【測字】債不過年！過年前還掉這筆債一定旺？

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俗話說「債不過年」，2020年金鼠年到來之前，你需要還掉什麼債，讓運勢更旺盛？科技紫微網利用測字給你答案，讓你輕鬆贏好運！

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測字選項：

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答案分析：

盡：金錢債

一個「盡」字道破天機，年前你最需要還清的就是金錢上的債務了，有借有還，再借不難。

馬上就要過年了，誰也不希望借出去的錢到過年還收不回來。這時的你，最好把到期、即將到期的金錢債都盡力還掉，不拖不欠、不做老賴。及時兌現承諾，保持誠信，才能更得人助，運勢也會因為你的信守諾言而愈加旺盛。

如：健康債

從你選擇的「如」字來看，想要讓運勢旺盛，年前你最需要還掉的是健康債。無論是身體不適或病痛纏身，都千萬不要硬扛，也不要為了多賺點錢過年而把病痛一拖再拖。沒有健康的身體，任何追求都是妄想。

過年期間家族團聚，吃得美味喝得盡興，一不小心就會過量，難免傷身。停下匆忙的腳步，調整身心；抽空健檢，及時就醫。把欠下的健康債還清了，才能收穫其他，運勢才能越來越旺。

人：人情債

從你選的「人」字來看，年前最好把該還的人情債還掉，知恩圖報，常懷感恩之心，方能走旺運。對於那些幫助過你的人、送過禮物給你的人、請你吃過飯的人，別忘了過年前帶份禮物走動走動，拜謝長輩和貴人；或是相約年節時走春聚聚，聊聊過往，期待未來。

「人情往來」就是要常往來、常交流，你來我往，方能長久。懂人情，人脈暢；還人情，得好運。新年度或許有更多契機是從人脈而來的呢！

意：感情債

一個「意」字道出，年前你最需要還清的就是感情債。雖說最難償還是感情，卻不能因此而越欠越多、撒手不管。馬上就要過年了，該表白的就不要藏著，大膽示愛可交好運；至於交往中的情侶，別忘了趁過年到對方家走動，給彼此親友留下好印象。

而對於爛桃花，切不可拖泥帶水，糾纏不清。當斷則斷，不受其亂；當斷不斷，必受其難。感情債即使還不清也得說清，一片澄明得好運。若還是不清不楚，則年難過，過年難。

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