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迪士尼公主分析／混搭才是我的風格 - 小美人魚愛麗兒

2020-01-07 09:24聯合新聞網 普羅米修士

圖片來源：imdb
圖片來源：imdb
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命宮組合: 廉貞

迪士尼在1989年發行了「小美人魚」（The Little Mermaid），距離上一個公主 "睡美人"「出生」的時間(1959年)已有30年的歲月。三十年之間社會風氣的變化，當然也會反映在故事的主角與劇情中。

與一票「資深且傳統」的公主(白雪公主、灰姑娘、睡美人)比較起來，人魚公主愛麗兒已不再是「機月同梁」溫柔可人的特質；而是與「殺破狼」類似，以自我為中心的強勢個性。這也呼應了「小美人魚」被視為迪士尼動畫一個嶄新時代(迪士尼文藝復興)的開端。

只要我喜歡，有什麼不可以?

在一開場以她為主角的音樂會中缺席，愛麗兒便已展現了廉貞不在乎、無所謂的個性。雖然她是以「忘記了」作為缺席的理由，但是根據塞巴斯丁的說法: 「愛麗兒在彩排練習時只到場一次.....」，「忘記了」其實就是「我一點都不在乎!」的呈現方式。

而廉貞不守規矩、不聽話、膽子大的個性，更是在愛麗兒的身上具體呈現。在好奇心的驅使下，不顧危險地去探索沈船遺骸。不顧父親川頓國王的叮嚀與規定，浮到海面上找海鷗。明明父王下令禁止人魚與人類接觸，卻仍偷偷地爬上人類的船，觀看人類跳舞慶祝；甚至最後還在暴風雨中救了亞力克王子。(如果這還不算是陽奉陰違，還真不知道什麼才是陽奉陰違!)

在「小美人魚」的前傳 - 「小美人魚3：回到當初」（The Little Mermaid: Ariel's Beginning）中，愛麗兒身上的廉貞個性更是表露無遺。家庭教師瑪蓮娜描述愛麗兒是一個難管教、叛逆、固執的女孩；父親川頓國王則感嘆愛麗兒比其他的姊姊有更多的管教問題。更不用提她明明知道音樂是國王下令禁止的，卻執意要與父親爭到底，甚至不惜離家出走。

「離家出走」似乎是愛麗兒解決問題的慣用手法: 為了音樂可以離家出走；為了變成人類、追求愛情，更是要離家出走。廉貞性喜自由，不喜歡受到約束，並常常以自我為中心；或許離開家園、離開海洋，才能讓愛麗兒覺得自己沒有被困住，而得以自由自在地生活。

不同於「資深且傳統」的公主們被動或等待機會與王子邂逅，愛麗兒不僅救了王子，甚至主動出擊追求心目中的愛情。一方面這是「殺破廉貪」等主星的行事風格，對於愛情全力追求更是廉貞身為「次桃花星」的必然(否則還真是浪費了「桃花星」所賦予的特質!)。

混搭才是我的風格

廉貞星特有的陰柔、剛烈兼具的特質，使得愛麗兒有著讓人捉摸不定的個性與行為。對於異性的溫柔體貼、幽默調皮(在「小美人魚3」中用海藻捉弄姊姊)，肢體語言豐富且善於表演(在「小美人魚3」初次拜訪鯰魚俱樂部，便以優美歌聲卸下眾人的不安與心防)。從另一個角度來看: 與烏蘇拉交易之後，沒有了聲音，失去語言溝通能力的愛麗兒，還能獲的王子的青睞，實在不得不佩服她肢體語言的溝通能力。

雖然個性中有溫柔敏感的一面，但是廉貞衝動暴烈、不循正途的另一面也著實令人吃不消。父王將她的收藏品全數毀壞，並未能成功地阻止愛麗兒不去親近人類，反而將她推向"與惡魔交易" 的深淵。固然這是因為廉貞好面子、死不認錯的個性，有時做錯事時，也拉不下臉來認錯。如果此時再加以嚴厲苛責，只會造成他們的反感，甚至做出更劇烈的反擊。但同時也因為廉貞願意對伴侶好，甚至願意為伴侶犧牲一切。(也正因如此，廉貞對情人間的醋意是非常強烈的! 真心換絕情/濫情，豈是心高氣傲的廉貞可以忍受的?)

其他公主的遭遇通常是躲避惡人或是被惡人所蒙騙，但是愛麗兒卻是明知烏蘇拉是壞蛋，卻仍然和她進行交易，用天籟之聲換取接近王子的短暫機會。嚴格說來，這筆交易其實風險頗高、不太划算。但是在廉貞膽大妄為、不信邪的個性，以及真愛無敵的超高自信驅使下，更是毫無懸念地簽下"出賣靈魂"的交易。

作為迪士尼唯一一位非人類的公主，愛麗兒本身就帶有強烈的混搭風格: 半人半魚的人魚。之後又極力地想變為人類(主題曲 “Part of Your World” 就已強烈地表達了這個意願)，而這個人類卻又是父王稱之為 "吃魚的野蠻人" 的族類。愛麗兒的夢想原本就帶有矛盾、衝突與不可能!

所幸故事的走向，並沒有發展成羅密歐與茱麗葉式的悲劇。雖然從父王的角度來看: 人類就是蠻夷之邦(吃魚的野蠻人)；而人類及人魚可以共同祝福愛麗兒與艾瑞克共結連理、終成眷屬。從這個角度來看: 愛麗兒身為廉貞蠻夷之使的角色，算是勉強及格的。

只是人類並沒有承諾從此不吃魚類及蝦、蟹、貝類(人類大廚還是拿著大刀追殺賽巴斯丁)，嫁入人類王室的愛麗兒，是否會在餐桌上巧遇被處理過的同類，還是說服王室從此不吃海鮮，再次考驗蠻夷之使的交涉能力!

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迪士尼愛情語言

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