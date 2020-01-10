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2020年，擺脫小人就靠這幾招？

2020-01-10 16:48聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

相信大家都希望近貴人、遠小人，那麼你在2020年的運勢走向，究竟是貴人相臨還是小人纏身呢？其中你最需要注意的又是哪種類型的小人？科技紫微網將根據紫微命盤給出詳細解析，告訴你擺脫小人的好方法喔！

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請參考兩顆星主星。

圖片來源／Shutterstock
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開創型

（七殺星、破軍星、廉貞星、貪狼星）

小人類型：挑撥離間、落井下石

開創型命格者，光明磊落，性情真誠，因此不太會掩飾自己的情緒和想法。他們敢想、敢說、敢做，不畏強權、不輕易妥協，也正因此特別容易遭遇敵人和小人。正面的敵人好擋；那些愛挑撥離間、落井下石的小人卻會在暗地裡使壞，在背後放冷箭，讓人防不勝防。

2020年，開創型的你受到言語挑撥的機會不算少喔！想要擺脫這樣的小人，要嘛堅持做自己，遠離他、無視他；要嘛找機會狠狠地回擊他，以其人之道，還治其人之身，這也是開創型的拿手本事。

　

領導型

（紫微星、天府星、武曲星、天相星）

小人類型：嫉妒心強，排擠打壓

領導型命格者，追求成功的慾望強烈，喜歡掌控的感覺，會搶著做領頭人。在人群中，他們常常是那個能力出眾、閃閃發光的優秀者。俗話說「樹大招風」，這種人特別容易遭遇眼紅小人，被人無故排擠、打壓，甚至惡意誹謗。

2020年你若遇到這樣的小人，應當淡然處之，敵動我不動。如此一來，小人沒把你惹毛，倒會把他自己氣炸。也可以用高級的自黑、自嘲方式回擊小人，讓其知難而退，落荒而逃。

　

支援型

（太陽星、巨門星、天機星）

小人類型：口舌是非，說三道四

嘴巴閒不下來的支援型命格者，要讓你在人群中不說話，一定難受得要死。也正因為嘴快話多，難免有機會說錯話，得罪人而不自知。這種情況很容易招小人纏身，陷入紛繁複雜的口舌是非當中。

對於你而言，要想擺脫是非小人，就先從管住自己的嘴巴做起。要想不惹是非，背後勿論人非。2020年，支援型的你務必管住口、守住心，遠離愛論人長短、說三道四的人群。

　

合作型

（太陰星、天同星、天梁星）

小人類型：故意挑釁，欺負抹黑

性情溫和的合作型命格者，最喜歡和諧的聲音，總希望周圍一片祥和，無爭無吵，風和日麗。為了避免衝突與麻煩，他們寧願退讓妥協。可是這種美好簡單的心願卻容易被別有用心的小人利用。正所謂「馬善被人騎，人善被人欺」，合作型命格者的委曲求全，反而會被欺軟怕硬的小人欺負與抹黑。

遇到這種情況，你越是躲避，對方越是得意。2020年想要對付這樣的小人，你得勇敢地正面應對，如果不敢自己動手，也要請出好幫手，讓他知道你不是好欺負的，方能扭轉局勢。

　

【延伸閱讀】

2020將遇小人纏身？流年運解析

神準！靈術探知你為何迷戀他？

　



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