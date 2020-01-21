每日星座運勢／牡羊今日貴人運超強 人氣不斷攀升
2020-01-21
牡羊座
貴人運超強的一天。
整體運：★★★★☆
平時積累的人脈今天多能派上用場，特別是工作上，在關鍵時刻易得貴人相助。有參加團體活動的機會別放過，在人群中人氣會不斷攀升。晚上看電視多留意財經方面的新聞，會為你帶來好運的資訊。
愛情運：★★★☆☆
今天的你顯得特別溫柔，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼。
事業運：★★★★★
事業運頗優，能夠開開心心的工作，而且有付出三分得到七分的好運喔！
財運：★★★★☆
財運不錯，借出的款項可望收回。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：08:00-10:00香檳金
開運方位：東南方向
金牛座
比起新買的物品，舊東西反而更好用。
整體運：★★★☆☆
今天有些頭腦發熱，無論另一半作出什麼樣的要求，你都是有求必應，縱容不見得是好事哦！財運欠佳，看見家裡的舊東西便有扔掉的衝動，引起的損失不小。工作中肯吃苦，收穫不錯。
愛情運：★★★★☆
愛情方面會有所發展，已婚者願意遷就另一半，兩人的感情很甜蜜。
事業運：★★★☆☆
勇於表現者可獲得讚賞與認同；多與長輩互動，可得到照顧。
財運：★★☆☆☆
不適合投資理財的一天，因為容易收到錯誤的訊息外，倘若操作錯誤也容易心生懊悔。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-11:00古銅青
開運方位：西北方向
雙子座
新意十足的一天，醞釀已久的計劃可付諸行動。
整體運：★★★★☆
再忙碌也不能放棄與朋友的聚會，新的緣分會在聚會之中挖掘到。容易得到長輩幫助，會因貴人指點而發現生財之道。活躍的一面突顯，對身邊的事物興趣濃厚，工作能很輕易的完成。
愛情運：★★★☆☆
腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就睡覺去，睡得飽飽心情更好。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，不妨把座位佈置整理一番，創造一點浪漫的氣息，只要保持心情的愉悅，工作上就能平平順順。
財運：★★★★☆
有彰顯才華的機會，有利求名，還有機會因此而帶來財富，是名利雙收的時機。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：20:00-22:00古銅青
開運方位：正南方向
巨蟹座
浪漫無處不在。
整體運：★★★☆☆
今天戀情會依照你想像的劇情發展，反而讓你失去驚喜感；財運波動得較大，需看清形勢再做投資；開闊的思維，讓你非常有想法，提出的方案被領導採納的機率極高。
愛情運：★★★☆☆
單身者獲得愛情的能力很強，特別是在交際場合，很容易成為異性追隨的對象。
事業運：★★★★☆
思考比較有創造性，容易有新突破，可受到上級好評。
財運：★★☆☆☆
花錢享福的好日子，手邊有閒錢時不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：08:00-09:00水鑽藍
開運方位：正北方向
獅子座
愛情運佳，成功機率高。
整體運：★★★★☆
不太敢於表露自己的心事，就連最親近的人也難以知道你的想法，適時傾訴，會讓你釋懷。家人對你的理財方式頗為滿意，衣食無憂。工作相當努力，個人能力有所提高，但欠缺貴人運。
愛情運：★★★★☆
今日你無怨無悔的去追求，面對對方暫時的平淡表現，也毫無退卻之意。面對強勁的情敵，你也無所畏懼，反而更加堅定。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，有點受制於人的感覺，可是叛逆之心強烈，受人壓制時容易心生反抗。
財運：★★★☆☆
眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色；財務評估特別精準。
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：06:00-07:00大理石灰
開運方位：正北方向
處女座
記得與朋友保持聯繫。
整體運：★★☆☆☆
戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距離感；出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。
愛情運：★★☆☆☆
夫妻之間應尊重彼此的不同觀念，不要一口就否定對方，也不要擺出漠視的態度才好唷！
事業運：★★★☆☆
工作進展順利，但總覺得太過平淡，希望能做出點不一樣的成績來，但又有點力不從心。
財運：★★★☆☆
在資金周轉的過程中務必要謹慎，謹防財務的小洞變大洞。
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：07:00-09:00嫩芽綠
開運方位：東北方向
天秤座
思維活躍，文采不錯，有創意。
整體運：★★★☆☆
工作運佳，對文案、創作工作者特別有利，想像力豐富，文思泉湧，容易有不錯的作品出爐。有伴侶的人多愁善感，對另一半的言行易產生懷疑，影響彼此的感情。財運平順，可以花些錢買自己喜歡的東西，取悅自己。
愛情運：★★☆☆☆
今天約會，出門時可別忘了帶錢包，買單時沒錢付帳可就糗大了。
事業運：★★★★☆
適合提出升職加薪的要求，當然前提是你已具備相應的能力和條件。
財運：★★★☆☆
投資應考慮較穩定的項目。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：05:00-06:00朝霞紅
開運方位：正西方向
天蠍座
低調生活收穫更多快樂。
整體運：★★★☆☆
今天是個購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，而且可以省下很多錢。工作上的表現太突出容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展。戀愛中的人今晚有機會和戀人一起看演出或參加聚會。
愛情運：★★★☆☆
單身者容易遇到自己的夢中情人，但有「愛在心頭口難開」的窘境。別緊張，大膽表白吧。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，乖乖的聽命行事較好，有點有氣無力，持續性不太好，容易突然改變主意。
財運：★★★★☆
適合穩定保守策略，以穩紮穩打為理財原則。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：12:00-13:00橄欖綠
開運方位：正東方向
射手座
需努力把握的一天。
整體運：★★☆☆☆
日前明朗的局勢會有所逆轉，加倍的付出反而得不到應有的回報，愛情令你感到苦悶。經商者對目前的狀態不是很滿意，總期望以最少的投資獲得最豐厚的收益。看似平靜的工作，實則機遇不斷，只是把握得不夠。
愛情運：★☆☆☆☆
愛情運低落，容易因為表達不清而導致誤會，所以不要急著處理愛情上棘手的問題。
事業運：★★★☆☆
領導者適當的把一些權限交給他人，會讓你更輕鬆，既給了別人機會，也是給自己機會。
財運：★★☆☆☆
花錢慾望強烈，應注意控制。
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：09:00-11:00萊姆黃
開運方位：正北方向
摩羯座
顯得敏感，容易被一些小事刺激。
整體運：★★☆☆☆
今天戀愛中的人事務繁忙，與戀人聚少離多。財運較弱，沒有心情仔細研究市場動態，理財心不在焉，易出錯。心情不好不妨約上幾個朋友聚一聚，聊聊感受，朋友的關心會讓你覺得很貼心。
愛情運：★★★☆☆
多對另一半表達愛意，可讓愛情更甜蜜；單身者有喜歡的對象應抓住表白的機會。
事業運：★★☆☆☆
工作中容易遇到阻礙，如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。
財運：★★☆☆☆
說了一嘴理財經，卻沒有實質行動，鈔票仍然不會進口袋喔！
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-12:00薰衣草紫
開運方位：正東方向
水瓶座
相當暢快的一天，各種事情都順利無比。
整體運：★★★★★
郎情妾意、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。工作上與同事之間的配合默契，能使事業進展得有聲有色。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。
愛情運：★★★★★
愛情運不錯，雖然有點被動，可是有機會遇到追求者喔！
事業運：★★★★☆
事業運不錯，心容易打開，遇到小瓶頸時最能發揮足智多謀的特性。
財運：★★★★☆
財運還不錯唷！好運居多與工作有關係，例如：工作表現優異而獲得犒賞！
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：18:00-20:00深海藍
開運方位：正北方向
雙魚座
靜觀其變也是一種良好的處事之道。
整體運：★☆☆☆☆
投資會小有風險，不如先停一停腳步，讓自己再掌握多一些的行情。工作不太順心，要求過高讓自己背負過重的壓力，將高標準寄託於幻想會讓工作走得更加艱難，適當放鬆一下，機會可以再尋找。
愛情運：★★☆☆☆
愛情運不強，單身者別輕易對異性朋友表白，以免影響原本和諧的關係。
事業運：★☆☆☆☆
今日事業運背背的，恐有事與願違的窘境，宜秉持穩健的腳步來運作，別想摸魚，否則可會摸到大白鯊喔！
財運：★★☆☆☆
金錢宜藏不宜顯，太炫耀易遭致破財。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：06:00-07:00青金石藍
開運方位：東北方向
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