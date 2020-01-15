每日星座運勢／處女財運要向外開發 異性緣旺旺日

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2020-01-15

牡羊座

發表意見沒有得到認可，有受傷的感覺。

整體運：★★★☆☆

發言要分清場合，尤其在工作會議上，提出的建議要有針對性和實用性。今天會有丟三落四的傾向，不妨準備一個小記事本，隨身攜帶，加強提醒，同時有加強好運的作用哦。

愛情運：★★☆☆☆

外力的干擾讓你的感情出現小波折，不是聚少離多就是心情鬱悶，開心點，明天會更好。

事業運：★★★☆☆

周圍人身上發生的遭遇，會讓你處理類似事情時容易處於緊張狀態，無法放鬆。

財運：★★★★☆

多做善事，樹建立良好的口碑，對日後投資賺錢有利。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00水鑽藍

開運方位：正東方向

金牛座

主動關懷他人。

整體運：★★★☆☆

與伴侶之間看待問題態度很難一致，若雙方都不能做出讓步易起爭端；財運一般，有進亦有出，基本保持在均等的水平；今天充滿熱情，能很好的製造工作氣氛，有助於與同事間建立起和諧的關係。

愛情運：★☆☆☆☆

容易為情傷心落淚的日子，要學習自我調適。

事業運：★★★★☆

對工作充滿了熱情，即使遇到一些小麻煩你也只把它當成對自身的一種磨練，從中還能吸取不少的經驗，積極的心態對你的事業極為有利。

財運：★★★☆☆

錢大多花在自己身上，即使不見，還是有享受到，那也無妨。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-20:00玳瑁棕

開運方位：西南方向

雙子座

有想法才能有突破。

整體運：★★★★☆

今天想要討好對方，就得做些有創意的事情，新鮮的感覺立刻讓戀情升溫；偏財運一般，打牌若出現手氣不好時，應盡快找人代打，有轉運的作用；工作方面，能夠很快掌握工作訣竅，你可比身邊的大多數人更為迅速地完成工作任務。

愛情運：★★★☆☆

收起說教的功夫，來點甜言蜜語雙方會更和諧。

事業運：★★★★☆

思維清晰，數據分析、整理能力強，利於各種報表的統計，與資料的統籌、整理。

財運：★★★☆☆

財運普通，進財的機會不多。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-13:00香檳金

開運方位：正北方向

巨蟹座

別讓衝動成為你前進道路上的魔鬼。

整體運：★★☆☆☆

不喜歡按部就班的工作方式，想要有所創新，寧願承擔一定的風險也要冒一冒險，勁頭十足，在保持熱情的基礎上還需謹防衝動。用於經營愛情的時間過少，會有犯衝動的危險，聽聽他人的意見對你會有好處。

愛情運：★★☆☆☆

容易從伴侶那兒得到關心，如果覺得內心苦悶不妨向對方傾訴，心裡會舒服很多。

事業運：★★★☆☆

工作帶來的成就感，讓你心情飛揚，一閒下來反而覺得有些無所適從。

財運：★★☆☆☆

花錢買名貴商品，心靈的空虛孤單用物質得到滿足，但錢財難留守。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-22:00大理石灰

開運方位：正北方向

獅子座

人氣上升，社交活動是開心的時刻。

整體運：★★★☆☆

見多識廣者今天有機會表現口才，扮演傳道者的角色，七分知識加上三分幽默，吸引眾人目光。單身者稍微留心就會發現異性投來的強力電波。投資運一般，動靜相宜的操作方式才有希望得到更多回報。

愛情運：★★★★☆

嚮往溫暖、浪漫的兩人世界嗎？今天就是好時機，與另一半安排一次甜蜜旅遊吧。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，外力干擾特別多，加上今日抗壓性本來就偏弱，上司施點壓力就讓你感受到渾身不自在。

財運：★★★☆☆

財運不佳，有入不敷出的情況，借錢給朋友應有自己的底限，以免遭受損失唷！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：23:00-24:00金桔綠

開運方位：西北方向

處女座

以柔克剛。

整體運：★★★★★

你的溫柔能打動心儀對象的心，加強溫柔攻勢，可望讓對方掉入你的甜蜜陷阱；女性業務工作者業績突出，主要生意源自於異性；與鄰居的關係會因為相互幫忙而更加親密。

愛情運：★★★★☆

異性緣旺旺日，居多是別人主動來接近你。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，主動積極點，除了做份內事的，閒暇之餘不妨幫同事一點小忙，建立良好的互動關係。

財運：★★★★★

忙碌的一天，財運很不錯，財神爺在外地，所以要主動向外勤勞的開發、與人密切接觸才能遇到財神爺，對於洽商、業務工作者特別有利。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00竹葉青

開運方位：正東方向

天秤座

總運較好。

整體運：★★★★☆

今天的運氣很不錯，是你表現自我能力的好時機，想到的事應放手去做；桃花很旺，有伴的人精心安排約會，可享受羅曼蒂克的情調；投資需放慢腳步，給自己更多的時間思考。

愛情運：★★★★☆

應酬較頻繁，無暇照顧另一半，會讓對方心裡不舒服，多給對方擁抱可化解誤會。

事業運：★★★★☆

責任心很強，能按部就班完成各項任務，但缺少精益求精的精神。

財運：★★★☆☆

在金錢的花費上較大意，錢財留不住。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00金桔綠

開運方位：西南方向

天蠍座

心情開朗，看什麼都覺順眼。

整體運：★★★★☆

活力四射，個人魅力無形中散發，得到不少異性青睞，約會的機會多。做事不拖泥帶水，工作進度能超額完成，很容易得到年輕上司的認同。財運方面，易有錢財進帳，獲得來自多方面的收益，讓旁人羨慕不已。

愛情運：★★★★★

今日你輕易就能博得對方的歡心，對方的回應也往往讓你感到意外的驚喜。你如果能欲擒故縱，成功的速度會更快。

事業運：★★★★☆

顯得比較成熟穩重，工作上的事情均可處理得穩當妥帖。

財運：★★★★☆

今天你在賭場上敢於下大注，在氣勢上很容易勝過賭友。如果能夠記得見好就收這一條原則，可以保住勝利的果實。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00脆梅青

開運方位：東北方向

射手座

任務較重，但也別因此而忽略了感情。

整體運：★★☆☆☆

約會遲到，和戀人鬧得不歡而散的機率高。別輕易答應另一半的要求，開始就委婉拒絕表示歉意，比答應了做不到更能得到對方的諒解。理性消費、審慎評估，可以讓你更好地把握商機。

愛情運：★★☆☆☆

感情易出現問題，應盡快安排時間與伴侶溝通，賭氣外出尋歡只會給你帶來無盡的煩惱！

事業運：★★★☆☆

抗壓力轉弱，任務稍有加重就會感覺難以應付。其實只要認準方向，做事稍微細心，就能順利過關。

財運：★★☆☆☆

判斷錯誤讓你損失不輕。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-10:00芒果黃

開運方位：西北方向

摩羯座

情緒低落，生活中的挫折易讓你受打擊。

整體運：★☆☆☆☆

人際關係易出現磨擦，別人說話的時候最好不要插嘴，以免遭受別人的惡語相向。感情方面有點為情所困，摸不清對方的心態會讓你心情煩悶無比。投資運比較被動，沒有好的機會，有餘錢的話還是儲蓄好。

愛情運：★★☆☆☆

單身者戀愛運不強，宜把重心放在工作上；已婚者則應多製造生活情趣，讓愛情保鮮。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，特別容易衝動或是意氣用事，眼光看遠點，不要疑神疑鬼，即便遇到杯葛是非先忍下來再說！

財運：★☆☆☆☆

財氣變化多端的一天，金錢的損失多來自於自己的迷糊、缺乏計劃、拖延錯失良機。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-19:00琉璃銀

開運方位：正西方向

水瓶座

情緒陰雨變幻。

整體運：★★☆☆☆

愛情運較弱，送一個小禮物給對方能使感情有所升溫。證券投資者，到證券交易所瞭解情況，不僅能結識志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議。之前對創業有滿腔熱情者，能更理性的分析市場環境。

愛情運：★☆☆☆☆

又發生爭執了嗎，如果是自己亂花錢，被責備也是應該的喔！如果是對方胡鬧，那就包容他吧！

事業運：★★★☆☆

事務繁多，很多事都需要你盡快處理，不過，你顯得很冷靜，能確保進度。

財運：★★★☆☆

有亂花錢的傾向，最好把錢財交給貼心人保管。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-10:00蘋果綠

開運方位：正北方向

雙魚座

故地重遊有助於愛情運勢的增長。

整體運：★★★☆☆

和戀人去你們第一次約會或第一次接吻的地方約會吧，那份甜蜜與羞澀的復甦會迅速點燃你們的激情；與朋友出去狂歡時，如果你不想酒後亂性那就盡量少喝點；今天的思維會比較活躍，對從事設計的人有助於發揮靈感。

愛情運：★★★★☆

單身者常有朋友邀約一起喝茶聊天，也因此結識了不少異性朋友，有機會展開一段戀情。

事業運：★★★★☆

心情很好，良好的心境讓你做起事來也特別有勁，只是要注意別興奮過度唷！

財運：★★★☆☆

有打腫臉充胖子的傾向，荷包留不住錢。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00臘梅白

開運方位：西北方向

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