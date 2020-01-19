每日星座運勢／天秤運勢不錯的一天 財富積極開發

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2020-01-19

牡羊座

有想法就要付出行動。

整體運：★★★★☆

桃花運不錯，單相思的人不能沉浸在自己虛構的世界，勇於表白才有機會感受到華麗的愛情，不要害怕失敗，幸運正在向你招手。財運順暢，購買樂透會有不錯的收獲。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人適合與戀人商討結婚事宜，對未來的生活做好長遠的打算；單身者小心爛桃花。

事業運：★★★★☆

優越感充斥的一天，樂於助人和足智多謀的一面突顯，不但自己事務完成得不錯，親友的疑問你也能幫助解答。

財運：★★★★☆

為賺錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢需要頻繁的與人社交周旋。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00玫瑰紅

開運方位：正北方向

金牛座

凡事不可太計較。

整體運：★★★☆☆

人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜哦；會給對方任性、傲氣的感覺，無法忍受的他對你越來越冷漠，還是收斂一下自己的高傲才好，小心因此而失去他哦，戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。

愛情運：★★★☆☆

會有一份轟轟烈烈的愛情到來，這讓你興奮不已。別高興過頭了，愛情來得快去得也快唷！

事業運：★★★☆☆

別太大意了，有忙中出錯的狀況。僅憑小聰明而不深入考慮，會讓你錯失許多好機會。

財運：★★★☆☆

財運一般，在人際關係上，常與朋友聯繫，或許會有轉機。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-15:00湖水綠

開運方位：正北方向

雙子座

思想交流讓自己受益匪淺。

整體運：★★★★☆

雖有不錯的際遇，卻也因自己信心不足而容易讓愛情溜走，只要展現自己的優勢就能得到關注；投資慾望強烈卻不急進，會有穩定性高的基金引起你的興趣；外出休閒時遇到投緣者，兩人相談甚歡。

愛情運：★★★☆☆

注意調養，適合獨處，單身者別與過多的異性糾纏，那樣只會讓你身心疲憊。

事業運：★★★★☆

情緒高昂，容易因親友的鼓勵而奮發圖強，收穫頗豐，也讓你看到了自己的能力。

財運：★★★★☆

求財慾望強烈者，能汲取多方經驗，為自己爭取到更多的財路。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00湖水綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

新環境新感覺。

整體運：★★★☆☆

你幽默的談吐給人家留下好的印象，在心儀對象面前易讓對方加深對你的好感；家中的物品易有損害，為此會要破費買件新的；老待在家裡，讓你覺得悶，不妨選擇一些在戶外的活動，讓情緒得到舒展。

愛情運：★★★★☆

對另一半較為大方，很樂意為對方破費購買溫馨別致的禮物，令對方很開心。

事業運：★★★☆☆

新計劃的執行宜多加反覆思考和審視，考慮周全可讓後續計劃進行得更順利。

財運：★★☆☆☆

控制物慾、降低貪念，方能有節餘。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00水晶紫

開運方位：西南方向

獅子座

主動與人交往，內心充實。

整體運：★★★★☆

今天與人群接觸可為你帶來好運。容易看到他人身上的優點，與朋友相處愉快，而且，你很想見到的人，會突然出現在你眼前。下午會有奇遇，單身者有機會在浪漫的場所遇到令你心動的對象，表白會獲得圓滿的結果。

愛情運：★★★☆☆

對另一半少了問候與關心，希望對方來噓寒問暖。還好對方沒有怨言，滿足你的要求。

事業運：★★★★☆

有許多表現的機會，口才佳，但要注意表達方式，過於誇張會適得其反唷！

財運：★★★★☆

財富多來自於意料之中，正財運稍強。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00碧空藍

開運方位：正東方向

處女座

異性緣佳，是談情說愛的好日子。

整體運：★★★★☆

單身者熱情洋溢的表現，易引來異性的關注，不經意間的回眸就能發現身邊人投來的電波，試著接觸對方會有意想不到的收獲。財運不錯，為自己添置新行頭時有機會獲得商場回贈的禮物哦！

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，單身者不妨多注意自己的外在形象，表現親和的一面，不難獲得愛情。

事業運：★★★★☆

運勢不錯，容易有喜事降臨，你臉上也因此會掛著燦爛的笑。

財運：★★★☆☆

理財宜採分散投資以降低風險，莫輕信人言，因為上當受騙的機率很大。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00檸檬綠

開運方位：正西方向

天秤座

運勢不錯的一天，心情開朗。

整體運：★★★★★

今天出門容易被周圍的環境感染，變得心情開朗，許久未曾聯繫的老朋友也會帶給你意外驚喜。是你請客會朋友的大好日子，約幾個知心朋友一起聚聚，不需要太鋪張，他們會感受到你的真情。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人戀情甜蜜，彼此纏綿，沉浸在浪漫中；單身者有機會談一場轟轟烈烈的戀愛。

事業運：★★★★★

職場上也可以建立很好的朋友關係，別錯過了，知己可不是每天都有。

財運：★★★★☆

財神爺光顧囉！可是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極的開發才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00碧空藍

開運方位：東北方向

天蠍座

心情不錯，頭腦較清晰。

整體運：★★★★☆

今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能放棄與對方的交流，小心感情會逐漸生疏。財運上表現正常，你穩健的表現讓投資計劃進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思維，效果不錯。

愛情運：★★★★☆

與異性接觸的機會增多，讓你有些眼花撩亂。已婚者與異性接觸時別太曖昧！

事業運：★★★☆☆

運勢平順的一天，適合奮起直追，不要讓自己太懶散喔！

財運：★★★☆☆

對金錢的態度較成熟，對金錢的利用更為合理，財運穩定。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-24:00蜜瓜黃

開運方位：正西方向

射手座

熱鬧的一天。

整體運：★★★☆☆

說話很有幽默感，與異性在一起時能表現出大方自然，單身者不妨多與異性攀談，易給對方留下好的印象；今天不宜外出，擁擠的交通，人與人的摩擦，極易讓你感到疲憊；有破財的跡象，擺闊只會徒添自己的煩惱。

愛情運：★★★★☆

閒暇之時不妨陪另一半去逛逛街，添置些新物品，會很愉快；單身者適合與好友一同出遊。

事業運：★★☆☆☆

會遇到一些麻煩，會讓你覺得心煩意亂，應擺正心態，正確處理才好。

財運：★★★☆☆

宜穩紮穩打的開發正財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00香檳金

開運方位：西南方向

摩羯座

愛情不如想像中的完美。

整體運：★★★★☆

步入婚姻殿堂不久的夫妻，在今天特別能體會到戀愛與婚姻的落差，調整心態是關鍵哦！財運不錯，正財的收入上漲快，對錢財的支配也合理。時間充裕的人可以去健身房做做運動，讓身體得到有效的鍛鍊。

愛情運：★★★☆☆

單身者向心儀已久的對象表白，宜多動腦筋，講技巧，太露骨的方式並不見得好。

事業運：★★★☆☆

忙碌造成心理壓力，情緒暴躁指數升高，與其硬撐不如想辦法釋放壓力！

財運：★★★★☆

因與同事互動良好而獲得意外之財，如收到小禮物等。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00鈦晶金

開運方位：正東方向

水瓶座

易感情用事，要多留意與他人的金錢往來。

整體運：★★★☆☆

單身者渴望愛情，多到熱鬧的地方走動，有機會遇到令你心動的對象；已婚者表現出強烈的家庭責任感，主動為對方付出會獲得雙倍的回饋。不夠理性，不宜處理金錢問題，與人交易應有值得信任的人陪同。

愛情運：★★★★☆

只是默默看著喜歡的人是不夠的，主動出擊才會有更甜蜜、溫馨的發展喔！

事業運：★★★☆☆

做事順心如意，且容易得到貴人相助，朋友對你也都很不錯，讓你心情愉快。

財運：★★☆☆☆

為錢財煩愁不已，花起錢來的時候卻又不顧一切後果。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00夕陽橙

開運方位：東北方向

雙魚座

多關心另一半。

整體運：★★★☆☆

愛情上有著愛自己勝過愛別人的傾向，多付出點關心給對方吧；積極參加活動，各種場合都有你出線的機會，會給你的事業帶來新的契機；金錢上為了朋友的生日或禮尚往來而使支出增加，量力而為就好。

愛情運：★★★☆☆

單身者對異性的好奇開始升溫，有擦出火花的機緣。但若有似無的邂逅會讓你心煩意亂。

事業運：★★★★☆

運用人脈可以多認識一些好朋友，朋友的關心讓你心情愉快，一切都能穩定發展如你所願。

財運：★★☆☆☆

遇上成本較大的生意時，宜多加考慮，謹慎出資。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00橄欖綠

開運方位：正西方向

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