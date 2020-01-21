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每日星座運勢／牡羊今日貴人運超強 人氣不斷攀升

2020-01-21 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2020-01-21

牡羊座

貴人運超強的一天。

整體運：★★★★☆

平時積累的人脈今天多能派上用場，特別是工作上，在關鍵時刻易得貴人相助。有參加團體活動的機會別放過，在人群中人氣會不斷攀升。晚上看電視多留意財經方面的新聞，會為你帶來好運的資訊。

愛情運：★★★☆☆

今天的你顯得特別溫柔，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼。

事業運：★★★★★

事業運頗優，能夠開開心心的工作，而且有付出三分得到七分的好運喔！

財運：★★★★☆

財運不錯，借出的款項可望收回。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-10:00香檳金

開運方位：東南方向

金牛座

比起新買的物品，舊東西反而更好用。

整體運：★★★☆☆

今天有些頭腦發熱，無論另一半作出什麼樣的要求，你都是有求必應，縱容不見得是好事哦！財運欠佳，看見家裡的舊東西便有扔掉的衝動，引起的損失不小。工作中肯吃苦，收穫不錯。

愛情運：★★★★☆

愛情方面會有所發展，已婚者願意遷就另一半，兩人的感情很甜蜜。

事業運：★★★☆☆

勇於表現者可獲得讚賞與認同；多與長輩互動，可得到照顧。

財運：★★☆☆☆

不適合投資理財的一天，因為容易收到錯誤的訊息外，倘若操作錯誤也容易心生懊悔。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00古銅青

開運方位：西北方向

雙子座

新意十足的一天，醞釀已久的計劃可付諸行動。

整體運：★★★★☆

再忙碌也不能放棄與朋友的聚會，新的緣分會在聚會之中挖掘到。容易得到長輩幫助，會因貴人指點而發現生財之道。活躍的一面突顯，對身邊的事物興趣濃厚，工作能很輕易的完成。

愛情運：★★★☆☆

腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就睡覺去，睡得飽飽心情更好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不妨把座位佈置整理一番，創造一點浪漫的氣息，只要保持心情的愉悅，工作上就能平平順順。

財運：★★★★☆

有彰顯才華的機會，有利求名，還有機會因此而帶來財富，是名利雙收的時機。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00古銅青

開運方位：正南方向

巨蟹座

浪漫無處不在。

整體運：★★★☆☆

今天戀情會依照你想像的劇情發展，反而讓你失去驚喜感；財運波動得較大，需看清形勢再做投資；開闊的思維，讓你非常有想法，提出的方案被領導採納的機率極高。

愛情運：★★★☆☆

單身者獲得愛情的能力很強，特別是在交際場合，很容易成為異性追隨的對象。

事業運：★★★★☆

思考比較有創造性，容易有新突破，可受到上級好評。

財運：★★☆☆☆

花錢享福的好日子，手邊有閒錢時不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00水鑽藍

開運方位：正北方向

獅子座

愛情運佳，成功機率高。

整體運：★★★★☆

不太敢於表露自己的心事，就連最親近的人也難以知道你的想法，適時傾訴，會讓你釋懷。家人對你的理財方式頗為滿意，衣食無憂。工作相當努力，個人能力有所提高，但欠缺貴人運。

愛情運：★★★★☆

今日你無怨無悔的去追求，面對對方暫時的平淡表現，也毫無退卻之意。面對強勁的情敵，你也無所畏懼，反而更加堅定。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點受制於人的感覺，可是叛逆之心強烈，受人壓制時容易心生反抗。

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色；財務評估特別精準。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00大理石灰

開運方位：正北方向

處女座

記得與朋友保持聯繫。

整體運：★★☆☆☆

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距離感；出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間應尊重彼此的不同觀念，不要一口就否定對方，也不要擺出漠視的態度才好唷！

事業運：★★★☆☆

工作進展順利，但總覺得太過平淡，希望能做出點不一樣的成績來，但又有點力不從心。

財運：★★★☆☆

在資金周轉的過程中務必要謹慎，謹防財務的小洞變大洞。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00嫩芽綠

開運方位：東北方向

天秤座

思維活躍，文采不錯，有創意。

整體運：★★★☆☆

工作運佳，對文案、創作工作者特別有利，想像力豐富，文思泉湧，容易有不錯的作品出爐。有伴侶的人多愁善感，對另一半的言行易產生懷疑，影響彼此的感情。財運平順，可以花些錢買自己喜歡的東西，取悅自己。

愛情運：★★☆☆☆

今天約會，出門時可別忘了帶錢包，買單時沒錢付帳可就糗大了。

事業運：★★★★☆

適合提出升職加薪的要求，當然前提是你已具備相應的能力和條件。

財運：★★★☆☆

投資應考慮較穩定的項目。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00朝霞紅

開運方位：正西方向

天蠍座

低調生活收穫更多快樂。

整體運：★★★☆☆

今天是個購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，而且可以省下很多錢。工作上的表現太突出容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展。戀愛中的人今晚有機會和戀人一起看演出或參加聚會。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易遇到自己的夢中情人，但有「愛在心頭口難開」的窘境。別緊張，大膽表白吧。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，乖乖的聽命行事較好，有點有氣無力，持續性不太好，容易突然改變主意。

財運：★★★★☆

適合穩定保守策略，以穩紮穩打為理財原則。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-13:00橄欖綠

開運方位：正東方向

射手座

需努力把握的一天。

整體運：★★☆☆☆

日前明朗的局勢會有所逆轉，加倍的付出反而得不到應有的回報，愛情令你感到苦悶。經商者對目前的狀態不是很滿意，總期望以最少的投資獲得最豐厚的收益。看似平靜的工作，實則機遇不斷，只是把握得不夠。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，容易因為表達不清而導致誤會，所以不要急著處理愛情上棘手的問題。

事業運：★★★☆☆

領導者適當的把一些權限交給他人，會讓你更輕鬆，既給了別人機會，也是給自己機會。

財運：★★☆☆☆

花錢慾望強烈，應注意控制。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00萊姆黃

開運方位：正北方向

摩羯座

顯得敏感，容易被一些小事刺激。

整體運：★★☆☆☆

今天戀愛中的人事務繁忙，與戀人聚少離多。財運較弱，沒有心情仔細研究市場動態，理財心不在焉，易出錯。心情不好不妨約上幾個朋友聚一聚，聊聊感受，朋友的關心會讓你覺得很貼心。

愛情運：★★★☆☆

多對另一半表達愛意，可讓愛情更甜蜜；單身者有喜歡的對象應抓住表白的機會。

事業運：★★☆☆☆

工作中容易遇到阻礙，如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。

財運：★★☆☆☆

說了一嘴理財經，卻沒有實質行動，鈔票仍然不會進口袋喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00薰衣草紫

開運方位：正東方向

水瓶座

相當暢快的一天，各種事情都順利無比。

整體運：★★★★★

郎情妾意、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。工作上與同事之間的配合默契，能使事業進展得有聲有色。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。

愛情運：★★★★★

愛情運不錯，雖然有點被動，可是有機會遇到追求者喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，心容易打開，遇到小瓶頸時最能發揮足智多謀的特性。

財運：★★★★☆

財運還不錯唷！好運居多與工作有關係，例如：工作表現優異而獲得犒賞！

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00深海藍

開運方位：正北方向

雙魚座

靜觀其變也是一種良好的處事之道。

整體運：★☆☆☆☆

投資會小有風險，不如先停一停腳步，讓自己再掌握多一些的行情。工作不太順心，要求過高讓自己背負過重的壓力，將高標準寄託於幻想會讓工作走得更加艱難，適當放鬆一下，機會可以再尋找。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不強，單身者別輕易對異性朋友表白，以免影響原本和諧的關係。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運背背的，恐有事與願違的窘境，宜秉持穩健的腳步來運作，別想摸魚，否則可會摸到大白鯊喔！

財運：★★☆☆☆

金錢宜藏不宜顯，太炫耀易遭致破財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00青金石藍

開運方位：東北方向

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