每日星座運勢／射手注意人際的維護 事業貴人很多

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2020-01-17

牡羊座

好運多在外，待在家中易生矛盾。

整體運：★★★☆☆

有伴侶的人與另一半容易產生隔閡，溝通不易，親友勸解可稍微緩解氣氛。生意人主動向外活動，多與商場中有經驗的人士接觸，可為你帶來財源。上班族工作有拖延的傾向，應多提醒自己。

愛情運：★★☆☆☆

容易寂寞的一天，也容易看對方不順眼喔！與其發生衝突不如選擇獨處。

事業運：★★★☆☆

感覺茫然，突如其來的改變會讓你不知所措。別驚慌，冷靜下來就能找到解決之道。

財運：★★★★☆

有突如其來的偏財運，中獎機會大！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00玉米黃

開運方位：東南方向

金牛座

固執的人很難取得進步。

整體運：★★★★☆

今天易和家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣哦，以免造成僵硬的局面；今天在工作上容易暴露你固執的一面，聽聽上司和同事的意見吧，固執會讓你很難取得進步；單身者今天很難有愛情際遇，耐心等待緣分吧！

愛情運：★★★☆☆

一個人靜靜的獨處比較好，不要讓外力來干擾你的思緒。

事業運：★★★★★

事業運很不錯，企圖心旺盛，對事情充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

財運：★★★☆☆

今日快點把手頭的錢處理掉，例如：拿去儲蓄、繳貸款，也不要把信用卡帶在身上，否則容易把身邊的錢花光光！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-21:00玉米黃

開運方位：正南方向

雙子座

得到的暗示，頗為受用。

整體運：★☆☆☆☆

另一半在面對你時多採取逃避的方式，讓你很灰心，時間是驗證愛情的最佳方式，順其自然就好。情緒略顯不穩定，易因一時衝動而大手筆花錢。貴人近在眼前，良好的鄰里關係也能為你帶來不錯的事業運。

愛情運：★★☆☆☆

在感情上顯得鑽牛角尖，夫妻感情易出現裂痕；單身者與異性接觸頻繁。

事業運：★★☆☆☆

情緒較低落，難以集中精神，導致忙中出錯。在涉及契約文書、票據相關事務時要特別小心。

財運：★☆☆☆☆

財運不如意，不宜買賣。財務的損失多來自於糊塗，也有意外損財的機會，一旦破財就看開點吧！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-09:00蘑菇灰

開運方位：正北方向

巨蟹座

主動爭取才會看到希望。

整體運：★★★☆☆

今天你顯得很膽小，讓同事對你頗為失望，無懼無畏才會有收穫。財運一般，購置不動產會讓你的財產升值空間更大。單身者可出去活動放鬆，會與好桃花不期而遇，待在家中則沒有此等好運。

愛情運：★★★★☆

另一半在你面前故意表現出對別人的關心，不必擔心，對方只是在試探你是否在意他唷！

事業運：★★★☆☆

喜歡忙碌的工作，因為那樣才能讓你感覺充實。清閒反而會讓你無所適從。

財運：★★☆☆☆

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在今日有大動作！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00香吉士黃

開運方位：正西方向

獅子座

對他人有強烈的不信任感，易被人誤解。

整體運：★★☆☆☆

今天內心常感到不安，總覺得周圍的人對你心存不善，做起事來也畏首畏尾，出錯機率高。下午有機會得到朋友的提醒，讓你頭腦逐漸清醒，也願意與人合作，還能因此結識不錯的異性朋友喔！

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不太好，莫名其妙就想動怒，看對方不順眼，保持距離以策安全！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，難有發揮的機會，有被困住難以突破的感覺。應靜下心來，別急於改變。

財運：★★★☆☆

暗中處理錢財、保持神秘感較不會受到外人的干擾而改變決定。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-19:00玉米黃

開運方位：東南方向

處女座

向外求助會事半功倍。

整體運：★★★★☆

單身者今天桃花很旺，多留意周圍的人吧，關鍵時刻不要吝嗇自己的秋波，其殺傷力非同一般；工作較為平順，困擾於心的難題亦能得到同事熱心幫助；學習有些被動，需要父母長輩的監督，效率有待提高。

愛情運：★★★★☆

適合約會。朋友，別怯場，怕被拒絕而放棄就太可惜了。

事業運：★★★★☆

有機會得到長輩、有經驗人士的忠告，多接納他人意見可讓你順利並完成任務！

財運：★★★☆☆

財運普通，一分耕耘一分收穫。花錢時要評估一番，可別出手太闊！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00水鑽藍

開運方位：東北方向

天秤座

愛情甜蜜，有錢財入帳。

整體運：★★★☆☆

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，想結婚的念頭強烈。工作中的倦怠情緒困擾了你，需要及時調整心態，才能找到工作樂趣。身體健康狀況也是今天的重點。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人若能順從對方意見，會感受到更多的幸福；單身者主動向外活動可提升戀愛運。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，不想忙碌偏偏又很忙碌，稍微偷懶就被盯得滿頭包！

財運：★★★★☆

可得到物質資助，想獲得兼職兼差者，機會很大。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00香吉士黃

開運方位：東北方向

天蠍座

容易出錯的一天。

整體運：★★☆☆☆

所有的事情認真核查後再做，跟戀人說話，不要隨隨便便毫無遮攔，一個不留神就把對方給惹火了；簽合約前仔細閱讀，以免吃虧；工作方面，在文案的處理上，最要留心。

愛情運：★★★☆☆

有機會結識新的異性朋友，單身者有喜歡的對象，不妨深入交往，加深彼此的瞭解！

事業運：★★☆☆☆

看問題過於理想化，工作中隱藏的問題將逐漸浮出水面，特別是企劃案，疏漏較多，需耐心修正。

財運：★★☆☆☆

財運波動性頗強，愈是有錢的人財務波動性愈大。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00碧空藍

開運方位：正東方向

射手座

多注意人際關係的保持和維護。

整體運：★★★★★

易遇到不同以往的異性對象或感情體驗，給感情生活增添不少新鮮感；人際關係上信賴感加深，你的誠意也易感動他人；而良好的人際關係會為你今天的工作帶來很大的幫助，事業進展異常順利。

愛情運：★★★★☆

異性緣超級好的，有機會認識與背景性格差異很大的人！

事業運：★★★★★

事業運頗旺，是個名利雙收的好日子。貴人很多，容易得到長輩、上司的協助。

財運：★★★★☆

有收到意外驚喜的機會，雖然不是多麼貴重的禮物，但也能博君一笑！

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00深茄紫

開運方位：正北方向

摩羯座

做什麼事都要把握好「度」。

整體運：★★★☆☆

有心儀對象者在追求所愛時要注意方法，太過急進很容易讓對方反感；工作上雖然你的表現很不錯，但過於驕傲會讓同事都不喜歡你，甚至是嫉恨；朋友的忠言對你來說雖然會有些難聽，有理的話還是應該虛心接受。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不太好，態度不要太強硬，如果硬梆梆的自己會吃悶虧的。

事業運：★★★☆☆

心情會有一些起伏，對工作和生活都有所影響，應平靜心情，維持積極向上的心態才好。

財運：★★★☆☆

錢財周轉不過來時，別心急，想想是否可以請親友援助。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-20:00櫻桃紅

開運方位：正西方向

水瓶座

多進行心靈交流，可讓內心充實。

整體運：★★★★☆

今天與志同道合的朋友在一起溝通，會有惺惺相惜的感覺，內心愉悅。工作上與同事之間的配合默契，喝彩聲連連。愛情方面有機會受到心儀對象邀約，相互碰撞出激情的機率高。

愛情運：★★★★☆

愛情運很順呢，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！

事業運：★★★★☆

事業運頗優，是有始有終、行動力旺盛的一天，有良好的工作態度必能帶動良好的績效。

財運：★★★☆☆

物質慾望旺盛的一天，容易花錢在吃喝玩樂享受上。把該繳的帳單繳一繳吧！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

雙魚座

多關心你身邊的人。

整體運：★★☆☆☆

戀人會因為你的不體貼，對他的疏忽而缺乏安全感，心中的不滿情緒暴漲；在投資理財上有些猶豫不決、思前顧後，會容易因此而錯失良機；抽些時間與父母相處，他們的包容讓你覺得輕鬆。

愛情運：★☆☆☆☆

感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來軟化紛爭吧！

事業運：★★★☆☆

太制式化的工作內容或做事得不到讚賞時，會讓你變得忿忿不平，從而影響上司對你評價。

財運：★★☆☆☆

易發生如汽機車壞掉、家電壞掉等等破財之事。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00薰衣草紫

開運方位：正南方向

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