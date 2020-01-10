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小孟塔羅：2020有什麼秘密會被揭發？

2020-01-10 09:31聯合新聞網 小孟

圖／stocksnap
圖／stocksnap
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秘密指的是隱蔽起來，不讓他人知道的事情。然而秘密會被揭發，除了自己說溜嘴外，你的外在行為跟內心情緒，一樣會把訊息流露出來。因此當你運氣不好，遇到很敏銳或會通靈的人士，秘密便被他人知曉了。現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2020有什麼秘密會被揭發？

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塔羅牌圖作者：Robin Wood(Robin Wood Tarot)。





A：心中盤算。(錢幣二正位)

牌面上拿著二枚錢幣的女子，小心奕奕的走高空繩索。

A：心中盤算。(錢幣二正位)
A：心中盤算。(錢幣二正位)
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這張牌表示你在算計的秘密會被揭發。也許表面上誠懇動人的言語，只為了掩蓋只想賺錢的心思。看似替對方著想的說詞，仍有可能被對方察覺到，你並非真心與他交友，而是存有利益的目的。小孟老師在此提醒你，請先把彼此情誼顧好，才不會最後人財兩失。

B：過往傷痛。(寶劍六正位)

牌面上男子坐在天鵝船上，船夫划著插六把劍的船。

B：過往傷痛。(寶劍六正位)
B：過往傷痛。(寶劍六正位)
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這張牌表示你在療傷的秘密會被揭發。也許你的情傷尚未痊癒，但你想藉由展開新約會，來試圖忘卻過往的回憶。但你和對方相處過程，可能會被對方發現，你心裡仍有放不下的人，而讓對方感到不舒服。小孟老師在此提醒你，坦誠告訴說出你的狀況，才能找到同理你的人。

C：堅持自我。(權杖騎士正位)

牌面上穿著盔甲的戰士，騎在勇猛的馬匹上。

C：堅持自我。(權杖騎士正位)
C：堅持自我。(權杖騎士正位)
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這張牌表示你想做自己的秘密會被揭發。當你處在一個受限的環境，像是想掌控一切的主管，存有學長學弟制的傳統等等，你仍會想要忤逆對方，去做自己真正想做的事。由於不夠謹慎被他人識破，將導致未來日子不好過。小孟老師在此提醒你，別硬碰硬要順著毛摸。

D：打敗對手。(戰車牌正位)

牌面上拿著豎琴的王子，坐在一黑一白獨角獸的馬車上。

D：打敗對手。(戰車牌正位)
D：打敗對手。(戰車牌正位)
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這張牌表示你想戰勝敵人的秘密會被揭發。也許你表現得太過明顯，旁人都能感受到你的心思。但這麼一來等於直接宣戰，倘若你沒有十足的把握，萬一被敵方反打一波，落得失敗下場就不好了。小孟老師在此提醒你，如果可以請成為間諜，如若不行請咬牙撐過。

E：轉換之心。(命運之輪正位)

牌面上有輪子形狀的窗戶，窗裡的人有著不同的表情。

E：轉換之心。(命運之輪正位)
E：轉換之心。(命運之輪正位)
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這張牌表示你想改變的秘密會被揭發。也許你存有轉換跑道的念頭，但這件事情如果沒在你準備好時，就讓主管或上層知情，你留在原公司的處境，恐怕會變得更加險峻。小孟老師在此提醒你，不要把想法告知同事，再請他們保守秘密，請別找自己的麻煩。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

小孟塔羅

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