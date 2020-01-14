每日星座運勢／獅子才藝發揮得喝彩 事業積極應對
2020-01-14
牡羊座
車到山前必有路，自信開闢成功之路。
整體運：★★☆☆☆
戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道；斂財遭遇空前的困難，不要著急，車到山前必自有路；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省不少時間。
愛情運：★★☆☆☆
單身者想戀愛，表現你的活力會讓你很有魅力，桃花將會漸漸多起來！
事業運：★★★☆☆
需要加班的機率較高，讓你的心情浮躁，要特別注意調整好心態，盡快把手上的工作完成。
財運：★★☆☆☆
開銷較大，注意節制。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：4
吉時吉色：12:00-13:00玫瑰紅
開運方位：東北方向
金牛座
運勢不錯，應主動付出。
整體運：★★★★☆
今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能自如的應對各種事務，拿出令人滿意的成績。
愛情運：★★★★☆
異性緣超級好的，有許多機會跟異性互動呢，也容易得到異性的幫助喔！
事業運：★★★★☆
事業運不錯，很適合忙碌，不要讓自己太閒喔，否則會欠缺成就感。
財運：★★★☆☆
得財順利，是金錢回收的好時刻，先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：05:00-06:00燻鮭紅
開運方位：西北方向
雙子座
勤於思考。
整體運：★★★☆☆
易受他人影響而對戀人另有要求，合理的要求對方能夠欣然接受，但過分的要求只會引起對方的不滿，提出之前最好先斟酌；責任心很強，手頭上的事情都能處理的很好，易得到領導的讚賞；財運一般，並無額外的收入。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運略差，有點苦悶的感覺，想表達負面情緒時婉轉點，否則會搞砸喔！
事業運：★★★★☆
工作上易有突出的表現，能在細節上發現問題並及時解決，挽回不少損失。
財運：★★★☆☆
宜防與異性的金錢糾紛。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：18:00-20:00珊瑚橙
開運方位：正北方向
巨蟹座
今天易犯小人，出門需多留意。
整體運：★★☆☆☆
今天與戀人說話注意措辭，不然容易被別有用心者加以利用，中傷你們之間的感情，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。工作上任務加重，但也不要把計劃排得太滿，這樣反而容易讓自己忙中出錯。
愛情運：★☆☆☆☆
戀愛運真是亂七八糟的一天，少惹桃花為妙，穿著打扮、行為舉止正經點，省得惹到不必要的麻煩。
事業運：★★★☆☆
工作中突發事件較多，應保持清醒的頭腦，隨時做好應戰準備，別被困難嚇倒。
財運：★★☆☆☆
破耗之運，易有財務危機。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：12:00-13:00白鋼銀
開運方位：正北方向
獅子座
氣勢如虹，才藝發揮得暢快淋漓。
整體運：★★★★★
有機會參加團體娛樂活動。秀出自我，是一種推銷自己的方法。吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝彩。如此出色的全方位展現自我，能得到不少異性的青睞，約上心儀的對象單獨出來走走，讓彼此的交流進一步加深。
愛情運：★★★★☆
今日是搞花樣的好日子，說點笑話、耍個寶，都能吸引異性或情人的注意喔！
事業運：★★★★☆
今日在事業上必須積極的應對，愈是閃避與會感受到壓力，勇敢的面臨突發狀況，你將會有意外的收穫。
財運：★★★★★
財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、佣金問題！
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：14:00-15:00水鑽藍
開運方位：東北方向
處女座
既然相愛，就別輕易動搖。
整體運：★☆☆☆☆
即使戀情遭受家人反對，面對兩難的選擇，也別輕言放棄，只要堅持總有得到父母祝福的那天。心思難以放在事業上，工作無所進展，可要認真才是，以免被老闆糾到小辮子。財運方面必需花時間來處理，投資環境讓你覺得煩惱，審慎才是王道。
愛情運：★☆☆☆☆
感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來軟化紛爭吧！
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，先穩定自身的情緒才能有好的效率。
財運：★☆☆☆☆
財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：13:00-15:00艷棗紅
開運方位：東南方向
天秤座
愉悅的一天，以樂觀的情緒面對生活。
整體運：★★★★☆
在你週遭戀愛的氣息相當濃厚，長輩、朋友的推薦讓你緣從天降。財運方面適合賺取正財，投機取巧易損財，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，有創意的構想能讓你獲得好評。
愛情運：★★★★☆
感情纖細的一天，容易體貼關懷對方，很適合約會喔！
事業運：★★★★☆
事業運不錯，積極點，冷靜點，你會有很大的斬獲喔！
財運：★★★☆☆
今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質收穫，可是有機會接觸有錢有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：06:00-08:00香吉士黃
開運方位：正南方向
天蠍座
工作上花費的心思多。
整體運：★★★☆☆
單身者別把工作當成生活的全部，還有更多領域等待你的進軍。空閒時間可以多參加團體活動，嘗試接觸異性，會有意外收穫。有機會從朋友口中得到投資方面的資訊。
愛情運：★★☆☆☆
容易生氣的一天，另一半在金錢運用上又讓你生氣了嗎？看開點，沒那麼嚴重唷！
事業運：★★★★☆
輔佐能力與團隊精神轉強，懂得借力使力與分工合作，會盡力完成上司交付的任務。
財運：★★★☆☆
在錢財投資上，可別用賭賭看的心態來做決定唷！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：15:00-17:00冷泉藍
開運方位：正西方向
射手座
害人之心不可有，防人之心不可無。
整體運：★★★☆☆
今天有些犯小人，一些賺錢的投資項目會惹人眼紅，有被人暗中動手腳的危險。桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象進一步發展。工作上在與人合作時，應有自己的主見，委曲求全只會讓你陷入困境。
愛情運：★★★★☆
與另一半的互動較多，以往的誤會也可以在今天化解；單身者在外易有際遇。
事業運：★★★☆☆
因無法完全信任他人，讓你操心勞力的事情繁多，精神負擔很重。
財運：★★☆☆☆
容易受到吃喝玩樂的誘惑，想守住荷包就不要往外面跑！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：21:00-22:00玉米黃
開運方位：西北方向
摩羯座
愛情運突顯，工作積極的一天。
整體運：★★★★☆
已婚者易感受到伴侶的溫柔體貼，讓你從內心感到欣喜。單身者桃花運強烈，對你愛慕已久的人會向你表白的機率高。甜蜜溫馨的感情成為你向上的動力，工作會特別賣力，從而得到眾人的認同。
愛情運：★★★★★
談情說愛順利的一天，說點甜死人不償命的軟言細語吧！單身者容易遇到談得來的異性朋友。
事業運：★★★★☆
頭腦更加清醒起來，說話、做事都能摒除自己的偏見和執拗，有助於團隊和諧，合作關係更融洽，工作起來也更加得心應手。
財運：★★★☆☆
愛錢的一天，對於金錢問題出現謹慎計較的態度，適合在今日做財務規劃！
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：22:00-23:00湖水綠
開運方位：東北方向
水瓶座
有得到就必定會有付出。
整體運：★★☆☆☆
渴望被人愛，卻又害怕付出太多而得到卻太少，今天更是因此而感到莫名的煩躁；正財運良好，偏財運略有不順，不要妄貪小財，小心因此而破財哦！藝術細胞異常活躍的人今天極易得到伯樂的垂青。
愛情運：★★★☆☆
感情平平，如果想拉近感情的距離，就多想想對方，自己多付出一些關心會很好哦。
事業運：★★★☆☆
自以為是的態度突顯，不是特別明白的事也不會向同事問清楚，而憑自己的認知去執行，這會讓你白忙活一場。
財運：★★☆☆☆
消費慾望高漲，愛買、愛賭會使金錢緩緩的流失。
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：18:00-20:00雪花銀
開運方位：正東方向
雙魚座
加強行動力，愛情才能馬到成功。
整體運：★★★☆☆
萬事具備，只欠東風，還顯得有點猶豫，勇氣就是你獲得愛情的鑰匙。用自己擅長的方式理財，會起到事半功倍的效果。事業陷在低谷裡，渴望被人認同，需瞻前顧後，承受來自上級和同事的雙重壓力，應適時減壓。
愛情運：★★★☆☆
有伴侶的人容易得到對方的呵護、疼愛；單身者會有不少溫柔體貼的追求者喔！
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事務不太容易接受，因而容易心生反感。
財運：★★★★☆
財運頗佳，有機會收到意外驚喜。
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：07:00-09:00珠貝白
開運方位：正北方向
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