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2020年哪些生肖犯太歲？化解方法完整公開

2020-01-09 14:45聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

民間自古就流傳「太歲當頭坐，無災也有禍」，所以人們談「太歲」就色變，到了犯太歲的年歲就各種緊張。其實犯太歲並非想像中的那麼嚴重，它代表著變動與衝擊，會影響情緒的起伏，但不代表運勢一定會很差。有些人甚至可以抓住這變動機會，越變越好。

所以，犯太歲的年歲能否安然甚至更好的度過，關鍵還在於你是否能以正面積極的態度去迎接未來的變化，能否做足心理準備去應對那些變化。現在就讓科技紫微網為大家細細道來。

圖片來源／Shutterstock
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2020年犯太歲的生肖

生肖鼠——值太歲（本命年）

生肖馬——沖太歲

生肖兔——刑太歲

生肖雞——破太歲

生肖羊——害太歲

　

犯太歲化解方法

科技紫微網一再強調：犯太歲的影響有輕有重，大家不必過分擔憂。

但我們也知道犯太歲的朋友們，心裡難免不安，所以整理了各種犯太歲的化解之法：

　

一、佩戴生肖飾物

傳統民俗中，犯太歲者都貼身宜佩戴生肖飾物來化煞。但值得注意的是，佩戴的生肖非本命生肖，而應根據「六合」或「三合」生肖來選出「最有利拍檔」。且以「六合」生肖為首選，因為六合生肖的化煞作用更強，互助力量更大。

但「六合」是兩兩一組，互相幫助，而每年卻有好幾個生肖犯太歲，這就有可能碰到某些生肖自己都犯太歲，又談何去幫助同樣犯太歲的你？這時「三合」生肖就派上用場了。

2020鼠年犯太歲生肖可佩戴的飾物為：

鼠（值太歲）：宜貼身佩戴牛形飾物；

馬（沖太歲）：宜貼身佩戴虎形或狗形飾物；

兔（刑太歲）：宜貼身佩戴狗形飾物；

雞（破太歲）：宜貼身佩戴龍形飾物；

羊（害太歲）：宜貼身佩戴豬形飾物。

而在飾物材質上，所有生肖皆可通用玉器，春夏出生者也可同時選擇金銀材質，秋冬出生者則只適宜選用玉器。

　

二、沖喜

古人雖說「太歲當頭坐，無喜必有禍」，但古人又說「一喜擋三災」。犯太歲的人如能在太歲年籌辦喜事，可以將犯太歲帶來的壞影響將至最低。

各種喜事中尤以結婚、生孩子以及搬新家為最佳，上契、壽宴、開業等喜慶活動也可沖喜。

另外，出席喜慶活動以及多吃喜慶食品都可略為提升運勢，但犯太歲者碰上探病問喪能免則免。

　

三、穿紅

民間流傳最廣的本命年趨吉避凶法（然而此法只限本命年值太歲生肖，如：農曆2020年本命年就是生肖鼠），就是穿「紅」了。例如：紮紅腰帶或紅領帶，穿紅內褲或紅襪子。

　

四、拜太歲

拜太歲是最常見的化煞方法，但相信很多人並不瞭解自己的太歲神，尤其是年輕人。

科技紫微網在此將每個年份對應的太歲神一一列出（表1：六十太歲一覽表）：

圖片來源／科技紫微網
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由上圖中我們可以看出，農曆2020庚子年的太歲神就是盧秘將軍，今年由他值太歲。

你的太歲神則是根據你的出生農曆年份找到對應的太歲，比如出生於農曆1985年生的人，太歲神就是陳材將軍。

搞清楚了太歲神，接著就是拜太歲了。

拜太歲的方法可繁可簡，但下面的主要步驟則不可缺少。一般來說拜太歲可粗略分為三類：

1、去大廟參拜

進大廟和進小廟拜祭太歲的方式略有不同，如欲到大型廟宇參拜，步驟應為：

☆ 先到廟外買一份太歲衣（將自己的名字、年齡、出生年月日寫在上面，以知會太歲應保佑哪一位）；

☆ 首先往六十太歲的統領上香（大殿正中的那位）；

☆ 接著向值年太歲上香（2020庚子鼠年的值年太歲為「盧秘」）；

☆ 再向自己出生年的所屬太歲上香（看表1：六十太歲一覽表）；

☆ 逐一向其餘太歲上香；

☆ 最後將太歲衣化掉（燒掉）。

2、往小廟參拜

小廟因為地方淺窄，很多時會將六十位太歲放在一起，所以拜祭方式比大廟簡單：

☆ 廟外購買壽金（小廟一般沒有正式的太歲衣出售，所以通常用壽金代替）；

☆ 壽金上寫上自己名字及出生年月日，壽金數目則按自己歲數多少而定；

☆ 向廟中太歲上香參拜；

☆ 將準備好的壽金放到太歲像下（可請廟中工作人員代勞）；

☆ 化掉其餘衣紙。

3、家中自行拜祭

不論大廟小廟，新春前後總是人山人海，如果不想往廟宇參拜，其實亦可在家中自行拜太歲，俗語稱為「拜當天」：

☆ 在紅紙上寫下該年太歲資料，以農曆2020年為例：可寫上「庚子年當年太歲之位」或「庚子年盧秘太歲位」；

☆ 將紅紙放到家中大神（如觀音、關帝、財神）旁邊；

☆ 以六色果（六款水果）、小吃及齋菜等供奉，再誠心參拜；

☆ 將衣紙化掉。

不論你用哪種方法，只要誠心，太歲便會保佑。

至於最適合拜太歲的日子，農民曆上宜祈福的日子都可以，而帶去供奉的物品不需有肉，只需簡單的香燭及生果便可。

拜太歲後亦要謹記於年尾「還太歲」，以酬謝神明一年來的庇佑。

還太歲的最適當時間為每年的冬至前，即西元12月21~23日左右，方法跟一般還神步驟一樣，同樣只需準備生果香燭便可。

　

五、小心部署計劃

犯太歲代表多變動，包括跳槽、搬遷、出國進修、較大的投資計劃等，下決定前更應詳加考慮，最好多想備案，以免變動來襲時不知所措。

新的一年，科技紫微網將繼續為大家的好運助力，祝大家鼠年行大運，大吉大利，萬事如意！

　

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