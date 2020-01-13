每日星座運勢／金牛靈感豐富創意多 適合獨立作業

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2020-01-13

牡羊座

今天心情不錯，保持良好的狀態。

整體運：★★★★☆

工作上的事情完成得比較順利，工作例會要注意發言方式，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因自己的失誤而陷入僵局。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運呈現變化多端的一面，吵吵鬧鬧是難免的啦！

事業運：★★★★☆

雖說不是萬事大吉，但是也算得心應手了，做什麼都比較順利，跟同事之間相處也比較愉快。

財運：★★★☆☆

貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩舊識可以提供協助。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-24:00鉑金灰

開運方位：正東方向

金牛座

今天不但自己的創意多，獲得他人提供的資訊也不少。

整體運：★★★★★

靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來得心應手。朋友會給你帶來證券市場的新信息，很有價值呢。約會前先將指甲修剪整齊，小地方的清潔做好。去理髮店做一個新髮型，給人不同的新感覺，效果會很好。

愛情運：★★★★★

動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；最好表現出多重面貌，讓他感受到你神秘多變的一面。

事業運：★★★★☆

今日是個辛苦耕耘的日子，忙碌是一定要的啦！較適合一個人獨立作業，不太適合與人合作。

財運：★★★★☆

為賺錢而忙碌的一天，正財、偏財皆不錯。業務洽商者容易遇到有頭有臉的有錢人。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00珍珠白

開運方位：正東方向

雙子座

為人做事低調一些，對你有好處。

整體運：★★☆☆☆

工作上的新政策，不妨多思考一下，急著發表意見，會讓自己成為「棒打出頭鳥」的真實寫照。工作量不少，但你能樂在其中。與另一半參加浪漫的音樂會，能為感情加上許多的甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

已婚者易因一言不和而鬧分手，應管理好情緒，多忍讓；單身者戀愛指數較低，適合獨處。

事業運：★★☆☆☆

憂愁糾結的情緒會牽動負磁場，常常一個不爽就意氣用事。

財運：★★☆☆☆

看似有賺錢機會，但破財、耗財卻也尾隨而至。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00墨玉綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

運勢平和，健康方面需要多加注意。

整體運：★★★☆☆

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作較忙碌，要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都多多注意腳下才好。

愛情運：★★★☆☆

正是與另一半好好約會增進感情的時候，別把另一半冷落了，多付出你的關愛。

事業運：★★★☆☆

別輕言允諾，答應他人的事，再忙碌也要抽出時間兌現，以免誤了他人的事，也讓你的形象大打折扣喔！

財運：★★★☆☆

情緒不佳往往會變身成為散財童子，所以，情緒不佳時，可別帶著大把鈔票或信用卡出門呢！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00翡翠綠

開運方位：正東方向

獅子座

運勢不錯，注意坦率直接。

整體運：★★★★☆

今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能自如的應對各種事務，拿出令人滿意的成績。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會收到意外禮物，讓你內心澎湃，陶醉不已，充滿了對愛的渴望。

事業運：★★★★☆

運勢佳，頭腦靈活，工作上適合挑戰高難度，讓你感到充實，頗有成就感。

財運：★★★☆☆

財運平順，適合犒賞自己的一天，花點錢去享受享受吧！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-16:00辣椒紅

開運方位：正東方向

處女座

精神恍惚，工作不在狀態。

整體運：★★☆☆☆

今天還沉浸在玩樂當中，難以收心投入工作，若不能及時調整情緒，工作將會頻頻出錯，給上司留下不好的印象。財運弱，不宜投機。愛情很甜蜜，戀愛中的人滿腦子都是浪漫的情境。

愛情運：★★★★☆

戀愛中人適合表白、求婚，容易獲得滿意的回應；已婚者與另一半約會，製造一些浪漫吧！

事業運：★★☆☆☆

有些三心兩意，容易被工作以外的事物所吸引，無法集中精力工作，小心無法保證工作進度。

財運：★★☆☆☆

應酬多，花錢如流水。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-10:00祖母綠

開運方位：正南方向

天秤座

留意周圍環境變化，保持警覺。

整體運：★★★☆☆

戀人間見面機會較少，但彼此的認知卻有所加深，更懂得相互體諒。從商人士的投資想法愈來愈濃厚，下午是個不錯的投資時機。與同事間缺乏溝通者將面臨調換部門或其他變動的狀況，需加強憂患意識。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，會有許多喜悅的事情發生。閒暇時不妨到娛樂場所玩樂一番，會有好運喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，負面情緒比較多，容易急躁或是虎頭蛇尾，克制一下自己的情緒喔！

財運：★★★☆☆

手頭比較寬裕就想花錢買東西、和朋友出去玩，小心不久就會為錢苦惱哦！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-10:00蘭花紫

開運方位：東南方向

天蠍座

生活中少不了一些風風雨雨。

整體運：★★☆☆☆

因朋友的事情，兩人意見上出現分歧，會導致你們莫名其妙的吵架；財運並無反彈跡象，開車的朋友更要特別小心，有被開罰單的風險哦；工作進展得並沒有想像中的順利，堅持努力細心處理終究會得到解決。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運較弱，有伴侶的人不宜長時間黏在一起；單身者多參與社交才會有結識異性的機會。

事業運：★★☆☆☆

工作任務繁多，讓你感覺有相當大的壓力，甚至還會影響到你睡眠品質與身體健康。

財運：★★☆☆☆

要控制心性，不宜花費太多心思在金錢遊戲上。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-20:00睡蓮紫

開運方位：東北方向

射手座

運勢低落，需要適時控制好情緒。

整體運：★☆☆☆☆

愛情運較差，戀愛中的人容易產生誤會。由於情緒波動厲害，導致工作錯誤百出，應暫時放下工作平靜心情。不妨聽聽音樂以平復激動的情緒，多與他人互動也能讓你想通許多事。

愛情運：★★☆☆☆

不適合表白，快言快語恐會嚇到對方，先把愛存放在心裡，與對方慢慢培養感情！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，注意忽冷忽熱、反覆無常的工作態度，這樣除了會困擾自己以外也會造成同事的困擾喔！

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多多，較容易為錢煩惱喔。要注意一意孤行、過度貪心下恐會破財！

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00玫瑰紅

開運方位：西北方向

摩羯座

雖不能做到十全十美，那麼也盡量做到最好。

整體運：★★★☆☆

對於感情上出現的小問題能及時修復，別在心裡留下疙瘩；外出工作者要注意交通安全，以免發生意外；父母對於你的戀人有些不滿意，如有誤會應盡快調和好，以免以後家人給你們的結合造成壓力。

愛情運：★★★★☆

和喜歡的對象接觸機會增多，要把握時機多多表現自己，讓對方注意到你喔！

事業運：★★★☆☆

多留意人與人之間的關係，注意相互溝通與良好禮儀，說話不能太直唷！

財運：★★★☆☆

投機財賺得這麼辛苦，不如不要。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-21:00蜜瓜黃

開運方位：正東方向

水瓶座

心情愉快，能穩步向前，不受干擾。

整體運：★★★★☆

工作上按部就班，踏實做好份內事，對於耳邊不停響起的閒言碎語不加理會，靜心讓你跑在他人的前頭，獲得「無心插柳柳成蔭」的好運。愛情運平順，能替另一半著想，以往的誤會可望消除。眼光不錯，購物易有驚喜。

愛情運：★★★☆☆

務實的一天，還是想想該怎樣賺錢比較好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，今日適合運作研究、分析、推理的相關工作，適合靜靜的一個人思考。

財運：★★★★☆

今日的財運有先難後易的傾向，需要財源不妨找老朋友、親人商量！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00深海藍

開運方位：東南方向

雙魚座

要做一個嚴格守時的人。

整體運：★★★☆☆

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要。透支機率高，財政易出現危機。與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，不宜整天黏在一起，適當分開反而能減少摩擦。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不太穩定，外力干擾挺多了，耐著性子別動怒了。

事業運：★★★☆☆

有些許鬆散，積極性逐漸減弱。別讓自己太懶散，趕緊找些事情來做吧。

財運：★★☆☆☆

今日花錢特別豪邁，想要守住荷包就不要往外面跑！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00玉米黃

開運方位：正西方向

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