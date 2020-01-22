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每日星座運勢／雙子捐助慈善有福報 愛情可望發展

2020-01-22 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2020-01-22

牡羊座

行動力較弱，比較懶散。

整體運：★☆☆☆☆

單身者面對愛情的來臨如不勇敢前行，極易錯過。財運方面機會不多，正財也還需繼續努力，不宜投機取巧，腳踏實地才能賺得踏實。工作上過於困難的任務讓你力不從心，請人幫忙不要覺得丟面子。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運進入陰雨綿綿的狀態，特別容易哭泣的一天。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，持續性不好，要注意不要草率行事，經手的事情要檢查一番。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳的一天，不宜買賣的一天，特別容易買到瑕疵品，投資上則有投資錯誤的傾向，對於保守者影響較小。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00青金石藍

開運方位：正西方向

金牛座

做好份內事，少參與他人的討論。

整體運：★★☆☆☆

談感情易發生不愉快，適合獨處的一天。工作繁忙，具有時限性的任務較多，冷靜下來積極處理可確保進度；精神不集中者出錯機率頗高。在與人溝通時多留意言行舉止，言多必失，小心惹來錢財糾紛。

愛情運：★★☆☆☆

克制自己不穩定的脾氣，意氣之爭只會愈搞愈僵。

事業運：★★★☆☆

工作中雖然會遇到一些突如其來的麻煩，但有貴人相助，能順利渡過難關。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為損失隨之發生。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-07:00珊瑚橙

開運方位：西南方向

雙子座

積善可求福。

整體運：★★★★★

愛情運看好，之前新結識的異性，今天可望有進一步發展；諸多事宜可交付信賴之人去辦，將減輕你不少負擔；拿出一部分資金捐助慈善機構，幫助那些需要幫助的人，你必有福報。

愛情運：★★★★☆

邀請心上人去飽餐一頓，彼此都會有滿足的感覺喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，能夠逐步完成計劃中的事情，有時間空檔時也可跟同事好好互動一下。

財運：★★★★☆

適合開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00竹葉青

開運方位：西南方向

巨蟹座

幸運女神眷顧，好消息不斷。

整體運：★★★★☆

今天多聽他人討論，不論是八卦還是新聞，都能讓你從中獲得有利的訊息，對工作有利。有暗戀對象的人，可從旁人的口中獲得有關對方的消息，讓你充滿信心。傍晚運氣最旺盛，遇到心儀的對象不妨大膽表白。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中搞些花樣來製造生活情趣吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，只要抱持喜悅愉快的心情，就能夠今日事，今日畢。

財運：★★★★☆

投資上比較輕鬆，即使遇到風險也多能逢凶化吉。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-23:00遠洋藍

開運方位：正北方向

獅子座

心情放鬆更重要。

整體運：★★★☆☆

愛情磁場強度頗高，有結婚打算的人不妨今天向對方表明心意，成功機率頗高。理財可謂一波未平，一波又起，將財權讓賢反而更得輕鬆。人際關係遇險，需警惕公司一位與你實力相當的同事。

愛情運：★★★☆☆

已婚者空閒時多陪另一半，不妨安排一些戶外活動以增進彼此的情意。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作上會有小障礙發生，居多來自於溝通不良，要注意口舌是非或是文件失誤喔！

財運：★★★☆☆

暗財運偏弱，別想著坐享其成。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00脆梅青

開運方位：東南方向

處女座

別因逞一時之快而傷到他人。

整體運：★★★☆☆

今天上司的目光似乎特別容易盯在你身上，注意上班時間別做私人事情；投資方面，有忽略重要信息的可能，投資紀錄格外重要；與伴侶交談時需留意自己的言語，千萬別忽視對方感受。

愛情運：★★★☆☆

夫妻各忙各的事情，容易造成距離感，相處時有些陌生，需要花心思去改善現狀。

事業運：★★★☆☆

工作中瀰漫著無聊的氛圍，但責任壓力卻沒有減輕，有些執著於不可挽回的事物。

財運：★★☆☆☆

易受騙上當，戒貪可以讓受騙機率降低。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00象牙白

開運方位：正北方向

天秤座

心情起伏，多愁善感的一天。

整體運：★★★☆☆

看到另一半與其他異性太過親密，心裡有些難平衡，不如找對方問明白，小心因誤會導致爭吵。用心經營卻收效甚微，任其發展反而會有所突破。折隻紙鶴掛在床前，對事業運有很強的助運功效。

愛情運：★★☆☆☆

有點憂鬱擔心的日子，有點神經質的傾向。

事業運：★★★★☆

需看準時機，謀定而後動，千萬不可勉強求變或侵犯他人利益。

財運：★★★☆☆

手頭鬆就花錢凶，錢財難留守。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00杜鵑粉

開運方位：西北方向

天蠍座

記得與朋友保持聯繫。

整體運：★★☆☆☆

單身者有種逃避現實的想法，害怕內心的情感被人察覺，敢想卻不敢愛；找個格調明亮的咖啡廳，那裡對你而言是個洽談生意的好地方；好機會不會站在原地等你，此時身邊的朋友會助你把握住機遇。

愛情運：★★☆☆☆

是不是特別渴望清閒獨立而不被干擾的空間呢？郊外和湖邊小徑就是你的最佳選擇。

事業運：★★★☆☆

時常感覺腦子裡空空的，不太容易專心，會不經意的神遊，小心因此無法保證工作進度喔！

財運：★★★☆☆

有強烈的投機慾念，稍有外界的引誘就可能一觸即發。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00墨玉綠

開運方位：西南方向

射手座

心境明朗，化解誤會之日。

整體運：★★★★☆

工作的事情可以先放一邊，會休息才能更好地工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明態度，打開心結會讓你有豁然開朗之感。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。

愛情運：★★★★☆

已婚者與另一半的溝通順暢，願意與對方分享心情，關係和諧，彼此都能感受到溫存。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合一個人獨處，冷靜的做分析推理的工作。

財運：★★☆☆☆

財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向，提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00乳酪白

開運方位：正南方向

摩羯座

不與人計較會讓你過得很快樂。

整體運：★★★☆☆

感情較弱，但能很好地處理與另一半的紛爭，雖有爭吵卻能快速和好。財運欠佳，放點零錢在身上，會有免除破財危險的效用。工作順利，有機會得到貴人賞識，給你提出許多好的建議，讓你受益匪淺。

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

事業運：★★★★☆

情緒高昂，讓你看起來活力四射，在工作中會有出人意料的出色表現。可以考慮挑戰高難度的工作。

財運：★★☆☆☆

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳下特別容易弄壞東西！

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00脆梅青

開運方位：正北方向

水瓶座

心情愉悅，似乎整個世界都變得美好。

整體運：★★★★☆

他打來的一通只是說「我想你了」的電話，卻讓你心情很愉悅，並偷偷在心裡打上愛的滿分；工作中的緊張、繁瑣今天似乎覺得也沒什麼大不了的，一天下來反而覺得過的很充實；在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。

愛情運：★★★★☆

單身者參加團體活動會有不錯的機緣；戀愛中的人像一對歡喜冤家，在打鬧中感情升溫。

事業運：★★★★☆

很有主見，對自己負責的工作很有把握，你提出的合理建議會得到大家一致贊同。

財運：★★★☆☆

適合靈活運用財務的一天，例如：投資採取多元化進行的策略，一部份拿去儲蓄，一部份拿去繳帳單，一部份當零用錢！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00淺海藍

開運方位：東北方向

雙魚座

專心工作是你快樂的泉源。

整體運：★★☆☆☆

感情有些撲朔迷離，很難把握感情的方向，不宜談情說愛。工作機會多，面臨兩難選擇，一定要認真思索才行。身居要職者沉重的工作壓力讓你覺得有些疲倦，晚上不妨去跳舞、聽歌劇，會獲得好心情。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者發生婚外情的機率高，應注意克制自己的內心慾望；單身者別輕易表白，易遭受拒絕。

事業運：★★☆☆☆

領導慾望強烈，喜歡對屬下發號施令，導致屬下陽奉陰違，讓你的工作處於停滯狀態。

財運：★★★☆☆

投資理財上應採取保守策略。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00鈦晶金

開運方位：正南方向

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