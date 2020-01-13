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這些生肖提早「算計」年終，必定賺更多？

2020-01-13 11:51聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

歲末領年終獎金是件大事。據說有人領完年終獎金，在回家的路上就花光了！畢竟是一筆突如其來的獎金，拿來犒賞自己也不過份，對吧？但是經濟不景氣，用錢可得謹慎，適度的「算計」反而有機會賺更多喔！你會提早規劃年終，讓它發揮最大功效嗎？科技紫微網來為大家分析，哪些生肖靠「算計」年終能賺更多？

圖片來源／Shutterstock
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生肖狗

花在刀口，賺回保障

生肖屬狗者，生性保守求穩，有很強的存錢意識，早早就把收入規劃好。年終獎金當然不能拿來隨意吃喝揮霍，得要好好存起來，或是拿來買保險、繳保費，讓生活無憂，健康更有保障，畢竟健康才是人生最大的財富。這樣規劃年終確實是明智的選擇，無論是存錢還是買增值、保值商品，都能讓你心安，甚至賺更多。

　

生肖馬

愛心樂捐，意義更大

生肖屬馬者很在意自己的形象，看重名譽，追求名聲。年底領的年終獎金是對自己一年辛勤付出的肯定，對於你來說，用這筆年終獎金來做公益，捐給有困難的、最需要的人，會讓你感覺很有價值。不僅能獲得好名聲，更重要的是能切實幫助到你想幫助的人，非常有意義。你付出的不只是錢，而是愛心，這些付出讓你的人生感覺更充實。

　

生肖猴

條列分明，皆大歡喜

生肖屬猴者樂於享受，也很懂得從享受中獲得最大程度的收益。年終獎金拿到手，你會先用一部分把之前挖的坑填平，把債務還清，餘下的就拿來犒勞自己，因為這是忙了一整年的額外收入。吃喝玩樂當然一樣也不能少，不僅要自己花得開心快樂，還會請上親朋好友一起熱鬧享樂，與朋友增加親近感。因為你深知人脈即錢脈，現在花小錢，未來賺大錢。

　

生肖兔

活絡人脈，得貴人助

可愛的生肖兔對周圍的人事物頗為敏感，既想要親近，又保持著警惕，很懂得人情世故。年終獎金拿到手後，除了給自己置辦一些精緻好物，還會用心為親愛的家人親友準備禮物。因為你深知，你送出的不僅僅是禮物，更是重要的情意。年終送出一份人情，日後可近貴、得人助，賺更多。

　

【延伸閱讀】

紫微論事業，今年能身價翻漲？

你能越老越有錢？神婆靈筆預言

　



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科技紫微網年終獎金

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