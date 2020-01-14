每日星座運勢／獅子才藝發揮得喝彩 事業積極應對

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2020-01-14

牡羊座

車到山前必有路，自信開闢成功之路。

整體運：★★☆☆☆

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道；斂財遭遇空前的困難，不要著急，車到山前必自有路；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省不少時間。

愛情運：★★☆☆☆

單身者想戀愛，表現你的活力會讓你很有魅力，桃花將會漸漸多起來！

事業運：★★★☆☆

需要加班的機率較高，讓你的心情浮躁，要特別注意調整好心態，盡快把手上的工作完成。

財運：★★☆☆☆

開銷較大，注意節制。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00玫瑰紅

開運方位：東北方向

金牛座

運勢不錯，應主動付出。

整體運：★★★★☆

今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能自如的應對各種事務，拿出令人滿意的成績。

愛情運：★★★★☆

異性緣超級好的，有許多機會跟異性互動呢，也容易得到異性的幫助喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，很適合忙碌，不要讓自己太閒喔，否則會欠缺成就感。

財運：★★★☆☆

得財順利，是金錢回收的好時刻，先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00燻鮭紅

開運方位：西北方向

雙子座

勤於思考。

整體運：★★★☆☆

易受他人影響而對戀人另有要求，合理的要求對方能夠欣然接受，但過分的要求只會引起對方的不滿，提出之前最好先斟酌；責任心很強，手頭上的事情都能處理的很好，易得到領導的讚賞；財運一般，並無額外的收入。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，有點苦悶的感覺，想表達負面情緒時婉轉點，否則會搞砸喔！

事業運：★★★★☆

工作上易有突出的表現，能在細節上發現問題並及時解決，挽回不少損失。

財運：★★★☆☆

宜防與異性的金錢糾紛。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00珊瑚橙

開運方位：正北方向

巨蟹座

今天易犯小人，出門需多留意。

整體運：★★☆☆☆

今天與戀人說話注意措辭，不然容易被別有用心者加以利用，中傷你們之間的感情，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。工作上任務加重，但也不要把計劃排得太滿，這樣反而容易讓自己忙中出錯。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運真是亂七八糟的一天，少惹桃花為妙，穿著打扮、行為舉止正經點，省得惹到不必要的麻煩。

事業運：★★★☆☆

工作中突發事件較多，應保持清醒的頭腦，隨時做好應戰準備，別被困難嚇倒。

財運：★★☆☆☆

破耗之運，易有財務危機。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00白鋼銀

開運方位：正北方向

獅子座

氣勢如虹，才藝發揮得暢快淋漓。

整體運：★★★★★

有機會參加團體娛樂活動。秀出自我，是一種推銷自己的方法。吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝彩。如此出色的全方位展現自我，能得到不少異性的青睞，約上心儀的對象單獨出來走走，讓彼此的交流進一步加深。

愛情運：★★★★☆

今日是搞花樣的好日子，說點笑話、耍個寶，都能吸引異性或情人的注意喔！

事業運：★★★★☆

今日在事業上必須積極的應對，愈是閃避與會感受到壓力，勇敢的面臨突發狀況，你將會有意外的收穫。

財運：★★★★★

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、佣金問題！

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00水鑽藍

開運方位：東北方向

處女座

既然相愛，就別輕易動搖。

整體運：★☆☆☆☆

即使戀情遭受家人反對，面對兩難的選擇，也別輕言放棄，只要堅持總有得到父母祝福的那天。心思難以放在事業上，工作無所進展，可要認真才是，以免被老闆糾到小辮子。財運方面必需花時間來處理，投資環境讓你覺得煩惱，審慎才是王道。

愛情運：★☆☆☆☆

感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來軟化紛爭吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，先穩定自身的情緒才能有好的效率。

財運：★☆☆☆☆

財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00艷棗紅

開運方位：東南方向

天秤座

愉悅的一天，以樂觀的情緒面對生活。

整體運：★★★★☆

在你週遭戀愛的氣息相當濃厚，長輩、朋友的推薦讓你緣從天降。財運方面適合賺取正財，投機取巧易損財，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，有創意的構想能讓你獲得好評。

愛情運：★★★★☆

感情纖細的一天，容易體貼關懷對方，很適合約會喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，積極點，冷靜點，你會有很大的斬獲喔！

財運：★★★☆☆

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質收穫，可是有機會接觸有錢有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-08:00香吉士黃

開運方位：正南方向

天蠍座

工作上花費的心思多。

整體運：★★★☆☆

單身者別把工作當成生活的全部，還有更多領域等待你的進軍。空閒時間可以多參加團體活動，嘗試接觸異性，會有意外收穫。有機會從朋友口中得到投資方面的資訊。

愛情運：★★☆☆☆

容易生氣的一天，另一半在金錢運用上又讓你生氣了嗎？看開點，沒那麼嚴重唷！

事業運：★★★★☆

輔佐能力與團隊精神轉強，懂得借力使力與分工合作，會盡力完成上司交付的任務。

財運：★★★☆☆

在錢財投資上，可別用賭賭看的心態來做決定唷！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-17:00冷泉藍

開運方位：正西方向

射手座

害人之心不可有，防人之心不可無。

整體運：★★★☆☆

今天有些犯小人，一些賺錢的投資項目會惹人眼紅，有被人暗中動手腳的危險。桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象進一步發展。工作上在與人合作時，應有自己的主見，委曲求全只會讓你陷入困境。

愛情運：★★★★☆

與另一半的互動較多，以往的誤會也可以在今天化解；單身者在外易有際遇。

事業運：★★★☆☆

因無法完全信任他人，讓你操心勞力的事情繁多，精神負擔很重。

財運：★★☆☆☆

容易受到吃喝玩樂的誘惑，想守住荷包就不要往外面跑！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00玉米黃

開運方位：西北方向

摩羯座

愛情運突顯，工作積極的一天。

整體運：★★★★☆

已婚者易感受到伴侶的溫柔體貼，讓你從內心感到欣喜。單身者桃花運強烈，對你愛慕已久的人會向你表白的機率高。甜蜜溫馨的感情成為你向上的動力，工作會特別賣力，從而得到眾人的認同。

愛情運：★★★★★

談情說愛順利的一天，說點甜死人不償命的軟言細語吧！單身者容易遇到談得來的異性朋友。

事業運：★★★★☆

頭腦更加清醒起來，說話、做事都能摒除自己的偏見和執拗，有助於團隊和諧，合作關係更融洽，工作起來也更加得心應手。

財運：★★★☆☆

愛錢的一天，對於金錢問題出現謹慎計較的態度，適合在今日做財務規劃！

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00湖水綠

開運方位：東北方向

水瓶座

有得到就必定會有付出。

整體運：★★☆☆☆

渴望被人愛，卻又害怕付出太多而得到卻太少，今天更是因此而感到莫名的煩躁；正財運良好，偏財運略有不順，不要妄貪小財，小心因此而破財哦！藝術細胞異常活躍的人今天極易得到伯樂的垂青。

愛情運：★★★☆☆

感情平平，如果想拉近感情的距離，就多想想對方，自己多付出一些關心會很好哦。

事業運：★★★☆☆

自以為是的態度突顯，不是特別明白的事也不會向同事問清楚，而憑自己的認知去執行，這會讓你白忙活一場。

財運：★★☆☆☆

消費慾望高漲，愛買、愛賭會使金錢緩緩的流失。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00雪花銀

開運方位：正東方向

雙魚座

加強行動力，愛情才能馬到成功。

整體運：★★★☆☆

萬事具備，只欠東風，還顯得有點猶豫，勇氣就是你獲得愛情的鑰匙。用自己擅長的方式理財，會起到事半功倍的效果。事業陷在低谷裡，渴望被人認同，需瞻前顧後，承受來自上級和同事的雙重壓力，應適時減壓。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人容易得到對方的呵護、疼愛；單身者會有不少溫柔體貼的追求者喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事務不太容易接受，因而容易心生反感。

財運：★★★★☆

財運頗佳，有機會收到意外驚喜。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-09:00珠貝白

開運方位：正北方向

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