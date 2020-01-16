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每日星座運勢／巨蟹財源茂盛謹慎些 愛情運強滾滾

2020-01-16 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
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2020-01-16

牡羊座

人際關係和諧，易得異性助力。

整體運：★★★☆☆

在外活動頻繁，單身者有機會邂逅一段異域情緣，感覺很合得來，可望進一步發展。工作上容易得到異性長輩的照顧，讓棘手的問題得到更好的解決。偏財運不錯，購物、吃飯拿到的發票，中獎機率高。

愛情運：★★★☆☆

愛情桃花開，但愛情來得急去得也快，單身者應把握好自己的情感。

事業運：★★★☆☆

有很好的想法或方案，不過你對於自我的肯定還不夠，容易被他人的想法所左右，導致想要放棄實施原本不錯的想法或方案。

財運：★★★☆☆

眼光不錯，可以添置一些傢俱或生活必需品。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00水鑽藍

開運方位：正東方向

金牛座

情緒不太穩定，思緒比較混亂。

整體運：★★☆☆☆

今天感情方面有點被動，不想於對方太過接觸，想要有獨處的空間。理財方面比較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，今天只宜觀望。工作方面今天運勢普通，任務能順利完成。

愛情運：★★☆☆☆

你在感情上容易感到寂寞，看對方不順眼。與其發生衝突不如選擇獨處。

事業運：★★★☆☆

心態較好，對一些人和事都很看得開，這種良好的心態也為你帶來了好運氣。

財運：★★☆☆☆

破財、散財之運，財運狀況多多。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-06:00艷棗紅

開運方位：正北方向

雙子座

處理好人際關係是今天要做好的功課。

整體運：★★☆☆☆

顯得慷慨大方，對他人的委託多會爽快應允，但運勢不佳，輕言允諾易惹麻煩，即使是好朋友的請求，也應視實際情況做出回應，以免給人留下信口開河的印象。抽些時間瞭解伴侶的心思，你的言行對方都很在意喔！

愛情運：★★☆☆☆

因積怨太久，在伴侶面前會突然動怒，讓對方不知所措，兩人的關係易發生突變。

事業運：★★★☆☆

看問題不夠全面，易花過多精力在某一個環節上。遇到問題時多和他人商討，才不會漏掉重要的細節。

財運：★★★☆☆

賺錢時務必耐著性子，否則努力恐化為烏有。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00玉髓紅

開運方位：東南方向

巨蟹座

幸運的一天，好運連連。

整體運：★★★★★

愛情運極佳，別把自己悶在屋子裡，緣分其實就在觸手可及的地方。財源茂盛，再細心謹慎些，一切機遇都能成為你發財的好時機。工作量頗大，雖然辛苦，卻容易讓你脫穎而出。

愛情運：★★★★★

愛情運強滾滾！羅曼蒂克的色彩濃厚，好好享受今日的美好時光吧！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，工作上會有正面的進展，可是倘若沒有真實的能力，難免會有落人口舌的徵兆。

財運：★★★★☆

財運不錯，適合暗中處理財務，例如：藏藏私房錢；也有機會得到意外的禮物喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00橄欖綠

開運方位：正東方向

獅子座

有異性主動邀約，感情進展順利。

整體運：★★★★☆

今天有幸得到月老牽紅線，單身者多留意身邊的異性朋友，對異性的主動邀約別拒絕，在約會中彼此的情感會不斷昇華，雙雙墜入愛河。工作順利，雖然在過程中會犯些小錯誤，但多能獲得上司的諒解。

愛情運：★★★★★

異性緣很不錯，容易遇到特殊戀情！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，沒什麼特殊的變化，把份內事做完就可以了。

財運：★★★★☆

花錢較隨性，但勞動所得豐厚，很少缺錢花。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00寶石藍

開運方位：東南方向

處女座

感情不會因時空而轉淡。

整體運：★★★☆☆

分隔兩地的戀人很懂得驅散內心的孤獨感，覺得自己如同戀愛中的寶貝一般備受對方的寵愛。遇到不錯的合作夥伴，投資項目會呈現良好的發展態勢。學生族經他人提醒，學習效率增高，斬獲頗多。

愛情運：★★★☆☆

伴侶是你的精神支柱，與另一半聊心事，會獲得對方的支持，讓你得到很強的動力。

事業運：★★★☆☆

在工作上較為被動，等著上級的安排。凡事應主動，積極表現才會有更好的機會。

財運：★★★☆☆

你的財運與勤勞與否有直接關係唷！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00琉璃銀

開運方位：西南方向

天秤座

情緒變化無常，需及時調整。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到突如其來的麻煩，但無需太過焦慮，心情放輕鬆，可開闊視野，讓你快速找到解決之道。用購物來發洩心中的不滿不是明智之舉，應理性對待得失。情緒不佳時，聽聽輕柔的音樂有助平復激動的情緒！

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人特別希望獲得另一半的關心，想黏著對方，別把想法藏著，告訴對方你的渴望吧！

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得很低落，喜歡把事情想得複雜，擴大它們的悲觀趨向。

財運：★★☆☆☆

金錢流失較快，少帶現金出門。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00臘梅白

開運方位：西南方向

天蠍座

行運阻力較大，要注意調節自己的情緒。

整體運：★☆☆☆☆

對自己的生活現狀有些不滿，卻將過失完全歸咎於另一半，這樣只會加劇矛盾哦！偏財得來較順利，不懂得珍惜，就會如同竹籃打水一場空；把情緒帶到工作中會影響運勢的發展，就把今天當作休息日吧！

愛情運：★☆☆☆☆

容易為情傷心落淚的日子，看開點，明天會更好。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，外力干擾多，自身的情緒也不穩定，突發狀況會讓你來不及應變。

財運：★★☆☆☆

切莫打腫臉充胖子，宜量入為出。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00和闐玉白

開運方位：正北方向

射手座

今天宜外出。

整體運：★★★☆☆

單身者易在酒吧、舞廳等娛樂場所遇到讓自己著迷的異性；炒股的人不要只盯著家裡的電腦螢幕，去證券市場看看會收穫更多行情和新資訊；工作比較馬虎，雖然不至於對公司造成嚴重損失，但留給上司和同事的印象不太好。

愛情運：★★★★☆

已婚者少在約會時談工作，小心把氣氛弄糟；單身者多參加娛樂活動，有機會發生新戀情。

事業運：★★☆☆☆

努力克制你的魯莽和衝動，做決定前盡量徵求他人意見，集思廣益比自己一意孤行要好。

財運：★★★☆☆

想賺錢又怕擔風險，經商者在沒有把握時不妨多請教高人，或者謀求有經驗的合作夥伴。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-23:00深海藍

開運方位：東北方向

摩羯座

生活重心有所偏移，要注意兼顧！

整體運：★★★★☆

把工作看得太要緊並非壞事，可為了工作而冷落身邊的朋友則會令你失去一些認識異性朋友的機會，要知道紅娘就是他們其中的一位。財運頗好，會有機會結識一些專業人士，對你的投資之路大有裨益。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角。

事業運：★★★★☆

遇到難題時不妨多與公司異性職員交談，有助你解決疑問或萌生新的創意。在談判、簽約等事務中也容易得到異性的助力。

財運：★★★★☆

會因為人脈而比較輕鬆的賺取財富。記得好好酬謝幫助自己的人！

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00櫻桃紅

開運方位：西南方向

水瓶座

快樂應該大家分享。

整體運：★★★☆☆

學生族今天容易受到老師的提點，產生強烈的學習動機，多幾分持續力，成績便會突飛猛進。金融業工作者春風得意，錢財收穫頗豐。過於謙虛會讓你錯過一些良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。

愛情運：★★☆☆☆

別再鑽牛角尖囉！發生爭執時不要急著處理。

事業運：★★★★☆

工作上多運用人際關係，可爭取到更多的機會，還能帶動財運喔！

財運：★★★☆☆

放任自己不振作的習性，可能導致入不敷出。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-10:00乳酪白

開運方位：西南方向

雙魚座

能保持愉快的狀態。

整體運：★★★★☆

今天適宜邀約你的另一半去看場愛情電影，體會彼此的愛戀之情。單身者穿著打扮可以新潮前衛一點，能提升桃花運。工作會有新的突破，若是有計劃發展自己的事業，選擇行動會是個不錯的決定。

愛情運：★★★★☆

感情出現小麻煩，夫妻爭吵時多站在對方的立場考慮問題，才能更好地維繫彼此的感情。

事業運：★★★★☆

人緣不錯，主管照顧，同事協助，讓你的工作開展順利，你也很有優越感。

財運：★★★☆☆

投資小心高報酬的誘惑陷阱！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00琥珀橙

開運方位：東北方向

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