。有閒錢不妨拿點出來做人際關係，送小禮來表達你的關心與善意！

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00鈦晶金

開運方位：正西方向

獅子座

放鬆些，運勢會更強。

整體運：★★★☆☆

今天不妨多欣賞喜歡的音樂，不僅可讓心情柔和，還有增加幸運的功效哦；單人今日則異性緣不佳，最好不要選擇告白被拒的可能性很大；工作上雖沒什麼棘手的事情需要處理，人卻容易疲倦。

愛情運：★★☆☆☆

我看還是改天再約會吧，今天的情緒會有些不穩。

事業運：★★★☆☆

求職運不錯，將自己的能力和喜歡定位好，在投簡歷時才能有的放矢，找到好工作的機率也會比較高。

財運：★★★☆☆

在投資前要審慎評估利弊。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00遠洋藍

開運方位：東北方向

處女座

注意自己的儀表，給人留下好印象。

整體運：★★★★☆

今天在感情上有小分歧，不要忽略了戀人的感受，心平氣和地溝通，才能讓幸福指數增加。工作上運氣不錯，出門可遇見貴人，途中有困難之處時，能得到旁人的無私相助。頗有偏財運，不妨買樂透碰碰運氣。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平平日，有點外力的小干擾，不妨讓對方自由一天吧！

事業運：★★★★☆

吉星高照，特別是從事文職或者創作工作的人士，心思敏銳，有升職加薪的可能。而業務工作者應加強和老客戶互動，亦有不錯斬獲。

財運：★★★★☆

保持樂觀的心態，偏財就容易走近你了！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-06:00碧空藍

開運方位：正東方向

天秤座

工作有點不在狀態。

整體運：★★☆☆☆

難以從娛樂中收心回來，工作狀態不佳，易走神。戀人之間要相互支持對方的事業才好，不可因生活中的小事而影響對方的情緒。對奢侈品的佔有慾較強，小心有寅吃卯糧的危機。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者易遇到感情麻煩，不妨向朋友傾訴或者請朋友出面調停；單身者適合獨處。

事業運：★★☆☆☆

已經決定了的事情，不宜再思前想後，過度憂慮只會讓你走向消極，錯過實行計劃的好時機。

財運：★★★☆☆

盲目跟進不如暫時將資金儲備起來，等待更好的時機再介入。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

天蠍座

財運旺盛，回報即在眼前。

整體運：★★★★☆

作為企業上司的人有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你。已婚者顯得激情飽滿，是重溫婚前浪漫的好時候。財運旺盛，被套的資金有被解開的機會。

愛情運：★★★★☆

邀請心上人去飽餐一頓，彼此都會有滿足的感覺喔！

事業運：★★★★★

事業運旺旺，適合與人競爭一較高下的日子。面對突如其來的臨時任務也能處理的不錯。

財運：★★★☆☆

出手大方慷慨外，預定支出也較多，想要守住荷包不太容易咧！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00大理石灰

開運方位：西南方向

射手座

包容度是愛情的重要維持力量。

整體運：★★★☆☆

你對另一半缺點和錯誤的包容，會讓他深受感動，但也不可處處容忍，長此以往反而會為感情埋下定時炸彈；做上司的你對能力強的部屬容易產生不安感，害怕功高蓋主，胸懷更寬廣些才好；讓室內保持通風，有利於減少病菌感染。

愛情運：★★★★☆

單身者在朋友的引薦下結識了各種類型的異性朋友，有機會發展一段戀情。

事業運：★★★☆☆

以往的工作方式已不適合你，應及時做重新的審視，更換一下自己的工作方式。

財運：★★★☆☆

缺錢時容易產生非分之想，宜多警惕自己，以免做出後悔的事。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00寶石藍

開運方位：正西方向

摩羯座

注意氣候變化，留意身體健康。

整體運：★★☆☆☆

公眾場所切忌大聲喧嘩，以免他人的反感，投來責備的目光。支出大於收入，理性消費是今天的必修課。工作上急於求成的態度，將導致返工的機率增大。伴侶體貼入微的關懷成為今天你的精神支柱，能夠坦然自若地處理突發事件。

愛情運：★★★☆☆

對感情有些猶豫，情緒不穩定，在與異性接觸時，言語切勿過激。

事業運：★★☆☆☆

會為了一些雞毛蒜皮的事與同事發生爭執，要特別注意控制好情緒。

財運：★★☆☆☆

財運弱，最怕與人有債務糾紛。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-10:00蘭花紫

開運方位：正南方向

水瓶座

計劃趕不上變化。

整體運：★☆☆☆☆

今天的日程安排得滿滿當當，但中途生變的機率高，難以事事順遂你意。不計較、不強求者可過得安穩愜意。財運不佳，消費的慾望強烈，有可能要動用銀行存款或透支消費。出去應酬，非必要時不要裝得那麼闊氣，可別贏了面子失了裡子。

愛情運：★☆☆☆☆

今日的態度又臭又硬，說話又毒又狠，小心伴侶心臟受不了咧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，這會讓你想偷懶不想做事，聽點音樂，走動一下可能會好些！

財運：★☆☆☆☆

接受贈與之財恐生是非、賭桌上贏錢會惹人眼紅。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00燻鮭紅

開運方位：東北方向

雙魚座

好運接連不斷，事業運極強。

整體運：★★★★★

深諳愛情的藝術，明白做個好的聆聽者會比誇誇其談更能博得心儀者好感，在異性面前有不錯表現；財運較好，得到家人財力上的許多支持，順風順水的感覺當然讓你很滿足；工作任務的拓展，讓你獲得許多展現才能的機會。

愛情運：★★★★☆

以他的意見為意見那就對囉！順著他的意思他會給你帶來幸福的感覺。單身貴族想提升戀愛運就要主動的對外活動唷！

事業運：★★★★★

事業運還不錯，可是競爭、口舌是非難免，說話說重點會好一點，愈到困難時就請上司從中協助囉！

財運：★★★★☆

財運還不錯，雖然有點小勞心，小困難，但多能得到協助而逢凶化吉。而且有小小的偏財運喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00寶石藍

開運方位：東北方向



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