處女桃花運強、水瓶多出國！2020年12星座「好運」是什麼？

圖／Stocksnap 分享 facebook 2020是所謂的金鼠年，鼠為十二生肖之首，有萬象更新、走向新階段之意，而金鼠年又代表著財富與財源同時湧現，更象徵萬事萬物都會有著大豐收，而在這麼吉祥豐盛的2020年，12星座的人又會有著怎樣的好運氣呢?

牡羊座

牡羊座的朋友們2020年將會迎接事業上的好運氣，在今年只要你願意努力工作，你就能成為一匹亮眼的黑馬，因為你的表現卓越並且將超越同儕，讓大家刮目相看，除了在業績表現上特別亮眼蒸蒸日上之外，還能夠得到上司的賞識，上司會特別想要倚重你，覺得你是難得一見的人才，也許會因此有意外的紅利或獎金喔！

金牛座

金牛座的朋友們在2020年可以說是吉星高照，過去讓你覺得很難纏難搞的狀況都能夠一一化解，如果說過去有難纏的小人或天敵也都能夠一一擊敗！讓你終於能卸下心中大石頭鬆一口氣，並且在新的一年你不只能逢凶化吉之外，還能夠順利拓展新的人脈，如果有想要認識貴人，能透過一些聚會認識到非常不錯的人，打開你新的交際圈。

雙子座

雙子座的朋友們在2020年可說是非常有口福，因為你即將展開一場非常豐盛的美食之旅，你會有許多朋友的聚餐聚會邀約，而且朋友請客的飯局會變得很多，因為大家看到你出席就開心，還能夠吃到很多你平常沒吃過的新奇食物，而你也會在聚會上玩得非常快樂，但在酒足飯飽之後，記得買一個體重機給自己，因為要小心變胖喔。

巨蟹座

巨蟹座的朋友們在2020年可以說是特別快樂的一年，開心好事將會在你生活的每個面向上不管是感情、工作、家庭都能喜樂融融，圓滿順利。除了開心壟罩笑不攏嘴之外，還會出現很多讓你驚喜的事情，甚至是驚喜連連喔，有任何的計畫都可以盡量去做，也很適合到處去旅遊，因為快樂的好運會包圍著你，讓你到哪都開心！

獅子座

獅子座的朋友們在2020年將會解除過去吃鱉或者吃悶虧的那股悶氣，會感到各種事情都開始順利起來，尤其是財運方面，而在投資理財上有非常強勁的好運，不管投資什麼都能夠讓錢滾錢，可以說是財運亨通，大發大旺，如果不會投資的朋友也可以在這段時間學習，會遇到很棒的老師。另外在新年期間也可以買幾張公益彩卷刮刮樂，也許會中大獎喔！

處女座

處女座的朋友們在2020年可說是桃花運非常的強，簡直是人見人愛桃花滿滿，不只是在感情上，人際關係上也是會有極佳的人緣，而桃花運很強的你們，不管是好桃花還是爛桃花都會很多，單身的人不訪多給別人交朋友的機會，有聚會就盡量參加，因為今年你們會感受到充滿臉紅心跳的滋味唷。2020將是你的浪漫之年！

天秤座

天秤座的朋友們在2020年可以突破重圍，扭轉過去頹廢的運勢，你們將會勢如破竹突破自我，其實你們忍耐很久了，非常想要轉變，如果真的有萬全計畫可以試著去執行，都會有好結果，而就算順著命運走也很好，過去糾纏的事情自然可以化解，並且還能遇到貴人相助喔。所以2020你們能夠揮別瓶頸、邁向新階段，擁有嶄新的人生。

天蠍座

天蠍座的朋友在2020年將會有升遷的好運氣，過去的你非常的努力工作，今年將是你嶄露頭角的一年，因為你的努力不懈而在職場上會得到福報，在今年工作職場上不訪試試看跟老闆要求升官加薪，你過去的努力有目共睹，其實你已經做得非常好了，所以只要你開口就有機會往上攀升，如果這是你想要的，千萬不要客氣替自己爭取更高的榮耀喔。

射手座

射手座的朋友在2020年即將脫胎換骨，過去那些不如意的讓你煩心的事情，即將可以通通拋掉，緊接而來的會是上天給你的最好福報，你將可以心想事成，那些讓你擔憂的事情也將得到紓困，可以好好的準備新的旅程，新的計畫，不在被煩心之事給綑綁。天公疼憨人，放下擔憂你會得到一個全新的自己，上天是祝福你的喔。

摩羯座

魔羯座的朋友們在2020年可以說是好運旺旺來！尤其在今年小人與是非將無法靠近你，也無法與你糾纏，通通都會遠離。而在事業上你們可以說是大鵬展翅、好運亨通、名利雙收。所以在今年的你千萬不能懈怠，運好的時候就要趕緊拚，因為你只要努力往前，就能創造出新的格局，可以拼出更高的地位，運勢極旺的你不拚實在太可惜。

水瓶座

水瓶座的朋友們在2020年非常適合出國旅遊，若有出國的機會可以盡量去，因為出國會帶給你好的力量，能夠幫你轉運讓你迎接福氣，而若有想轉職或轉單位的朋友，建議可以試著去轉換，舊的不去新的不來，不要害怕轉換會離開舒適圈，因為在今年好運會帶著你去對的方向，讓你更能朝自己的目標前進喔。

雙魚座

雙魚座的朋友們在2020年你們特別得到財神的加持眷顧，可以說是財運旺旺旺，不管是購物可以買到物超所值的好東西，還是突然走路撿到錢，或是突然收到昂貴的禮物，在在都顯示財神降臨，而在賺錢上也能事半功倍喔！或者也會有很多意外的財源來到你身上，讓你日日笑開懷，而其他部分可說是百事順心，否極泰來喔！