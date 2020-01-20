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每日星座運勢／摩羯信心滿愛情大吉 投資的好時機

2020-01-20 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2020-01-20

牡羊座

有許多事情需要處理，應合理安排好時間。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人沒有時間與戀人約會，應向對方說明情況，若遲到或爽約會讓對方受到打擊。財務易出現問題，多留意與他人的金錢往來，稍不留神易損財。工作任務重，做好時間管理，多與人合作可順利完成。

愛情運：★★☆☆☆

注意點，一不小心就會擦槍走火了，對方是挺容易動怒生氣的，自個兒小心點！

事業運：★★★☆☆

在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，可要好好發揮一番喔！

財運：★☆☆☆☆

財運背背日，有當散財童子的機會，拿點小錢做做人情是無所謂，如果拿去賭博就不太好了。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00臘梅白

開運方位：西北方向

金牛座

整體運勢不錯，多注意一些細節。

整體運：★★★★☆

學生沉迷於課外讀物，上課不專心，難以按時完成作業；網路通訊軟體容易被「黑客」入侵，要做好密碼保護等安全防護措施；伴侶表現得異常慇勤讓你心生不安，跟他心平氣和的談談吧。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，無論是否有實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

事業運：★★★☆☆

事業普通，是個聽命行事的日子，不宜做任何重大的決定，只要把份內事情做好就行囉！

財運：★★★★☆

交際應酬讓你花費不小，要做好預算。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00蜜瓜黃

開運方位：東南方向

雙子座

很有志氣，不服輸的一天。

整體運：★★★☆☆

想要證明自己的能力，所以你卯足了勁埋頭做事，對於旁人的挑釁也滿不在乎，辛苦付出頗有成效，也獲得了不少掌聲，讓你很有滿足感。財運平順，適合開源。愛情運較弱，單身者有心儀對象出現，但需主動才有希望。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人少跟其他異性朋友有接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

事業運：★★★★☆

事業進展得十分順利，較好的口才使他人都願意和你在工作上積極配合。

財運：★★★☆☆

潛藏的貪念一被引動時，恐因好大喜功導致判斷錯誤的危機。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00和闐玉白

開運方位：正南方向

巨蟹座

與情人相處少提工作上的事情。

整體運：★☆☆☆☆

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇了挫折會使心情產生動盪。與心愛的人在一起，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方的身上，對雙方感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒釐清才是當務之急。

愛情運：★★☆☆☆

注意控制自己的感情，感到孤單就多走動。多與另一半找些愉快的事情來做，可增進感情。

事業運：★★☆☆☆

今日的事業運不太理想，會被瑣碎的事情干擾，導致正事辦不完，所以只能勤勞點趕快把手邊工作做完吧！

財運：★☆☆☆☆

破財日，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為損失隨之發生。發生金錢困擾時不宜急著做出大膽的決定，免得產生難以處理的後遺症。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-07:00冷泉藍

開運方位：正東方向

獅子座

計較太多只會讓自己活得很累。

整體運：★★☆☆☆

今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天好心情很不值哦。戀愛中的人有機會收到對方寄來的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方。財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。

愛情運：★☆☆☆☆

少開尊口為妙，免得言者無心聽者有意，酸溜溜的氣話就別說！

事業運：★☆☆☆☆

事業運背背的，原因居多來自於腦袋瓜不清楚，負面的情緒佈滿在你腦海中，還是撇開成見，聽聽前輩的意見吧！

財運：★★★★☆

沒事逛逛網站，會有驚喜喔。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00桐花白

開運方位：西南方向

處女座

遇到問題越早解決越好。

整體運：★★★☆☆

你有多久沒向愛人說過「我愛你」三個字了？雖然感情不會因為這三個字而變得有多美好，但他很想聽；工作中遇到問題別藏著，越是嚴重的事就越要及時向上級反映、向同事尋求幫助，不然等事情更加嚴重時再說所受的責罰會更加嚴重；身體感到不適時千萬別大意，以免更加嚴重。

愛情運：★★★☆☆

戀人之間偶爾會有小衝突，但吵過之後很快就能和好如初，感情進展穩定。

事業運：★★☆☆☆

跟同事間要多些互動，人際關係才不會下滑。

財運：★★★☆☆

花錢如流水，但很開心。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00深海藍

開運方位：東北方向

天秤座

放下心中的包袱。

整體運：★★☆☆☆

同家人或伴侶相處的機會不少，感情有所升溫，幸福感也油然而生；與長輩多些溝通，易有所收穫；想到枯燥的工作會讓你感到苦惱，不妨想些開心的事，拋開所有的煩惱。

愛情運：★★★☆☆

已婚者、戀愛中的人在發生爭執時，請就事論事，翻舊帳會很傷感情。

事業運：★★☆☆☆

對自我要求甚高，小心因架設過高的目標而讓你有挫敗感。

財運：★★★☆☆

有小額中獎、賭博小贏、收到禮物的機會。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：18:00-20:00秋葵綠

開運方位：東南方向

天蠍座

頭腦清醒，分析事情相當理性。

整體運：★★★★☆

愛情平淡和睦，雙方都保持著一種平和的心境相處。工作上與前輩深入溝通，發現不錯的商機，抓住機會可一蹴而就。財運佳，能從市場動態中洞察到不錯的商機，雖有較大風險，但利潤豐厚。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會遇到一見鍾情的對象，易有激情上演；戀愛中的人多說甜言蜜語。

事業運：★★★★★

今日事業運旺旺，有獨當一面的機會，特別有利於主管階級以及技術、財物、業務工作者，付出與回收會成正比喔！

財運：★★★★☆

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者。一般內勤工作者沒有特別的財運。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-10:00苔蘚綠

開運方位：正北方向

射手座

事事小心，安全第一。

整體運：★★★☆☆

在朋友的撮合下，愛神降臨且將眷顧於你，能遇到心有靈犀的對象。敏銳的洞察、嚴格的分析、準確的行動，投資會有不錯的收益。進行高空作業的工作者要打起精神，做好安全防護措施。

愛情運：★★★☆☆

感情關係較複雜，如何處理好與異性的關係是重點，曖昧不清只會讓你暈頭轉向。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作態度有點脫線，迷迷糊糊之下，小錯誤會接二連三的發生。

財運：★★★★☆

錢財流失較快，應有所節制。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00蘋果綠

開運方位：正西方向

摩羯座

信心滿滿，各項運勢都相當不錯。

整體運：★★★★★

今天是愛情的大吉日，似乎愛神早有安排，單身者要把自己打扮得漂亮一點喔。財運旺盛，是投資的好時機，不要在項目的選擇上花費太多心思，很容易浪費掉好時機。的思維較為開闊，即使遇到工作瓶頸，也能憑著敏銳的思維，使問題迎刃而解。

愛情運：★★★★☆

今日是表現你聰明才智的一天，試著表達你獨到的見解會讓情人刮目相看唷！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，很適合忙碌，不要讓自己太閒喔，否則會欠缺成就感。

財運：★★★★★

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，然而只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、佣金問題！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00和闐玉白

開運方位：西北方向

水瓶座

要懂得如何推銷自己。

整體運：★★★☆☆

女朋友或是妻子發脾氣時，其實她只要你哄哄就好了，即使你的火氣也來了也不要當著面發出來；工作上出現競爭對手，更激發了你的戰鬥力；拜訪戀人的家長時，一定要注意自己的言行舉止和著裝，千萬別在這方面被扣了印象分。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人謹防胡鬧耍性子，單身者專心工作會更好。

事業運：★★★★☆

運勢佳，對求職者特別有利，到求才網站或上人力銀行看看，易有收穫。

財運：★★★☆☆

錢不見大多是你的迷糊、健忘造成的。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-09:00深海藍

開運方位：東南方向

雙魚座

盡職盡責做好本分。

整體運：★★★★☆

真的超出能力範圍的事還是不要答應別人的請求，在自己領域範圍內全心將自己的工作做好就可以了；在投資理財領域有很強的直覺，長線投資會讓收益擴大；有嘗試新鮮娛樂項目的想法，這也是放鬆的一種，不妨試試。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人少跟其他異性朋友有接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班時才會有好心情。

財運：★★★★★

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：20:00-22:00苔蘚綠

開運方位：正東方向

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