殺破狼周運勢／雙子尾牙抽大獎機率高 天秤被爛桃花纏上

殺破狼星座運勢。 圖／ingimage 分享 facebook

白羊座：

整體運勢：

工作運方面，木星、土星、冥王星、太陽齊聚志業宮位，年前轉換跑道成功，領完年終，準備閃人。某些白羊座升任主管職務，此時會接手許多重要的決策與資源，在眾人面前看似風光，相對而言也要擔負重責大任。

感情運方面，金星進入秘密宮位，與某個很久不見的好友見面，在交換回憶時，發現對方曾經喜歡過你，使你對這個人有些心動。情感穩定的白羊座，會需要暫時與喜歡的人遠距戀愛，格外思念對方。

本週須注意的部分：

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，過年前會接到許多親朋好友聯絡訊息，不過由於水星受到天王星影響，此時會得知麻煩的親戚要來家裡過年，非常不想面對他們。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到金星影響，想趁連續假期逃出國外，卻發現自己連張機票都買不起，感覺有些鬱卒。某些白羊座儘管已經提前放假，到國外逍遙，在外地睡得不是太好，食宿服務被打折。

金牛座：

整體運勢：

遠行運佳，木星、土星、冥王星、太陽齊聚遠行宮位，已經做好萬全的準備，買好了機票準備到外地過年，此時正準備啟程。某些金牛座則是會跟外國朋友一起過農曆新年。

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，歲末年終，有許多好朋友會一起相約見面，一起團聚的感覺非常愉悅。某些金牛座會邀請來自海外的朋友一起回家過年，感覺十分新鮮。

工作運方面，水星進入志業宮位，拖了一段時間沒有進度的事務，會在歲末年終前非常有效率地完成。某些金牛座這段時間會非常精確地把工作分配妥當，放心打包出門渡假。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的火星受到人際關係宮位的影響，尾牙會抽到小小的現金獎，會被同事拱請客吃飯，中獎的錢不但不夠支付，還要自掏腰包，完全沒有賺到的感覺。

交通運方面，交通宮位持續受到月蝕能量影響，回家過年面臨一些交通突發事故，會遇到塞車或是大眾運輸工具延遲的狀況，困在某個區域動彈不得，出遠門請注意交通安全，同時當心行車糾紛以及被開罰單。

雙子座：

整體運勢：

金錢運佳，木星、土星、冥王星、太陽齊聚財務宮位，尾牙抽中大獎的機率很高，可望抱著大筆獎金過個好年。有投資習慣的雙子座，在股匯市封關之前可以大賺一筆屬於自己的年終獎金，過年發大財。

工作運方面，金星進入志業宮位，想跳槽的雙子座，在歲末年終之前，會獲得一個好消息，可望跳槽到嚮往的機構，或是坐上一個看似光鮮亮麗的位置，年後工作穩定。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的火星受到志業宮位的金星影響，為了工作，必須犧牲掉與伴侶之間重要的相處時光，使得對方無法接受，兩人會因為工作起爭執，某些雙子座則是因為旅行的問題，和對方意見不合。

健康運方面，木星、土星、冥王星、太陽齊聚疾厄宮位，此時身體狀況不理想，大小病痛不斷，在年假需要好好療養身體。此時也需特別注意人身安全，不要涉入危險的區域或是從事危險的行為，特別容易受傷，甚至危及生命。

巨蟹座：

整體運勢：

遠行運佳，金星進入遠行宮位，趁著連續假期之前趕緊提前出國，避開人潮，也可以享受較為划算的機票與住宿價格，此時選擇遠行，可以遠離討厭的親戚，會覺得這樣的方式過年比較愉快。

感情運方面，木星、土星、冥王星、太陽齊聚感情宮位，知道自己適合的情感對象是什麼樣的條件，就不會再重複失敗的戀情，擁有自信比期望被愛更為重要，這段時間，只要你開始理解了這些，幸福就在不遠的地方。

本週須注意的部分：

健康運方面，月蝕能量持續影響命宮，腸胃狀況不太好，年節期間，常備良藥盡量隨身攜帶，不論是要遠行，或是回鄉，在醫院門診不方便的時間，至少可以應急。

工作運方面，在工作宮位的火星受到金星影響，累積了很多工作量要在休假前趕完，時間壓力讓你不得不加班趕工，容易因此過勞。某些巨蟹座在過年前需要到外地出差一趟，在這樣的時間需要遠行，心裡會有些排斥。

金錢運方面，水星進入財務宮位，受到人際關係的天王星影響，為了包紅包，跑了很多家銀行排隊換新鈔，覺得很浪費時間。此時也容易因為採買年貨與人斤斤計較，對於過年總是要花大把銀子打點人際關係，感到心煩。

獅子座：

整體運勢：

金錢運方面，金星進入財務宮位，本週參加尾牙的獅子座，會抽中大獎。但由於金星受到天王星影響，有投資習慣的獅子座，封關前請見好就收，不要太貪心。同時也不要賭博，贏的錢與付出的本金完全不成正比。

工作運方面，木星、土星、冥王星、太陽齊聚工作宮位，想跳槽的獅子座，目前會有許多不錯的工作機會等著你，不過，由於志業宮位的天王星受到夥伴宮位的水星影響，在同事的人情攻勢慰留下，可能會放棄許多好機會。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到慾望宮位的金星影響，與情感對象在肉體關係上比較不能協調，在情慾方面無法被滿足，甚至會尋求一夜情排解寂寞，卻可能因此惹上爛桃花。

健康運方面，木星、土星、冥王星、太陽齊聚健康宮位，身體狀況頻頻，大小病痛不斷，很想在連續假期時好好休息，卻可能有許多雜七雜八的事情要操勞。此時特別容易感冒，當心喉嚨受到病毒攻擊而發炎。

處女座：

整體運勢：

感情運方面，木星、土星、冥王星、太陽齊聚戀愛宮位，同時金星進入感情宮位，開始把另一個人考慮在你的生命之中，會想一起孕育新的生命或是創作，這段時間會盡情享受浪漫。

工作運方面，水星進入工作宮位，會非常有效率地把工作在年關前都完成，還能有計劃地在有限的時間內採買年貨、大掃除，對於即將到來的農曆春節，做好萬全的準備。

本週須注意的部分：

遠行運方面，在遠行宮位的天王星受到水星影響，在海外工作、出差、留學、打工渡假、生活的處女座，會因為交通突發事故，無法如期回家過年，滯留在外地。某些處女座過年想出遠門，當心簽證或是護照無法辦妥，無法出遠門。

人際關係方面，月蝕能量持續影響人際關係宮位，年關將近時，會想聯絡一下很久不見的好朋友，卻可能得知有些人已經從你的生命離開，感覺十分遺憾，甚至會因此感到自責與沮喪。

天秤座：

整體運勢：

家宅運方面，木星、土星、冥王星、太陽齊聚家宅宮位，家中喜事連連，家庭會有新的成員加入，年節期間氣氛特別熱鬧溫馨。某些天秤座會為了工作轉換而有搬家、離家或回鄉發展的可能性。

工作運方面，金星進入工作宮位，與海王星同宮，結束手上的一些事務，工作比起先前悠閒許多。但由於金星受到位在溝通宮位的火星影響，說話比較不經大腦，當心不自覺得罪上司或同事。

本週須注意的部分：

感情運方面，水星進入戀愛宮位，受到天王星影響，對喜歡的人說話要特別謹慎，有些玩笑開得太過火，會被認為是性騷擾。某些天秤座會被一些爛桃花追求，對方不斷傳訊息給你，讓你感覺很煩躁。

交通運方面，在交通宮位的火星受到金星影響，坐大眾運輸工具通勤的天秤座，當心在公車上摔跤或撞傷。有自己駕駛車輛或騎車的天秤座，要當心交通安全，容易與人發生行車糾紛，被開罰單機率也比較高。

天蠍座：

整體運勢：

旅遊運佳，木星、土星、冥王星、太陽齊聚旅遊宮位，會選擇比開連續假期先到喜歡的景點朝聖打卡，還可能會因此享受到各種服務升等的待遇。某些天蠍座會在尾牙時抽中免費的機票，而開始計畫出遠門旅行。

感情運方面，金星進入戀愛宮位，為了與喜歡的人享受美好時光，在金錢上不計代價，可博得對方的歡心。然而金星受到金錢宮位的火星影響，與對方一起享樂雖然美好，卻也會敗光好不容易獲得的年終獎金。

工作運方面，木星、土星、冥王星、太陽齊聚面試宮位，想跳槽或是找新工作的的天蠍座，近期內會有錄取的通知，年後就可以上班了。想考國考的天蠍座，考試運佳，會通過門檻，進入理想的單位。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到子女宮位的金星影響，給小孩的零用錢，被孩子浪費在你覺得沒用的事務上，讓你有點生氣。某些天蠍座則是不惜傾家蕩產飛到海外看偶像演唱會，過年時落得兩袖清風。

學業運方面，在學業宮位受到月蝕能量影響，目前學業面臨一個重要的抉擇，可能需要轉科系，或是放棄學業，暫時休學。某些科目有被當掉的危機，會在此時需要重修。

射手座：

整體運勢：

金錢運佳，木星、土星、冥王星、太陽齊聚金錢宮位，許多射手座會在下一年度被公司調薪，工資大幅增加。同時會趁著連續假期多兼一些職務，賺些外快，目前荷包正是豐收的時期，過去積欠的債務可在短期內都還完。

家宅運方面，金星進入家宅宮位，家人此時會對你非常體貼，幫你買新的家電，或是出交通費用出遠門遊玩。某些射手座在歲末年終終於裝修好新房，居家換然一新，心情也跟著變好。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的天王星受到進入面試宮位的水星影響，正偷偷投履歷，想換新工作，不知為何傳遍了整個辦公室，使你在職場上成為上司的黑名單，要跳槽盡量低調一些。

感情運方面，月蝕能量持續影響慾望宮位，在肉體上藕斷絲連的關係，會在此時被對方斬斷，雖然你知道這一天遲早會到來，一旦失去了可以溫存的對象，還是不免感到遺憾與難過。

摩羯座：

整體運勢：

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，已經規劃出年節期間最佳的行程，除了回鄉過年，還會趁著這段時間拜訪各地的親友，順便遊覽一下國內的許多城市，預計會是非常充實的連續假期。

金錢運方面，水星進入金錢宮位，下一年度會有調薪的好消息傳來，使你喜出望外，先分期付款買新的3C產品，在連續假期期間提早享受加薪帶來的愉悅。某些摩羯座會接到臨時性的Case，休假時順便賺些外快。

工作運方面，金星進入面試宮位，想在年後跳槽與找工作的摩羯座，這段時間面試運十分討喜，很快就會收到錄取通知。需要考取某些專業認證的摩羯座，考試運不錯，很快就能通過門檻，考取資格。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到金錢宮位的水星影響，會花許多錢在戀愛對象身上，卻無法獲得你希望的回饋，對於愛情會有些失望。某些摩羯座會因為年節包紅包的問題與另一半產生爭執。

健康運方面，木星、土星、冥王星、太陽齊聚命宮，代謝狀況似乎不太理想，還沒過年就開始發福。注意心血管與泌尿系統方面的問題，骨骼、牙齒、皮膚也會有些小問題跑出來。

水瓶座：

整體運勢：

金錢運方面，金星進入金錢宮位，領到了年終獎金，手頭比較寬裕，會想在歲末年終時，買些好東西犒賞自己，某些水瓶座會想買有品牌的3C產品或服飾、配件，讓自己新的一年過得更有質感。

感情運方面，木星、土星、冥王星、太陽齊聚秘密宮位，受到月蝕的影響，內心對於情感關係會藏著一些無法對外說出口的情緒，此時會想把一些回憶燒掉，在歲末年終時，內心也大掃除一番。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到金星影響，年節期間會需要包紅包與送禮，打點人際關係上的花費較多，對於失血的荷包感到心疼，同時會對於金錢的流失感到斤斤計較。

工作運方面，月蝕的能量持續影響工作宮位，在職場上遇到一些瓶頸，許多水瓶座不想浪費時間在無意義的工作上，會傾向先辭掉工作，休息一陣子，再找尋新工作。

雙魚座：

整體運勢：

感情運方面，金星進入命宮，某些雙魚座剛經歷情感上的分手，有許多人急著幫你介紹新對象，或是在這個時候向你表白，桃花十分旺盛，但由於月蝕能量持續影響戀愛宮位，目前內心對於愛情會比較沒安全感。

人際關係方面，木星、土星、冥王星、太陽齊聚人際關係宮位，年節期間會接受許多朋友的邀約，在各地到處拜訪親友，此時會因為一些特殊的連結，認識可以在職場上提拔你的貴人。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的火星影響進入命宮的金星，雖然即將要放年假，但你會意識到，工作完全無法在放假前完成，可能要把文件帶回家繼續整理，或是在連續假期期間需要留守在工作崗位。

交通運方面，在交通宮位的天王星受到水星影響，回鄉好不容易買到的交通票券，會因為粗枝大葉遺失了，導致你需要重新買票。此時要特別注意交通安全，開車與騎車當心發生行車糾紛，被開罰單的機率也比較高。

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